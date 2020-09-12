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Германия (6728) Дания (541) Северный поток (1443)

Дания поддержала депутатов немецкого бундестага, выступивших за прекращение строительства "Северного потока - 2"

Дания поддержала депутатов немецкого бундестага, выступивших за прекращение строительства

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен приветствует то, что Берлин поставил под сомнение продолжение строительства "Северного потока - 2".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, она положительно оценила острые дебаты, прошедшие накануне в бундестаге, в ходе которых немецкие депутаты обсуждали дальнейшие шаги в связи с отравлением Алексея Навального. "С самого начала я была против "Северного потока", - сказала Фредериксен в интервью, опубликованном в субботу, 12 сентября, датским новостным агентством Ritzau.

В интервью глава правительства Дании также подчеркнула, что Европа не должна становиться зависимой от российского газа.

Накануне отравление самого известного российского оппозиционера и последствия для российско-германских отношений стали темой "актуального часа" в парламенте, инициированного фракцией партии "Союз90/"Зеленые" - самой малочисленной, но самой решительно настроенной в отношении российской политики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" снижает энергобезопасность Центральной Европы, проект нужно остановить, - премьер Польши Моравецкий

Открывая дебаты, депутат от "зеленых" Агнешка Бруггер резко раскритиковала не только политику России, но и политику правительства Германии. Депутат потребовала не только остановки строительства газопровода "Северный поток - 2",но и расширения персональных санкций против олигархов, связанных с Кремлем.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Также читайте: В бундестаге назвали строительство "Северного потока-2" поощрением политики Путина и призвали к пересмотру отношений с РФ

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

6 сентября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил, что завершение строительства "Северного потока - 2" может быть увязано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.

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Топ комментарии
+31
Маленькая и молчаливая Дания сделала для нас больше, чем некоторые "глубоко озабоченные"... Надо будет что-то купить из их продукции
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12.09.2020 19:35
+24
давите кремлевскую гидру
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12.09.2020 19:35
+7
Правильно, хватит кормить газом этих жадных немцев - российским холопам самим уже газа не хватает!

Дания поддержала депутатов немецкого бундестага, выступивших за прекращение строительства "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 3803
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12.09.2020 19:40
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давите кремлевскую гидру
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12.09.2020 19:35 Ответить
Маленькая и молчаливая Дания сделала для нас больше, чем некоторые "глубоко озабоченные"... Надо будет что-то купить из их продукции
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12.09.2020 19:35 Ответить
Если тебе что то кажется...перекрестись...
Дания не могла не разрешить...
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12.09.2020 19:52 Ответить
Тоді поясни що такого Данія зробила для України? Це ще гірще ніж заклопотаність 🤣
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12.09.2020 19:56 Ответить
А что по твоему Дания должна была сделать и не сделала?
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12.09.2020 19:57 Ответить
Например, не пускать трубу СП-2 в свои территориальные воды.
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12.09.2020 20:06 Ответить
Не нужно путать территориальные води и воды и воды экономической зоны..
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12.09.2020 20:18 Ответить
Да, точно. Через терводы Дании проходит СП-1. Ошибся.
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12.09.2020 20:40 Ответить
Дания инвестирует в Украину...это большое дело...
Десятки датских компаний открыли свои предприятия в Украине...
Дания экспортирует в Украину не толтко товары...но и технологии...
Чего тебе еще надо??
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12.09.2020 19:59 Ответить
Например, чтобы Дания перенесла производство ветряков из Рашки в Украину.
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12.09.2020 20:07 Ответить
😃 да ты шо?? А с какого перепугу??
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12.09.2020 20:13 Ответить
Там ветер весь пропитан кремлём. Не этично.
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12.09.2020 21:55 Ответить
Вставим трубу в дупу фуйлу, сказав Шредер.
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12.09.2020 20:19 Ответить
Поки що Данія нічого особистого не зробила. Спершу дала добро на будівництво в своїх водах, а потім підтримала депутатів німецького бундестагу? як то дивно це все .... не здається вам?
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12.09.2020 19:53 Ответить
Сначала Дания нагнула паРашу на бабки...заставив изменить маршрут прокладки трубы...
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12.09.2020 19:55 Ответить
Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в строительстве газопровода «Северный поток - 2» в территориальных водах Дании, говорится в официальном сообщении ведомства. Таким образом, власти удовлетворили запрос «дочки» «Газпрома» Nord Stream 2 AG.
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12.09.2020 20:02 Ответить
И что??
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12.09.2020 20:03 Ответить
Нічого... ви ж кажете що Данія зробила для України більше ніж другі країни...
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12.09.2020 20:05 Ответить
Не нужно выдавать свои домыслы за мои слова...😃
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12.09.2020 20:12 Ответить
Такое впечательние, что тебя заносит, вера в свое написанное превращается в догму, Привет, тебе же однозначно написали сверху о том, что Дания разрешила СП, а ты пытаешься увильнуть, кнопая тупо какие-то банальности, а-ля, я ж тут ипать мэн, хвилософ и мудрец.По-сути ответить нечего, поэтому смайл и бла-бла, наверное, прокатит. Упреждая, - да, я не пойму, чего ты имел в виду говоря о выдающих "свои домыслы за мои слова", когда тебе в лицо приводят факты. Не философские рассуждения и умнецальные предсказания, а сбывшиеся события. Бэ-бэ?
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12.09.2020 22:55 Ответить
Оце і всі нагібальщики.....
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12.09.2020 20:03 Ответить
Нет . Потому что Дания не могла дать разрешения и ещё к тому СП- 2 мог и обойти территорию Дании
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12.09.2020 21:29 Ответить
Не будьте наивными. Что сделала для нас больше Дания?
Может вот это?
https://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2/a-54066414 Дания дала зеленый свет строительству последнего отрезка "Северного потока - 2"

