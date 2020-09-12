2 128 11
Коронавирус за сутки выявили у 428 киевлян, с начала пандемии в столице заболели почти 17 тыс. человек. КАРТА
В Киеве за минувшие сутки заболевание Covid-19 обнаружили у 428 человек, в том числе у 12 медработников.
Об этом сообщил в Фейсбуке мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Пятеро ранее заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 266 киевлян.
С начала пандемии в столице подтверждено 16 951 случаев заболевания COVID-19.
Кроме того, не уменьшается количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 65 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 97 человек, всего коронавирус преодолели 5 267 жителей Киева.
Также на Цензор.НЕТ: В Украине за сутки 3 103 новых случая COVID-19, число жертв рекордное - 72 человека
Топ комментарии
+2 Galand
показать весь комментарий12.09.2020 12:01
+2 Алексей Первеев 0c647dc7
показать весь комментарий12.09.2020 12:26
+1 5 копійок
показать весь комментарий12.09.2020 12:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://officelife.media/news/20095-statistiku-smertnosti-v-belarusi-opublikovala-oon-plyus-5605-smertey-v-ii-kvartale-2020-go/
... каждому, каждому в лучшее верится ...