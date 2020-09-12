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ВР (27377) Разумков Дмитрий (1520) досрочные выборы (127)

На сегодня нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва ВР, - Разумков

На сегодня нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва ВР, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент IX созыва доработает до конца своей каденции.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная Рада Украины, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", - сказал Разумков в эфире NewsOne в субботу.

По словам председателя ВР, на сегодня нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": О глобальных ротациях в Кабмине в ближайшее время говорить не стоит, - Разумков

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Топ комментарии
+13
Раз так запели, значит есть
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12.09.2020 22:21
+9
Ах вы 🤢🤡🦠💩гниды , а попередникам вы быстренько нашли !
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12.09.2020 22:24
+9
Причин для роспуска ВР есть "вагон и маленькая тележка" , а вот если примите постановление о котором договорился ермак с кацапами для выборов по Донбассу - то вас чепушил уже не распустят просто так -- а пустят в расход к куям собачим на раз-два-три !!! думайте...
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12.09.2020 22:29
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Раз так запели, значит есть
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12.09.2020 22:21 Ответить
Их Ермак шантажирует розпуском, потому и начали повизгивать.
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13.09.2020 08:28 Ответить
снял с пера....
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13.09.2020 14:14 Ответить
Да ты шо?!!
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12.09.2020 22:21 Ответить
Значит пан согласен с решением Зеленского распустить в прошлом году Раду из-за нехватки голосов в количестве 226 в коалиции БудкеПЕС-Кролячий ыронт? Значит пан зебил?
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12.09.2020 22:27 Ответить
Пан быстренько удалил свой комент
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12.09.2020 22:29 Ответить
А если хорошо поискать?........
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12.09.2020 22:24 Ответить
Ах вы 🤢🤡🦠💩гниды , а попередникам вы быстренько нашли !
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12.09.2020 22:24 Ответить
Тут и искать не надо - нема у моносброда кворума...
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12.09.2020 22:26 Ответить
Господа, вот скажите, если вы здоровы и у вас ничего не болит, будете ли вы обсуждать болячки?
И, собственно, верно обратное утверждение.
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12.09.2020 22:26 Ответить
ГДЕ ЖЕ Я ХАРЧЕВАТСЯ БУДУ!
https://www.youtube.com/watch?v=tHiPRqx6Xbw
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12.09.2020 22:27 Ответить
На помойке.
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13.09.2020 07:15 Ответить
Ничего существенно хорошего эта ВР не сделала, значит и дальше так будет. Для Украины это смерти подобно.
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12.09.2020 22:27 Ответить
а время идет и никого не ждет да притом что мировой кризис! вообщем ЖОПА!!
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12.09.2020 22:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bQjtdqYkFc4
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12.09.2020 22:28 Ответить
Причин для роспуска ВР есть "вагон и маленькая тележка" , а вот если примите постановление о котором договорился ермак с кацапами для выборов по Донбассу - то вас чепушил уже не распустят просто так -- а пустят в расход к куям собачим на раз-два-три !!! думайте...
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12.09.2020 22:29 Ответить
а пустят в расход к куям собачим на раз-два-три !!! думайте... фига се!! (ты/вы щедрый!!)одну и не больше!!(двух а тем более трёх пуль они никак не стоят!!)лично я против такого расточительства!!так что сойдёмся(где то по средине как говаривали ,,гарант") на одной пуле через повешанье(для пущей гуманности)
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12.09.2020 22:44 Ответить
ой...не зарекайся!
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12.09.2020 22:31 Ответить
А вдруг по Конструкции Украины законные появятся?
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12.09.2020 22:32 Ответить
К примеру НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО КОДЕКСА
То что Ермак с Кравчуком хотят ПОДБИТЬ сделать депутатов
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12.09.2020 22:42 Ответить
Как только появятся они сразу и уйдут. Добровольно. Не сумлевайся
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13.09.2020 17:39 Ответить
Ну распустили Раду завтра допустим? Ну и что? В новую пройдут 30% Зебилов и по 20 ПЕСов и рыгов (впрочем между ними нет разницы). Значит варианты коалиции Зебилы-ПЕС (ПЕСыки опять перестроились и поют оду величайшему тандему Зеленсктй-Порошенко и вспоминают продажу земли), зебилы-рыги (ПЕС продолжает выть в оппозиции мол какой народ зебилы - не оценили безальтернатывного, аобщем все по старому) или ПЕС-рыги. Так нафиг сейчас те выборы?
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12.09.2020 22:36 Ответить
Потужный ПЕСопротест? Кресло под Клованом явно захыталось
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12.09.2020 22:44 Ответить
На сьогодні немає законних підстав для дострокового припинення повноважень нинішнього скликання ВР, - Разумков - Цензор.НЕТ 6054
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12.09.2020 22:48 Ответить
Бедолага совсем немой - кортинками отвечает
Объясните ему про так сказать кумулятивный эффект выборов, при коем голоса за непрошедших добавляются победителям
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12.09.2020 22:52 Ответить
На сьогодні немає законних підстав для дострокового припинення повноважень нинішнього скликання ВР, - Разумков - Цензор.НЕТ 911
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12.09.2020 22:54 Ответить
Що вын там може побачити? Тыльки це:
На сьогодні немає законних підстав для дострокового припинення повноважень нинішнього скликання ВР, - Разумков - Цензор.НЕТ 6358
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12.09.2020 23:45 Ответить
ой, Разумков , при выходках ЗЕ ЕРМАКА КРАВЧУКА ФОКИНА - неизвестно сколько ваша Рада продержится
Видео протестов около ДЕРЖАВНИХ ДАЧ . Хватит кормить дармоедов украинскими налогами

