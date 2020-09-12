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местные выборы (2751) Донбасс (26950) деоккупация (844) Слуга народа (2620) Дубинский Александр (429)

Уверен, что ни один проукраински настроенный депутат "Слуги народа" не поддержит выборы на оккупированных территориях, - Дубинский

Уверен, что ни один проукраински настроенный депутат

Депутаты "Слуги народа" с проукраинской позицией будут против проведения выборов на захваченных территориях Донбасса и Крыма до их освобождения.

Об этом написал в telegram нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Уверен, что ни один депутат СН с действительно проукраинской позицией не поддержит проведение выборов на оккупированных территориях до того момента, пока Украина не восстановит контроль над границей своей страны. Я придерживаюсь именно такой позиции", - отметил он.

Уверен, что ни один проукраински настроенный депутат Слуги народа не поддержит выборы на оккупированных территориях, - Дубинский 01

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Напомним, 5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс местных выборов - 2020. День голосования - 25 октября.

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Топ комментарии
+52
Заметьте как перекрасились одновременно Богдан, Дубинский может там уже и Портнов стал патриотом??
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12.09.2020 20:53
+45
проукраински настроенный депутат "Слуги народа" - персонаж вымышленный.
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12.09.2020 20:55
+41
Уверен, что ни один проукраински настроенный депутат "Слуги народа" не поддержит выборы на оккупированных территориях, - Дубинский - Цензор.НЕТ 5929
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12.09.2020 20:51
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Страница 2 из 2
Давайте уже быстрей раздвигайте ноги.
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12.09.2020 21:27 Ответить
Упевнений, що жоден проукраїнськи налаштований депутат "Слуги народу" не підтримає вибори на окупованих територіях, - Дубінський - Цензор.НЕТ 2618 12 Путлеров и ни одного одинакового
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12.09.2020 21:28 Ответить
єдін і множествєн...
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12.09.2020 21:59 Ответить
А как их в Мавзолей будут заносить?
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12.09.2020 22:04 Ответить
мутації
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12.09.2020 22:09 Ответить
Проголосовать за выборы на оккупированных территориях - это предать Украину, к тому же ещё и задокументировать этот факт. Давайте, "слуги", голосуйте, только не задавайте потом глупых вопросов "а нас за что?"
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12.09.2020 21:29 Ответить
Да хватит их уже уговаривать! Они уже перешли красную линию!
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12.09.2020 22:02 Ответить
При предательстве страны этими мразями, все органы должны будут перейти в подчинение Майдана и националисты должны их возглавить! И все предатели должны будут быть задержаны сразу же, а все их договора признаны нелегитимными и предательскими! Главный источник власти в Украине не президент и не какие то органы, а главный источник власти - это Народ Украины и все органы должны будут подчиняться народу и если майдан прикажет задержать предателей, то тогда все органы должны выполнять приказ, потому что они давали присягу народу Украины!
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12.09.2020 21:29 Ответить
пнх кремлебот
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13.09.2020 09:55 Ответить
ваши шлюхи кремлевские получат 0 голосов!
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13.09.2020 09:56 Ответить
Это тот, чей отец находясь в Донецке постит такую пуйню...

https://enigma.ua/articles/roditeli-propagandista-dubinskogo-yarye-separatisty-zhivushchie-v-donetske

Упевнений, що жоден проукраїнськи налаштований депутат "Слуги народу" не підтримає вибори на окупованих територіях, - Дубінський - Цензор.НЕТ 2886
Упевнений, що жоден проукраїнськи налаштований депутат "Слуги народу" не підтримає вибори на окупованих територіях, - Дубінський - Цензор.НЕТ 7594

