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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус за сутки выявили у 428 киевлян, с начала пандемии в столице заболели почти 17 тыс. человек. КАРТА

Коронавирус за сутки выявили у 428 киевлян, с начала пандемии в столице заболели почти 17 тыс. человек. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки заболевание Covid-19 обнаружили у 428 человек, в том числе у 12 медработников.

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Пятеро ранее заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 266 киевлян.

С начала пандемии в столице подтверждено 16 951 случаев заболевания COVID-19.

Кроме того, не уменьшается количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 65 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 97 человек, всего коронавирус преодолели 5 267 жителей Киева.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине за сутки 3 103 новых случая COVID-19, число жертв рекордное - 72 человека

Коронавирус за сутки выявили у 428 киевлян, с начала пандемии в столице заболели почти 17 тыс. человек 01
Коронавирус за сутки выявили у 428 киевлян, с начала пандемии в столице заболели почти 17 тыс. человек 02
Коронавирус за сутки выявили у 428 киевлян, с начала пандемии в столице заболели почти 17 тыс. человек 03

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Топ комментарии
+2
от 500 в день до 500 в Киеве, шикардос...Зато забитые как шпротами консервные банки-богданы ездят
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12.09.2020 12:01
+2
Белорусь - превышение смертности за май и июнь 2020 над прошлыми годами порядка 5000

https://officelife.media/news/20095-statistiku-smertnosti-v-belarusi-opublikovala-oon-plyus-5605-smertey-v-ii-kvartale-2020-go/
... каждому, каждому в лучшее верится ...
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12.09.2020 12:26
+1
Швеція і Білорусь не звозили до себе заразу з усього світу і розпускали по домам. До цього додумалась лише Моніка Зелєнскі заради свого піару.
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12.09.2020 12:54
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от 500 в день до 500 в Киеве, шикардос...Зато забитые как шпротами консервные банки-богданы ездят
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12.09.2020 12:01 Ответить
Ще трішки - і вибори можна буде відмінити. Все по плану.
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12.09.2020 14:40 Ответить
https://censor.net/ru/user/466511 Білорусь занижує,але апокаліпсису там немає.А в Швеції,тутешні дописувачі показують,число померлих в 5800 чоловік.
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12.09.2020 12:25 Ответить
Белорусь - превышение смертности за май и июнь 2020 над прошлыми годами порядка 5000

https://officelife.media/news/20095-statistiku-smertnosti-v-belarusi-opublikovala-oon-plyus-5605-smertey-v-ii-kvartale-2020-go/
... каждому, каждому в лучшее верится ...
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12.09.2020 12:26 Ответить
Идиот тот, кто верит пропагандистким СМИ диктаторских режимов.
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12.09.2020 12:29 Ответить
Швеція і Білорусь не звозили до себе заразу з усього світу і розпускали по домам. До цього додумалась лише Моніка Зелєнскі заради свого піару.
показать весь комментарий
12.09.2020 12:54 Ответить
 
 