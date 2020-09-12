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Новости Агрессия России против Украины
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Донбасс (26950) перемирие (1509) Ермак Андрей (1240)

Режим прекращения огня на Донбассе хотели сорвать, потому что он невыгоден врагам как извне, так и внутри Украины, - Ермак

Режим прекращения огня на Донбассе хотели сорвать, потому что он невыгоден врагам как извне, так и внутри Украины, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что режим прекращения огня на Донбассе будет продолжаться, хоть это и не устраивает определенные силы как извне, так и внутри Украины.

Об этом он сказал журналистам в Одессе во время рабочей поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы получили бесспорную поддержку уже со стороны всех участников Нормандского формата относительно режима прекращения огня. Он будет продолжаться, несмотря на попытки сорвать, которые были, и мы это признаем. К сожалению, он не устраивает не только наших врагов извне, но и врагов, которые противодействуют этому внутри страны. Не всем нужен мир", - сказал Ермак.

Он указал, что решение о прекращении огня на Донбассе было принято в рамках Минского процесса и Трехсторонней контактной группы, а теперь еще и получило поддержку стран "Нормандской четверки".

Также на Цензор.НЕТ: ОП изменил фото, оставив одного Ермака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналист Ткач. СКРИНШОТ

"Это самый долгий срок прекращения огня, который есть в течение всей войны. Для нас это очень важно", - отметил Ермак.

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Топ комментарии
+66
Режим прекращения огня на Донбассе хотели сорвать, потому что он невыгоден врагам как извне, так и внутри Украины, - Ермак - Цензор.НЕТ 4511
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12.09.2020 16:25
+55
Иностранные враги Украины хотят сорвать перемирие? Дайте угадаю, это США хотят сорвать перемирие!
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12.09.2020 16:19
+46
Режим припинення вогню на Донбасі хотіли зірвати, бо він невигідний ворогам як іззовні, так і всередині України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 623
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12.09.2020 16:44
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Страница 3 из 3
І чіто ето за фраґі такіє, ізфнє, москальський ти виродку? Чи це ти, не доведи путлєр, мав на увазі "ту сторону"?
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12.09.2020 17:20 Ответить
Каждый день теперь, видешь эти лоснящиеся от икры, хари пенсионеров...и так стыдно становится перед зебилами(

Режим припинення вогню на Донбасі хотіли зірвати, бо він невигідний ворогам як іззовні, так і всередині України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 200
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12.09.2020 17:20 Ответить
Это, пля, шедевр. Как такие доживают до 80 на одном костном мозге?
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12.09.2020 19:38 Ответить
Про врагов внутри страны агент Козырь имел ввижу себя что-ли ?
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12.09.2020 17:21 Ответить
Ні . Він мав на увазі "врагов росіі".
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12.09.2020 20:41 Ответить
Режим прекращения огня на Донбассе хотели сорвать, потому что он невыгоден Украине.Теперь можно требовать от Европы и США снятия санкций с ****, - Ермак
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12.09.2020 17:22 Ответить
Мне почему-то кажется. что это перемирие закончится хорошо подготовленным наступлением рашистов.
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12.09.2020 17:24 Ответить
Странная ситуйовина вырисовывается.
Когда пидролексеич в 2014-2015 гг призывал о совместном патрулировании, более того, хотел совместное патрулирование границы Украины пограничниками Украины и винторогими ублюдками, ни одного ********** это не задело.
Что,тогда было все правильно?
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12.09.2020 17:39 Ответить
Петро об'являв перемир'я, знаючи що рашамне дотримається, щоб захід ввів санкції. А от шо зеля робить ? Питання до зелєбобів. Бо дуже вже це схоже на капітуляцію.
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12.09.2020 18:06 Ответить
Я про перемирия не писал, я про патрулирование границы.
Читай внимательно и выкинь методички.
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12.09.2020 18:09 Ответить
Это об этом?
Порошенко: пограничники Украины и России будут патрулировать границу совместно.
Но не совместно с сепарами.
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13.09.2020 14:34 Ответить
Я всегда знал, шо прыхыльныкы ************* разбираются в сортах говнища. Я не разбираюсь
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13.09.2020 16:05 Ответить
Не, ты просто пропагандонишь, манипулируешь, подменяешь понятия. Не тупишь, ибо не тупой.
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13.09.2020 16:13 Ответить
Шото очень много этой бородатой дыни стало..
Как бы там ни было, но кто у нас в стране на данный момент "Гарант" ?
ПреЗЕдент, или презЕРМАК ?!
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12.09.2020 17:41 Ответить
ооо, когда то это уже было , вспоминая "врагов народа" у товарища Сталина.