https://youtu.be/BC6RG0XVQjA
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12.09.2020 22:38 Ответить
А Кто осмелится и подаст иск в Конституционный Суд о полном игнорировании Зюзиком обязанностей президента !!!?? Он поручает чекисту ермаку решать вопросы внешней политики и хер ложит на украинский народ и его безопасность !!!!! (с)
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12.09.2020 23:30 Ответить
На сьогодні немає законних підстав для дострокового припинення повноважень нинішнього скликання ВР, - Разумков - Цензор.НЕТ 3811
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12.09.2020 22:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VcdThPiBOaw Господа! Неужели вы нас будете бить? Да ещё как! "12 стульев" 1971 г.
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12.09.2020 22:47 Ответить
Щось Дімона довго не було видно ...

Про що ти говориш, нещастя ?
А для розпуску попередньої =законні підстави= були ?
І яким боком ваш кагал на чолі з блазнем до законності ?
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12.09.2020 23:11 Ответить
До ВР внесли законопроєкт про заборону торгівлі алкоголем і тютюном вночі12 вересня 2020 https://dilo.net.ua/ekonomika/ Економіка , https://dilo.net.ua/zhyttya/ Життя https://www.hupso.com/share/ На сьогодні немає законних підстав для дострокового припинення повноважень нинішнього скликання ВР, - Разумков - Цензор.НЕТ 1187 На сьогодні немає законних підстав для дострокового припинення повноважень нинішнього скликання ВР, - Разумков - Цензор.НЕТ 3542Ну если ночью нельзя ,может под утро можно с ноля часов?
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12.09.2020 23:18 Ответить
Эта Рада потеряла всякое доверие народа, а это значит, что должны быть перевыборы! И люди должны не голосовать за тех, кого рекламируют по олигархов каналам и их проплаченным рейтингам, люди должны голосовать не за них, а за тех, кого там нету, но кто заслуживает власти по настоящему власти в Украине - это националисты! Люди не выбирайте в списке из олигархов марионеток известных! Найдите весь список расширенный кандидатов и ищите там националистов и голосуйте за них и чем жоще националист, то тем лучше! Нужно выбирать власть, которая будет защищать интересы Украины! Люди читайте больше книг и наконец мозги себе прокачайте! Не голосуйте за олигархов и про российских, потому что они не принесут Украине добра никакого, а только зло! Можете даже не за националистов, а можете других неизвестных кандидатов всех пересмотреть, но главное не дайте ни одного голоса за тех, кого показывают СМИ олигархов и русских агентов! В США вообще голосуют за тех, кого знают на своем районе и человека инициативного и люди его выдвигают, а у нас люди даже не знают за кого голосуют и не видели в живую своих кандидатов. А депутаты получают ваш люди голос и они это представление всех голосов вашей местности, то бишь они голосуют от вашего имени, но они обычно не так голосуют, как вам хочется, а так, как им и их хозяевам хочется. Ни одного голоса мафии и олигархам и русским агентам! Если вы конечно не хотите, чтобы дальше продолжалось предательство страны и грабеж ее. Выбирать надо нормальных людей, которые будут защищать страну и ее интересы национальные!
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12.09.2020 23:32 Ответить
Уже зебилы выбрали, - в спам.
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12.09.2020 23:46 Ответить
Таки пацталом!
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12.09.2020 23:41 Ответить
А для предыдущей были? Ох, ***....ны....
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12.09.2020 23:45 Ответить
