За сутки COVID-19 выявлен у 310 киевлян, 52 человека госпитализированы, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

Количество жителей Киева, у которых выявлен коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 310 человек.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 269 киевлян", - написал Кличко.

По информации мэра, на сегодня в столице уже 17 261 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Среди заболевших: - 166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет. И 15 девочек от одного года до 16. - 118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет. И 11 мальчиков от 2 до 16 лет. Заболели, в частности, 20 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

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Выздоровели за минувшие сутки 14 человек. Всего коронавирус преодолели 5 281 житель Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 70. В Дарницком - 54. А в Днепровском районе - 36 случаев", - добавил Кличко.

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