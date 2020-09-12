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Враг на Донбассе нарушает условия отвода техники: САУ, гаубицы и танки зафиксированы у линии соприкосновения

Враг на Донбассе нарушает условия отвода техники: САУ, гаубицы и танки зафиксированы у линии соприкосновения

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал возле линии столкновения минометы и самоходные артиллерийские системы оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

"Во время наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной правительству Украины территории ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск", - отмечается в сообщении.

Так, замечено вооружение, размещенное с нарушением линии отвода: на полигоне возле населенного пункта Терновое Донецкой области установлено наличие четырех самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), а на полигоне недалеко от Бугаевки на Луганщине - шестнадцати самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и двенадцати буксируемых гаубиц (Д-30А "Лягушка", 122 мм).

Также зафиксировано вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения: на полигоне возле Бугаевки - десять танков (типа Т-64) и тринадцать зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10"); на полигоне неподалеку от Тернового - двадцать три танка (Т-64 - 12 единиц, Т-72 - 11 единиц).

Эти факты четко указывают на нарушение Минских соглашений и достигнутых 22.07.2020 года договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

Читайте также: Зеленский рассказал главе ОБСЕ о нарушении оккупантами перемирия на Донбассе

Украинские военные продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные действия противника.

Враг на Донбассе нарушает условия отвода техники: САУ, гаубицы и танки зафиксированы у линии соприкосновения 01
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Топ комментарии
+16
«Народ, который желает отвести свою армию, будет встречать чужую»(с)
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12.09.2020 15:31
+11
и хрен кто пустит зелю на инспекцию, бо он лох
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12.09.2020 15:28
+10
Це і є - Держзрада!
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12.09.2020 15:30
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и хрен кто пустит зелю на инспекцию, бо он лох
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12.09.2020 15:28 Ответить
зебил не лох , а предатель . Лохи те кто за него голосовали
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12.09.2020 15:59 Ответить
Ну осталось только поляну накрыть для утырков-ынспекторов из ДыРы ...
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12.09.2020 15:29 Ответить
Це і є - Держзрада!
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12.09.2020 15:30 Ответить
«Народ, который желает отвести свою армию, будет встречать чужую»(с)
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12.09.2020 15:31 Ответить
Ща клован туда поедет и всем оркам посмотрит в глаза. Увидя там мир после дозы "кокса" клован будет рад. И ермак доволен.
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12.09.2020 15:32 Ответить
Це не важливо. Головне Україні виконати всі забаганки кацапів та сепарні. "Домашнее задание", ... блін.
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12.09.2020 15:33 Ответить
Так може дідам з ТКГ, (які нєваівалі), треба вимагати проведення інспекції? Чи какаяразніца ?
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12.09.2020 15:36 Ответить
Цель РФ показать что Зелебородько как сотворитель мира не состоялся. К выборам, если Рада не прогнется под кремлёвских, обязательно начнутся более серьёзные обстрелы. Ну и пиар Мертвечука как "единственного способного сотворить мир".
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12.09.2020 15:36 Ответить
Мертветчука как не крути , но даже ценой капитуляции президентом сделать не получиться . Да к тому же , Богдан уже рассказал , что совет олигархов Украины выбирает из Кличка , Гройсмана и Розумкова.
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12.09.2020 15:42 Ответить
там вроде еще портнов фигурировал
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12.09.2020 15:50 Ответить
Да но у Портянки шансов еще меньше , чем у *********** кума , про него это скорее хитрый ход , его не стоит серьезно воспринимать .
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12.09.2020 15:52 Ответить
Зачем ему президентом? Сейчас его партию активно пиарят к местным выборам, а там посмотрим.
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12.09.2020 17:33 Ответить
Дело в том , что ваты у нас где то 20% , и паарь их не пиарь , их 20% и останется , одно радует , что Шарики всякие , портянки, пальцевские и т д тянут одеяло на себя .Объединяться они врят ли будут , бо их власть не интересует как минимум сей час , им надо ***** на бабло доить , а не прекращать войну которую они не смогут прекратить или начать настоящую гражданскую войну в результате которой все их украинские активы будут умножены на НОЛЬ.
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12.09.2020 17:40 Ответить
Ваты у нас процентов 25%. Что характерно - чем ближе к линии фронта, тем больше пророссийских идиотов, хотя эти люди зачастую своими глазами видели последствия «защиты русскоязычных», и на собственной шкуре и на своём кармане испытали результаты «братской любви». Пальчевский - это «новое лицо» для тех кому не очень подходит Мертвечук, для меня оба они - это КГБ-ФСБ.
50% тех кто очень любит обещания (газ в два раза дешевле и т.д.). Среди них некоторое количество мечтателей, которым и обещать особо не надо - они сами домечтают, какие подарки победа их кумира им принесёт.
20-25% тех кто хочет строить независимую Украину и готов брать ответственность на себя.
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12.09.2020 18:24 Ответить
А где инспектирование "той стороны", кравчучка и прочие. Наверное такая команда с масквабада просто не поступала.
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12.09.2020 15:36 Ответить
Орієнтація - північ: журналісти Watchdogs віднайшли активи олігарха Коломойського у Росії (c)
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12.09.2020 15:39 Ответить
И это все производится на заводах независимых республик
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12.09.2020 15:41 Ответить
Ворог на Донбасі порушує умови відведення техніки: САУ, гаубиці та танки зафіксовано біля лінії зіткнення - Цензор.НЕТ 6859
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12.09.2020 15:43 Ответить
https://itd.rada.gov.ua/services/PetitionПодписываем петицию.
Родичі загиблих в українсько-російській війні вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради.
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12.09.2020 15:45 Ответить
Ну не когда такого не было и тут опять произошло. И только Осел Оманский настолько туп , что жутко любит учиться на своих ошибках , бо ума не хватило хоть приблизительно мельком посмотреть на новейшую историю и кацапов.
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12.09.2020 15:45 Ответить
Ви його дуже високо оцінюєте. Це розумний вчиться на чужих помилках, дурень на своїх, а ідіот не вчиться ні на яких. Думаю, що третій варіант - це саме його.
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12.09.2020 15:50 Ответить
Треба щоби зеля налякав їх обстрілом
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12.09.2020 15:48 Ответить
Разве что своим пердежом когда селедку молоком запьем , на большее его не хватит.
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12.09.2020 15:54 Ответить
так и то... в лучшем случае мендельша испугается ! в худшем - Ленка )))
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12.09.2020 15:57 Ответить
Благодаря ослиной власти Украина превращается в СваЗЕленд. Скоро только ленивый не будет стараться ткнуть Украину мордой в говно. СПАСИБО вам 73% ДЕБИЛЫ!!!
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12.09.2020 15:50 Ответить
а зеля даже ответную инспекцию не запросил, сразу снял штаны
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12.09.2020 15:51 Ответить
Новая дата, когда грязный сапог террористов-головорезов будет топтать позиции украинских войск, ******* кровью наших солдат, уже назначена?
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12.09.2020 15:52 Ответить
О, началось ...
Ну, сам виноват !

