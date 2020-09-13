РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9236 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 805 99
Луганщина (6431) перемирие (1509) СЦКК (725)

Оккупанты на Луганщине в нарушение договоренностей увеличили свои траншеи на 380 метров

Оккупанты на Луганщине в нарушение договоренностей увеличили свои траншеи на 380 метров

Наемники РФ на линии соприкосновения в Луганской области продолжают увеличивать длину своих траншей в нарушение Минских соглашений и достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 12 сентября 2020 года, в ходе выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории были зафиксированы нарушения со стороны российско-оккупационных войск.

Читайте также: В ОБСЕ зафиксировали ряд нарушений со стороны наемников РФ на Донбассе

Так, 10 сентября в поле вблизи населенного пункта Калиново-Борщеватое Луганской области зафиксированы два продолжения имеющихся траншей (протяженностью 180 метров и 200 метров).

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие факты четко указывают на нарушение Минских соглашений и достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня, в частности п.1 о запрете наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Читайте также: Враг на Донбассе нарушает условия отвода техники: САУ, гаубицы и танки зафиксированы у линии соприкосновения

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают практику систематического невыполнения режима прекращения огня и обустраивают фортификационные сооружения, при этом открыто пренебрегая предоставленными гарантиями безопасности", - резюмирует в штабе.

Оккупанты на Луганщине в нарушение договоренностей увеличили свои траншеи на 380 метров 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+49
а вы проинспектируйте их
показать весь комментарий
13.09.2020 12:35
+42
Одна наша бубочка продолжает строго соблюдать "договоренности о прекращении огня".
показать весь комментарий
13.09.2020 12:33
+35
Оккупанты на Луганщине в нарушение договоренностей увеличили свои траншеи на 380 метров - Цензор.НЕТ 5053
показать весь комментарий
13.09.2020 12:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одна наша бубочка продолжает строго соблюдать "договоренности о прекращении огня".
показать весь комментарий
13.09.2020 12:33 Ответить
зеленый оманский ОСЕЛ---ОЗАБОЧЕН этим фактом
показать весь комментарий
13.09.2020 13:35 Ответить
В том то и проблема что бубочка не наша.
показать весь комментарий
13.09.2020 17:09 Ответить
Забыл слово "наша" взять в кавычки.
показать весь комментарий
13.09.2020 18:36 Ответить
Оккупанты на Луганщине в нарушение договоренностей увеличили свои траншеи на 380 метров - Цензор.НЕТ 5053
показать весь комментарий
13.09.2020 12:33 Ответить
Оккупанты на Луганщине в нарушение договоренностей увеличили свои траншеи на 380 метров - Цензор.НЕТ 3858

