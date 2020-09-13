Зеленский покрывает "слугу народа" Юрченко, помощник которого погорел на взятке в $13 тыс., - Лерос
Президент Владимир Зеленский покрывает нардепа "Слуги народа" Александра Юрченко, чей помощник на днях был задержан за взятку в 13 тыс. долларов США.
Об этом сообщил в фейсбуке народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Два дня назад НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 20 тыс. долларов, которые предназначались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами", - написал Лерос.
По его словам, НАБУ "вело" нардепа не один месяц, насобирало достаточно доказательств, но "генпрокурор Венедиктова не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию".
Кроме того, Лерос сообщает, что президенту Зеленскому "стало известно об этом в тот же день, но в его команде взяточников ловить нельзя, поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы "порешать" это дело".
Пожалуйста, подождите...
Я спокойно могу послать обоих не украинцев на 3 буквы, и это будет не мир, а ты что будешь делать? Молясь и далее на Барыгу и Мародера, приведешь в конечном счете к власти ОПЗЖ? Кому я это объясняю?
Здеся обхохочешся!
Захохохохотали!
🤣🤣
Быдло выбрало себе подобного...
Любопытно откуда это Леросу известно. Если знал об этом то почему ранее молчал? На наших депутатах безусловно "пробы" ставить негде, но все таки чтобы так заявлять нужно иметь определенные доказательства, а не личные предположения. Пока что попался только помощник депутата, а не сам депутат.
И чего "стоят" его слова о взятке.мы пока слышим голимое пи..больство.
В результате многомесячной операции НАБУ, на получении взятки для своего депутата, задержан помощник депутата "СН" Александра Юрченко. Все доказательства есть, но генеральный прокурор Венедиктова не дает санкции на задержание Юрченко.
Эта гнида от моего округа, я когда увидел ***** это на плакате - просто офигел...КАК С ТАКИМ ****** ОНО пережило детский садик??
КАК ОТОЗВАТЬ МАНДАТ????