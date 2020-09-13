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Зеленский (19056) Лерос Гео (378) Юрченко Александр (101)

Зеленский покрывает "слугу народа" Юрченко, помощник которого погорел на взятке в $13 тыс., - Лерос

Зеленский покрывает

Президент Владимир Зеленский покрывает нардепа "Слуги народа" Александра Юрченко, чей помощник на днях был задержан за взятку в 13 тыс. долларов США.

Об этом сообщил в фейсбуке народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Два дня назад НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 20 тыс. долларов, которые предназначались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами", - написал Лерос.

По его словам, НАБУ "вело" нардепа не один месяц, насобирало достаточно доказательств, но "генпрокурор Венедиктова не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию".

Кроме того, Лерос сообщает, что президенту Зеленскому "стало известно об этом в тот же день, но в его команде взяточников ловить нельзя, поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы "порешать" это дело".

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Зеленский покрывает слугу народа Юрченко, помощник которого погорел на взятке в $13 тыс., - Лерос 01
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Топ комментарии
+35
очевидно шо Лерос "керуючись націоналістичними та расовими поглядами", наговаривает на найвеличнішого лідера
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13.09.2020 10:13
+27
Это импичмент. А Бенядиктову в тюрму.
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13.09.2020 10:12
+19
МЕРТВЕЧУК ТАЩИТ ЗАМПОЛИТА ПАЛЬЧЕВСКОГО В ПРЕЗИКИ, ЕСЛИ УДАСТСЯ ЗЕЦЕПИТЬСЯ ЗА МЕРСТВО.
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13.09.2020 10:15
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Страница 2 из 2
Вспоминаю при Порошенко: каждый зарубежный визит и! - десятки запросов "просим сообщить, во что обошлось это бюджету?", и ответы - с точностью до копейки. Теперь летает всякая погань и ни гу-гу. Это в "Гейропе" премьер-министры и министры летают обычными рейсами, но мы - Украина! - нам по статусу полагается. Эти бесславные подонки хотя бы сравнили минимальный уровень зарплаты в Украине и в Европе, а потом бы уже думали о своих статусах.
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13.09.2020 11:46 Ответить
При Порошенко прем'єр-міністр і міністри літали рейсовими літаками. Це факт. Я це знаю, а ви ,дві кацапськи свині-ні?
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13.09.2020 12:08 Ответить
А шо,Вовка хуже папиредников?
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13.09.2020 11:14 Ответить
Ну и чем Зеленский лучше Галустяна?
Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тис., - Лерос - Цензор.НЕТ 9908
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13.09.2020 11:20 Ответить
Галустян не подставляет своих земляков под пули и лично не сдает Пуйлу , а просто косит у рашистов бабки - КАК МОЖНО ИХ СРАВНИВАТЬ !
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13.09.2020 16:13 Ответить
Именно потому и вопрос "чем Зеленский лучше Галустяна" Вы сами ответили что не лучше, а хуже
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13.09.2020 17:37 Ответить
Как бриллиантовых прокуроров простил Порошенко!
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13.09.2020 20:01 Ответить
Чушь. Вы так и не поняли, чем должен заниматься президент и чего он не должен делать. Читайте Конституцию Украины и не путайте с зеленым беспределом творящимся в Украине сейчас
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14.09.2020 16:35 Ответить
Зебилы разом это сделали!
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13.09.2020 11:22 Ответить
Страдай, почитатель предателя!!!
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13.09.2020 11:23 Ответить
Простите, но предателя Плинтус пригласил в Украину главзебил, а его кореша Татарова назначил смотрящим за словиками. Такшта брысь под лавку, шмариевская шавка.
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13.09.2020 13:11 Ответить
Тупарь обыкновенный- ылита! Вот как ты живешь в своем мирке, зная, что Порошенко замял дело с бриллиантовыми прокурорами?! Чем он лучше Зеленского? У тех миллионы, у этого 13 тысяч.
Я спокойно могу послать обоих не украинцев на 3 буквы, и это будет не мир, а ты что будешь делать? Молясь и далее на Барыгу и Мародера, приведешь в конечном счете к власти ОПЗЖ? Кому я это объясняю?
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13.09.2020 20:06 Ответить
А залёт зебобіка .....як бальзам на душу для песботів !
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13.09.2020 11:36 Ответить
Ты💩🤢🐀 гебнявое , правда глаза колет ?
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13.09.2020 11:49 Ответить
Так у твоего членограя сплошные залеты и отлеты🐲 от передоза😂
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13.09.2020 12:15 Ответить
Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тис., - Лерос - Цензор.НЕТ 9761
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13.09.2020 11:38 Ответить
Лично я давно поставил на Зеленском крест. Не будет из него человека.
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13.09.2020 11:55 Ответить
Не крест на нём надо ставить, а звезду.
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13.09.2020 12:05 Ответить
у ЗЕленой Буратины есть заслуги . . . хоть арт-склады не подрывает как шклдный ворюга
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13.09.2020 18:09 Ответить
а що він в тебе чи в народа України вкрав? Бот платний.
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13.09.2020 19:43 Ответить
Пацталом!
Здеся обхохочешся!
Захохохохотали!
🤣🤣
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13.09.2020 11:57 Ответить
Молодець-ось тобі маци шматочок.
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13.09.2020 12:09 Ответить
Ну и как же это решиться, резонансная заява ))) Народ узнает своих - героев.
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13.09.2020 12:14 Ответить
Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тис., - Лерос - Цензор.НЕТ 8741
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13.09.2020 12:21 Ответить
ІМПІЧМЕНТ всьому ЗЕЛЕНОМУ БОЛОТУ
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13.09.2020 12:21 Ответить
Импичмент нужно поддерживать Майданом!
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13.09.2020 13:39 Ответить
https://uapost.com.ua/bopovcia-do-octannoho-pomep-vetepan-ato-iakyi-cpepechavcia-iz-zelenckum-na-donbaci/?fbclid=IwAR0Mk2ajyQlIFbYxuu5H03tIcDQE5a-1SPn4F6U9geWjnH2SFT4dcqAWlU8 Пoмep вeтepaн AТO, який cпepeчaвcя із Зeлeнcькuм на Дoнбaci.
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13.09.2020 13:23 Ответить
ЗЕЛЕНУЮ МРАЗЬ НА НАРЫ !!!!!!!!
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13.09.2020 13:32 Ответить
правильно . . . на нары . . . а шклдную ворюгу - старшим по камере
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13.09.2020 18:10 Ответить
Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тис., - Лерос - Цензор.НЕТ 4416
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13.09.2020 13:48 Ответить
зеля покриває весь олігархат України та 5 колонну...
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13.09.2020 14:22 Ответить
Рука руку моет.
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13.09.2020 15:42 Ответить
Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тис., - Лерос - Цензор.НЕТ 6503
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13.09.2020 15:45 Ответить
Ужас и стыд!

