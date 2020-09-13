Оккупанты на Луганщине в нарушение договоренностей увеличили свои траншеи на 380 метров
Наемники РФ на линии соприкосновения в Луганской области продолжают увеличивать длину своих траншей в нарушение Минских соглашений и достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.
По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 12 сентября 2020 года, в ходе выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории были зафиксированы нарушения со стороны российско-оккупационных войск.
Так, 10 сентября в поле вблизи населенного пункта Калиново-Борщеватое Луганской области зафиксированы два продолжения имеющихся траншей (протяженностью 180 метров и 200 метров).
Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие факты четко указывают на нарушение Минских соглашений и достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня, в частности п.1 о запрете наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают практику систематического невыполнения режима прекращения огня и обустраивают фортификационные сооружения, при этом открыто пренебрегая предоставленными гарантиями безопасности", - резюмирует в штабе.
Пожалуйста, подождите...
Хто, хто... Зебіли.
помнится, именно разговоры кацапов о "увеличение траншей ВСУ" послужило поводом для шмаркли допустить расейские войска на линию обороны ВСУ.
Щоб всіх падлюк там і прикопати...
🤗
мне говорил один бурят...
На кладбище теперь в России
рядами ровными лежат
и безымянными крестами
там обнимают горизонт...
Так было, есть и будет с вами,
с теми, кто к нам с АК придет.
Режим тишины не ведёт к деоккупации территорий - война уже 7-й год идёт, деоккупировали в 2014-2015 только тогда, когда мы стреляли. Как не стреляем, территория не освобождается. Зачем "надо просто перестать стрелять", если это не приводит к возврату территории под контроль правительства Украины - я не понимаю. СТРЕЛЯТЬ НАДО !!!
Поэтому я против Минских соглашений, режима тишины и мира с россией до полного изгнания русско-фашистских захватчиков с территории Украины, включая АР Крым и г. Севастополь.
...Ведь клован держит на личном контроле.
думает... проскрипит по этому поводу?
Вони не мають розуміння переговорів. І це стало зрозумілим після Дебальцевого чи Іловайська.
Або візьмем і теперішнє перемир'я.
Скільки перемирь ви мали до того? Тисячі? І жодне з перемирь не зупинило війни.
Вони (перемир'я - ред.) не мають на меті зупинити війну, вони лише дають політичну перевагу Путіну. І це продовжуватиметься, допоки українці не скажуть: "Стоп!", - пояснив свою точку зору Ґлен Ґрант.
https://censor.net/ru/news/3218893/kravchuk_inspektirovanie_pod_shumami_potreboval_provesti_lichno_kozak
Они окопы роют -мы окопы зарываем
Перемирие однако..
Бубочка обосрался и боится пукнуть в сторону россиян?