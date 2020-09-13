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Зеленский (19056) Шарий Анатолий (227)

Зеленский объяснил сторонникам Шария, почему с ними не общается: Не могу говорить с людьми, которые меня не знают, но называют убийцей. ВИДЕО

Во время рабочей поездки в Одесскую область президент Владимир Зеленский остановился для того, чтобы поговорить со сторонниками пророссийского блогера Анатолия Шария, но те его слушать не захотели.

Видео общения опубликовал журналист Сергей Иванов в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский попросил оппонентов не кричать, чтобы объяснить свою позицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020", - Зеленский

"Вы сказали, что я кого-то убил, вы в любом городе говорите, что я кого-то убиваю. Я не могу общаться с людьми, которые вообще меня не знают, которые меня обвиняют в убийстве. И, собственно говоря, молодые люди, мне очень жаль, что наше знакомство так началось и так же закончилось", - возмутился президент.

Оппоненты не дали договорить Зеленскому и он закончил общение.

Отметим, что сторонники Шария и сам блогер называют президента убийцей, так как он, по их мнению, не защищает их от нападений националистов.

Также читайте: ГФС начала расследование относительно бизнеса Шария, открытого в марте по "адресу проживания" в Киеве, - СМИ

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Топ комментарии
+56
Вовусик по привычке хотел искупаться в апплодисментах, но нарвался на дебилоа, более дремучих, чем он...
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13.09.2020 02:40
+46
Высокооплачиваемые актеры не любят общаться с низкооплачиваемыми, иначе на главную роль не возьмут.
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13.09.2020 02:02
+31
вава пора тобі разом з шарійовцями на росію.

