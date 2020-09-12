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Новости Расследование преступлений на Майдане
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суд (24820) преступления против Майдана (291)

Дело об убийствах на Майдане: из более 30 подозреваемых в заседаниях участвуют двое, большинство скрывается в РФ

Дело об убийствах на Майдане: из более 30 подозреваемых в заседаниях участвуют двое, большинство скрывается в РФ

После 8-месячного перерыва в Киеве возобновляется рассмотрение дела о расстреле майдановцев 20 февраля 2014 года. Шансов на то, что обвиняемые "беркутовцы" будут наказаны, на шестой год процесса остается все меньше.

Об этом говорится в материале Игоря Бурдыги на DW, информирует Цензор.НЕТ.

Святошинский районный суд Киева в этом году трижды откладывал слушание дела о расстрелах на улице Институтский в Киеве в феврале 2014-го: сначала мешал строгий карантин, а летом у присяжных закончились полномочия. И первопричиной, которая сбила с ритма пятилетний судебный процесс, стало неожиданное освобождение обвиняемых.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд освободил под личное обязательство бывшего заместителя командира киевской роты спецназначения МВД "Беркут" Олега Янишевского и его подчиненных: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру. На этом настаивала сторона обвинения - дело в том, что все пятеро должны были принять участие в обмене удерживаемыми лицами. Несмотря на протесты родственников погибших участников Майдана, а также общественности, на следующий день "беркутовцев" отправили на неподконтрольные территории. Президент Владимир Зеленский тогда объяснил, что готов был отпустить и сотни обвиняемых для того, чтобы освободить из плена украинских разведчиков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заседание суда по делу экс-комроты харьковского "Беркута" Лукаша семь месяцев не может состояться из-за неявки адвоката: судья отказалась обращаться в квалифкомиссию адвокатуры. ФОТОрепортаж

До освобождения "беркутовцы" провели за решеткой более пяти лет и неоднократно отказывались от обменов, утверждая, что докажут свою невиновность в суде. Всех их обвиняют в убийстве 48 граждан, покушениях на убийство еще 80, а также в теракте, превышении служебных полномочий и незаконном обращении с оружием.

Уже в феврале двое - Маринченко и Тамтура - вернулись с Луганщины в Киев, чтобы продолжить участие в судебных заседаниях. До обмена оба находились под домашним арестом - при рассмотрении дела суд установил, что следствие не собрало достаточно доказательств того, что именно они стреляли в протестующих во время Майдана. "Правда - это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжаться", - говорится в заявлении Тамтуры и Маринченко, обнародованном их адвокатами. Защитники заявили, что обвиняемые отказываются от дальнейших комментариев СМИ до своего выступления в суде.

Всего в расстреле протестующих 20 февраля подозревают более 30 бывших сотрудников МВД. Но большинство из них скрываются в России, которая отказывается экстрадировать, называя дело о расстрелах политическим.

Едва ли не последним, еще осенью 2014-го бежал из-под домашнего ареста другой заместитель командира киевской спецроты Дмитрий Садовник. Доказательства вины милиционера еще тогда казались бесспорными: в нескольких видео от 20 февраля 2014 года видно, как человек, у которого, так же как и в Садовника, нет кисти правой руки, стреляет по протестующим из автомата. И в сентябре 2014 года судья Печерского суда Светлана Волкова отпустила Садовника из-под стражи, после чего он сразу уехал в Крым, где, по информации украинской прокуратуры, получил российское гражданство. В конце августа этого года судью Волкову суд признал невиновной в незаконном освобождении подозреваемого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оправдал судью, освободившую из-под стражи командира "Беркута", - прокуратура Киева

В шестую годовщину расстрелов следователи Государственного бюро расследований (ГБР), которые теперь расследуют "дела Майдана" сообщили о подозрении еще одному милиционеру - бывшему пулеметчику спецподразделения Внутренних войск "Омега" Владимиру Косенко. Следствие считает, что он, отступая по Институтской вместе с "Беркутом", стрелял в протестующих и убил активиста Олега Ушневича и ранил Виталия Гукова.

В феврале, несмотря на доводы прокуратуры, суд отпустил Косенко под домашний арест, а позже смягчил меру пресечения до личного обязательства. Расследование по нему продолжается. Как объяснял DW прокурор Игорь Земсков, представляющий обвинение по "делам Майдана", баллистические экспертизы пуль из тел погибших и раненых ведутся медленно.

