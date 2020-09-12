Дания поддержала депутатов немецкого бундестага, выступивших за прекращение строительства "Северного потока - 2"
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен приветствует то, что Берлин поставил под сомнение продолжение строительства "Северного потока - 2".
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, она положительно оценила острые дебаты, прошедшие накануне в бундестаге, в ходе которых немецкие депутаты обсуждали дальнейшие шаги в связи с отравлением Алексея Навального. "С самого начала я была против "Северного потока", - сказала Фредериксен в интервью, опубликованном в субботу, 12 сентября, датским новостным агентством Ritzau.
В интервью глава правительства Дании также подчеркнула, что Европа не должна становиться зависимой от российского газа.
Накануне отравление самого известного российского оппозиционера и последствия для российско-германских отношений стали темой "актуального часа" в парламенте, инициированного фракцией партии "Союз90/"Зеленые" - самой малочисленной, но самой решительно настроенной в отношении российской политики.
Открывая дебаты, депутат от "зеленых" Агнешка Бруггер резко раскритиковала не только политику России, но и политику правительства Германии. Депутат потребовала не только остановки строительства газопровода "Северный поток - 2",но и расширения персональных санкций против олигархов, связанных с Кремлем.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
6 сентября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил, что завершение строительства "Северного потока - 2" может быть увязано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.
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Дания не могла не разрешить...
Десятки датских компаний открыли свои предприятия в Украине...
Дания экспортирует в Украину не толтко товары...но и технологии...
Чего тебе еще надо??
Может вот это?
https://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-2/a-54066414 Дания дала зеленый свет строительству последнего отрезка "Северного потока - 2"
Вообще-то то что делает Дания имеет четкое определение и называется иезуитством. С одной стороны красиво говорят - с другой некрасиво делают.
которая вроде не так давно, после непродолжительных размышлений,
дала свое добро кацам на прокладку? - шось в лиси здохло....
Тянули...изменили маршрут...в общем нагнули паРашу на большие бабки....а вот отказать совсем никак не получится...медународные законы такие...
если вы сами по уши в етом.... потоке?
звучит как в понты побарабасить и воздух сотрясти....
если, шо б дороже? - спасибо Дании.
если, шо б не состоялся - Дания тут ни при чем.
October 30, 2019, 8:42 AM EDT Updated on October 30, 2019, 2:14 PM EDT
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-30/denmark-approves-nord-stream-2-baltic-sea-natural-gas-pipeline
Гордон: Лукашенко больше не будет лидером в Беларуси, я точно знаю