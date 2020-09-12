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Новости Агрессия России против Украины
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ВР (27377) Фокин (100) Трехсторонняя контактная группа (842) Качура (170)

Фокин не придет на встречу с комитетом ВР из-за занятости в ТКГ, - "слуга народа" Качура

Фокин не придет на встречу с комитетом ВР из-за занятости в ТКГ, -

Заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин должен был 15 сентября встретиться с комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

Об этом сообщил в Telegram замглавы комитета, депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Витольд Фокин отказался проводить встречу с комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, которая должна была состояться 15 сентября. Озвученная причина - занятость и необходимость работать в Трехсторонней контактной группе. В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения - не оговорена. Буду требовать незамедлительно провести данную встречу. Чтобы усилить позицию Украины необходимо консолидированное виденье парламента и делегатов в Трехсторонней контактной группе. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важно", - написал депутат.

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Фокин не придет на встречу с комитетом ВР из-за занятости в ТКГ, - слуга народа Качура 01

Напомним, Витольд Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

Заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, нардеп "Слуги народа" Александр Качура предложил вызвать члена украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина на заседание парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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Топ комментарии
+31
Фокин не придет на встречу с комитетом ВР из-за занятости в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6053

...
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12.09.2020 22:16
+28
Треба ж "поважати" зайнятість цього вилупка...
Фокин не придет на встречу с комитетом ВР из-за занятости в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 4090
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12.09.2020 22:13
+27
Чует, что наваляют
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12.09.2020 22:11
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Чует, что наваляют
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12.09.2020 22:11 Ответить
Требую новые лица! Включить в ТКГ папу Зеленского!
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12.09.2020 23:29 Ответить
Якщо треш, то вже по повній - ексгумувати Шелеста і Щербицького, вкрити епоксидкою (щоб не смерділи) і в ТКГ. Як на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4 Трупному Синоді 1123 роки тому 💀💀💀

Фокін не прийде на зустріч із комітетом ВР через зайнятість у ТКГ, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 2795
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13.09.2020 05:35 Ответить
Я Щербицького ще добре бродячим бачив. А кучка семітів хотіла йому вручити букет квітів, перев'язаний колючим дротом.
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13.09.2020 07:24 Ответить
Факину и Кравчуку уже как десяток лет прогулы ставят
Фокін не прийде на зустріч із комітетом ВР через зайнятість у ТКГ, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 4230
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13.09.2020 01:13 Ответить
Да нет, он их вертел на "висяку".
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13.09.2020 07:26 Ответить
Та не, недопевица ртом маня Фокина, проживающая в США, утверждает, что именно она свела своего дементного пердеда со своим очень близким другом андрюшей Ермаком, который и пристроил этого старого, вонючего идиота в переговорную группу. Рулят не только клоуны, но и шлюхи тупорылые!
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13.09.2020 21:33 Ответить
То, что весь этот зеленосопельный моносброд шлюхи тупорылые - в этом не было сомнения никогда.
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14.09.2020 12:27 Ответить
Даже Фокин ЗЕ-клоунов на бую вертит!
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12.09.2020 22:12 Ответить
Треба ж "поважати" зайнятість цього вилупка...
Фокин не придет на встречу с комитетом ВР из-за занятости в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 4090
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12.09.2020 22:13 Ответить
Не мешайте деду мир делать, не путайтесь под ногами. Какой-то комитет, какой-то ВР, у него в ТКГ куча работы...
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12.09.2020 22:15 Ответить
Даже откровенные враги и зрадныки откровенно вытирают свою ФЛЕЙТУ о фуфайку ЗЕленой жабы))))
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12.09.2020 22:15 Ответить
Не вытирают. Они все из одного болота.
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13.09.2020 14:08 Ответить
Фокин не придет на встречу с комитетом ВР из-за занятости в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6053

...
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12.09.2020 22:16 Ответить
Тут можна ремікснути анекдот (в оригіналі про Брежнева)