Как вам !? - " Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. Присутствие Дмитриева. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей". Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним. В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского - скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки реестра РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают..." (с)
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13.09.2020 00:08 Ответить
пи.си.. А что если это все правда !? То российское гражданство делает клоуна НЕ легитимным, и любой из документов который оно подписало на посту президента тоже.....
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13.09.2020 00:15 Ответить
один вопрос - вы так и думаете херней зеленой заниматься или все таки дочке рожать и вы ее под кацапню не подставите?
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13.09.2020 00:58 Ответить
Но это же хорошо. Значит они могут проголосовать импичмент ЗЕ.

Нужно только СН правильно мотивировать.
Если понадобится, то методами Коломойского и ЗЕ - кому машину сжечь, у кого-то ребенка машиной сбить.
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13.09.2020 01:54 Ответить
Предидущую раду тоже без оснований разогнали, зебильние беспредельщики.
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13.09.2020 02:08 Ответить
Вот именно, да ещё и с такой "юридической " мотивировкой КС.
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13.09.2020 07:24 Ответить
Да, почин был положен.
Если "бубочке" было можно, то почему Киве будет нельзя?
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13.09.2020 07:55 Ответить
Зебильное гуано поскорее смыть в канализацию и провести люстрацию. Чтобы больше в Украине, такие выпердыши сексотов, во власти не появлялись.
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13.09.2020 04:47 Ответить
"На сегодня нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва ВР, - Разумков"

После того, как Кива-Бойко-Шарий с агентом "жолудем" возьмут абсолютное большинство на выборах осенью, Ермак отправит "бубочку" по состоянию здоровья в отставку отпуск, будут назначены новые президентские выборы, и президент Кива разгонит Раду вместе с Разумковым (бо пример разгона Рады был показан самим "бубочкой").
К началу 2021 управятся, полагаю.
Так что последние месяцы вы заседательствуете с вашими подельниками в Раде, "разумковы".
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13.09.2020 07:54 Ответить
-
Коли Центр Разумкова ще раніше провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які постійно брали участь у виборах, однак навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські - патріотичні або антиукраїнські ворожі сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% совкових хохлів (українців?) вони готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо за будь що». Ось і відповідь як у нас пробираються до влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї, перефарбовані з бандитів ригоАналів співучасників втікача в ворожу паРашу продажного ЗЕКА янука....всякі кремлівські яничари виродки: жопозіція, "життя - сепаратистів". А тепер ще і якісь і "слуги народу" тільки чомусь схоже що не українського а кацапського "... І тепер ці прокляті Іуди ці московські -яничари, вже планують об'єднуватися в одну антиукраїнську зграю ворогів України, і тоді вони за криваві кремлівські срібняки для Юд будуть маніакально злочинно намагатися щоб мінською капітуляцією знищити територіальну цілісність ( Крим, Донбас) а потім і суверену державу Русь -Україну. Якщо їх жорстко не змете і дозволить їм цю страшну зраду Українській народ.
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13.09.2020 08:32 Ответить
"однак навіть жодного разу не читали програми політичних партій"