Несмотря на суровость обвинений и собранные доказательства против бывших правоохранителей, на седьмой год расследования следствие не отрицает: первыми утром 20 февраля 2014 года начали стрелять именно со стороны протестующих. Первым в тот день погиб боец ​​киевской спецроты Николай Симисюк. "На почве убийства и ранения коллег у бойцов роты спецназначения сложилось неприязненное отношение ко всем лицам, которые участвовали в акции протеста на Майдане Независимости, что утвердило их желание выполнить явно преступный приказ о силовом разгоне", - отмечается в обвинительном акте против "беркутовцев" Аброськина и Зинченко, копия которого есть в распоряжении DW.

Защитники обвиняемых постоянно акцентируют внимание на этом факте, утверждая, что бойцы спецроты якобы "отстреливались, прикрывая отступление коллег". И прокурор Игорь Земсков возражает: экспертизы и реконструкции показывают, что правоохранители тогда стреляли по всем протестующим - на деля их на мирных и вооруженных.

Также читайте: Завершено расследование убийства евромайдановца Юрия Вербицкого и похищения и пыток Игоря Луценко, - ГБР

К тому же, обвинение и адвокаты потерпевших считают, что расстрелы 20 февраля невозможно рассматривать вне контекста трехмесячного противостояния и событий, которые произошли накануне, когда мирное шествие протестующих под Верховной Радой 18 февраля переросло в столкновения с "титушками", силовой разгон и антитеррористическую операцию против Майдана. "После того, как началась бойня 18 февраля, появление оружия у протестующих - закономерная самозащита", - настаивает адвокат Евгения Закревская.

Привлечь участников протестов к ответственности за убийства правоохранителей пока невозможно. Даже в случае Ивана Бубенчика, который сам в 2016 году признался в убийстве двух милиционеров, следствию пришлось приостановить дело в силу закона о запрете преследования майдановцев. В 2020 году ГБР удалось обойти этот запрет - в мае по ходатайству следователей Печерский суд хоть и заочно, но арестовал харьковчанина Дмитрия Липового, который привез на Майдан карабин "Сайга", из которого и стрелял Бубенчик.

Более двух лет рассмотрения Святошинский суд посвятил заслушиванию показаний потерпевших. Долгие часы в суде пострадавшие и родственники погибших пересказывали события 20 февраля и истории своих близких. Только в прошлом году суд начал допросы свидетелей: сначала обвинения, а затем - защиты. В пользу и против бывших "беркутовцев" выступали бывшие правоохранители, спецназовцы, снайперы управления госохраны, лидеры Майдана и чиновники Януковича.

"В отличие от других судов по "делам Майдана" этот двигался в довольно оживленном темпе. Был шанс, что в начале 2020 года наконец перейдут к допросу обвиняемых и дальше к дебатам", - объясняет Евгения Закревская.

Читайте также: Дела Майдана: ГБР завершило расследование в отношении экс-следователя Киева

По какому графику суд продолжит рассмотрение дела пока не ясно - стороны должны согласовать это на первом заседании. Правда, до этого придется решить, как обеспечить участие в слушаниях Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко, связь с которыми исчезла после обмена.

По информации издания Граты, суд 20 октября приступит к рассмотрению дела о расстрелах на Майдане.

