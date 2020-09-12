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ЧВК Вагнер (1326) Венедиктова (726) Богдан Андрей (384)

История с "вагнеровцами" была попыткой "втянуть Украину в международную политику", - Венедиктова

История с

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что украинская сторона действовала четко в рамках закона в истории с задержанием в Беларуси 33 членов ЧВК "Вагнер".

Об этом она заявила в интервью Савику Шустеру, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда стали развиваться эти события, было понятно, что это опять-таки случай, когда Украину пытаются втянуть, и этот случай может стать таким негативным примером, поэтому надо быть осторожным. Мы действовали четко в рамках закона", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что ходатайство о выдаче задержанных в Беларуси членов ЧВК "Вагнер" было направлено Офисом генпрокурора, так как украинская сторона считает, что "это преступники, которые воевали против Украины".

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Отвечая на уточняющий вопрос, надеялась ли она, что белорусская сторона выдаст "вагнеровцев", Венедиктова сказала: "Надеялись мы или нет, мы должны это делать и мы отработали на 100 процентов".

"У меня был разговор с генеральный прокурором Беларуси относительно этого. Я проговорила квалификацию статьи, которую мы инкриминируем... Мы были в переговорном процессе, но случилось как случилось", - пояснила она.

При этом генпрокурор подчеркнула, что вне зависимости от того, видел ли Офис генпрокурора перспективу в выдаче "вагнеровцев", прокуратура вынуждена была сделать соответствующие правовые шаги. "Мы понимаем, что тут будет такой привкус международной геополитики стопроцентно. И при этом не одного государства, которое втянуто в это… Но Украина не вмешивается в дела других государств: мы остаемся в сфере уголовной юстиции", - заявила Венедиктова.

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Комментируя споры о том, действительно ли спецоперация с "вагнеровцами" разрабатывалась в Украине и будет ли проводится расследование, Венедиктова сказала: "Мне лично не известно, что такая спецоперация готовилась. Но сразу, как только информация появилась в СМИ, в Государственном бюро расследований уже было зарегистрировано уголовное производство и уже следствие ведется".

При этом Венедиктова отметила, что, по ее информации, ГБР расследует по данному факту не одно уголовное производство. "Поэтому те люди, которые считают себя ценными свидетелями и могут что-то сообщить следствию дополнительно, думаю, что органы досудебного следствия должны их допросить. Говорить намеками о государственных позициях, мне кажется, что (…) – если есть информация, надо прийти и сообщить", - подчеркнула генпрокурор.

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Говоря о предстоящем допросе бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана в связи с его высказываниями в недавнем интервью, Венедиктова отметила: "ГБР реально должно допросить (Богдана – ИФ), и если есть состав преступления или появятся новые заявления, они должны расследоваться".

"Если Андрей Иосифович это заявляет, он прекрасно понимает, какие последствия это может повлечь", - подчеркнула генпрокурор