Фокин в ТКГ:
- Идея…
Все повернулись к нему - что там за идея у старого хрыча?
Фокин снова:
- Идея…
Кто-то спрашивает:
- Какая у вас идея, Витольд Павлович?
- Идея... и де я нахожусь?..
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13.09.2020 06:09 Ответить
Подозреваю, что этот зашквар замнут........
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12.09.2020 22:16 Ответить
Как и все предыдущие. Как-то подозрительно легко шмаркля избегает последствий зашкваров своих и своей кАманды. Как-будто его черт оберегает.
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13.09.2020 08:15 Ответить
деда занят - памперсы, склероз и врожденное недоумие - обследование?
кравчучка с собой взять не хочет - комуняцкое оно заразное....
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12.09.2020 22:18 Ответить
Фокин не придет на встречу с комитетом ВР из-за занятости в ТКГ, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 4360

...
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12.09.2020 22:20 Ответить
Згадується період геронтократії в СРСР... так ось, Брежнев прожив 76 років, Андропов 69, Черненко 73.
В принципі, не такі вже й старі, якщо подивитися на цих двох хричів (Кравчук - 86, Фокін - 87... це вже скоріше некро, аніж геронто)💀💀💀
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13.09.2020 05:45 Ответить
Слимак злякався.
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12.09.2020 22:18 Ответить
В его возрасте кости плохо сростаются...
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12.09.2020 22:27 Ответить
Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе Источник: https://censor.net/ru/n3218955

Эти безграмотные идиоты сами наворотили в стране херни, а теперь они собрались разбираться. Недоноски и жертвы метеоризма!!!
Один только плюс, не вооружённым глазом стало видно кто предатель, кто просто сцыкло, а кто настоящий украинец и патриот.
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12.09.2020 22:19 Ответить
С зелемразотаим и так все ясно ! 🤮🤮🤮Почему не собирают пресс-конференцию военные у которых осталось чувство собственного достоинства ? Позор ! А где протесты оппозиционеров , патриотов ,журналюг?
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12.09.2020 22:22 Ответить
Вот видео протестов

https://youtu.be/BC6RG0XVQjA
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12.09.2020 22:49 Ответить
Новость из раздела "О дерьме".
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12.09.2020 22:23 Ответить
Причем уборщица это Фокин
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12.09.2020 22:33 Ответить
Для чого міняли Масола на Фокіна?
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12.09.2020 22:25 Ответить
Хотел обмануть украинцев хитроделанный Ермак
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12.09.2020 22:51 Ответить
Єрмак у 1995 році??...
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12.09.2020 23:38 Ответить
Думала Вы про ТКГ
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12.09.2020 23:40 Ответить
"кадровий резерв" СН - круто. Качур продає качку, оправдується - "Невиноватая я, он сам ко мне пришел" Міцний склад слуг народу, коли Качур виправдовується, що його не так зрозуміли, це сила. його так і його ідейного шефа Розумного прекрасно зрозуміли. "Все хорошо прекрасная маркиза ....." а будинок і тимчасові прибудови вже димлятся. Бракує свіжого повітря для полум"я.
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12.09.2020 22:26 Ответить
в общем и целом вы меня, хлопцы, пугаете.
шо отак возьмете и отдадите страну кацапне?
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12.09.2020 22:31 Ответить
Не пугайся. Если Шо у нас быстро билет в ростов выписывают.
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12.09.2020 22:35 Ответить
то шо я хотел слышать!
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12.09.2020 22:41 Ответить
Чмо ватное Фокін не прийде на зустріч із комітетом ВР через зайнятість у ТКГ, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 6208
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12.09.2020 22:33 Ответить
фокин....
трупак члелина еще с мавзолея у кацапни выкрадите и в ТКГ еще втулите представителем - мозги есть?
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12.09.2020 22:34 Ответить
Я вище запропонував ексгумацію Шелеста і Щербицького. Ну а що, 11 з гаком століть тому був же ж Трупний Синод...
Нещодавно Патон врізав дуба - можна швидко відкопати, вкрити епоксидкою і теж у ТКГ.
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13.09.2020 06:02 Ответить
До кого претензія? У того, хто його туда засунув - 100 мозок є. Дали пеньонзів і використовують мощі в якості рупора, а самі за спиною ховаються. Для того й засунули.
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13.09.2020 07:30 Ответить
А тем временем в Катаре завершился первый день исторических мирных переговоров между властями Афганистана и "Талибаном". В Катар также прибыли госсекретарь США Майк Помпео и спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов...

