Режим прекращения огня на Донбассе хотели сорвать, потому что он невыгоден врагам как извне, так и внутри Украины, - Ермак
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что режим прекращения огня на Донбассе будет продолжаться, хоть это и не устраивает определенные силы как извне, так и внутри Украины.
Об этом он сказал журналистам в Одессе во время рабочей поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы получили бесспорную поддержку уже со стороны всех участников Нормандского формата относительно режима прекращения огня. Он будет продолжаться, несмотря на попытки сорвать, которые были, и мы это признаем. К сожалению, он не устраивает не только наших врагов извне, но и врагов, которые противодействуют этому внутри страны. Не всем нужен мир", - сказал Ермак.
Он указал, что решение о прекращении огня на Донбассе было принято в рамках Минского процесса и Трехсторонней контактной группы, а теперь еще и получило поддержку стран "Нормандской четверки".
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"Это самый долгий срок прекращения огня, который есть в течение всей войны. Для нас это очень важно", - отметил Ермак.
Пожалуйста, подождите...
Когда пидролексеич в 2014-2015 гг призывал о совместном патрулировании, более того, хотел совместное патрулирование границы Украины пограничниками Украины и винторогими ублюдками, ни одного ********** это не задело.
Что,тогда было все правильно?
Читай внимательно и выкинь методички.
Порошенко: пограничники Украины и России будут патрулировать границу совместно.
Но не совместно с сепарами.
Как бы там ни было, но кто у нас в стране на данный момент "Гарант" ?
ПреЗЕдент, или презЕРМАК ?!
Ермак конечно же имеет в виду врагов "слуг народа"
Сьогодні була можливість вистрілити у ворога, але руки воїнів зв'язані наказом не стріляти. А завтра ворог, що залишився живий, цим скористається.
але вам потрібна капітуляція - це не мир, а нова окупація України лаптєвстанієй...
Стесняется публично признать, что оно и есть враг № 1 внутри Украины!
Что за дебилов навыбирали эти ватники и недоумки???
Сколько дерьма придется выгребать после этой зебильной шоблы!!!!!!!
Молчу уже, что они все допущены до гос. тайны.
Уроды, чтоб вы все повыздыхали!!!!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Нынешняя власть живет по принципу - «нам бы день простоять, да ночь продержаться». Никаких стратегических задач на Банковой не собираются выполнять. Это для многих уже очевидно.