Ворог на Донбасі порушує умови відведення техніки: САУ, гаубиці та танки зафіксовано біля лінії зіткнення - Цензор.НЕТ 1981
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12.09.2020 15:54 Ответить
Я бы предлагал прямо с фабрики выпускать ее уже сразу... "подписанной" На эту рожу даже говна своего тратить жалко !!!
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12.09.2020 21:02 Ответить
Обычная "подготовка" к инспектированию, в порядке вещей, 7-й год.
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12.09.2020 15:55 Ответить
Настане день коли пан Зеленській особисто із всім особовим складом ОПУ поведе в бій штрафну роту "слуги" хз ВР визволяти те, що здав ворогу без бою. А за спинами тих зелених колаборантів будуть кулемети і військові ЗСУ, який він принижував заради Кремля.

.
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12.09.2020 15:58 Ответить
Украина "благодаря" янелоху сдает свои позиции, отводит войска, армия деморализована. Зеленая сопля все еще видит мир в глазах *****. А ведь гребаный враг серьезно готовится к войне.
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12.09.2020 16:00 Ответить
зелепуку никогда не понять его куриным моском что ***** НЕ НУЖЕН мир в Украине...
от слова - совсем ! и в какое б очко зельц бы там не заглядывал и какое бы петушиное кукареканье в свои уши не слушал, какие бы инспекции и разводы не устраивал - по фиг!
все равно всё сделает не так... лишь раззадорит - захотят большего и позорного...
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12.09.2020 16:04 Ответить
Шо слабо инспекцию направить?
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12.09.2020 16:19 Ответить
оце новина!
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12.09.2020 16:49 Ответить
зрада, вся ботоферма в атаку на Донецк уряяяяя!
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12.09.2020 17:59 Ответить
Помните мирную делегацию с участием Гапона? Наверное, забыли...
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12.09.2020 19:09 Ответить
Посадите Крав-Чухчу возле гаубиц на цепь, чтоб как только шмальнет - он то лаял, то скулил, а то и вовсе обсирался!!!
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12.09.2020 21:00 Ответить
 
 