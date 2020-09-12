Зеленский пообещал после выборов сказать, к какой партии принадлежат хозяева танкера Delfi

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал назвать владельцев затонувшего возле пляжа в Одессе танкера Delfi и сказать, к какой политической партии они имеют отношение, после проведения местных выборов.

Об этом президент сказал на брифинге в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Десять месяцев владельцы не давали государству никакой возможности, чтобы мы занимались этими работами. Местная власть ничего не могла сделать. Никто предметно фундаментально ничего с собственниками сделать не смог. Мы с ними поговорили, я считаю, что они преступники, потому что они сказали неправду и мне лично. Они нас попросили дать месяц и сказали, что найдут компанию, которая заберет с пляжа этот танкер Delfi", - сказал Зеленский.

По его словам, государство интересовало, что это за танкер "без, как говорится, опознавательных знаков и без флагов". "Все боялись, и нам говорили, что там какие-то западные бенефициары. Мы нашли бенефициаров. Не будем говорить название политической партии, потому что скажут, что я это сказал перед местными выборами. Мы подождем окончания местных выборов, а потом расскажем вам, кто бенефициары этого "западного", "современного" танкера", - указал Зеленский.

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Президент заявил, что владельцы танкера не давали ничего с ним делать, потому что хотели на этом заработать деньги. "Просто распилить это на металл, как эти люди всю жизнь "распиливали" нашу страну", - отметил он.