Ермак конечно же имеет в виду врагов "слуг народа"
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12.09.2020 17:50 Ответить
Відкрию таємницю. Мінські домовленості були створені не заради миру, а щоб хоч якось зупинити агресію росії, що розповзалася по Україні.. При Порошенко ні про який мир, ні про навіть припинення вогню не йшлося. Наразі те, що стало трохи менше загиблих з нашого боку - це підрахунок на рівні похибки. І зовсім не радує, що стало менше вбитих бандитів.
Сьогодні була можливість вистрілити у ворога, але руки воїнів зв'язані наказом не стріляти. А завтра ворог, що залишився живий, цим скористається.
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12.09.2020 18:16 Ответить
Мир потрібен всім.
але вам потрібна капітуляція - це не мир, а нова окупація України лаптєвстанієй...
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12.09.2020 18:19 Ответить
Яких же ублюдків ви привели до влади,зе-дебіли.
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12.09.2020 18:22 Ответить
Що ця гидота буде казати, коли ії будуть вішати на гиляку?
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12.09.2020 18:48 Ответить
Какой скромняга))
Стесняется публично признать, что оно и есть враг № 1 внутри Украины!
Что за дебилов навыбирали эти ватники и недоумки???
Сколько дерьма придется выгребать после этой зебильной шоблы!!!!!!!
Молчу уже, что они все допущены до гос. тайны.
Уроды, чтоб вы все повыздыхали!!!!
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12.09.2020 19:19 Ответить
Вору остаётся только кричать - "держите вора"!
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12.09.2020 19:27 Ответить
Що, ермак, " эти козлы нам мешают жыть" хто не хоче здати Україну кацапам, той тобі ворог
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12.09.2020 19:29 Ответить
Що, ермак, " эти козлы нам мешают жыть" хто не хоче здати Україну кацапам, той тобі ворог
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12.09.2020 19:30 Ответить
зермаку с брателой не дали заработать на торговле государственными должностями и теперь он в московии через подставных лиц продает билеты на сафари в лугандонию, а наша армия в ответ стрелять не может. Таковы правила прекращения огня.
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12.09.2020 19:50 Ответить
Яка ж вона огидна, ця неголена косорота фсбешна пика!
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12.09.2020 20:47 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.09.2020 21:11 Ответить
Режим припинення вогню на Донбасі хотіли зірвати, бо він невигідний ворогам як іззовні, так і всередині України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9698

...
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12.09.2020 22:17 Ответить
Казачок Козыревич Дерьмак
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12.09.2020 23:15 Ответить
ермак там наобещал что угодно, чтоб россияне не начали обострение на фронте до выборов. Главная задача - продержаться в таком «режиме тишины», чтоб правящая «Слуга народа» шла на выборы как «миротворец». Иначе просто хвастаться нечем и будет вообще полный провал на местных выборах. Ни о чем больше на переговорах речь и не шла. Поэтому, все кто против сдачи национальных интересов Украины для зебилов ---враги!

Нынешняя власть живет по принципу - «нам бы день простоять, да ночь продержаться». Никаких стратегических задач на Банковой не собираются выполнять. Это для многих уже очевидно.
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13.09.2020 00:01 Ответить
https://youtu.be/4x6fBE2vrYE?t=3373 ФейгинLIVE: Кулеба. Ермак. Венидиктова. Дело Шеремета и провал операции "вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
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13.09.2020 00:28 Ответить
Режим припинення вогню на Донбасі хотіли зірвати, бо він невигідний ворогам як іззовні, так і всередині України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4416
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13.09.2020 00:29 Ответить
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