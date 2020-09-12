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Зеленский (19029) Донбасс (26950) перемирие (1509)

Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие

Зеленский: Советники

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что политические советники глав государств "Нормандской четверки" не обсудили все вопросы на встрече 11 сентября в Берлине и не поставили в них точки, поэтому будет еще одна встреча для продолжения подготовки встречи лидеров в Нормандском формате.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", сказал он это на брифинге в субботу в Одессе.

"Первое – была встреча, это очень важно. Это означает, что продолжаются встречи в Нормандском формате. И если встречаются советники, значит, будет планироваться встреча лидеров в Нормандском формате. Советники не обсудили все вопросы и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что самое главное решение, которое есть после встречи в Берлине, - это продолжение и соблюдение режима тишины на Донбассе.

"Довольны ли мы на сто процентов? Нет. Была боевая потеря, да. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, идем к миру на востоке Украины, то первый и главный вопрос – это соблюдение режима тишины. Это означает, что наши парни не будут погибать", - указал он.

Читайте также: Главное достижение переговоров в Берлине - продолжение режима "тишины", - Ермак
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Топ комментарии
+46
гибнут люди... боевики ведут ПОСТОЯННЫЙ обстрел ВСУ, роют новые окопы... "Враг на Донбассе нарушает условия отвода техники: САУ, гаубицы и танки зафиксированы у линии соприкосновения " - а у зеленой шмаркли "соблюдается перемирие"...
это всё потому что у него большая вавка в голове, которая "войну уже закончила"
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12.09.2020 16:01
+31
ОЙ ЖЕ ДЕБИЛ Вова лучше не открывай своего идиотского рота противно у тебя галвное запор имеется и гарно...
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12.09.2020 15:58
+26
Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие - Цензор.НЕТ 1596
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12.09.2020 16:00
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Правила форума Совет форумчан
ОЙ ЖЕ ДЕБИЛ Вова лучше не открывай своего идиотского рота противно у тебя галвное запор имеется и гарно...
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12.09.2020 15:58 Ответить
гибнут люди... боевики ведут ПОСТОЯННЫЙ обстрел ВСУ, роют новые окопы... "Враг на Донбассе нарушает условия отвода техники: САУ, гаубицы и танки зафиксированы у линии соприкосновения " - а у зеленой шмаркли "соблюдается перемирие"...
это всё потому что у него большая вавка в голове, которая "войну уже закончила"
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12.09.2020 16:01 Ответить
Так жто ему Ермак рассказывает - а он как ПОПУГАЙ повторяет
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12.09.2020 16:04 Ответить
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 6323
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12.09.2020 16:23 Ответить
Політика Зеленського на фронті не дозволила на 1,5 року отримати жодних досягнень які б можна було обозначити як перемогу! 1,5 роки бездарно втрачено і прийшов час змінювати підходи до припинення війни! Припинити війну дипломатичними зусиллями не виходить, отже потрібно повертатись до активний бойових дій на фронті!
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12.09.2020 17:19 Ответить
и тут бяда еще и какая или он Вова с Ермаком Кравчуком и ОПАджопой им прыгоАналами в натуре предатели или в натуре ..оцы..а может ассорти все разом?????
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12.09.2020 16:41 Ответить
Ми маємо пробачати своїх ворогів.
Але тільки після їхнього знищення.
Р. Шухевич

Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 6649
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12.09.2020 16:12 Ответить
ЗЕЛЕНЫЙ ОСЕЛ---тебе срут на голову,а тебе кажется прогресс !!!!!!!!!!!
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12.09.2020 16:13 Ответить
Зелох даже не думай!
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12.09.2020 15:58 Ответить
идиот
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12.09.2020 15:59 Ответить
Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие - Цензор.НЕТ 2763
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12.09.2020 15:59 Ответить
Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие - Цензор.НЕТ 1596
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12.09.2020 16:00 Ответить
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 6048
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12.09.2020 16:08 Ответить
зеленая гнида уже забронила себе место в ростове?
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12.09.2020 16:00 Ответить
Зачем собираться перед выборами ?

Кто ЗЕ советует такую дурь ? Ермак?

