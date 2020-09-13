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В Украине за сутки 2 476 новых случаев COVID-19, жертвами болезни стали 30 человек

В Украине за сутки 2 476 новых случаев COVID-19, жертвами болезни стали 30 человек

В Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 2 476 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших - 547 человек, 30 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 12 сентября, сообщалось о 3 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных 3 144 инфицированных, 10 сентября – о 2 582 новых случаях COVID-19 за сутки, 9 сентября было выявлено 2 551 инфицированный.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 154 335 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 178 человек, выздоровели - 68 893 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 82 264 человека, что на 1 899 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (310), Тернопольской (225), Харьковской (180), Львовской (140) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 379 подозрений на заболевание COVID-19.

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Топ комментарии
+14
Там нет карантина только официально, а в реальности люди намного более сознательные чем в Украине и сами соблюдают меры безопасности.
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13.09.2020 09:36
+9
Дали команду вирусу притормозить.
Вот вчера в райиздании - новых 9, в тяжёлом состоянии 13.
Сегодня новых - 1, в тяжёлом состоянии - 7.
Куда девалось 6 тяжёлых, если никто не умер и в выходные никого из реанимации не выписывают.
Совсем уже путаются в показаниях.
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13.09.2020 09:44
+9
А в нас є карантин офіційно, а реально - немає і близько.
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13.09.2020 09:48
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У меня знакомый уже 50 типа коронавирусных вылечил. Степанов уходи вместе с командой тошнит слушать
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14.09.2020 10:40 Ответить
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