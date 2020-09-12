Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что политические советники глав государств "Нормандской четверки" не обсудили все вопросы на встрече 11 сентября в Берлине и не поставили в них точки, поэтому будет еще одна встреча для продолжения подготовки встречи лидеров в Нормандском формате.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", сказал он это на брифинге в субботу в Одессе.
"Первое – была встреча, это очень важно. Это означает, что продолжаются встречи в Нормандском формате. И если встречаются советники, значит, будет планироваться встреча лидеров в Нормандском формате. Советники не обсудили все вопросы и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что самое главное решение, которое есть после встречи в Берлине, - это продолжение и соблюдение режима тишины на Донбассе.
"Довольны ли мы на сто процентов? Нет. Была боевая потеря, да. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, идем к миру на востоке Украины, то первый и главный вопрос – это соблюдение режима тишины. Это означает, что наши парни не будут погибать", - указал он.
Пожалуйста, подождите...
это всё потому что у него большая вавка в голове, которая "войну уже закончила"
Але тільки після їхнього знищення.
Р. Шухевич
Кто ЗЕ советует такую дурь ? Ермак?
Вопросы они не решат , с ***** не встретятся- тот боится нос из бункера высунуть из-за коронавируса, ТОЛЬКО НАРОД СМЕШАТ - КЛОУНЫ
https://youtu.be/sc80DHdb7tU
так может распустить всю армию ?
Выгнать оттуда всех к чертовой матери
"у нас предатель на предателе ...
вас окружает огромное количество предателей, российских наемников в прямом смысле этого слова, людей, завербованных Россией или являющихся агентами влияния России.
Эти люди толкают вас, - говорю я Владимиру Зеленскому, - а с вами и всю Украину в объятия России, на условия России. И эти люди подведут под монастырь и вас, и всю Украину, если вы от них немедленно не избавитесь".
Відео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4591&v=ZIHL9YZRm6Q&feature=emb_logo
https://twitter.com/Zebilizmy Зебілізми
Приїхали з хлопцями на велосипедах на відкриття дитячого садочку, збудованого за часів епохи бідності. Через офшори бариги, нашій https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #зекоМанда довелося дофарбувати фасад за кошти з короновірусного фонду. Були хвин 20, бо у нас ще багато "Великого будівництва".
https://twitter.com/i/status/1304716234949263361 https://twitter.com/i/status/1304716234949263361
Зато рашистский бандпредставитель козак дает указания Верховной Раде как и за что голосовать.
и будет тихо... и наши парни не будут гибнуть...делов то?
(зачем я это написал?...еще так сделают - никогда себе не прощу за эту подсказку!!)
Мне в связи с этим вспоминается точно такая же мантра, которой пытались успокоить одну нищавшую страну в последние годы ее существования: "Главное, что при Брежневе 40 лет не было войны!"
https://twitter.com/falledlenin Український часопис
В цей день 1995 року народився Юрій Поправка - Герой України, студент КПІ. Закатований рос.окупантами 17-19.04.2014 разом з Володимиром Рибаком.
Причина смерті В.Рибака та Ю.Поправки - комбінована травма тіла внаслідок тортур, з подальшим утопленням ще живих непритомних потерпілих. 20.04 російський терорист Гіркін особисто наказав самопроголошеному "меру" Слов'янська Пономарьову вивезти зі штабу їх тіла.
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а нашему дурачку все Божья роса. миротворец гребаный
Братушки радимые! Не надо нас стрелять! Мы свои янычары -каины, сдаёмся!
Мир! Капитуляция, капитуляция, капитуляция..... !!!
Пока наша территория оккупирована, огонь должен быть и он должен только усиливаться, пока враг не будет изгнан и принуждён к репарациям. А стабилизация ситуации в условиях, когда территории отторгнуты - это фиксация поражения : мы потеряли 7% украинской земли (АРК Крым, г. Севастополь, части Донецкой и Луганской областей).
Если территории забрали силой, их вернуть можно тоже только силой. Не будет по-другому.
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я за любу ціну навіть і капітуляцією Україні на милость паРаші. І як тільки ЗРада підпише а підпише бо вона антиукраїнська ЗРада а не Українська Рада Закон про вибори кривавих нелюдей вбивць окупантів і терористів на окупованих кремлем територіях бандитської резервації "лугандоніі" . А це перший крок до капітуляції України так відразу і зберуться щоб на нормандській змові шибко порадувати капітуляцією України представників кремлівських фашистів )(уйла захрипів - заверещав продажний ...резидент капітулянт.
Подпиши петицию: Родичі загиблих в українсько-російській війні наполегливо вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради. І можливо що і цим продажним ...резидентом ЗЕбілом - капітулянтом! Та його прокремлівським анти-українським оточенням!
Родичі загиблих в українсько-російській війні вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради.
Автор(ініціатор): Тарасова Віталіна
Статус петиції: Оприлюднена
Дата початку збору підписів: 07 вересня, 2020
Дата завершення збору підписів: 07 грудня, 2020
Залишилось днів до закінчення збору: 85
Загальна кількість підписів вже : 19 730.
Дивись Юда - ЗЕбіле - капітулянте та задумайся, бо українці жорстко не дадуть тобі продажному - кремлівському яничару своєю капітуляцією знищити Вкраїну .Скоро на святий день Захисника Вкраїни -Покрови, а то й раніше всі як один українські патріоти і брати козаки завітають до твого прокремлівського -антиукраїнського лігва ОП. І досить жорстко запитають тебе промосковського холуя перевертня про твою зраду на користь кремлю.
Боже, яке воно тупе!!!
Послухайте що віслюк молов в Житомирському політехнічному. https://www.facebook.com/alla.chula/videos/3824862930876437
Дно бездонне.
Потім - політичні питання !!
Інакше - провал!