При этом Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора не намерен ничего замалчивать или покрывать кого-то. "Но мы это будем делать без хайпа", - заключила она.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+71
А мы типа, 40 миллионов, на хуторе живём ?!..
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12.09.2020 14:27
+65
Пора перестать называть врагов - "клоунами", гнид - "зебилами".
Это работает на них как прикрытие и такое себе юморное оправдание.
Они враги, зрадники и зегниды.
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12.09.2020 14:34
+52
А Украина разве должна быть вне международной политики? Как понимать высказывание этой узкоглазой ЗЕбилки?..
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12.09.2020 14:30
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ну, а история с твоим назначением генпрокурором...иль скоро на взлёт...не оправдала оказанного ей высокого доверия,ах какая драма ...пиковая дама.
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12.09.2020 15:31 Ответить
Береза пише.
Хотите посмеяться? Согласно последним соцопросам во Львове "слуги" имеют лишь 5% поддержки и если она упадёт, хоть на доли процентна, то не попадут в горсовет. Это называется "доцарювались".
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12.09.2020 15:32 Ответить
По стране не больше 12 %.
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12.09.2020 16:45 Ответить
пристрелите ее уже кто нибудь с ее зеленым сопливым боссом
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12.09.2020 15:36 Ответить
Для зелених дятлів Україна це невеличкий хутір в степу, їх рівень інтелекту це сільська рада і то тільки хутора, а село для них це вже міжнародний рівень. Так треба роадіти що Україна є обьєктом а не субьєктом, але про що я говорю цим розумово відсталим і дефективним з дитинства біоістотам.
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12.09.2020 15:39 Ответить
Не, ну она чисто дура. Как вообще получила высшее образование?
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12.09.2020 19:39 Ответить
Папа проректор подарил диплом, а потом кафедру.
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12.09.2020 21:38 Ответить
язык не поворачивается сказать насосала
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12.09.2020 21:56 Ответить
Шоб Оно понимало в международной политике
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12.09.2020 15:39 Ответить
Высказывание по типу: "Оно то конечно, потому что что ж, не без того, чтобы той, а в сущности оно так и получается".
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12.09.2020 15:52 Ответить
А "пленки Деркачача", не попытка втянуть Украину в .... уголовное дело против Деркача уже есть？
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12.09.2020 15:54 Ответить
" Мы были в переговорном процессе, но случилось как случилось"Источник: https://censor.net/ru/n3218924
Мы были в переговорном процессе, но ... меня и Зеленского послали ***** и будут посылать, потому что мы ЗЕбилы-обосранцы.
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12.09.2020 15:55 Ответить
Мадам в школу ходила?
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12.09.2020 15:58 Ответить
Ходила, но видно ничему не научилась
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12.09.2020 21:11 Ответить
Не даром курица завалила аттестацию.Тупость на лицо и на лице.
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12.09.2020 15:58 Ответить
КТО РОДИТЕЛИ ЭТОЙ ДЕБИЛКИ ????????
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12.09.2020 16:14 Ответить
Папа - мусор.
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12.09.2020 21:39 Ответить
20 лет был проректор Академии МВД в Харькове. каждый абитуриент минимум 3$ за поступление, на блатные факультеты от 5$. папашка с каждого имел +1$
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13.09.2020 01:49 Ответить
БРЕД и ВРАНЬЕ!
Попытка сову на глобус натянуть!
Пленки Деркача/Ермака - вот это втягивание в политику и попытка перессорить.
А дело вагнеровцев, это зеленый ЗАШКВАР и ПРОВАЛ кацапских агентов!
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12.09.2020 16:04 Ответить
Да не в політику, а в міжнародний скандал....
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12.09.2020 16:06 Ответить
Ужас! Что эта дурашлепина несет? Кажись они там в Трускавце все на шутов и клоунов учились.
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12.09.2020 16:06 Ответить
что она несет,черт побери.
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12.09.2020 16:08 Ответить
А Україна - не суб'єкт світової політики? Обісралися - то вже хоч мовчи...
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12.09.2020 16:10 Ответить
Історія із "вагнерівцямі" була спробою "втягнути Україну в міжнародну політику", - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6296
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12.09.2020 16:10 Ответить
Історія із "вагнерівцямі" була спробою "втягнути Україну в міжнародну політику", - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9932
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12.09.2020 16:10 Ответить
Ага, а потом ходит лживое утверждение, что евреи самые умные.
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12.09.2020 19:27 Ответить
)))))))
Опять заголовок далек от текста статьи.
Альооо, соевые, бегом подмываться, вы круто обосрались и вас обосрали))))
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12.09.2020 16:15 Ответить
Кружок тупых захватил власть в стране.
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12.09.2020 16:27 Ответить
Этой суке с её азиатским лицом только сидеть в гареме,и исполнять все прихоти своего сюзирена.А её на должнрсть назначили.
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12.09.2020 16:29 Ответить
Шо оно лепит? Оказывается Украина вне международной политики !!!
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12.09.2020 16:37 Ответить
Венедиктова и Ермак-Козырь сделали все, чтобы "вагнеровцы" не были возвращены в Украину: https://youtu.be/4x6fBE2vrYE?t=3373
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12.09.2020 16:39 Ответить
Иди на..уй.
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12.09.2020 16:49 Ответить
Венедиктова, Эрмак... явные враги Украины.
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12.09.2020 17:00 Ответить
Ця прокурориня провалила оперцію СБУ, але своєї провини не визнає, тому що виконувала домовленості Зе з Пу.
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12.09.2020 17:01 Ответить
Нас нет ,нас нет,нас нет,и вообще мы груповой опоссум мы мертвы ......
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12.09.2020 17:03 Ответить
ЭТА КОНЧЕННАЯ ИДИОТКА СЧИТАЕТ, ЧТО УКРАИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ВНЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ !!!
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12.09.2020 17:08 Ответить
словоблудие.-"Мы понимаем, что тут будет такой привкус международной геополитики стопроцентно. И при этом не одного государства, которое втянуто в это… Но Украина не вмешивается в дела других государств: мы остаемся в сфере уголовной юстиции", - заявила Венедиктова.- это есть указанием того,что генпрокуратура была соучастницей того,что бы операция по поимке воевавших против Украины и ее народа преступников была провалена и была возможность после этого вешать лапшу всему миру на уши- " Мы были в переговорном процессе, но случилось как случилось", - пояснила она,именно потому,что будучи в переговорном процессе стали соучастниками того что случилось...
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12.09.2020 17:18 Ответить
Это как?
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12.09.2020 17:40 Ответить
Всё верно сказала.
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12.09.2020 18:01 Ответить
от, плять, дурепа...
В неї теж є зелена парасолька, як в верещучки???
Україна не повинна займатись зовнішньою політикою??? - хай путєн за нас все вирішує??? до того зеленська влада веде???
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12.09.2020 18:04 Ответить
Ой, дура! Украина всегда является стороной международрой политики, особенно во время фактической, но необъявленой войны!
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12.09.2020 18:08 Ответить
''Международная геополитика''-масляное масло, она кончала бурсу с ************? Дебил на дебиле и дебилом поганяет. Как можна было выбрать эту тупую падаль?
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12.09.2020 18:13 Ответить
Украину пытаются втянуть, и этот случай может стать таким негативным примером, поэтому надо быть осторожным, - сказала Венедиктова.
***************
Штирлиц и Кэт шли по улице. Раздался выстрел. Кэт упала. Штирлиц насторожился.
Источник: https://censor.net/ru/n3218924******************
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12.09.2020 18:40 Ответить
"... мы отработали на 100 процентов" - і вони в РФ!! Ні, вона не дурна, бач, як відпрацьовує..навіть бажання та надії не було, все за законом....не втягнули нас у політику кляті "вагнерівці"!!
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12.09.2020 18:50 Ответить
ліпше жувати ніж ляпати.........
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12.09.2020 19:14 Ответить
Так ми вже й так втягнуті далі нікуди. Вона про що? Шо, знову "циц, а то путін нападе"? Так він вже напав, і сам визнав, що операція була. І що? Ти он мерзоту диркача "закрий", бо той нас дійсно втягне. І натягне по самі... помідори
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12.09.2020 19:23 Ответить
Теперішні зелені посадовці, як тільки відкриють рот, так зашквар, брехуни та неучі
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12.09.2020 19:40 Ответить
объясните наконец этой птушнице, что такое международная политика! боже , зельц, где ты набираешь этих кухарок, мендельша, вот эта якобы юристка, мери попинс с зонтом.... я куею. неужели ты сам такой же???
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12.09.2020 20:22 Ответить
Ешо одна сухостойная сосна просится на киевские столбы
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12.09.2020 20:32 Ответить
Еще один МИНИНГИТ всплыл! Дайте ей что-то в рот! Она когда сосет - спокойнее!
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12.09.2020 20:57 Ответить
дебілкувата прокурорка навіть відморозитися нормально не вміє..
ментівський негативний відбір
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12.09.2020 22:42 Ответить
згоден з
https://censor.net/ru/user/29296

