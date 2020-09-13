В ВСУ за сутки 31 новый случай COVID-19, всего болеет 650 человек

За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

Из 31 заболевшего на лечении в учреждениях здравоохранения находится 7 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно -медицинской клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий, Белоцерковский военный госпиталь - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 24 человека (Киевская область - 10 военнослужащих и 4 работника ВС Украины, Львовская область - 6 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Одесская, Винницкая и Днепропетровская области - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главнокомандующий ВСУ Хомчак заразился COVID-19

По состоянию на 10:00 13 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 650 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 1 535 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 687 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 158 человек.

Также читайте: В ВСУ рекорд заболеваемости COVID-19: за сутки - 68 новых случаев