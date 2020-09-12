РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6994 посетителя онлайн
Новости
9 305 118
кино (1449) Порошенко (19478) Европейская Солидарность (1038)

"Зеленая" власть сбивает украинское кино на взлете, видим откат на 6 лет назад, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем украинского кино и выступил с обращением в его поддержку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Пять лет с 2014 по 2019 стали временем возрождения украинского кино. 173 фильма за это время пришли к зрителю благодаря государственной поддержке. Наполненные залы кинотеатров, оживленные обсуждения, восторженные отзывы зрителей показали: кино с украинским лицом, свое, родное - признано и нужно стране", - отмечает Порошенко.

Читайте также: Зеленский подписал закон, удешевляющий производство кино- и видеоматериалов в Украине по заказу иностранных компаний

По его словам, День украинского кино, который отмечается 12 сентября, - это не только праздник профессионалов, это праздник всех, кому дорога украинская культура, кто ценит ее, обогащает и защищает от российской агрессии.

"К сожалению, в этот праздничный день меня не покидает тревога. Мы видим сейчас, как "зеленая" власть сбивает украинское кино на взлете. Мы стали свидетелями отката на шесть лет назад. В этом году на съемки новых фильмов в бюджете оставили только 90 млн гривен, а это уровень 2014-го, одного из самых тяжелых в истории Украины. И пиар вокруг 1 млрд грн поддержки креативных индустрий - это лишь дымовая завеса. На съемки обещанных патриотических сериалов оставлено 100 млн грн, но смогут ли их снять до конца года - вопрос, на который профессионалы знают грустный ответ.

В следующем году мы встретим 30-летие Независимости. Должны сделать все, чтобы в день праздника кинотеатры и телеканалы демонстрировали новые качественные украинские фильмы, снятые накануне. Требуем от властей обеспечить надлежащую поддержку украинского кино! А талантов в украинской кинематографии точно хватает! Убежден, что нас ждут новые шедевры, новые премии на фестивалях, а главное - новые зрители всех поколений.

С праздником нашего украинского кино, дорогие украинцы!" - говорится в тексте обращения.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
после квартальских сериалов...кина Украине больше не надо...а то еще раззомбируются ))))
показать весь комментарий
12.09.2020 13:25
+16
зелене гівно русскага міра розтікається і труїть все
показать весь комментарий
12.09.2020 13:32
+15
Гибнут украинские граждане, какое перемирие?
Четырежды неслуживший полный профан, а таньке опять Порох в трусы насрал
показать весь комментарий
12.09.2020 14:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так выборы скоро, вон опять его мордой все столбы обклеены. Правда не понятно, при чем здесь он. Он что себя клонировал, собрался заполнить собой все органы местной власти.
показать весь комментарий
12.09.2020 16:03 Ответить
Порох опять свои 5 копеек вставил, никому не нужных уже.
показать весь комментарий
12.09.2020 16:02 Ответить
ПЕС не может не гавкать!
показать весь комментарий
12.09.2020 16:08 Ответить
Сидів би і не вякав. Скільки ти українських справжніх бізнесменів "збив на взльоті", а їхній бізнес привласнив або знищив???
показать весь комментарий
12.09.2020 16:10 Ответить
от урод!як ти всім уже остогид,барига!
показать весь комментарий
12.09.2020 17:29 Ответить
щяс потужный свои нароттердамленные у народа выделит.
показать весь комментарий
12.09.2020 18:03 Ответить
Давай Петро, поджигай задницы малоросам!
показать весь комментарий
12.09.2020 18:24 Ответить
Пусть назовёт хоть пару укр фильмов, что на слуху или что окупились в прокате. Никто не смотрит этот патриотический мусор и незачем тогда тратить на это деньги.
показать весь комментарий
12.09.2020 18:53 Ответить
Зелебобы не понимают, что символизм очень важен и чем больше патриотических фильмов о нашей истории, тем лучше. Кацапы не зря штампуют фильмы про ВОВ и т.п, вознося подвиг дедов (я не умаляю их заслуг, у самого дед до Берлина дошел), но они эту тематику возвели в ранг национального культа, русской идеи и объединяются вокруг нее. При Порохе много украинских фильмов вышло, как ни крути.
Зелебобики, вы хоть и не любите Пороха, но если Украина для вас - не пустой звук, вы еще это время (при Порохе) будете вспоминать, как Ренессанс (если знаете, что это такое), потому что дальше будет только хуже, а в этом ваша, уроды, вина.
показать весь комментарий
12.09.2020 20:01 Ответить
Патриотические фильмы сейчас воспринимаются, как пропаганда а ла комуняцкая, поэтому фильмы надо снимать не на политическо-военные темы, если хотите заработать на них. Есть много извечных житейских тем, например взаимоотношения мужчин и женщин. Сейчас независимое Мировое кино истыкано подобными длинными диалогами, а раньше такое было во французском кино (нет, речь не о тех детективах и Фантомасах, которые мы смотрели в совке).

При попареднике была война в полном разгаре, поэтому и фильмы такие были востребованны. Во всём должно быть чувство меры, и на одних военно-патриотических темах кинематограф не создашь. Лучше всего в игровом кино минимизировать то, что разъединяет общество. О войне можно и нужно снимать документальное кино, а в игровом с этим не надо перебарщивать.

В совке эта тема работала, потому что людям врали и не давали возможности ознакомиться с реальными фактами. Если бы в школах говорили правду о начале Второй Мировой, и о роли в этом совка, то и фильмы бы воспринимались по-другому. Также, если бы людям сказали правду о том, как страна-освободитель загнала соседей под совковый сапог, то и к послевоенной Истории народ относился бы по-другому.

Массово военно-патриотическая тематика в игровом кино хороша для пропаганды при диктатурах и авторитарных режимах, а в демократической стране она даётся очень дозированно.
показать весь комментарий
12.09.2020 21:20 Ответить
О господи... какой осёл....
показать весь комментарий
12.09.2020 20:54 Ответить
Зелена влада нищить все українське і Україну !!
І їм допомагає російська мразота , якій не до вподоби українські фільми !
Портянка , прибери своїх ватників , від яких смердить на украінських ресурсах !
показать весь комментарий
12.09.2020 21:06 Ответить
Рукописи не горят! Вы сначала напишите сценарий Мирового шедевра, а тогда и спонсоры найдутся, а государство оставьте в покое - у него есть более важные статьи финансирования.
показать весь комментарий
12.09.2020 21:23 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
12.09.2020 21:22 Ответить
Зелені за рік все похєрели. Доречі, за п'ять років були хороші фільми зроблені в Україні. Але про це можна забути. Будемо продовжувати дивись Голлівуд та європейське кіно.
показать весь комментарий
12.09.2020 23:23 Ответить
Опять зебилов коряжит под статьей с фамилией Пороленко. Тенденция.
показать весь комментарий
12.09.2020 23:36 Ответить
швидше вже Порох повернувся на своє законне Президентське місце!
показать весь комментарий
13.09.2020 08:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 