Не даром курица завалила аттестацию.Тупость на лицо и на лице.
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12.09.2020 22:44 Ответить

https://censor.net/ru/user/93636

Те, що Беня-діктова набита дура - вже ніхто не спорить..
Вона навіть не тямить, що суверенна держава і є суб'єктом міжнародної політики.. - за міжнародним правом
Тупа - як валянок!
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12.09.2020 22:45 Ответить
!!
https://censor.net/ru/user/334640

Боже ж мой!,Да она же дура! А смеялись из Луценко,который по сравнению с этой...не знаю как,чтоб не обидеть сильно,- кладезь мудрости.! Это - близняшко поклонской? Очень интересно понять,кто (и за что!!!) проталкивает экскортниц с мозгами фарфоровой куклы в прокуроры???
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12.09.2020 22:50 Ответить
Су.а!!!!
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13.09.2020 00:25 Ответить
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что украинская сторона действовала Источник: https://censor.net/ru/n3218924

ТУПОРИЛА Дауниця щось хоче вумне сказати а виходить брєд
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13.09.2020 12:28 Ответить
Що за тупість? .....А те що на території України ідуть бойові дії і захвачена територія ,це не е втягнення в міжнародну політику ??? Чому тоді в ООН весь час скарги ?В Гаагу запити?....
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13.09.2020 14:31 Ответить
Не пОняла.... Она о чем? Это что, плохо, если Украина будет принимать участие в международной политике? Скажу очень культурно - есть люди умные, а есть такие, как бене- диктова... Но, ец этого не понять... Серого вещества маловато...
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13.09.2020 17:35 Ответить
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