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Топ комментарии
+8
Дела об убийствах на Майдане отдали курировать поцу-прокурору с окружения медвейчука...
Все !!! .. и чтобы узнать всю правду нужно ждать смены власти в Украине на Патриот-Хунту - иначе ***** уже никак...
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12.09.2020 23:58
+4
вот ты больное на голову ты еще не знаешь наверное, что такое "писда" экономике...и давай устроим сирию у себя, и тогда нынешнее время покажется раем так может куйло и спокойно себе нападет, руководствуясь нелегитимностью хунты ижеланием защиты ватанов?
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13.09.2020 00:53
+4
омг)))путин может напасть и по настоящему, а не 2-3 батагруппами...война как очень интересно у нас идет, вдали от линии фронта ее никто не замечает, кроме воинов и членов их семей, да и перемирия постоянно же...события в 2014-15 еще можно с натяжкой войной нзывать...а писда настоящая будет при хунте, когда начнется паника и банковская система рухнет, а вслед и за ней гривня...хотя зачем я тебе, дебилу что то объясняю?ну явно с головой не дружишь
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13.09.2020 01:07
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Дела об убийствах на Майдане отдали курировать поцу-прокурору с окружения медвейчука...
Все !!! .. и чтобы узнать всю правду нужно ждать смены власти в Украине на Патриот-Хунту - иначе ***** уже никак...
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12.09.2020 23:58 Ответить
например?
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13.09.2020 00:16 Ответить
Что например !? Тот отбитый наглухо Офицер-Патриот из ВСУ который подымет Армию и соберет эту ВСЮ шушару и шмальнет их на стадионе как Пиночет!!! (я говорю ВСЕХ !!! всю политЫлиту !!!)
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13.09.2020 00:28 Ответить
хм, а дальше что?даже если допустим, что армия поддержит этот переворот...вот западные партнеры точно не поддержат..ну и здравствуй крах экономики, вероятная гражданская война и нападение куйла
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13.09.2020 00:34 Ответить
опять кутин нападет !? ты порохобот или внатуре епнутый?! Экономике уже писда, западу мы уже покуй, гражданской войны не будет - будет избиение вато-сепаров... Так хоть есть шанс выгребти из этого болота - а сидеть ждать и боятся пока не окажемся как белорусы в ссср-2?
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13.09.2020 00:43 Ответить
вот ты больное на голову ты еще не знаешь наверное, что такое "писда" экономике...и давай устроим сирию у себя, и тогда нынешнее время покажется раем так может куйло и спокойно себе нападет, руководствуясь нелегитимностью хунты ижеланием защиты ватанов?
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13.09.2020 00:53 Ответить
какая сирия !!!! ты болен !!! сиди и жди спасителя куйла - и кста Куйло на нас напало еще в 2014-м и у Нас идет 6 лет ВОЙНА !!!!!.....а по экономике - у нас дыра в бюджете уже 300 млрд. а через месяц-два будет 500 млрд. плюс нужно около 100 млрд. отдать кредиторам - это не писда !!!
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13.09.2020 00:59 Ответить
омг)))путин может напасть и по настоящему, а не 2-3 батагруппами...война как очень интересно у нас идет, вдали от линии фронта ее никто не замечает, кроме воинов и членов их семей, да и перемирия постоянно же...события в 2014-15 еще можно с натяжкой войной нзывать...а писда настоящая будет при хунте, когда начнется паника и банковская система рухнет, а вслед и за ней гривня...хотя зачем я тебе, дебилу что то объясняю?ну явно с головой не дружишь
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13.09.2020 01:07 Ответить
Когда ты в 14-м сидел и от страха не знал что делать и сидел что мыша обосцанная - я уже кацапобестолочь крошил под Славянском.. так что не рассказывай мне о тактике войны..
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13.09.2020 14:35 Ответить
То что Вы крошили сепаров - добавляет Вам огромное количество УВАЖЕНИЯ, но нет - не ума.
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13.09.2020 23:13 Ответить
мне так важно ваше мнение обо мне... что прям писец..
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13.09.2020 23:15 Ответить
Из уважения к Вам, напомню, любая революция это не только отторжение народом старой элиты - практически стразу народ рождается новую элиту. В этот исторический момент государство максимально уязвимое перед лицом внешних угроз.
Научный экскурс закончен - дальше все самостоятельно - даже при моем глубоком к Вам уважении.
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13.09.2020 23:34 Ответить
Спасибо.. но я вам напомню - Революция в Украине не закончена !!! А незавершенное дело - это все равно что и не начатое.. Упыри воспользовались тем что мы воевали на Донбассе и захватили в это время власть.. Нужен новый Майдан - или закончить и довести до логического конца прошлый .... Выводы делайте сами. Удачи..
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13.09.2020 23:44 Ответить
главная революция в головах - Вы посмотрите на настроения на юго-востоке - там рассматривают только два вариантна или опзж или зе. и весь электорат за "окончание войны".
на этом фоне зе, все-таки, выглядит менее опасным.
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13.09.2020 23:59 Ответить
вы очень сильно ошибаетесь !!! Зе - это палач Украины !!! а опзж - предатели .. я повторюсь - Украину спасет только "патриотическая хунта" и на 5 лет минимум никаких выборов а только военные администрации чтобы за это время почистить "авгиевы конюшни" и мозги латентным вато-сепарам...Иначе - стране пздц..
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14.09.2020 00:09 Ответить
хороший план - но он не выполним из-за количества ватного населения, которому в лучшем случае "все равно", а в худшем "мы же братья" и северного врага - который только и смотрит как напасть так, чтоб, вроде, выглядело как защита русскоговорящих от геноцида - или принуждение к миру как в Грузии. Сами, наверное, знаете, что сотворить провокацию которую потом можно выдать за геноцид - это проще простого.
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14.09.2020 00:15 Ответить
Согласен, доля правды есть в ваших словах, но вы забываете что миром "крутят как захотят" всего 3 % пассионариев - а остальные 97 % просто зрители...
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14.09.2020 00:21 Ответить
При Пете, которого ты ругаешь, в балансе был плюс.
Но он тебе не нравится, и ты выбрал того, кто сделал не просто минус, а бездну минусов.
Молодец, что у тебя много энергии. Направь ее на осмысление произошедшего.
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13.09.2020 14:05 Ответить
Зетварь - продолжил дело Петяпоца !!! так что тут знак равенства...
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13.09.2020 14:32 Ответить
Ты не услышал:
При Пете, которого ты ругаешь, в балансе был плюс.
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13.09.2020 16:04 Ответить
я услышал - воровали меньше ... но теперь ты меня не услышал - Петя сделал ВСЕ чтобы пришла Зеленая мразь , и она продолжает дело Петра только уже в турборежиме!!!
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13.09.2020 16:50 Ответить
Петя сделал ВСЕ чтобы пришла Зеленая мразь
Это как? Он водил твоей рукой над бюллетенем?
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13.09.2020 17:05 Ответить
ты идиот !!! пЭтя довел ситуацию в стране до ручки - что пипл сказал - кого угодно но только не пЭтя !!! (львиная доля голосов за Зепоца - это был протестный электорат против пЭти)
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13.09.2020 17:12 Ответить
пЭтя довел ситуацию в стране до ручки
В каком плане? В политическом, жкономическом, дипломатическом, военном?