Хто, хто... Зебіли.
показать весь комментарий
13.09.2020 12:39 Ответить
Вырежи одну жабу из трех - чисто речь гидранта))
показать весь комментарий
13.09.2020 12:41 Ответить
а вы проинспектируйте их
показать весь комментарий
13.09.2020 12:35 Ответить
По тем траншеям.
показать весь комментарий
13.09.2020 12:38 Ответить
Фугасиком?
показать весь комментарий
13.09.2020 12:41 Ответить
Точкой-У.
показать весь комментарий
13.09.2020 13:26 Ответить
Типа "ай-яй-яй...какая неожиданность!"?
показать весь комментарий
13.09.2020 12:36 Ответить
Вони наближаються щоб миритись і це ніщітаіцца.
показать весь комментарий
13.09.2020 12:36 Ответить
Они же наши люди.
показать весь комментарий
13.09.2020 12:39 Ответить
Їх...
показать весь комментарий
13.09.2020 12:45 Ответить
когда там шмаркля и его клоуны кравчук+фокин потребуют "инспекцию"?)
помнится, именно разговоры кацапов о "увеличение траншей ВСУ" послужило поводом для шмаркли допустить расейские войска на линию обороны ВСУ.
показать весь комментарий
13.09.2020 12:36 Ответить
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 3973
показать весь комментарий
13.09.2020 12:52 Ответить
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 5593
показать весь комментарий
13.09.2020 13:04 Ответить
Просто платить за Зелебобские хотелки мы будем кровью,большой кровью...Эт если не зададимся...К Ультиматума все идёт...
показать весь комментарий
13.09.2020 12:38 Ответить
"К ультиматуму"(изв)
показать весь комментарий
13.09.2020 12:40 Ответить
Армія зебілів погонить окупантів до самого кордону. Нє?
показать весь комментарий
13.09.2020 12:42 Ответить
Не,старий,вибачай...
показать весь комментарий
13.09.2020 12:44 Ответить
Застав дурня молитися, він може і до західного погнати.
показать весь комментарий
13.09.2020 13:03 Ответить
В глубину шоб не менее двух метров..
Щоб всіх падлюк там і прикопати...
🤗
показать весь комментарий
13.09.2020 12:39 Ответить
І це ніяк не порушення? Знову Прес-центр напише, що зі сторони орків порушення режиму тиші не було. Нє?
показать весь комментарий
13.09.2020 12:39 Ответить
Не інакше, як Порошенко риє, шоб показати як наш Бубуня "дагаварілся"
показать весь комментарий
13.09.2020 12:40 Ответить
- Взяли Москву возьмем и Киев! -
мне говорил один бурят...
На кладбище теперь в России
рядами ровными лежат
и безымянными крестами
там обнимают горизонт...
Так было, есть и будет с вами,
с теми, кто к нам с АК придет.
показать весь комментарий
13.09.2020 12:41 Ответить
https://youtu.be/rtUYYJkAcHc
показать весь комментарий
13.09.2020 13:41 Ответить
Пусть себе копают. Ведёрок им и пасочек с грабельками беспилотником скинуть. Не стреляют полудурки и то хорошо.
показать весь комментарий
13.09.2020 12:42 Ответить
ну как не стреляют, в том-то и дело, что стреляют, - сволочи!
показать весь комментарий
13.09.2020 19:57 Ответить
Ну так поступите зеркально - потребуйте инспекции их позиций нашей комиссией, а иначе пригрозите нанесением артиллерийского удара . . .
показать весь комментарий
13.09.2020 12:42 Ответить
Логойда,ты хочешь уподобиться мудакам типа Пушилина?Замахнуться и не ударить?И что такое 200 метров траншеи?Один 120 мм снаряд гаубицы образца 1936 года накрывает осколками 700 метров.Радует,что даже такую "мелочь" замечают и ОБСЕ и,надеюсь,наши разведчики и артразведка.
показать весь комментарий
13.09.2020 13:19 Ответить
ну таки ладно . что эти гаубицы в музеях сейчас . но воронка от 122 мм д-30 будет где то 2.5 метра в диаметре. про противоосколочные зигзаги не слыхали видно . для поражения по фронту 200м и глубиной 50м нужно при идеальных условиях около 400 снарядов . таки странные мелочи для вас . не из копателей будете ?
показать весь комментарий
13.09.2020 15:51 Ответить
Я считаю, что надо и замахиваться, и бить.
Режим тишины не ведёт к деоккупации территорий - война уже 7-й год идёт, деоккупировали в 2014-2015 только тогда, когда мы стреляли. Как не стреляем, территория не освобождается. Зачем "надо просто перестать стрелять", если это не приводит к возврату территории под контроль правительства Украины - я не понимаю. СТРЕЛЯТЬ НАДО !!!

Поэтому я против Минских соглашений, режима тишины и мира с россией до полного изгнания русско-фашистских захватчиков с территории Украины, включая АР Крым и г. Севастополь.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:02 Ответить
C бандитами и их фашистскими главарями не договариваются!
показать весь комментарий
13.09.2020 12:43 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ТЫ Д А У Н !!!!!!
показать весь комментарий
13.09.2020 12:43 Ответить
Мовчи, бо за розголошення держтаємниці арештують
показать весь комментарий
13.09.2020 12:47 Ответить
То простреливали,теперь покапывают. Не стоит волноваться. Ведь клован держит на личном контроле.
показать весь комментарий
13.09.2020 12:46 Ответить
https://censor.net/ua/user/467322

...Ведь клован держит на личном контроле.

Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 5061
показать весь комментарий
13.09.2020 12:54 Ответить
Пусть роют, мы же наступать не собираемся? Так что проблемы не вижу.
показать весь комментарий
13.09.2020 12:47 Ответить
380 метрів траншеї - гарна яма для утилізації, половину батальйонної тактичної групи можно прикопати.
показать весь комментарий
13.09.2020 12:57 Ответить
Ельцина водярой кормили сутками чтоб не просыхал,Зелю кормють другим Антифризом чтоб не просыхал...
показать весь комментарий
13.09.2020 12:56 Ответить
На мою думку якимось кислотним продуктом-LSD новітнього синтезу.
показать весь комментарий
13.09.2020 16:15 Ответить
ой...а факин с кравчучкой... не могут пенису душилина передать ультиматум (ну и козаку-ермаку заодно!) не..??? а зелемарамойский шо думает... проскрипит по этому поводу?
показать весь комментарий
13.09.2020 12:57 Ответить
Ну ось вам і відповідь для чого ЗЕ - зраднику потрібне "перемир'я" і припинення вогню - далі буде!!!
показать весь комментарий
13.09.2020 12:59 Ответить
РАБссия выдала паспорта 800 000 дамбаситам,теперь ДНР это РАБссия.... Ольга ********* поздравила Дырляндию с праздником...типа день незалежности от НАТО и США....
показать весь комментарий
13.09.2020 13:00 Ответить
В такие переговорные периоды бесу путлеру некуда девать и нечем занять это отребье, не приспособленное к мирной жизни, тем более что уже есть 140 млн калек, потому рыть траншеи нужно, чтобы отвлечь на какое то время двуногих.
показать весь комментарий
13.09.2020 13:03 Ответить
На РАБссии нет 140 млн.это блэф...не более 77 мильонов долбодятлов...из них 19 милльонов живут в полной нищете....
показать весь комментарий
13.09.2020 13:05 Ответить
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 5861
показать весь комментарий
13.09.2020 13:07 Ответить
а потерпілий уклоніст не баче а баче мир в дупі пуйла
показать весь комментарий
13.09.2020 13:07 Ответить
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 364
показать весь комментарий
13.09.2020 13:07 Ответить
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 3910
показать весь комментарий
13.09.2020 13:08 Ответить
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 6650
показать весь комментарий
13.09.2020 13:09 Ответить
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 943
показать весь комментарий
13.09.2020 13:10 Ответить
Это что фотки из семейного альбома?
показать весь комментарий
13.09.2020 17:07 Ответить
"Ви не можете вести переговори про курей, скажімо, із лисом чи ведмедем.
Вони не мають розуміння переговорів. І це стало зрозумілим після Дебальцевого чи Іловайська.
Або візьмем і теперішнє перемир'я.
Скільки перемирь ви мали до того? Тисячі? І жодне з перемирь не зупинило війни.
Вони (перемир'я - ред.) не мають на меті зупинити війну, вони лише дають політичну перевагу Путіну. І це продовжуватиметься, допоки українці не скажуть: "Стоп!", - пояснив свою точку зору Ґлен Ґрант.
показать весь комментарий
13.09.2020 13:12 Ответить
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 500Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів - Цензор.НЕТ 5348
показать весь комментарий
13.09.2020 13:13 Ответить
Да, местами не помойка, это - клоака.
показать весь комментарий
13.09.2020 13:18 Ответить
Глен Грант , хто не знає , полковник з Британіі!
показать весь комментарий
13.09.2020 13:14 Ответить
Окупанти на Луганщині в порушення домовленостей збільшили свої траншеї на 380 метрів...І заявляють що скоро прийдуть за запрошенням свого ..резидента ЗЕбіла капітулянта с суворою інспекцією в розташування ВСУ. Щоб повірити чи "укропи" не наважились часом та не збільшили свої траншеї.
показать весь комментарий
13.09.2020 13:17 Ответить
Одна небольшая Точка-У способна все мигом исправить.
показать весь комментарий
13.09.2020 13:20 Ответить
Два наших старых пердуна-переговорщика им в помощь ...
показать весь комментарий
13.09.2020 13:17 Ответить
Как видим, скопление газов в кишечнике пожилых людей усиливает деменцию.