Зеленский объяснил сторонникам Шария, почему с ними не общается: Не могу говорить с людьми, которые меня не знают, но называют убийцей - Цензор.НЕТ 2272
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13.09.2020 08:34
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Страница 3 из 3
В ОРДЛО с крупных заводов массово увольняются работники.
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13.09.2020 09:24 Ответить
А в ОРДЛО ще залишилися крупні заводи ?
Наскільки мені відомо , майже всі заводи гобліни розпилили та вивезли на росію , ще чотири роки тому !
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13.09.2020 10:17 Ответить
ПИТУШАРИКИ.
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13.09.2020 09:24 Ответить
Хм. Гарант виправдовується перед дегенератами шнирія за неувагу, а те що він ніяк не реагує на загиблих військовослужбовців - це в порядку речей.
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13.09.2020 09:49 Ответить
Таке ж хворобливе до критики створіння як і путєн. Йде тією самою дорогою.
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13.09.2020 10:00 Ответить
Да уж. Власть только добавляет комплексов к уже имеющимся.
Ну хоть шапки пока не срывает и за нос не щиплется, как предшественник.)
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13.09.2020 10:18 Ответить
Зеленський пояснив прихильникам Шарія, чому з ними не спілкується: Не можу розмовляти з людьми, які мене не знають, але називають убивцею - Цензор.НЕТ 2401
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13.09.2020 10:24 Ответить
Президента лично знать гражданам не обязательно., да и не возможно. Граждане судят по делам президента.Какие дела, такой и президент.
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13.09.2020 10:03 Ответить
Тобто, Шмаркля ображається, бо вони його не знають? А якби познайомились, то напевно б і подружились. Блін, мерзота зелена, а тебе зовсім не напружує, що то кремлівські найманці? Хоча, ви ж свої, ви ж однодумці,тільки незнайомі, пілять.
73% зебілів, сволочі зубожілі і втомлені, то ви цього хотіли, ви це вибирали?
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13.09.2020 10:05 Ответить
Як для мене , що шаріівці , що зелені - це суцільне лайно в Украіні , яке потрібно викинути на смітник , та очистити краіну !
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13.09.2020 10:14 Ответить
Ага, как называть убийцами Шеремета людей, которых он не знает - ему можно. А тут его, бедняжку, обидели.
Я-то думал, он не может с ними общаться, потому что это коллаборанты... А он и тут разочаровал.
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13.09.2020 10:21 Ответить
Зеленський пояснив прихильникам Шарія, чому з ними не спілкується: Не можу розмовляти з людьми, які мене не знають, але називають убивцею - Цензор.НЕТ 1123
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13.09.2020 10:26 Ответить
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13.09.2020 11:30 Ответить
Это от рейтингового отчаяния Зепотерпевший общается со сторонниками Шария.
В общем - логично.
Шарий такой же балабол как и Зеленский. Обещал подать в испанский суд на Вову за попытку покушения на него, даже бумажками тряс, но ... балабол !!
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13.09.2020 10:28 Ответить
Зеленский: Не могу говорить с людьми, которые меня не знают, но называют убийцей. Другое дело, когда я не зная Юлию Кузьменко, Яну Другарь и Андрея Антоненко и называю их убийцами. Но это не одно и то же. Не-не...
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13.09.2020 10:37 Ответить
Там всё нормально .Аваков нашёл убийц Шеремета.
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13.09.2020 10:49 Ответить
Если аваков нашёл убийц Шеремета - тогда почему в тюряге держат Юлию Кузьменко, Яну Другарь и Андрея Антоненко ? Которые такие же убийцы, как аваков нашёл .
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13.09.2020 11:59 Ответить
Суд назовёт фамилии убийц,а те что ты назвал главные подозреваемые.
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13.09.2020 18:22 Ответить
Ты серьёзно это всё рассказываешь ? Когда зеля и ава на первой конференции их назвали убийцами - это они суд ? Пояснятель, блин .
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13.09.2020 18:28 Ответить
А как по мне так что шарийовцы что порохоботы это одна шобла .Одни за рассийско -медведчуковские деньги продались,вторые за соросовско-американские гранты продают Украину .
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13.09.2020 10:38 Ответить
Вопрос к СБУ и националистам........ПОЧЕМУ в Украине антиукраинская шобла какого-то долбанутого шария??????????????
Ярош АУ!!!!
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13.09.2020 10:39 Ответить
Зеленський пояснив прихильникам Шарія, чому з ними не спілкується: Не можу розмовляти з людьми, які мене не знають, але називають убивцею - Цензор.НЕТ 5260
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13.09.2020 10:40 Ответить
Враги иностранные оккупировали украинский сайт.
Боримося-поборемо!!!
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13.09.2020 10:47 Ответить
Сиди на бутылке ровно, борцун лишнехромосомный
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13.09.2020 11:20 Ответить
Москаляка, шукай свою гілляку.
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13.09.2020 11:51 Ответить
************ теперь с ОПЗЖ. вiслюк им пох-й.
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13.09.2020 10:54 Ответить
за наши с вами деньги этот поцЗедент едет в Одессу поговорить с ************..
Нет у него больших забот!!
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13.09.2020 10:54 Ответить
А як же ти зюзя обявив вбивцями Шеремета случайних людей , а тепер пробуєте докази зібрати , несе щось , як обкурений чмошник
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13.09.2020 10:58 Ответить
досмотрел ,,видосик"до обращения со словом:,,господа"далее уже не интересовало скажет или нет что либо дальше, так как уже терялся весь смысл дальнейшего диалога.(хотя ЗЁ?? и диалог??чёт явно я ему польстил)
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13.09.2020 11:07 Ответить
А що Ви, пане, хотіли? Яке може бути звернення у гебешної консерви та ідейного малоросса шмарклі Янелоха? Воно ж громадянин кацапів-паРаші насамперед і тільки потім ще й вибраний придуркуватими недолугими ЗеБілами в *********** віслюк Янелох.
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13.09.2020 14:44 Ответить
Області коли вже закінчаться ? Таке несе в своєму (т)урі! Так несе! Агітатор своїх слуг хрінов!
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13.09.2020 11:13 Ответить
СПЕЦПРОЄКТ "БЕЗ ЦЕНЗУРИ": Хто такий Андрій Єрмак?
https://www.youtube.com/watch?v=SoKzEv7_QZU
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13.09.2020 11:16 Ответить
Хороший тамада, рузкоизычный!
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13.09.2020 11:19 Ответить
Так кто с ПетуШариями общается - тот зашквар выхватывает серьезный автоматом! Пеофилов и им сочувствующих сразу петушат, потом убивают.
Зеленський пояснив прихильникам Шарія, чому з ними не спілкується: Не можу розмовляти з людьми, які мене не знають, але називають убивцею - Цензор.НЕТ 3676
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13.09.2020 11:34 Ответить
Цікаво , а звідки у нас стороннікі шмарія? Шо це за люди? На які психічні хвороби вони хворіють? Де працюють? Чому ще живі?
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13.09.2020 11:36 Ответить
+100500!!зачет
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13.09.2020 13:49 Ответить
Лучший способ общения с петушариками это давать им по шапке как это делал Порох.
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13.09.2020 11:52 Ответить
так это школа ж зеленского, предвыборная компания была его также нацелена на лжи против Порошенко
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13.09.2020 12:18 Ответить
гнусавый зажигает. вместо того чтобы имбецилов петушария в автозак отправить, он их господами называет . что тут можно сказать, зе поц
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13.09.2020 13:52 Ответить
Зе-чмо громадянин паРашії?