пипл сказал - кого угодно но только не пЭтя
Ты забыл слово "обманутый пипл". Ни одно из обвинений против него не подтвердилось.
А если считаешь, что не обманутый, а по правде пЭтя довел ситуацию в стране до ручки, то покажи это, обоснуй.
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13.09.2020 17:31 Ответить
Идиоты - это долбо#бы, то есть население, которое настолько тупо, что ничего не знает про важные вещи, но «политически» активно и имеет право голоса. Идиоты - это те, кто под влиянием вражеской боевой пропаганды и пропаганды сговорившихся олигархов, на эмоциональном уровне зарядились рефлексом - «кто угодно только не Порошенко» и до сих пор этим заряжены. Объяснить логически они этого не могут, но точно знают что правы, а «идиоты» для них - это те, кто умеет думать и анализировать факты, слова и дела.
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13.09.2020 17:42 Ответить
***..дА слез ... мАлАдец .. возьми с полки шоколадку...
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13.09.2020 20:39 Ответить
Думай...
Как и было сказано.
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15.09.2020 15:10 Ответить
и еще, тролляка тупая, на запад не надейся, помогать хунте он точно не будет
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13.09.2020 00:57 Ответить
Кроме нас самих нам уже не поможет никто !!! а ты сиди - жди - и бойся всего чучело ЗеПетино !!!
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13.09.2020 01:01 Ответить
да, только хунта нам поможет..развалить остатки страны..
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13.09.2020 01:10 Ответить
нет .. нам пАможет ждун-ссыкун !!!
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13.09.2020 16:51 Ответить
Сначала надо олигархылиту...ВСЮ!!!
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13.09.2020 00:35 Ответить
этих в первую очередь !!! это кукловоды политиков !!!
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13.09.2020 00:39 Ответить
Військова хунта, і прощай демократія Євросоюз і безвіз.
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13.09.2020 07:15 Ответить
.. тут уже и без хунты кранты тому о чем ты говоришь..или ты слепой!?
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13.09.2020 16:52 Ответить
порох, гад, за бубу - ссыкуна не досмотрел.
пороху минус... - бубенцу шаурму под маску покняпать...
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13.09.2020 00:00 Ответить
Відволікання Уваги..
Шо і в ПоПуредньої влади і цієї..
🤗
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13.09.2020 00:15 Ответить
Несмотря на суровость обвинений и собранные доказательства против бывших правоохранителей, на седьмой год расследования следствие не отрицает: первыми утром 20 февраля 2014 года начали стрелять именно со стороны протестующих. Первым в тот день погиб боец ​​киевской спецроты Николай Симисюк. "На почве убийства и ранения коллег у бойцов роты спецназначения сложилось неприязненное отношение ко всем лицам, которые участвовали в акции протеста на Майдане Независимости, что утвердило их желание выполнить явно преступный приказ о силовом разгоне", - отмечается в обвинительном акте против "беркутовцев" Аброськина и Зинченко, копия которого есть в распоряжении DW. Источник: https://censor.net/ru/n3218959
и тут зрада
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13.09.2020 00:31 Ответить
брехня - стрельба боевыми со стороны беркута была еще 18того когда они прикрывали атаку БТРа от Европейской площади на баррикаду.
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13.09.2020 23:09 Ответить
"какиевашидоказательства"?
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13.09.2020 23:22 Ответить
слова человека который был ранен в спину 18го возле той баррикады и проходил лечение в 17той больнице

