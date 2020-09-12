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Лукашенко распорядился отвести армию от западной границы, если войска НАТО в Польше и Литве "не шевелятся" больше

Лукашенко распорядился отвести армию от западной границы, если войска НАТО в Польше и Литве
Фото: Минобороны РБ

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко провел совещание с силовым блоком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Вопрос о ситуации на западной границе рассмотрен первым. Лукашенко запросил предложения по действиям армии от министра обороны и начальника Генштаба.

"То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - отметил Лукашенко.

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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин после совещания у Лукашенко рассказал, что в рамках учений войска НАТО находятся на сопредельной с Беларусью территории.

В частности, отмечаются усиленные полеты авиации вдоль белорусской государственной границы и ведение разведки происходящих на территории Беларуси мероприятий.

Хренин сообщил, что тот комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации. Однако на учебно-боевом дежурстве остаются силы и средства ракетных войск и артиллерии, Военно-воздушных сил и войск ПВО.

Напомним, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко неоднократно заявлял, якобы идет процесс наращивание военной мощи НАТО вблизи западной границы страны. НАТО отвергает обвинения.

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По словам Лукашенко, Беларусь развернула почти 50% своей армии вдоль границ с Литвой и Польшей.

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Топ комментарии
+16
ключевое - " Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - отметил Лукашенко -У Луки попросту заканчиваются деньги - и очень скоро ему нечем будет платить силовикам за разгоні протестующих. Запасаемся попкорном....
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12.09.2020 21:48
+13
Есть одна касса... Как-то "в трудные времена" она подкинула немного деньжат чивокуне. Чем это закончилось - все знают.
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12.09.2020 21:50
+13
Лукашенко распорядился отвести армию от западной границы, если войска НАТО в Польше и Литве "не шевелятся" больше - Цензор.НЕТ 3579
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12.09.2020 21:59
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Шо, Таракан ошибся в прогнозах? Ай-йяй-йяй!
А интересно если бы НАТО и вправду думало нападать то те жалкие тараканьи ошметки, что у сябров вместо армии числятся, действительно имел смысл куда-то размещать-перемещать??
Ну это как таракан против тапка - в какую часть подошвы его не размещай результат оди и тот же при равных усилиях со стороны тапка - тараканья лепешка.
НАТО прошло бы "армию" сябров как Фюрер прошел армию совков в июне-августе 1941 - практически не заметив сопротивления, а только видя сраки утекающих совков, обосраных от страха.
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13.09.2020 11:52 Ответить
лука реально ***нутый на всю голову и длину тела.
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13.09.2020 17:31 Ответить
Невже не ясно, Лука розумний і хитрий, це всім відомо. Війська на західному кордоні було маневром показати пуйлу лояльність у піковій ситуації.
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20.10.2020 22:02 Ответить
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