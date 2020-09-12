С 15 сентября в Украине будут еженедельно обрабатывать более 200 тысяч тестов на COVID-19, - Ляшко

Доказанных случаев повторного инфицирования коронавирусом в мире не так много, но сегодня невозможно точно сказать, как долго сохраняется в организме иммунитет к COVID-19.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в программе "Неофициальный разговор" в эфире телеканала "ДОМ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если посмотреть наличие антител у тех, кто переболел в начале эпидемии и сейчас, их можно не найти в плазме - они вышли. Но случаев повторного инфицирования все же не так много в мире. Они доказаны, но пока единичные", - сказал Ляшко.

По его словам, иммунитет к коронавирусной болезни вырабатывается, но, как долго он сохраняется в организме, сегодня никто не может сказать.

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Вместе с тем Ляшко уверен, что если украинцы будут придерживаться противоэпидемических норм, то смогут уберечься до появления вакцины.

"Давайте посмотрим, сколько у нас заболевших. 130 тысяч заболевших, также есть часть тех, кого мы не выявили. 40-миллионная страна. Мы в карантине находимся уже шестой месяц. Если мы будем придерживаться противоэпидемических норм, и продержимся еще полгода, когда появятся иммунобиологические препараты, тогда надо будет просто сделать прививку, и организм будет защищен", - так Ляшко ответил на вопрос ведущей, переболеет ли большая часть населения нашей страны COVID-19.

Ляшко добавил, что с 15 сентября в Украине будут еженедельно обрабатывать более 200 тысяч тестов на COVID-19.

На данный момент работают 102 лаборатории, которые делают ПЦР-диагностику, из них в системе Министерства здравоохранения - 26.

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"Вначале мы делали 200 исследований в неделю. Сегодня мы делаем уже более 130 тысяч, а на 15 сентября мы планируем выйти почти на 200 тысяч. Это будет постоянно увеличиваться в целом по стране", - сказал Ляшко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро субботы, 12 сентября, зафиксированы 3 103 новых случая заражения. При этом 72 ранее заболевших умерли.