Вопросы они не решат , с ***** не встретятся- тот боится нос из бункера высунуть из-за коронавируса, ТОЛЬКО НАРОД СМЕШАТ - КЛОУНЫ
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12.09.2020 16:00 Ответить
Видео про то что хутина держат под землей

https://youtu.be/sc80DHdb7tU
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12.09.2020 16:02 Ответить
так жаба ,оказывается ,больше всех прислушивается к коле котлете
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12.09.2020 16:12 Ответить
15:25 https://censor.net/ru/news/3218929/**************************************************************************************************************
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12.09.2020 16:00 Ответить
А це зеленим вилупкам по цимбалам - у них інша мета та завдання...
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12.09.2020 16:47 Ответить
первый и главный вопрос - это соблюдение режима тишины. Это означает, что наши парни не будут погибать", - указал он

так может распустить всю армию ?
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12.09.2020 16:01 Ответить
Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие - Цензор.НЕТ 5287Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие - Цензор.НЕТ 5287Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие - Цензор.НЕТ 1674
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12.09.2020 16:02 Ответить
Зеленский: Советники "Нормандской четверки" соберутся еще раз. Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие - Цензор.НЕТ 546
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12.09.2020 16:02 Ответить
Значит Украинцы соберутся еще раз перед ОП и на госдачах... И чем это закончится для вiслюка оманского - главная интрига.
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12.09.2020 16:02 Ответить
Хватит содержать госдачи на налоги украинцев
Выгнать оттуда всех к чертовой матери
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12.09.2020 16:05 Ответить
Отдать детям? вiслюк оманский это и обещал
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12.09.2020 20:12 Ответить
нехай ***** хоть в Київі було би пєрєміріє...
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12.09.2020 16:03 Ответить
А что страницу с Венедиктовой потерли? Получается что к ней приходят с Офиса ПреЗЕдента!
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12.09.2020 16:05 Ответить
Они готовы хоть голой жопой на ежа сесть, лишь бы продержать это эфемерное "перемирие" до местных выборов.
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12.09.2020 16:08 Ответить
Гордон Зеленському:

"у нас предатель на предателе ...

вас окружает огромное количество предателей, российских наемников в прямом смысле этого слова, людей, завербованных Россией или являющихся агентами влияния России.
Эти люди толкают вас, - говорю я Владимиру Зеленскому, - а с вами и всю Украину в объятия России, на условия России. И эти люди подведут под монастырь и вас, и всю Украину, если вы от них немедленно не избавитесь".

Відео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4591&v=ZIHL9YZRm6Q&feature=emb_logo

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12.09.2020 16:08 Ответить
https://twitter.com/Zebilizmy

https://twitter.com/Zebilizmy Зебілізми



Приїхали з хлопцями на велосипедах на відкриття дитячого садочку, збудованого за часів епохи бідності. Через офшори бариги, нашій https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #зекоМанда довелося дофарбувати фасад за кошти з короновірусного фонду. Були хвин 20, бо у нас ще багато "Великого будівництва".


https://twitter.com/i/status/1304716234949263361 https://twitter.com/i/status/1304716234949263361
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12.09.2020 16:08 Ответить
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 8835
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12.09.2020 16:10 Ответить
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 4236
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12.09.2020 16:09 Ответить
Этот дает лживую информацию о режиме тишины и обещания, что наши парни не будут погибать. Он что, знает планы карлика Или все по согласованию с мордором ?
Зато рашистский бандпредставитель козак дает указания Верховной Раде как и за что голосовать.
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12.09.2020 16:10 Ответить
тю...так разоружить нашу Армию и поднять белый флаг
и будет тихо... и наши парни не будут гибнуть...делов то?
(зачем я это написал?...еще так сделают - никогда себе не прощу за эту подсказку!!)
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12.09.2020 16:10 Ответить
Так режим же нарушает "та сторона" от чего и гибнут наши бойцы. Какая радость от того, что не даём "ответку". Ну и достижение, достойное лоха.
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12.09.2020 16:12 Ответить
Перемирие сохраняется только в голове долбодятла зеленского
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12.09.2020 16:13 Ответить
Кремлевские советники Путина практически управляют президентом Украины, Лугандонские военные внаглую требуют доступа к нашим военным укреплениям, Медведчуки, Коломойские и Кучмы доминируют в медийном пространстве, а у клоуна-дегенерата одна мантра: "Главное, что у нас перемирие!"

Мне в связи с этим вспоминается точно такая же мантра, которой пытались успокоить одну нищавшую страну в последние годы ее существования: "Главное, что при Брежневе 40 лет не было войны!"
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12.09.2020 16:13 Ответить
https://twitter.com/falledlenin

https://twitter.com/falledlenin Український часопис



В цей день 1995 року народився Юрій Поправка - Герой України, студент КПІ. Закатований рос.окупантами 17-19.04.2014 разом з Володимиром Рибаком.


Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 1827

Причина смерті В.Рибака та Ю.Поправки - комбінована травма тіла внаслідок тортур, з подальшим утопленням ще живих непритомних потерпілих. 20.04 російський терорист Гіркін особисто наказав самопроголошеному "меру" Слов'янська Пономарьову вивезти зі штабу їх тіла.
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12.09.2020 16:14 Ответить
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 1696
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12.09.2020 16:48 Ответить
ермак требует себе установить должность" государственный секретарь"... конючит шо с казаком не на одном уровне он
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12.09.2020 16:15 Ответить
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал возле линии столкновения минометы и самоходные артиллерийские системы оккупантов.Источник: https://censor.net/ru/n3218929

--------------------
а нашему дурачку все Божья роса. миротворец гребаный
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12.09.2020 16:15 Ответить
"12.09.20 15:25 Враг на Донбассе нарушает условия отвода техники: САУ, гаубицы и танки зафиксированы у линии соприкосновения"! Янелох что ты там нюхаешь???
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12.09.2020 16:15 Ответить
Гнусная, мелкая зеленая блевотина !!!!
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12.09.2020 16:18 Ответить
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 8200

Братушки радимые! Не надо нас стрелять! Мы свои янычары -каины, сдаёмся!
Мир! Капитуляция, капитуляция, капитуляция..... !!!
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12.09.2020 16:21 Ответить
Блин, ну неужели он не понимает, что его тупо ведут на рашенском поводке? что значит "перемирие сохраняется"? Да захочет Москва, и сегодня же это "перемирие" также быстро закончится. Очень похоже что нас тупо ведут по специально разработанному сценарию - сначала в течение полугода продемонстрировать свою агрессивность, когда почти каждый день наши несли людские потери ,а потом вдруг услышали аргументы Зелиных "переговорщиков" и решили пойти нам "навстречу", дав команду сепарам придержать на это время обстрелы. Создавая этим для нашего "электората" иллюзию того, что Украине таки есть смысл идти на политические уступки насчет особого статуса ордло и прочим кремлевским фишкам. Похоже что нас опять "разводят как котят".
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12.09.2020 16:22 Ответить
Главное что бы ты кушал и срал хорошо. Ушлепок зеленый.
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12.09.2020 16:23 Ответить
Ну, хто в темі- зрозуміє
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 1460
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12.09.2020 16:23 Ответить
...Главное, что на Донбассе сохраняется перемирие... Убитых украинских солдат ЗЕгнида решила просто не замечать.
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12.09.2020 16:27 Ответить
Тишина и прекращение огня - ни разу не "главное". Более того - они вредны.
Пока наша территория оккупирована, огонь должен быть и он должен только усиливаться, пока враг не будет изгнан и принуждён к репарациям. А стабилизация ситуации в условиях, когда территории отторгнуты - это фиксация поражения : мы потеряли 7% украинской земли (АРК Крым, г. Севастополь, части Донецкой и Луганской областей).

