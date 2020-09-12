Режим прекращения огня на Донбассе хотели сорвать, потому что он невыгоден врагам как извне, так и внутри Украины, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что режим прекращения огня на Донбассе будет продолжаться, хоть это и не устраивает определенные силы как извне, так и внутри Украины.

Об этом он сказал журналистам в Одессе во время рабочей поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы получили бесспорную поддержку уже со стороны всех участников Нормандского формата относительно режима прекращения огня. Он будет продолжаться, несмотря на попытки сорвать, которые были, и мы это признаем. К сожалению, он не устраивает не только наших врагов извне, но и врагов, которые противодействуют этому внутри страны. Не всем нужен мир", - сказал Ермак.

Он указал, что решение о прекращении огня на Донбассе было принято в рамках Минского процесса и Трехсторонней контактной группы, а теперь еще и получило поддержку стран "Нормандской четверки".

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"Это самый долгий срок прекращения огня, который есть в течение всей войны. Для нас это очень важно", - отметил Ермак.