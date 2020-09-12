Лукашенко распорядился отвести армию от западной границы, если войска НАТО в Польше и Литве "не шевелятся" больше
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко провел совещание с силовым блоком.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Вопрос о ситуации на западной границе рассмотрен первым. Лукашенко запросил предложения по действиям армии от министра обороны и начальника Генштаба.
"То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - отметил Лукашенко.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин после совещания у Лукашенко рассказал, что в рамках учений войска НАТО находятся на сопредельной с Беларусью территории.
В частности, отмечаются усиленные полеты авиации вдоль белорусской государственной границы и ведение разведки происходящих на территории Беларуси мероприятий.
Хренин сообщил, что тот комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации. Однако на учебно-боевом дежурстве остаются силы и средства ракетных войск и артиллерии, Военно-воздушных сил и войск ПВО.
Напомним, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко неоднократно заявлял, якобы идет процесс наращивание военной мощи НАТО вблизи западной границы страны. НАТО отвергает обвинения.
По словам Лукашенко, Беларусь развернула почти 50% своей армии вдоль границ с Литвой и Польшей.
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А интересно если бы НАТО и вправду думало нападать то те жалкие тараканьи ошметки, что у сябров вместо армии числятся, действительно имел смысл куда-то размещать-перемещать??
Ну это как таракан против тапка - в какую часть подошвы его не размещай результат оди и тот же при равных усилиях со стороны тапка - тараканья лепешка.
НАТО прошло бы "армию" сябров как Фюрер прошел армию совков в июне-августе 1941 - практически не заметив сопротивления, а только видя сраки утекающих совков, обосраных от страха.