"...был на барикаде - бросил коктейль в сторону БТРа - развернулся и начал отходить - получил удар в спину - сразу не понял что произошло - товарищи не дали упасть..."

дословно, конечно, не помню
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13.09.2020 23:29 Ответить
эти свидетельства предоставлены в прокуратуру?потому что сейчас чего угодно можно наговорить...хотя, если он бросался коктейлем, то выстрел можно как самооборону интерпретировать, в крайнем случае ее превышение
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13.09.2020 23:34 Ответить
да все они и так знают - большенство Небесной Сотни полягло иммено ночью с 18того на 19тое, а не как говорит официальная позиция - 20го на аллее.
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13.09.2020 23:37 Ответить
не вижу причин не доверять официальным данным
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13.09.2020 23:43 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F небесна сотня
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13.09.2020 23:47 Ответить
дело хозяйское, но можете просмотреть все видео с Аллеи и самостоятельно сосчитать количество поражений от от стрелков ведущих огонь из-за камазов на Грушевского - цифры очень сильно не сходятся с количеством убитых и раненых за весь Майдан.
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13.09.2020 23:47 Ответить
прямо все жертвы попали в то видео?
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13.09.2020 23:51 Ответить
нет конечно - но общее представление можно получить
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13.09.2020 23:56 Ответить
Вони ще не знають яка тут влада. Незабаром всі повернуться.
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13.09.2020 00:33 Ответить
А беркутня.. яку ЗЕлена падла віддала засРашці?!?
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13.09.2020 00:34 Ответить
Правды об убийствах на Майдане боятся все -И рассия и украинские чиновники и американские .
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13.09.2020 00:41 Ответить
При Порошенко такого не было!!!
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13.09.2020 01:55 Ответить
Соєвого баригу разом з беркутовцями на нари.
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13.09.2020 07:09 Ответить
Зе-чмо громадянин паРашії?

операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малороссію".

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.
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13.09.2020 01:55 Ответить
"же в феврале двое - Маринченко и Тамтура - вернулись с Луганщины в Киев, чтобы продолжить участие в судебных заседаниях. До обмена оба находились под домашним арестом - при рассмотрении дела суд установил, что следствие не собрало достаточно доказательств того, что именно они стреляли в протестующих во время МайданаИсточник: https://censor.net/ru/n3218959"

Красиво изложено: под домашним арестом до обмена обвиняемые находились потому, что суд признал отсутствие доказательств их преступления? Или они сейчас на этих основаниях на свободе без ограничений?
Понятно, что шансов на наказание беркутовцев, кроме беззаконного содержания в СИЗО 5 лет, было и есть немного, но отсутствие их в вечном суде не главная причина.
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13.09.2020 09:26 Ответить
Почему при Поросе не расследовали?
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13.09.2020 11:47 Ответить
ПОЧЕМУ при ПОРОСЕ не расследовали - ДА потому, что не Порошенку И его окружению это было не выгодно, могло всплыть много чего компрометирующего самого ПОРОШЕНКА. ПОТОМУ Порошенко дал возможность сбежать всем ответственным по дела майдана, ЧТО бы они не рассказали, не чего про него самого.
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13.09.2020 12:12 Ответить
Голя, тебе короновирус дал осложнение на голову??? До июня месяца, когда произошла инаугурация Пороха уже все, кто был причастен к убийствам , свалили в Мордор... Где вас, зебилов , клепают ....в гавнораше или вы отечественное 💩???
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13.09.2020 13:29 Ответить
 
 