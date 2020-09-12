Дело об убийствах на Майдане: из более 30 подозреваемых в заседаниях участвуют двое, большинство скрывается в РФ
После 8-месячного перерыва в Киеве возобновляется рассмотрение дела о расстреле майдановцев 20 февраля 2014 года. Шансов на то, что обвиняемые "беркутовцы" будут наказаны, на шестой год процесса остается все меньше.
Об этом говорится в материале Игоря Бурдыги на DW, информирует Цензор.НЕТ.
Святошинский районный суд Киева в этом году трижды откладывал слушание дела о расстрелах на улице Институтский в Киеве в феврале 2014-го: сначала мешал строгий карантин, а летом у присяжных закончились полномочия. И первопричиной, которая сбила с ритма пятилетний судебный процесс, стало неожиданное освобождение обвиняемых.
28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд освободил под личное обязательство бывшего заместителя командира киевской роты спецназначения МВД "Беркут" Олега Янишевского и его подчиненных: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру. На этом настаивала сторона обвинения - дело в том, что все пятеро должны были принять участие в обмене удерживаемыми лицами. Несмотря на протесты родственников погибших участников Майдана, а также общественности, на следующий день "беркутовцев" отправили на неподконтрольные территории. Президент Владимир Зеленский тогда объяснил, что готов был отпустить и сотни обвиняемых для того, чтобы освободить из плена украинских разведчиков.
До освобождения "беркутовцы" провели за решеткой более пяти лет и неоднократно отказывались от обменов, утверждая, что докажут свою невиновность в суде. Всех их обвиняют в убийстве 48 граждан, покушениях на убийство еще 80, а также в теракте, превышении служебных полномочий и незаконном обращении с оружием.
Уже в феврале двое - Маринченко и Тамтура - вернулись с Луганщины в Киев, чтобы продолжить участие в судебных заседаниях. До обмена оба находились под домашним арестом - при рассмотрении дела суд установил, что следствие не собрало достаточно доказательств того, что именно они стреляли в протестующих во время Майдана. "Правда - это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжаться", - говорится в заявлении Тамтуры и Маринченко, обнародованном их адвокатами. Защитники заявили, что обвиняемые отказываются от дальнейших комментариев СМИ до своего выступления в суде.
Всего в расстреле протестующих 20 февраля подозревают более 30 бывших сотрудников МВД. Но большинство из них скрываются в России, которая отказывается экстрадировать, называя дело о расстрелах политическим.
Едва ли не последним, еще осенью 2014-го бежал из-под домашнего ареста другой заместитель командира киевской спецроты Дмитрий Садовник. Доказательства вины милиционера еще тогда казались бесспорными: в нескольких видео от 20 февраля 2014 года видно, как человек, у которого, так же как и в Садовника, нет кисти правой руки, стреляет по протестующим из автомата. И в сентябре 2014 года судья Печерского суда Светлана Волкова отпустила Садовника из-под стражи, после чего он сразу уехал в Крым, где, по информации украинской прокуратуры, получил российское гражданство. В конце августа этого года судью Волкову суд признал невиновной в незаконном освобождении подозреваемого.
В шестую годовщину расстрелов следователи Государственного бюро расследований (ГБР), которые теперь расследуют "дела Майдана" сообщили о подозрении еще одному милиционеру - бывшему пулеметчику спецподразделения Внутренних войск "Омега" Владимиру Косенко. Следствие считает, что он, отступая по Институтской вместе с "Беркутом", стрелял в протестующих и убил активиста Олега Ушневича и ранил Виталия Гукова.
В феврале, несмотря на доводы прокуратуры, суд отпустил Косенко под домашний арест, а позже смягчил меру пресечения до личного обязательства. Расследование по нему продолжается. Как объяснял DW прокурор Игорь Земсков, представляющий обвинение по "делам Майдана", баллистические экспертизы пуль из тел погибших и раненых ведутся медленно.
Несмотря на суровость обвинений и собранные доказательства против бывших правоохранителей, на седьмой год расследования следствие не отрицает: первыми утром 20 февраля 2014 года начали стрелять именно со стороны протестующих. Первым в тот день погиб боец киевской спецроты Николай Симисюк. "На почве убийства и ранения коллег у бойцов роты спецназначения сложилось неприязненное отношение ко всем лицам, которые участвовали в акции протеста на Майдане Независимости, что утвердило их желание выполнить явно преступный приказ о силовом разгоне", - отмечается в обвинительном акте против "беркутовцев" Аброськина и Зинченко, копия которого есть в распоряжении DW.
