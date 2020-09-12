Уверен, что ни один проукраински настроенный депутат "Слуги народа" не поддержит выборы на оккупированных территориях, - Дубинский

Депутаты "Слуги народа" с проукраинской позицией будут против проведения выборов на захваченных территориях Донбасса и Крыма до их освобождения.

Об этом написал в telegram нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Уверен, что ни один депутат СН с действительно проукраинской позицией не поддержит проведение выборов на оккупированных территориях до того момента, пока Украина не восстановит контроль над границей своей страны. Я придерживаюсь именно такой позиции", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки открыто два уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Напомним, 5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс местных выборов - 2020. День голосования - 25 октября.