Коронавирус за сутки выявили у 428 киевлян, с начала пандемии в столице заболели почти 17 тыс. человек. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки заболевание Covid-19 обнаружили у 428 человек, в том числе у 12 медработников.

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Пятеро ранее заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 266 киевлян.

С начала пандемии в столице подтверждено 16 951 случаев заболевания COVID-19.

Кроме того, не уменьшается количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 65 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 97 человек, всего коронавирус преодолели 5 267 жителей Киева.

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