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За сутки COVID-19 выявлен у 310 киевлян, 52 человека госпитализированы, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

За сутки COVID-19 выявлен у 310 киевлян, 52 человека госпитализированы, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

Количество жителей Киева, у которых выявлен коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 310 человек.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

За сутки COVID-19 выявлен у 310 киевлян, 52 человека госпитализированы, - Кличко 01

"Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 269 киевлян", - написал Кличко.

По информации мэра, на сегодня в столице уже 17 261 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Среди заболевших: - 166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет. И 15 девочек от одного года до 16. - 118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет. И 11 мальчиков от 2 до 16 лет. Заболели, в частности, 20 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве из-за вхождения в "оранжевую" зону с 14 сентября запретят плановые госпитализации

Выздоровели за минувшие сутки 14 человек. Всего коронавирус преодолели 5 281 житель Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 70. В Дарницком - 54. А в Днепровском районе - 36 случаев", - добавил Кличко.

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СПЕЦПРОЄКТ "БЕЗ ЦЕНЗУРИ": Хто такий Андрій Єрмак?
https://www.youtube.com/watch?v=SoKzEv7_QZU
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13.09.2020 11:34
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tZE inform

@tZEinform


Судя по официальным сводкам заболевших данные снимали в субботу до обеда Разница в 1000
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13.09.2020 11:42
+1
Та краще вже Кличко, ніж "кобила, що вміє говорити" Верещук.
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13.09.2020 12:03
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Правила форума Совет форумчан
Лівий берег в лідерах ))
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13.09.2020 11:33 Ответить
СПЕЦПРОЄКТ "БЕЗ ЦЕНЗУРИ": Хто такий Андрій Єрмак?
https://www.youtube.com/watch?v=SoKzEv7_QZU
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13.09.2020 11:34 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Судя по официальным сводкам заболевших данные снимали в субботу до обеда Разница в 1000
показать весь комментарий
13.09.2020 11:42 Ответить
Під карантинний шум "теплокомуненерго" у Києві грабує киян. Кличко, розберись. Приходять платіжки з незрозумілими сумами, офіси по обслуговуванню клієнтів не працюють, через карантин, по телефону не дозвониться,
передані онлайн данні щотчиків гор'ячої води не враховуються.
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13.09.2020 11:49 Ответить
Переведіть Кличко в санітари. Там з нього більше толку буде ніж в мерах.
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13.09.2020 11:51 Ответить
Та краще вже Кличко, ніж "кобила, що вміє говорити" Верещук.
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13.09.2020 12:03 Ответить
Кличко є і залишиться мером Києва , бо цього бажають кияни , а не представники ОПЗЖ !
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13.09.2020 12:38 Ответить
Впечатление что это делается специально, глядя как работает наземный общественный транспорт. Водители открывают только переднюю маленькую дверцу. Людей тупо маринуют друг в друге.
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13.09.2020 12:41 Ответить
Эти сказки уже никому не интересны !
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13.09.2020 13:50 Ответить
 
 