Защитники обвиняемых постоянно акцентируют внимание на этом факте, утверждая, что бойцы спецроты якобы "отстреливались, прикрывая отступление коллег". И прокурор Игорь Земсков возражает: экспертизы и реконструкции показывают, что правоохранители тогда стреляли по всем протестующим - на деля их на мирных и вооруженных.
К тому же, обвинение и адвокаты потерпевших считают, что расстрелы 20 февраля невозможно рассматривать вне контекста трехмесячного противостояния и событий, которые произошли накануне, когда мирное шествие протестующих под Верховной Радой 18 февраля переросло в столкновения с "титушками", силовой разгон и антитеррористическую операцию против Майдана. "После того, как началась бойня 18 февраля, появление оружия у протестующих - закономерная самозащита", - настаивает адвокат Евгения Закревская.
Привлечь участников протестов к ответственности за убийства правоохранителей пока невозможно. Даже в случае Ивана Бубенчика, который сам в 2016 году признался в убийстве двух милиционеров, следствию пришлось приостановить дело в силу закона о запрете преследования майдановцев. В 2020 году ГБР удалось обойти этот запрет - в мае по ходатайству следователей Печерский суд хоть и заочно, но арестовал харьковчанина Дмитрия Липового, который привез на Майдан карабин "Сайга", из которого и стрелял Бубенчик.
Более двух лет рассмотрения Святошинский суд посвятил заслушиванию показаний потерпевших. Долгие часы в суде пострадавшие и родственники погибших пересказывали события 20 февраля и истории своих близких. Только в прошлом году суд начал допросы свидетелей: сначала обвинения, а затем - защиты. В пользу и против бывших "беркутовцев" выступали бывшие правоохранители, спецназовцы, снайперы управления госохраны, лидеры Майдана и чиновники Януковича.
"В отличие от других судов по "делам Майдана" этот двигался в довольно оживленном темпе. Был шанс, что в начале 2020 года наконец перейдут к допросу обвиняемых и дальше к дебатам", - объясняет Евгения Закревская.
По какому графику суд продолжит рассмотрение дела пока не ясно - стороны должны согласовать это на первом заседании. Правда, до этого придется решить, как обеспечить участие в слушаниях Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко, связь с которыми исчезла после обмена.
По информации издания Граты, суд 20 октября приступит к рассмотрению дела о расстрелах на Майдане.
Пожалуйста, подождите...
Все !!! .. и чтобы узнать всю правду нужно ждать смены власти в Украине на Патриот-Хунту - иначе ***** уже никак...
Научный экскурс закончен - дальше все самостоятельно - даже при моем глубоком к Вам уважении.
на этом фоне зе, все-таки, выглядит менее опасным.
Но он тебе не нравится, и ты выбрал того, кто сделал не просто минус, а бездну минусов.
Молодец, что у тебя много энергии. Направь ее на осмысление произошедшего.
При Пете, которого ты ругаешь, в балансе был плюс.
Это как? Он водил твоей рукой над бюллетенем?
В каком плане? В политическом, жкономическом, дипломатическом, военном?
пипл сказал - кого угодно но только не пЭтя
Ты забыл слово "обманутый пипл". Ни одно из обвинений против него не подтвердилось.
А если считаешь, что не обманутый, а по правде пЭтя довел ситуацию в стране до ручки, то покажи это, обоснуй.
Как и было сказано.
пороху минус... - бубенцу шаурму под маску покняпать...
Шо і в ПоПуредньої влади і цієї..
🤗
и тут зрада
"...был на барикаде - бросил коктейль в сторону БТРа - развернулся и начал отходить - получил удар в спину - сразу не понял что произошло - товарищи не дали упасть..."
дословно, конечно, не помню
операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малороссію".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.
Красиво изложено: под домашним арестом до обмена обвиняемые находились потому, что суд признал отсутствие доказательств их преступления? Или они сейчас на этих основаниях на свободе без ограничений?
Понятно, что шансов на наказание беркутовцев, кроме беззаконного содержания в СИЗО 5 лет, было и есть немного, но отсутствие их в вечном суде не главная причина.