О!
Так это для таких любителей гречки" и колбасы "по 2.20, кака в СССР" создана партия Шария, которая отличается тем, что у нее нет ни pрограммы, ни лозунгов, то есть идет Шарий по "упрощенному варианту" для совко-др*черов.
На самую простую часть лохтората создана партия Шария, на ходячих желудков.
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13.09.2020 13:16 Ответить
Готовьтесь сдавать дела, Разумков.
РФ очень нужен метамфетаминовый бизнес, главный транзит именно этой продукции ЛДНР - мирового лидера по производству химически чистого метамфетамина
Нет, русские этот бизнес не прикроют.
Они его у ротшильдов просто отожмут.
И нет, Турчинова русские не тронут (боятся они Пастора как огня, боятся до икоты), а вот ваши ассеты, Слуги Народные, Кива с ОПЗЖ отожмут вместе в вашими жизнями.
А кому щаз легко?
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13.09.2020 07:58 Ответить
И еще.
После того, как Юлия Владимировна подхватила коронавирус, разум ее изменился, и голоса своих избирателей на внеочередных президентских выборах (которые будут объявлены, после того, как осенью ОПЗЖ получит большинство голосов и "бубочка" уйдет на покой по состоянию здоровья) Юлия Владимировна отдаст Киве.
Не верите, что так будет и что Юлия Владимировна ныне не та?
А вы давно читали комментарии на censor ее креатуры с погонялом sulima ivan?
И куда же он делся то, неужели уволили за ненадобностью?
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13.09.2020 08:03 Ответить
чувак,че курнул ? тебя так прет не по детски. прекращай дурь употреблять
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13.09.2020 17:23 Ответить
-
Родичі загиблих в українсько-російській війні вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради.
Загальна кількість підписів вже: 22 000. залишилося зібрати 3 000 підписів і чим швидше набереться 25 000 підписів тим швидше запрацює ТСК і всі продажні виродки Юди які вині за свій странший злочин за державну зраду будуть жорстоко покарені.
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13.09.2020 08:24 Ответить
Пілять! А попереднього були?!
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13.09.2020 10:06 Ответить
https://replyua.net/news/politika/15321-politicheskie-ambicii-borislava-berezy.html Борислав Береза , комментируя на своей странице в «Фейсбук» итоги встречи в нормандском формате на уровне политических советников глав государств, отметил, что здесь можно сделать сразу несколько выводов.
По мнению политика, первый вывод - отсутствие результата
Иными словами, Андрей Ермак за наши деньги слетал в Берлин, но ничего не добился.
Для Украины эта встреча была абсолютно пустая.
Судя по всему, нужно было просто что-то пообещать Кремлю, чтобы обстрелы на Донбассе не возобновлялись до местных выборов.
Это бы позволило Владимиру Зеленскому и «слугам народа» не сжечь свой рейтинг окончательно, продемонстрировав тем самым собственную никчемность.
Второй вывод - если парламент под давлением Зеленского и Ермака проголосует за проведение местных выборов в ОРДЛО, то это можно расценивать как государственная измена.
После такого парламент 9-го созыва смело можно выносить.
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13.09.2020 11:59 Ответить
а какие основания были для роспуска предыдущего созыва? или овцы схавают все.
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13.09.2020 12:26 Ответить
есть основания - Рада оккупирована зелеными ренегатами
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13.09.2020 13:02 Ответить
а вдруг и действительно петю посадят ну хотя бы за вождение в нетрезвом.....
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13.09.2020 14:16 Ответить
а кто такой розумков, что за шалупень?
чувак , пакуй чемоданы, а то если терпение у народа лопнет, не успеешь сбежать гнида зеленая. как вы мразизеленые уже достали на пару с зажоповцами мертвечука .
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13.09.2020 17:29 Ответить
А как же воля народа выраженная в соцопросах? Была достаточным основанием в отношении предыдущей рады.
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13.09.2020 17:36 Ответить
 
 