Быдло выбрало себе подобного...
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13.09.2020 22:30 Ответить
"Два дня назад НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 20 тыс. долларов, которые предназначались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами", - написал Лерос.

Любопытно откуда это Леросу известно. Если знал об этом то почему ранее молчал? На наших депутатах безусловно "пробы" ставить негде, но все таки чтобы так заявлять нужно иметь определенные доказательства, а не личные предположения. Пока что попался только помощник депутата, а не сам депутат.
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13.09.2020 16:05 Ответить
Лерос - стал раскрученной личностью (в хорошем смысле) и ему дают инфу . . . я удивился бы если бы Лерос за кого то поручился что ангел в теперешней фракции . . . хотя исключения конечно же должны быть
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13.09.2020 18:16 Ответить
В таком случае возникает естественный вопрос - кто кукловод Лероса? Думаю что никто также не поручится что сам Лерос ангел и не без греха. А то что его активно медийно раскручивают видно невооруженным глазом. Ну да ничего. Думаю в скором времени пазл сложится. Я не очень доверяю людям и их громким заявлениям, когда те, будучи до последнего времени никому неизвестными, вдруг резко попадают в центр медийного поля и очень активно начинают вбрасывать в него громкие ничем не подкрепленные заявления. В таком случае ищи кому выгодно. Особенно подобный феномен проявляется в предвыборную компанию, когда необходима джинса и черный пиар. Ведь по сути чем рискует Лерос - он никто покуда как политик и публичная личность и с него взятки гладки.
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13.09.2020 23:05 Ответить
Не удивлен что эти зедебилы берут. Удивлен, что их еще арестовывают. Хотя, все закончится как всегда, тоесть ничем.
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13.09.2020 16:42 Ответить
Какое оно жалкое и ничтожное.
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13.09.2020 17:51 Ответить
Не воно, а народ, якого це влаштовує.
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13.09.2020 17:57 Ответить
Не путайтесь у величайшего лидера под ногами...
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13.09.2020 17:53 Ответить
ЛЕКТОРАЛЬНАЯ ГОПОТА - достойна своего теперешнего лидера . . . настоящего Президента у Неньки еще не было
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13.09.2020 18:12 Ответить
Был, но " нет пророка в своем отечестве"!
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13.09.2020 22:31 Ответить
А как зе не покрывать слуг народа, если сам такой-же?
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13.09.2020 20:04 Ответить
Молодец лерос. А откуда у тебя бабки на мерс за 300 тыс. Ну а теперь спорткар ауди. Ну и это ладно. А одинадцатый этаж десятиэтажного доиа? И квартирка,была 33 квадрата, стала 330 квадратов? И это чмо,запрещает ковыряться в носу.
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13.09.2020 22:30 Ответить
Мы Лероса обсуждаем или то, о чем он рассказал ?
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13.09.2020 22:34 Ответить
Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тисяч, - Лерос - Цензор.НЕТ 8953
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13.09.2020 22:42 Ответить
Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тисяч, - Лерос - Цензор.НЕТ 7319
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14.09.2020 00:53 Ответить
А то,что он рассказал это истина? Где заявления НАБУ?Я говорю о фактах из жизни "честнейшего человека".
И чего "стоят" его слова о взятке.мы пока слышим голимое пи..больство.
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13.09.2020 22:45 Ответить
Что ты несешь, убогое? Какое пи--больство? Читай внимательно!
В результате многомесячной операции НАБУ, на получении взятки для своего депутата, задержан помощник депутата "СН" Александра Юрченко. Все доказательства есть, но генеральный прокурор Венедиктова не дает санкции на задержание Юрченко.
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14.09.2020 00:05 Ответить
Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тисяч, - Лерос - Цензор.НЕТ 7656
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14.09.2020 00:52 Ответить
Карабас-Барабас на передозе от бутирата.
Эта гнида от моего округа, я когда увидел ***** это на плакате - просто офигел...КАК С ТАКИМ ****** ОНО пережило детский садик??

КАК ОТОЗВАТЬ МАНДАТ????
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14.09.2020 10:06 Ответить
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