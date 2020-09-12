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Кабмин (13507) отставка (3146) Разумков Дмитрий (1520)

О глобальных ротациях в Кабмине в ближайшее время говорить не стоит, - Разумков

О глобальных ротациях в Кабмине в ближайшее время говорить не стоит, - Разумков

В ближайшее время не стоит ожидать кардинальных перестановок в Кабинете министров Украины, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не думаю, что мы в ближайшее время будем видеть глобальную ротацию в Кабинете министров. Коллеги выступали с критикой некоторых министров. С чем-то я могу быть согласен, с чем-то, я думаю, нет. Но сегодня говорить во время бюджетного процесса, - я хотел бы напомнить, что до 15 сентября правительство должно подать в Верховную Раду проект бюджета на следующий год, - и в условиях тех вызовов, которые стоят перед государством как внутри, - это и борьба с коронавирусом, вы видите возрастание показателей фактически каждый день, - и другие важные аспекты нашего существования, - это и война, и социально-экономическое состояние в государстве, - говорить о глобальной трансформации Кабинета министров сегодня и в ближайшее время, я думаю, не стоит", - сказал Разумков.

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На уточняющий вопрос, могут ли быть ротации в экономическом блоке Кабмина, Разумов ответил: "Теоретически, возможно. Это может быть инициировано и одним народным депутатом, а зал будет определяться: поддержать, или отклонить это предложение".

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Топ комментарии
+2
А что менять - шило на мыло, на таких "новых лиц как в ТКГ, а затем похороны за государственный счет?
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12.09.2020 19:22
+1
Рюкзаковича будет увольнять следующий президент.
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12.09.2020 18:59
+1
Погоди, Зебил его еще премьером назначит зимой
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12.09.2020 19:21
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Рюкзаковича будет увольнять следующий президент.
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12.09.2020 18:59 Ответить
Погоди, Зебил его еще премьером назначит зимой
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12.09.2020 19:21 Ответить
А что менять - шило на мыло, на таких "новых лиц как в ТКГ, а затем похороны за государственный счет?
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12.09.2020 19:22 Ответить
А хто тебе за язика тягне? Не варто, то і не 3,14зди
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12.09.2020 19:24 Ответить
Молча будут ротировать (хорошее слово получилось)
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12.09.2020 21:37 Ответить
Юный медвеччуковец, ватник разумков , знает, что зельцман - полутруп. Власть переходит к нему по закону. Так что, не время ещё о чьом-то говорить.
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12.09.2020 19:35 Ответить
Про глобальні ротації в Кабміні найближчим часом говорити не варто, - Разумков - Цензор.НЕТ 2209
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12.09.2020 20:01 Ответить
Про глобальні ротації в Кабміні найближчим часом говорити не варто, - Разумков - Цензор.НЕТ 4932

.....
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12.09.2020 20:05 Ответить
Октябрь - это ближайшее время, или еще дожить надо?
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12.09.2020 20:49 Ответить
"О глобальных ротациях в Кабмине в ближайшее время говорить не стоит" - сказал Разумков и добавил; "и вообще не рассчитывайте на какое-либо улучшение жизни при нашей власти".
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12.09.2020 20:57 Ответить
якщо слуга шакалів таке меле значить запах жараного вже чмиті відчувають - олігархам по ходу на *вихід* буде
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12.09.2020 21:35 Ответить
не начасі ротація
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12.09.2020 23:03 Ответить
И РАДА еще поработает - а на шо Разумов намекает ? Да, ВР в Украине главнее преЗЕдета и даже Презедента нормального и достойного , а тем более при уходе его ДО СРОКА , даже не в сраку, а просто до срока...
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12.09.2020 23:22 Ответить
 
 