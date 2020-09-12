Фокин не придет на встречу с комитетом ВР из-за занятости в ТКГ, - "слуга народа" Качура
Заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин должен был 15 сентября встретиться с комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.
Об этом сообщил в Telegram замглавы комитета, депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Витольд Фокин отказался проводить встречу с комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, которая должна была состояться 15 сентября. Озвученная причина - занятость и необходимость работать в Трехсторонней контактной группе. В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения - не оговорена. Буду требовать незамедлительно провести данную встречу. Чтобы усилить позицию Украины необходимо консолидированное виденье парламента и делегатов в Трехсторонней контактной группе. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важно", - написал депутат.
Напомним, Витольд Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".
Заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, нардеп "Слуги народа" Александр Качура предложил вызвать члена украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина на заседание парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Пожалуйста, подождите...
...
Фокин в ТКГ:
- Идея…
Все повернулись к нему - что там за идея у старого хрыча?
Фокин снова:
- Идея…
Кто-то спрашивает:
- Какая у вас идея, Витольд Павлович?
- Идея... и де я нахожусь?..
кравчучка с собой взять не хочет - комуняцкое оно заразное....
...
В принципі, не такі вже й старі, якщо подивитися на цих двох хричів (Кравчук - 86, Фокін - 87... це вже скоріше некро, аніж геронто)💀💀💀
Эти безграмотные идиоты сами наворотили в стране херни, а теперь они собрались разбираться. Недоноски и жертвы метеоризма!!!
Один только плюс, не вооружённым глазом стало видно кто предатель, кто просто сцыкло, а кто настоящий украинец и патриот.
https://youtu.be/BC6RG0XVQjA
шо отак возьмете и отдадите страну кацапне?
трупак члелина еще с мавзолея у кацапни выкрадите и в ТКГ еще втулите представителем - мозги есть?
Нещодавно Патон врізав дуба - можна швидко відкопати, вкрити епоксидкою і теж у ТКГ.
Майк Помпео и Абдул Гани Барадар("Талибан")
Кацапское злое и тупое лицо
Ну прямо как дети малые, 😀😀😀
"«Слуга народа» предлагает изменения в постановление о https://lb.ua/tag/2110_mistsevi_vibori местных выборах . Об этом в комментарии LB.ua сообщил народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.Он продемонстрировал фотокопию проекта нового постановления. «Я предложил изменения в постановление о проведении местных выборов. В частности, внести изменения в пункт 3 постановления в части проведения местных выборов в облсовет на подконтрольных территориях», - заявил депутат в комментарии https://lb.ua/ LB.ua .В новом варианте пункт три постановления существенно меняется. Во-первых, указывается, что на оккупированных территориях вводится «особый порядок местного самоуправления». Во-вторых, предлагается провести выборы депутатов Луганского и Донецкого областных советов. Ранее пункт был сформулирован без двусмысленных толкований: если часть территории области оккупирована, то и выборы в облсовет не назначаются и не проводятся.Блогер Роман Шрайк https://t.me/ShrikePolitics обратил внимание на пункт 4 проекта постановления - из документа предлагается убрать упоминания о российской агрессии. «Пункт 4 переформулируется ровно так, как хотел советник Путина Козак. Убирается упоминание про российскую агрессию и то, что выборы в ОРДЛО могут быть проведены только после выведения оккупационных войск, установления контроля над границей, разоружения боевиков», - подчеркнул блогер."
Привести принудительно, в наручниках.
"Ді(л)ди домовлялися..."
так как ложил он на эту Раду потому как подчиняется
мацкалям
ВОНО ТРОХИ ВСРАЛОСЯ