Зеленский пообещал после выборов сказать, к какой партии принадлежат хозяева танкера Delfi
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал назвать владельцев затонувшего возле пляжа в Одессе танкера Delfi и сказать, к какой политической партии они имеют отношение, после проведения местных выборов.
Об этом президент сказал на брифинге в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Десять месяцев владельцы не давали государству никакой возможности, чтобы мы занимались этими работами. Местная власть ничего не могла сделать. Никто предметно фундаментально ничего с собственниками сделать не смог. Мы с ними поговорили, я считаю, что они преступники, потому что они сказали неправду и мне лично. Они нас попросили дать месяц и сказали, что найдут компанию, которая заберет с пляжа этот танкер Delfi", - сказал Зеленский.
По его словам, государство интересовало, что это за танкер "без, как говорится, опознавательных знаков и без флагов". "Все боялись, и нам говорили, что там какие-то западные бенефициары. Мы нашли бенефициаров. Не будем говорить название политической партии, потому что скажут, что я это сказал перед местными выборами. Мы подождем окончания местных выборов, а потом расскажем вам, кто бенефициары этого "западного", "современного" танкера", - указал Зеленский.
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Президент заявил, что владельцы танкера не давали ничего с ним делать, потому что хотели на этом заработать деньги. "Просто распилить это на металл, как эти люди всю жизнь "распиливали" нашу страну", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
І так зрозуміло, що не з Балтімора і не з Х'юстона!
- Так, что там у нас с деньгами?
- «Напряг», Андрей Борисович… А что нужно?
- Да тут проблема возникла, с нашим «главзасранцем». Мало того, что с «очка» не слазит, после выступлений этих «порохоботов», так скоро и до туалета не будет успевать добежать… Те деньги что идут на закупку туалетной бумаги, пусти на закупку памперсов и «Лоперамида», а то скоро в офисе дохнуть нечем будет… А жопы аппарат пусть копиями уголовных дел против Порошенко подтирает - всё равно толку от них - НОЛЬ…
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т.е. оно лично "беседовало" с "преступниками". кто-нибудь наконец расскажет єтому ******** чем должен заниматься президент
ермак занимается - преЗЕдент паприкалывается (ему еще почту разносить))))
Последняя фраза совершенно не понятная.
То ли "Просто [хотели] распилить это на металл..."
То ли [Не давали] распилить это на металл..."
Об этом «Думской» сообщил источник в Морской администрации Украины.
https://dumskaya.net/news/nastoyashchiy-hozyain-tankera-delfi-byvshiy-depu-108007/?fbclid=***************************************-7RKirUqFIV_qBpUyCuyyc
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Настоящим собственником танкера «Делфи» является бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов-- судно использовали для контрабанды.
Голосуйте ЗАЖОП и дальше!
кастралюстрация, то засекреченный хозяин ржавой консервной банки. Уже то ли трусы оденьте, то ли крестик снимите.
Популистов треплющих своим языком, жизнь всегда ставит на место. А импотенция ранее никому неизвестная, становится известной на всю страну.
эта мразота ничего кроме рвотного рефлекса не вызывает .