Вообще-то то что делает Дания имеет четкое определение и называется иезуитством. С одной стороны красиво говорят - с другой некрасиво делают.
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12.09.2020 20:37 Ответить
Дания не могла не дать и ещё СП-2 бы обошёл территорию Дании
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12.09.2020 21:31 Ответить
А можно подробнее объяснить почему Дания не могла не дать? Ну а на счет обошел бы СП-2 или не обошел бы Данию это еще вопрос. А случилось все так как случилось. История не терпит сослагательного наклонения. И обсуждаем мы не теоретические предположения а свершившийся факт. Судят не по намерениям, а по поступкам.
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13.09.2020 13:23 Ответить
Разом з Гренландією не така вже й маленька. Купуйте в Данії рибу
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12.09.2020 20:50 Ответить
Да, Гренландия (огромный ледяной остров площадью как 20 Украин) - датская территория
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12.09.2020 21:36 Ответить
Найпростіше іграшку Lego
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12.09.2020 21:35 Ответить
Вряд ли это у тебя получится....я думаю там либо для внутреннего рынка, либо общемировая какашка...
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12.09.2020 21:36 Ответить
мотя піґістаньті ваших ґлупастєф площа Королівства Данії= 2.175 000млн км2 в ДЕСЯТЬ разів більше ВеликоБританії=230 977 км2 і в чотири рази більше України
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13.09.2020 07:08 Ответить
Правильно, хватит кормить газом этих жадных немцев - российским холопам самим уже газа не хватает!

Дания поддержала депутатов немецкого бундестага, выступивших за прекращение строительства "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 3803
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12.09.2020 19:40 Ответить
Дания поддержала депутатов немецкого бундестага, выступивших за прекращение строительства "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 661
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12.09.2020 19:41 Ответить
GOOD!
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12.09.2020 19:45 Ответить
Дания?
которая вроде не так давно, после непродолжительных размышлений,
дала свое добро кацам на прокладку? - шось в лиси здохло....
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12.09.2020 19:46 Ответить
Дания не могла не разрешить...
Тянули...изменили маршрут...в общем нагнули паРашу на большие бабки....а вот отказать совсем никак не получится...медународные законы такие...
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12.09.2020 19:51 Ответить
а если не могла не разрешить, к чему все ети волны,
если вы сами по уши в етом.... потоке?
звучит как в понты побарабасить и воздух сотрясти....
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12.09.2020 19:57 Ответить
Доя того что бы сделать этот проект дороже для паРаши...и это сделано...
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12.09.2020 20:00 Ответить
а смысл в чем? - шо бы проект сделать дороже для кацапни или шо бы он не состоялся вообще?
если, шо б дороже? - спасибо Дании.
если, шо б не состоялся - Дания тут ни при чем.
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12.09.2020 20:09 Ответить
Denmark Snubs Trump With Approval of Russian Gas Pipe to Europe.
October 30, 2019, 8:42 AM EDT Updated on October 30, 2019, 2:14 PM EDT