показать весь комментарий
13.09.2020 13:29 Ответить
А може сівуху послати проінспектувати? Разом з дідами-маразматиками,які нєваівалі?
показать весь комментарий
13.09.2020 13:22 Ответить
Можно и Сивоху, только сначала снабдить его упаковкой подгузников.
показать весь комментарий
13.09.2020 13:31 Ответить
Если мы так будем долго Майдан собирать и импичмент проводить. То террористы подземный переход до Киева построят.
показать весь комментарий
13.09.2020 13:25 Ответить
Глубокой ночью в Краснодаре крутой пожар в 4 этжном доме... никто не пострадал...как брешуть на РАБссии... так не бывает...
показать весь комментарий
13.09.2020 13:27 Ответить
Вообще то выгорел восьмой этаж, восьми этажного, 190 квартирного дома. Там сложная объёмная кровля со всякими мансардами и кровельными финтифлюшками. Гибелей людей удалось избежать.
показать весь комментарий
13.09.2020 13:35 Ответить
Дима Камикадзе прислал видео в Ютьюбе 4 этажа здание...
показать весь комментарий
13.09.2020 13:37 Ответить
4000 квадратных метра выгорело..никто не посрадал
показать весь комментарий
13.09.2020 13:41 Ответить
Нужно проводить совместное инспектирование по обоим сторонам линии соприкосновения.
показать весь комментарий
13.09.2020 13:29 Ответить
Нужно русзверье - за поребрик. И война закончится.
показать весь комментарий
13.09.2020 16:29 Ответить
При Путлере за 20 лет сгорело 13 домов престарелых на РАБссии...вместе с людьми...это чтобы не платить пенсии?
показать весь комментарий
13.09.2020 13:31 Ответить
Путлер заморозил накопительные пенсии РАБссиянцам на 10 лет...это чтобы хватало на войну в Украине Ливии Сирии?денег нет но вы дрочите?
показать весь комментарий
13.09.2020 13:34 Ответить
Сегодня на РАБссии выборы...Единая РАБссия наберет 73 %
показать весь комментарий
13.09.2020 13:36 Ответить
Это называется "перемирие" и "не стреляют". Но убивают и ранят почти ежедневно, захватывают наши территории свободно - разрешено ведь. Скоро начнут стрелять всерьез.. Опять гибель и ранения наших воинов! До какого возраста можно быть столь наивным... Или это не наивность...
показать весь комментарий
13.09.2020 14:24 Ответить
Там "козаки", а у нас "кравчуки" для которых кремль до сих пор указ.
https://censor.net/ru/news/3218893/kravchuk_inspektirovanie_pod_shumami_potreboval_provesti_lichno_kozak
показать весь комментарий
13.09.2020 14:29 Ответить
кравчуки с факиным и ермаками молчат потому,что они "лживые служивые рашиста"
показать весь комментарий
13.09.2020 15:13 Ответить
Все договорено с Ермаком..
Они окопы роют -мы окопы зарываем
Перемирие однако..
показать весь комментарий
13.09.2020 15:16 Ответить
лішь би не біло вайні плять...
показать весь комментарий
13.09.2020 15:18 Ответить
Клоуны, где ваши, блин, требования о инспекции орковских траншей. Какую отмазку на этот раз придумает нелох?
показать весь комментарий
13.09.2020 15:26 Ответить
А почему не обстреливаем, не проводим совместной инспекции вражеских позиций?
Бубочка обосрался и боится пукнуть в сторону россиян?
показать весь комментарий
13.09.2020 16:54 Ответить
Вообще-то кацапы начали отжимать серую зону практически сразу после начала очередного "перемирия" зельцмана, и истерика по поводу Шумов была ими поднята по двум причинам - отвлечь внимание от захвата нашей земли, ну и публично унизить нашу армию и страну в целом.
показать весь комментарий
13.09.2020 17:18 Ответить
Когда ультиматум предьявите?
показать весь комментарий
13.09.2020 18:08 Ответить
Это всего лишь на 380 м удлиненная БРАТСКАЯ МОГИЛА для опущенцев, не стоит даже как-то реагировать (все они сдохнут)!
показать весь комментарий
13.09.2020 18:28 Ответить
А інспектувати будемо українські позиції? Вовану і 73% привіт!
показать весь комментарий
13.09.2020 20:02 Ответить
А інспектувати будемо українські позиції? Вовану і 73% привіт!
показать весь комментарий
13.09.2020 20:03 Ответить
и никакой инспекции зеле никто не позволит, бо он может только сдавать а не требовать, идет на поводке
показать весь комментарий
13.09.2020 23:19 Ответить
 
 