Спецпроект "Без цензуры": Кто такой Андрей Ермак? Все о человеке, который подменил собой ЗЕ. ВИДЕО

Кто такой Андрей Ермак? За последние полгода этот вопрос не утратил актуальности, а обрел новое значение: что за человек смог узурпировать власть в стране и теперь тянет ее в пропасть капитуляции перед российским врагом? И именно этому персонажу посвящен спецпроект "Без цензуры".

Как получилось, что страной сейчас управляет не Владимир Зеленский, а Андрей Ермак? Откуда он взялся в Зе-команде, кто его друзья и враги? Чьи интересы он действительно отстаивает? И чем его работа грозит каждому из нас? Нет времени посмотреть все видео?

Выбирайте интересный момент в разделах:

00:00 - Интро

00:40 - Краткая биографическая справка об Андрее Ермака

03:13 - Первые бизнес-связи с Россией в 1999-м

06:05 - Знакомство с Зеленским на "Интере"

09:35 - Откуда начинался конфликт между Андреем Богданом и Андреем Ермаком

11:55 - Ермак в Зе-команде 16:15 - Как Ермак стал неким "заменителем" президента

17:22 - Как Ермак вычищает из власти всех, кто ему не нравится

20:35 - Союз Ермака с Коломойским и Портновым

24:40 - Как Ермак узурпировал власть в Украине и что ему за это грозит?

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