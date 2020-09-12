На сегодня нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва ВР, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент IX созыва доработает до конца своей каденции.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная Рада Украины, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", - сказал Разумков в эфире NewsOne в субботу.
По словам председателя ВР, на сегодня нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва парламента.
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+13 Valery Greff
показать весь комментарий12.09.2020 22:21
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+9 Игорь Монахов c4e9a61d
показать весь комментарий12.09.2020 22:29
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Пожалуйста, подождите...
И, собственно, верно обратное утверждение.
https://www.youtube.com/watch?v=tHiPRqx6Xbw
То что Ермак с Кравчуком хотят ПОДБИТЬ сделать депутатов
Объясните ему про так сказать кумулятивный эффект выборов, при коем голоса за непрошедших добавляются победителям
Видео протестов около ДЕРЖАВНИХ ДАЧ . Хватит кормить дармоедов украинскими налогами
https://youtu.be/BC6RG0XVQjA
Про що ти говориш, нещастя ?
А для розпуску попередньої =законні підстави= були ?
І яким боком ваш кагал на чолі з блазнем до законності ?
Нужно только СН правильно мотивировать.
Если понадобится, то методами Коломойского и ЗЕ - кому машину сжечь, у кого-то ребенка машиной сбить.
Если "бубочке" было можно, то почему Киве будет нельзя?
После того, как Кива-Бойко-Шарий с агентом "жолудем" возьмут абсолютное большинство на выборах осенью, Ермак отправит "бубочку" по состоянию здоровья в
отставкуотпуск, будут назначены новые президентские выборы, и президент Кива разгонит Раду вместе с Разумковым (бо пример разгона Рады был показан самим "бубочкой").
К началу 2021 управятся, полагаю.
Так что последние месяцы вы заседательствуете с вашими подельниками в Раде, "разумковы".
Коли Центр Разумкова ще раніше провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які постійно брали участь у виборах, однак навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські - патріотичні або антиукраїнські ворожі сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% совкових хохлів (українців?) вони готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо за будь що». Ось і відповідь як у нас пробираються до влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї, перефарбовані з бандитів ригоАналів співучасників втікача в ворожу паРашу продажного ЗЕКА янука....всякі кремлівські яничари виродки: жопозіція, "життя - сепаратистів". А тепер ще і якісь і "слуги народу" тільки чомусь схоже що не українського а кацапського "... І тепер ці прокляті Іуди ці московські -яничари, вже планують об'єднуватися в одну антиукраїнську зграю ворогів України, і тоді вони за криваві кремлівські срібняки для Юд будуть маніакально злочинно намагатися щоб мінською капітуляцією знищити територіальну цілісність ( Крим, Донбас) а потім і суверену державу Русь -Україну. Якщо їх жорстко не змете і дозволить їм цю страшну зраду Українській народ.
О!
Так это для таких любителей гречки" и колбасы "по 2.20, кака в СССР" создана партия Шария, которая отличается тем, что у нее нет ни pрограммы, ни лозунгов, то есть идет Шарий по "упрощенному варианту" для совко-др*черов.
На самую простую часть лохтората создана партия Шария, на ходячих желудков.
РФ очень нужен метамфетаминовый бизнес, главный транзит именно этой продукции ЛДНР - мирового лидера по производству химически чистого метамфетамина
Нет, русские этот бизнес не прикроют.
Они его у ротшильдов просто отожмут.
И нет, Турчинова русские не тронут (боятся они Пастора как огня, боятся до икоты), а вот ваши ассеты, Слуги Народные, Кива с ОПЗЖ отожмут вместе в вашими жизнями.
А кому щаз легко?
После того, как Юлия Владимировна подхватила коронавирус, разум ее изменился, и голоса своих избирателей на внеочередных президентских выборах (которые будут объявлены, после того, как осенью ОПЗЖ получит большинство голосов и "бубочка" уйдет на покой по состоянию здоровья) Юлия Владимировна отдаст Киве.
Не верите, что так будет и что Юлия Владимировна ныне не та?
А вы давно читали комментарии на censor ее креатуры с погонялом sulima ivan?
И куда же он делся то, неужели уволили за ненадобностью?
Родичі загиблих в українсько-російській війні вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради.
Загальна кількість підписів вже: 22 000. залишилося зібрати 3 000 підписів і чим швидше набереться 25 000 підписів тим швидше запрацює ТСК і всі продажні виродки Юди які вині за свій странший злочин за державну зраду будуть жорстоко покарені.
По мнению политика, первый вывод - отсутствие результата
Иными словами, Андрей Ермак за наши деньги слетал в Берлин, но ничего не добился.
Для Украины эта встреча была абсолютно пустая.
Судя по всему, нужно было просто что-то пообещать Кремлю, чтобы обстрелы на Донбассе не возобновлялись до местных выборов.
Это бы позволило Владимиру Зеленскому и «слугам народа» не сжечь свой рейтинг окончательно, продемонстрировав тем самым собственную никчемность.
Второй вывод - если парламент под давлением Зеленского и Ермака проголосует за проведение местных выборов в ОРДЛО, то это можно расценивать как государственная измена.
После такого парламент 9-го созыва смело можно выносить.
чувак , пакуй чемоданы, а то если терпение у народа лопнет, не успеешь сбежать гнида зеленая. как вы мразизеленые уже достали на пару с зажоповцами мертвечука .