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-30/denmark-approves-nord-stream-2-baltic-sea-natural-gas-pipeline
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12.09.2020 19:53 Ответить
стучитесь вас откопают
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12.09.2020 20:00 Ответить
А шо з СП-1? Вся Європа годує нового Гітлера. І вже дістали по морді стільки разів. А ми їх назад в раду Європи. Очевидно це така санкція ))) Деякі шредери просто ******* в дупу без мила вскочили. Бізнес ніби не на цій планеті живе.
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12.09.2020 20:20 Ответить
That's exactly what I'm talking about, but some morons won't get it....
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12.09.2020 20:10 Ответить
fricking attempt to make a good face when you are cheating...
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12.09.2020 20:14 Ответить
а не СП-2
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12.09.2020 20:01 Ответить
Походу североморская селедка уходит на бессрочный нерест.
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12.09.2020 20:11 Ответить
Норвегия и Германия договорились о поставках газа в Германию через Польшу...Бедный ГрязьПром...
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12.09.2020 20:14 Ответить
Можешь написать тоже самое под своей тряпкой,а не прятаться за американским флагом?😂🌷
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12.09.2020 20:27 Ответить
Данія підтримала депутатів німецького бундестагу, які виступили за припинення будівництва "Північного потоку - 2" - Цензор.НЕТ 2654
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12.09.2020 20:44 Ответить
Мне кажется или водочка хочет выпрыгнуть из рюмашечки.
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12.09.2020 21:56 Ответить
По Крымскому мосту воду проведут с озера Байкал.... БАМ №2
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12.09.2020 20:20 Ответить
Мавзолейные бараны...вы Италию накормите Газом..Германия уже не при делах
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12.09.2020 20:21 Ответить
Газификация Пензенсмкой области идет коммунисчтическими темпами,газицировано 27 % населения Дрова дрова... Валежник дешевле
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12.09.2020 20:25 Ответить
Тыц😂🌷
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12.09.2020 20:28 Ответить
Достроят. Всё достроят. И Силу Сибирии построят. Да только Гадюкино и Великие ***** еще сто лет будут топить дровами и углем.
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12.09.2020 20:31 Ответить
А Силсиб разве не достроили? Вроде в прошлом году открывали.
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12.09.2020 21:54 Ответить
Ты в лапти обутый.
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12.09.2020 20:36 Ответить
Данія підтримала депутатів німецького бундестагу, які виступили за припинення будівництва "Північного потоку - 2" - Цензор.НЕТ 8375
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12.09.2020 20:45 Ответить
Турецкий поток отдайте брату Эрдогану а Ямал Финлянддии
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12.09.2020 20:29 Ответить
Подача газа в ЕС из РАБссии 2012 год...145 ярдов кубов...подача газа в ЕС год 2020 ...67 ярдов.Многоходвочка Путлера РАБОТАЕТ....
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12.09.2020 20:33 Ответить
Ну так это за полгода, зачем сравнивать данные за какой-то год и за полгода. Например, в 2018 году поставлено 200 миллиардов кубов. Отлично Европа отказывалась от российского газа все это время.
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12.09.2020 21:07 Ответить
Лукашеску согласился платить Путлеру за газ 200 долларов за тонну...
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12.09.2020 20:38 Ответить
https://gordonua.com/news/worldnews/gordon-lukashenko-bolshe-ne-budet-liderom-v-belarusi-ja-tochno-znaju-1518059.html

Гордон: Лукашенко больше не будет лидером в Беларуси, я точно знаю
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12.09.2020 20:43 Ответить
и шо теперь россии Песец ?
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12.09.2020 20:43 Ответить
Тыц😂🌷
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12.09.2020 21:01 Ответить
Данія підтримала депутатів німецького бундестагу, які виступили за припинення будівництва "Північного потоку - 2" - Цензор.НЕТ 4911
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12.09.2020 21:05 Ответить
Лаптеногие как там с запасами бересты ?))))
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12.09.2020 21:07 Ответить
Большинство россиянцев с ностальгией вспоминают период до 2008 г. как "жирные годы", когда доходы населения ежегодно росли. О том, что именно в то время мы дружили с США и всем цивилизованным миром, а не с Сирией и КНДР, они почему-то не думают
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12.09.2020 21:36 Ответить
Молодец Агнешка, ты точно не ватница
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12.09.2020 22:08 Ответить
для принуждения Соссии к миру, санкции против козлячих выродков нужно усиливать до тех пор, пока кацапня не начнет соблюдать международно признанные границы.
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13.09.2020 00:51 Ответить
 
 