Упевнений, що жоден проукраїнськи налаштований депутат "Слуги народу" не підтримає вибори на окупованих територіях, - Дубінський - Цензор.НЕТ 6154
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12.09.2020 21:36 Ответить
Жопиеску бабушки Бени подал голос -сцыте это гуд
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12.09.2020 21:42 Ответить
Не сцыт,а торгуется.преференции для бабушки Бени намучивает.Дубинеску поцреот?его друган Бужанский ещё более потриотистый,правда не этой страны.
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12.09.2020 22:15 Ответить
депутаты криворогатого слуги оттрускавеченые :
- ногтистстки по пальцам рук
- ногтистстки по пальцам ног
- бровистки по бровям
- бровистки по бровям везде
- тамады на любое торжество, включая порохоны
- фотогрфы, на запечатлеть все выше.
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12.09.2020 21:45 Ответить
очень уважаемые профессии, кто бы мне еще обяснил причем тут депутатство...
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12.09.2020 22:02 Ответить
ви ж проросійські
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12.09.2020 21:48 Ответить
,,патриот" нарисовался. Видно чует гнида, шо Украина на пороге грандиозного шухера, за шкуру боится. Такого ,,патриота" в числе первых вздернуть.
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12.09.2020 21:48 Ответить
А что, в СН есть проукраински настроеннные депутаты ?
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12.09.2020 21:50 Ответить
Не зрозуміла. А що за трансформація з Дубінським трапилася? Що це було? Проукраїнський Дубінський - це ж нонсенс.
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12.09.2020 21:50 Ответить
Йому не хочеться, щоби Донбас було реінтегровано в Україну. Росія, згідно укладених Порошенком Мінських угод, погоджується на передачу кордону тільки після виборів. Отже, голосуючи за вибори тільки після передачі кордону, він тим самим унеможливлює передачу кордону, та реінтеграцію Длнбасу.
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12.09.2020 21:56 Ответить
ты укольчик прнопустил
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12.09.2020 22:33 Ответить
Выборы на оккупированных территориях до передачи границы можно провести при таких условиях:
Что результаты выборов становятся действительными, как только украинская армия после выборов получит доступ к границе.
Кроме того, украинский язык должен стать главным для обучения и для деловодства на тех территориях.
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14.09.2020 20:25 Ответить
Коломойський не підтримає вибори на окупованій території.
Упевнений, що жоден проукраїнськи налаштований депутат "Слуги народу" не підтримає вибори на окупованих територіях, - Дубінський - Цензор.НЕТ 6410
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12.09.2020 21:54 Ответить
Он шо шото сьел ? Или нюхнул ?
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12.09.2020 21:57 Ответить
Дворовой пес бени коломойши стал заигрывать с выборцями проукраинской риторикой, когда мораль отсутствует, то нечего терять, все средства хороши для достижения меркантильных и антиукраинских целей.
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12.09.2020 22:00 Ответить
Вот что санкции животворящие делают=) Стоило американцам ввести санкции против русского шпиона под прикрытием депутата Верховной Рады Деркача и Дубинский стал "проукраинским политиком"))
Ватные избиратели это хорошо, но американская виза еще лучше=)))
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12.09.2020 22:00 Ответить
сашко накінець сказав те, що в нього наболіло. Хвалю Сашка, пост був короткий як постріл."По Богдану" пацани з Жигульовских гір" зачищають всіх "про западних", думають на два дні сховаються на Покрову а потім знов крутити дулі Україні. Сашко , скажи "Козирю", що в нього коротка лавка запасних, ти до нього ближче. Скажи побистріше, ще до Покрови. Як казав один кіногерой другому кіногерою " бить буду сильно, но акуратно"
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12.09.2020 22:01 Ответить
Повірю Дубинському тільки після того як він особисто повісить 2 москалів.
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12.09.2020 22:05 Ответить
Дубинский - проукраинский депутат ? Спасибо Цензор. поржал ! Это чучело вместе с предателями из ОПЗЖ подписал обращение в Конституционный суд , с тем что бы отменить амнистию участникам Евромайдана .Гавно , а не человек .
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12.09.2020 22:10 Ответить
Та Дубу усе по-х*р, тут, напевно, надійшов наказ від Бені "валити" Зелю
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12.09.2020 22:16 Ответить
"В борьбе между сердцем и головой в конце концов побеждает желудок" (Станислав Ежи Лец)
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12.09.2020 22:16 Ответить
Це вже слуги починають виправдовувати повторне внесення даного питання до ВР під тиском ультиматуму *****.
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12.09.2020 22:20 Ответить
Що коїться?
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12.09.2020 22:41 Ответить
Это значит, что сепара хотят протянуть этот закон на голосование в Раду. За это они потеряют свою легитимность! Армия и националисты будут управлять страной на переходной период. Пока не будут назначены новые выборы и за это время, что власть будет у националистов, нужно уничтожить всех коллаборантов в стране и всю мафию!
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12.09.2020 23:20 Ответить
Дубінеску щось знає,тому вирішив зіграти на випередження,видно Беня бачить що зелбуїн взагалі втрачає контроль,слухаючи того зрадника єрмака,якщо вже навіть богдан такі речі розповідає то явно смаленим *******.
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12.09.2020 23:58 Ответить
Дубинский ЧМО.
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13.09.2020 00:45 Ответить
"..на один проукраински настроенный депутат..." лише замисліться над цим висловлюванням !! "проукраїнськи настроєний" в українському парламенті !! а як же ж там опиняються НЕ "проукраински настроенниє".. Нонсенс якийсь !
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13.09.2020 01:14 Ответить
Дійсно, сюр.
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13.09.2020 07:06 Ответить
Зе-чмо громадянин паРашії?

операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малороссію".

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.
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13.09.2020 02:16 Ответить
Це щоб не було спротиву переголосуванню. Давайте винесем, як хоче рашка, все одно голосів не буде. Не треба на це куплятись. Треба запобігти винесенню на голосування.
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13.09.2020 02:50 Ответить
А ти, Собачий Рот, яке відношення до українців маєш?
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13.09.2020 08:48 Ответить
Дубінський хоч усвідомлює, що по версії ОП такими заявами він позиціонує себе як "ворог всередині країни, який не хоче міру"?
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13.09.2020 13:42 Ответить
Я еще не решила за кого буду голосовать в мэры Киева, но то что не за Дубинского и не за подобного ему Пальчевского, то это уж точно.
Народ, не ловитесь на то что говорят кандидаты. То что они говорят чаще всего наживка чтобы поймать лоха. Главное разобраться кто они такие и что делали раньше в.своей жизни.
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14.09.2020 19:45 Ответить
Выборы на оккупированных территориях можно провести при таких условиях:
Что результаты выборов становятся действительными только в то время, когда украинская армия после выборов получит доступ к границе.
Кроме того, украинский язык должен стать главным для обучения и для деловодства на тех территориях.
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14.09.2020 19:59 Ответить
Но во время голосований (а они должны пройти несколько позже чем на подконтрольной территории, например через 3 недели) должно быть нужное количество наблюдателей, направленных туда украинской властью.
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14.09.2020 20:34 Ответить
Шлюха вонючая ,,, это унижение для украинцев ,,,у. Е бок ,,,когда про такое дерьмо читать приходиться
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17.10.2020 22:00 Ответить
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