Майк Помпео и Абдул Гани Барадар("Талибан")
Фокін не прийде на зустріч із комітетом ВР через зайнятість у ТКГ, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9469
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12.09.2020 22:41 Ответить
Блин всмотритесь в это рыло ТИПИЧНОГО КАЦАПА Фокина

Фокін не прийде на зустріч із комітетом ВР через зайнятість у ТКГ, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7794
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12.09.2020 22:44 Ответить
В нем нет ничего украинского
Кацапское злое и тупое лицо
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12.09.2020 22:45 Ответить
Обычный россиянин( поддеревенец) с Нижнего Тагила
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12.09.2020 22:57 Ответить
Шо вы наговариваете. Это интеллигенция для касапов. Типичный касап это с фингалом под глазом и опухшей пойной мордой лица
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12.09.2020 22:50 Ответить
У него азиатское лицо
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12.09.2020 22:53 Ответить
Скорее жо...а
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12.09.2020 22:56 Ответить
Треба гнати цю стару, поточену шашлями рухлядь з ТКГ до самого Ростова.
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12.09.2020 22:47 Ответить
Акса-Кал.
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12.09.2020 22:48 Ответить
старый п*дар всрался
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12.09.2020 22:52 Ответить
https://gordonua.com/news/politics/chlen-ukrainskoy-delegacii-v-tkg-garmash-ne-dumayu-chto-ermak-agent-fsb-1518148.html Член украинской делегации в ТКГ Гармаш: Не думаю, что Ермак - агент ФСБ ,потом тихо сказал ,может сотрудник ФСБ
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12.09.2020 22:56 Ответить
Комитет ВР, не мешайте кацапу Фокину заниматься державною зрадою .