Если территории забрали силой, их вернуть можно тоже только силой. Не будет по-другому.
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12.09.2020 16:36 Ответить
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 4918
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12.09.2020 16:50 Ответить
йди в сраку, моль зелена
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12.09.2020 16:52 Ответить
ЗЕ - Мародер.
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12.09.2020 17:02 Ответить
За яке перемир'я ти мариш??? Фєдєрасти стріляють, а ми мовчимо, на своїй землі. За який відосік путєн тебе тримає на гачку???
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12.09.2020 17:11 Ответить
мир смотрит на украинский "квартал "- в исполнении "зеленого клована" ,который теперь уже веселит мировую пыблику убеждая 73 процента "не лохов" и всех остальных словесным поносом-""Первое - была встреча, это очень важно. Это означает, что продолжаются встречи(если была встреча ,то она состоялась) в Нормандском формате. И если встречаются советники, значит, будет планироваться встреча лидеров в Нормандском формате.(снова будет встреча) Советники не обсудили все вопросы и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников"- главное у клована встречи -"люди встречаются люди влюбляются",зачем народу Украины нужны встречи "европейского квартала" которые так и ничего не "навстречали" для Украины,кроме потери территори,создание ордло ,войны, и около 15000 тысяч убитыми?Встречи будут продолжатся..
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12.09.2020 17:11 Ответить
-
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я за любу ціну навіть і капітуляцією Україні на милость паРаші. І як тільки ЗРада підпише а підпише бо вона антиукраїнська ЗРада а не Українська Рада Закон про вибори кривавих нелюдей вбивць окупантів і терористів на окупованих кремлем територіях бандитської резервації "лугандоніі" . А це перший крок до капітуляції України так відразу і зберуться щоб на нормандській змові шибко порадувати капітуляцією України представників кремлівських фашистів )(уйла захрипів - заверещав продажний ...резидент капітулянт.
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12.09.2020 17:17 Ответить
Не удобно говорить ,что обосрался ,так он говорит ,что главное что сохраняется перемирие...
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12.09.2020 17:19 Ответить
Накрывшись одеялом с головой, и бормоча волшебное слово "мир", он надеется,что война закончится. Это перемирие Зеля считает своим главным достижением,ведь больше похвастать нечем, тем более перед выборами..И будут они всячески это перемирие удерживать, как единственную предвыборную фишку. Похоже для него сейчас это главное, а о последствиях он не думает.
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12.09.2020 17:23 Ответить
-
Подпиши петицию: Родичі загиблих в українсько-російській війні наполегливо вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради. І можливо що і цим продажним ...резидентом ЗЕбілом - капітулянтом! Та його прокремлівським анти-українським оточенням!
Родичі загиблих в українсько-російській війні вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради.
Автор(ініціатор): Тарасова Віталіна
Статус петиції: Оприлюднена
Дата початку збору підписів: 07 вересня, 2020
Дата завершення збору підписів: 07 грудня, 2020
Залишилось днів до закінчення збору: 85
Загальна кількість підписів вже : 19 730.
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12.09.2020 17:24 Ответить
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 1851
Дивись Юда - ЗЕбіле - капітулянте та задумайся, бо українці жорстко не дадуть тобі продажному - кремлівському яничару своєю капітуляцією знищити Вкраїну .Скоро на святий день Захисника Вкраїни -Покрови, а то й раніше всі як один українські патріоти і брати козаки завітають до твого прокремлівського -антиукраїнського лігва ОП. І досить жорстко запитають тебе промосковського холуя перевертня про твою зраду на користь кремлю.
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12.09.2020 17:36 Ответить
Не треба ждати святої Покрови. Приходьте у понеділок 14 вересня о 10:30 до Верховної Ради. Не дамо покидькам прийняти постанову про вибори в ОРДЛО!
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12.09.2020 20:51 Ответить
Уже вся верхушка заменена на людей Кремля, а дебилу лиш бы не стреляляли...
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12.09.2020 17:37 Ответить
То что сепары сейчас не стреляет это чистая замануха, чтобы раскачать украинцев согласиться на "мир" на любых рашенских условиях. Это принцип рекетиров - самим создать проблему и самим же предложить это проблему решить на определенных условиях естественно с выгодой для себя.
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12.09.2020 17:52 Ответить
Выкиньте этого колаборанта на русскую помойку.
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12.09.2020 17:58 Ответить
Всё верно сказал.
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12.09.2020 18:00 Ответить
Пєрєміріє,это когда тебе имеют.Зе
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12.09.2020 18:00 Ответить
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 6083
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12.09.2020 18:01 Ответить
Приднестровье 2.
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12.09.2020 18:22 Ответить
ну давай будем сосать у пушилина ведь главное это перемирие......
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12.09.2020 20:25 Ответить
И с какого перепугу шо ешо не все просрал вова так получется
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12.09.2020 20:29 Ответить
"Первое - была встреча, это очень важно. Это означает, что продолжаются встречи... И если встречаются советники, значит, будет планироваться встреча..."


Боже, яке воно тупе!!!
Послухайте що віслюк молов в Житомирському політехнічному. https://www.facebook.com/alla.chula/videos/3824862930876437
Дно бездонне.
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12.09.2020 20:47 Ответить
Поради до зустрічі дипрадників Н4: наполягати на поверненні до принципу «спершу безпека», відновлення роботи над «дорожньою картою» імплементації Мінська і ідеї розгортання миротворців ООН, закриття кордону, виведення рос окупац військ.
Потім - політичні питання !!
Інакше - провал!
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12.09.2020 23:43 Ответить
Зеленський: Радники "нормандської четвірки" зберуться ще раз. Головне, що на Донбасі зберігається перемир'я - Цензор.НЕТ 9756
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13.09.2020 00:39 Ответить
Нуу! Если гибель трёх солдат , плюс ренения ещё трёх солдат, за последние три дня , это достижения перемирия, тогда такое перемирие точно никому и на хрен не нужно. и не надо этим гордится!!
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13.09.2020 13:33 Ответить
 
 