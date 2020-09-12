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сигареты (864) табак (300) монополия (105) Тэдис Украина (33)

Национальный оператор на рынке табачных изделий усилит монополию "Тэдис Украина", - анализ

Национальный оператор на рынке табачных изделий усилит монополию

Распоряжение Кабинета Министров о создании пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" может стать попыткой правительства создать одну из крупнейших коррупционных схем независимой Украины.

Об этом говорится в статье "Левого берега", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, критерии отбора кандидата на единого оператора прописаны под одну компанию - действующего монополиста табачного рынка ООО "Тэдис Украина" (до 2016 года - "Мегаполис Украина").

Известно, что компания создана российским дистрибьютором "Мегаполис" в 2010 году, а после 2014 года ООО "Тэдис Украина" перешла в управление оффшорами, расположенными в Республике Кипр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень торговли поддельной табачной продукцией достиг максимума за последние 6 лет, - СМИ

Конечными бенефициарами ООО "Тэдис Украина" является бизнесмен Борис Кауфман и двое граждан Великобритании.

Издание отмечает, что проголосованный правительством проект распоряжения полностью нивелирует решение АМКУ N697-р от 10 октября 2019 года о наложении 6,5 млрд гривен штрафа за картельный сговор на производителей сигарет и дистрибьютора по продаже табачных изделий ООО "Тэдис Украина".

Юристы табачных компаний могут использовать проект распоряжения для обжалования в судах правомерности выплаченных ими средств. При этом речь идет как о 3,1 млрд грн уже уплаченных производителями средств, так и о 3,4 млрд грн, которые еще не оплатил ООО "Тэдис Украина".

По мнению авторов статьи, создание единого оператора противоречит обещаниям президента разрушить табачную монополию, а обвинения правительства в коррупции могут быть опасными для рейтинга партии "Слуга народа" накануне местных выборов 25 октября.

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Как известно, "Тэдис Украина" осуществляет 70% продаж всех табачных изделий в Украине с торговой наценкой в ​​7-10%, оборотом около 70 млрд грн в год.

"После создания единого оператора, табачный рынок будет принадлежать "Тэдису" на 100% - все легально работающие региональные оптовые операторы (десятки украинских компаний) гарантированно обанкротятся, тысячи работников потеряют работу", - говорится в статье.

Кроме того, по мнению журналистов, после создания единого табачного оператора возрастет уровень контрабанды, поскольку единственный дистрибьютор физически не сможет доставлять сигареты во все 80 тысяч розничных торговых точек. Соответственно, снизится уровень продаж легальных сигарет и поступления от табачной отрасли в государственный бюджет.

Напомним, 9 сентября правительство поддержало проект распоряжения КМУ о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий", который будет предоставлять логистически-информационные услуги для рынка и государства.

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Документ разработан Минэкономики совместно с Министерством финансов Украины во исполнение поручений премьер-министра Украины по результатам согласительных совещаний в Службе безопасности Украины.

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Топ комментарии
+4
Зато зебилам сказки расскажут про неправильных табачных акул монополитсов.
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12.09.2020 18:23
+2
https://censor.net/ru/resonance/3211043/pochemu_zelenskiyi_obedal_s_sigaretnym_shemschikom_kaufmanom/sortby/tree/order/desc/page/1#comments

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4366900310016898

Національний оператор на ринку тютюнових виробів посилить монополію "Тедіс Україна", - аналіз - Цензор.НЕТ 1304
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12.09.2020 20:19
+1
буде належить 100%.воно вже належить другых немає.то всі дочки
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13.09.2020 08:51
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Зато зебилам сказки расскажут про неправильных табачных акул монополитсов.
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12.09.2020 18:23 Ответить
Да пофиг, на продуктовом рынке на каждому углу продажа семечек, табака и махорки, причем по 20-30 разных видов табака + фабричной нарезки Winston, Camel, Marlboro по 20 грн за граненый стакан, которго с головой хватит на 10 дней.
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12.09.2020 18:27 Ответить
Покупаю у одного поставщика английский сорт табака по 20, закатываю попиросы с фильтром ручным станком, за пол часа могу забить две пачки легко, монополисты идут в зад со своей мальборо и давидофф по 50-60 за пачку.
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12.09.2020 18:31 Ответить
Да царапайтесь там себе сколько душа возжелает! Главное, сделайте же цены на табак приемлемыми, а не драконовскими! Не лишайте народ одного из немногих удовольствий.
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12.09.2020 18:37 Ответить
Тедис - это мегакоррупция,вовка таки дрогнул и сдался этой грязной мафии.
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12.09.2020 18:58 Ответить
..."табак" говорите??Ну_ну....
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12.09.2020 20:16 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3211043/pochemu_zelenskiyi_obedal_s_sigaretnym_shemschikom_kaufmanom/sortby/tree/order/desc/page/1#comments

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4366900310016898

Національний оператор на ринку тютюнових виробів посилить монополію "Тедіс Україна", - аналіз - Цензор.НЕТ 1304
показать весь комментарий
12.09.2020 20:19 Ответить
речь идет как о 3,1 млрд грн уже уплаченных производителями средств Источник: https://censor.net/ru/n3218944
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12.09.2020 21:43 Ответить
"речь идет как о 3,1 млрд грн уже уплаченных производителями средств, так и о 3,4 млрд грн, которые еще не оплатил ООО "Тэдис Украина"

Національний оператор на ринку тютюнових виробів посилить монополію "Тедіс Україна", - аналіз - Цензор.НЕТ 6113
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13.09.2020 12:44 Ответить
буде належить 100%.воно вже належить другых немає.то всі дочки
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13.09.2020 08:51 Ответить
 
 