Ну прямо как дети малые, 😀😀😀
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12.09.2020 23:01 Ответить
Ви вже своє зробили. Зруйнували економіку, політику, армію. Старий забруднювач повітря отриує вказівки, безпосередньо, від кацапського хазяїв, і щоб злити Україну йому не потрібен одобрямс "слуг". Навіть воно послало вас на хрін.
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12.09.2020 23:08 Ответить
В свете этой новости от слуги уродца качуры думаете вот он какой положительный - хочет фокина на комитет так сказать ответ держать, а дуськи , "наслаждайтесь" https://ukraine.fakty.ua/355460-v-sluge-naroda-pokazali-kak-hotyat-izmenit-zakonodatelstvo-dlya-provedeniya-vyborov-na-donbasse-ranee-ermak-obsuzhdal-eto-s-kozakom-v-berline:
"«Слуга народа» предлагает изменения в постановление о https://lb.ua/tag/2110_mistsevi_vibori местных выборах . Об этом в комментарии LB.ua сообщил народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.Он продемонстрировал фотокопию проекта нового постановления. «Я предложил изменения в постановление о проведении местных выборов. В частности, внести изменения в пункт 3 постановления в части проведения местных выборов в облсовет на подконтрольных территориях», - заявил депутат в комментарии https://lb.ua/ LB.ua .В новом варианте пункт три постановления существенно меняется. Во-первых, указывается, что на оккупированных территориях вводится «особый порядок местного самоуправления». Во-вторых, предлагается провести выборы депутатов Луганского и Донецкого областных советов. Ранее пункт был сформулирован без двусмысленных толкований: если часть территории области оккупирована, то и выборы в облсовет не назначаются и не проводятся.Блогер Роман Шрайк https://t.me/ShrikePolitics обратил внимание на пункт 4 проекта постановления - из документа предлагается убрать упоминания о российской агрессии. «Пункт 4 переформулируется ровно так, как хотел советник Путина Козак. Убирается упоминание про российскую агрессию и то, что выборы в ОРДЛО могут быть проведены только после выведения оккупационных войск, установления контроля над границей, разоружения боевиков», - подчеркнул блогер."
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12.09.2020 23:17 Ответить
да гоните его на йух с этой группы! пусть с правнуками в паровозики на даче играет. нашли кого назначать он же мыслит еще по совитски а в мацкве у него начальники по прежнему сидят как при совке.....
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12.09.2020 23:49 Ответить
Комуняка блазень дал конкретные инструкции своему единомышленнику, заслуженному комуняке фокину не обращать внимание на критику проукраинских сил, идти к намеченной цели, как договорились, бес путлер дает тишину, а мы отдаем ключевые посты в руководстве страны.
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12.09.2020 23:51 Ответить
Гауляйтер Украины Ермак-Козырь приказал Фокину игнорировать парламент.
Привести принудительно, в наручниках.
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13.09.2020 00:48 Ответить
Рисковано, ще гигне там.
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13.09.2020 07:29 Ответить
Геронтодипломатія, трясця (навіть з ухилом у некро).
"Ді(л)ди домовлялися..."
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13.09.2020 05:58 Ответить
Хер забил руснявый фокин
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13.09.2020 06:33 Ответить
После отравления Навального "Новичком" , Фокин стал более рьяно выполнять установки кремлёвской крысы....Видимо, хочет ещё немножко пожить....
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13.09.2020 06:51 Ответить
В какой стране переговоры о мире ведут 88 и 87 летние маразматики.
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13.09.2020 07:03 Ответить
В такій, в якій в ролі президента комік, а парламент - збірна солянка зі сфери обслуговування
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13.09.2020 07:31 Ответить
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13.09.2020 07:10 Ответить
Фокін підпорядкований ФСБ ще з часів КДБ, тому комітет якоїсь зеленої ВР йому не указ. Це треба так опустити Конституцію, щоб ВР бігала під Єрмаками і Фокінами всупереч Основного закону, де Україна має парламенсько-президенську форму правління, а не Зеленсько-Єрмачною хунтою з кротами в ОПУ.
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13.09.2020 07:30 Ответить
Дожились --старий маразматик послав депутатів дуже далеко. З президентом ніхто не рахується,депутати ---неучі,лохі і агенти фсб,то вже і старий комуняка не рахується з депутатами ВР. В Україні хаос і приниження всієї держави. Зато весело і всі регочуть. 95 квартал вже по всій Україні.
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13.09.2020 09:08 Ответить
Вчера пришлось проехаться к родственникам, Чернигов - через Киев на Фастов, Попельня и обратно. 500 с гаком км. получилось. По возможности наблюдал придорожную рекламу предстоящих выборов. Это конечно не аналитика но то что бросается в глаза. Все заклеено Пальчевским и жопоблоком, т.е. основной участник выборов ФСБ РФ. Какая то ...за майбутне... попадается, вроде это партия Коломойского, в районах попадается БЮТ, остались видно районные ячейки. Много рекламы партии власти, это понятно, ...Україна це ти... И усее. Т.е. национал - патриотическое поле выжжено, вытоптано и забетонировано. В Киеве на Дружбы народов, запомнился большой билборд , на три стороны, ЕС Порошенко, один Карл!!! И что вы хотите от этой страны, и от этих людей?
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13.09.2020 09:39 Ответить
Фак-кин не придет на встречу с комитетом ВР
так как ложил он на эту Раду потому как подчиняется
мацкалям
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13.09.2020 10:32 Ответить
Засцяв.... А так ніс уйню героїчно. За слова відповідати треба.
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13.09.2020 11:01 Ответить
Сегодня Витольд Фокин отказался проводить встречу с комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, Источник: https://censor.net/ru/n3218955

ВОНО ТРОХИ ВСРАЛОСЯ
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13.09.2020 12:23 Ответить
типа послал их нах, ну и правильно в стране где правит клоун так и должно быть.
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13.09.2020 12:27 Ответить
Фокин с 92 го года пенсионер, может ему тяжело ходить
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13.09.2020 13:12 Ответить
В отказ пошел,старое пердло.
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13.09.2020 13:12 Ответить
Интересно, чем он может быть так занят? Вот многие пишут, что Фокин испугался и т.д. А я считаю, что это всё идёт не от Фокина, а именно ОП обосралось, что этот маразматик ляпнет что-то лишнего.
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13.09.2020 14:21 Ответить
Что?? Засцал, старый пердун-коммуняка Фокин, "прийти на ковёр"!!!!! Пробыл не полный год премьер- министром украины и вылупился большой спец по Даунбассу!! Зря всех коммуняк в 1991 не повесили за ноги на гиляку!! Хотя бы в назидание потомкам!!.
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13.09.2020 18:25 Ответить
 
 