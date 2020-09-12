"Зеленая" власть сбивает украинское кино на взлете, видим откат на 6 лет назад, - Порошенко
Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем украинского кино и выступил с обращением в его поддержку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Пять лет с 2014 по 2019 стали временем возрождения украинского кино. 173 фильма за это время пришли к зрителю благодаря государственной поддержке. Наполненные залы кинотеатров, оживленные обсуждения, восторженные отзывы зрителей показали: кино с украинским лицом, свое, родное - признано и нужно стране", - отмечает Порошенко.
По его словам, День украинского кино, который отмечается 12 сентября, - это не только праздник профессионалов, это праздник всех, кому дорога украинская культура, кто ценит ее, обогащает и защищает от российской агрессии.
"К сожалению, в этот праздничный день меня не покидает тревога. Мы видим сейчас, как "зеленая" власть сбивает украинское кино на взлете. Мы стали свидетелями отката на шесть лет назад. В этом году на съемки новых фильмов в бюджете оставили только 90 млн гривен, а это уровень 2014-го, одного из самых тяжелых в истории Украины. И пиар вокруг 1 млрд грн поддержки креативных индустрий - это лишь дымовая завеса. На съемки обещанных патриотических сериалов оставлено 100 млн грн, но смогут ли их снять до конца года - вопрос, на который профессионалы знают грустный ответ.
В следующем году мы встретим 30-летие Независимости. Должны сделать все, чтобы в день праздника кинотеатры и телеканалы демонстрировали новые качественные украинские фильмы, снятые накануне. Требуем от властей обеспечить надлежащую поддержку украинского кино! А талантов в украинской кинематографии точно хватает! Убежден, что нас ждут новые шедевры, новые премии на фестивалях, а главное - новые зрители всех поколений.
С праздником нашего украинского кино, дорогие украинцы!" - говорится в тексте обращения.
Пожалуйста, подождите...
Зелебобики, вы хоть и не любите Пороха, но если Украина для вас - не пустой звук, вы еще это время (при Порохе) будете вспоминать, как Ренессанс (если знаете, что это такое), потому что дальше будет только хуже, а в этом ваша, уроды, вина.
При попареднике была война в полном разгаре, поэтому и фильмы такие были востребованны. Во всём должно быть чувство меры, и на одних военно-патриотических темах кинематограф не создашь. Лучше всего в игровом кино минимизировать то, что разъединяет общество. О войне можно и нужно снимать документальное кино, а в игровом с этим не надо перебарщивать.
В совке эта тема работала, потому что людям врали и не давали возможности ознакомиться с реальными фактами. Если бы в школах говорили правду о начале Второй Мировой, и о роли в этом совка, то и фильмы бы воспринимались по-другому. Также, если бы людям сказали правду о том, как страна-освободитель загнала соседей под совковый сапог, то и к послевоенной Истории народ относился бы по-другому.
Массово военно-патриотическая тематика в игровом кино хороша для пропаганды при диктатурах и авторитарных режимах, а в демократической стране она даётся очень дозированно.
І їм допомагає російська мразота , якій не до вподоби українські фільми !
Портянка , прибери своїх ватників , від яких смердить на украінських ресурсах !
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!