операція Буратіно, або як "гражданіна рассєї Зєлєнского сдєлать прєпіздєнтом в Україні, а єйо саму прєвратіть в малороссію".

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним.!!! В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.

P. S. не буде великою несподіванкою, якщо виявиться, що ксіва з двоголовою кацапо-ординською куркою є не тільки у Янелоха віслюка Оманського, а і в дєрьмака, голови СБУ та у багатьох інших гебешних консерв з ЗеМанди.
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13.09.2020 14:36 Ответить
Я навіть не сумніваюсь, що у них є паспорти. У Лєнкі-ополчєночкі ще і царські хороми є у Лівадії.
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13.09.2020 16:00 Ответить
так Зе-чмо і ЗеБіли самі мало чим відрізняються від гебешної консерви петуШарія і адептів його секти, безмозглих шаройобиків...
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13.09.2020 14:39 Ответить
Зеленський пояснив прихильникам Шарія, чому з ними не спілкується: Не можу розмовляти з людьми, які мене не знають, але називають убивцею - Цензор.НЕТ 7526

...
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13.09.2020 15:26 Ответить
Кстати симптоматично, что зельцман решил пообщаться с петушариками, при этм полностью игнорирует акции патриотов. Это указывает на то, что петушариков ватный клоун рассматривает как потенциальный электорат, а патриотов Украины таковым явно не считает и не видит необходимости идти хоть на какой-то диалог с теми кто защищал и защищает страну от кацапских нацистов.
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13.09.2020 17:23 Ответить
Детский сад. Ты президент для всех украинцев или только для своих лохов, которые тебя выбрали? Володенька, деточка, если тебе еще не понятно, какие обязанности у президента страны, то обьясняю: ты просто обязан общаться со всеми украинцами, а не надувать щечки и строить из себя обиженную ливерную колбасу только потому, что тебе говорят правду в глаза. И с порохоботами ты обязан общаться и даже отчитываться о проделанной ютобой работе, по улучшению жизни украинцев и по обеспечению независимости Украины. Запомни, детсадовец : народ тебя выбрал из грязи в князи - нарлд тебя в грязь обратно и вернет.
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13.09.2020 17:27 Ответить
А и не говорите. это же надо додуматься до такого , изобразил из себя, понимаешь ли , горбатого песыка.... Кт о не знает шо це таке , понаблюдает в парке за выгулом собак...
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14.09.2020 02:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lkWfhIruGEc ЗЕЛЕНЫЙПОПУГАЙ
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13.09.2020 20:26 Ответить
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