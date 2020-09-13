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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МИД Украины выразил протест в связи с проведением Россией местных выборов в оккупированном Крыму

МИД Украины выразил протест в связи с проведением Россией местных выборов в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 года так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Автономная Республика Крым и г.Севастополь является временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Проведение Российской Федерацией псевдовыборов на территориях Автономной Республики Крым и г..Севастополь является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий", - говорится в заявлении МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что так называемые "выборы губернатора Севастополя" и "довыборы депутатов" к так называемый "государственный совет Республики Крым" и "симферопольский местный совет" является грубым нарушением не только Конституции и законодательства Украины, но и основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, обязательств РФ по двусторонним международным договорам и другим нормам международного права, ряда резолюций Генассамблеи ООН.

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"Все причастные к подготовке и проведению незаконного "голосования" во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", - подчеркивается в заявлении МИД.

В ведомстве также призвали иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов т.н."выборов" на временно оккупированной территории Крыма, а также усилить политико-дипломатическое давление на РФ, в том числе путем расширения санкций.

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А толку?
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13.09.2020 13:42 Ответить
Ну как же,воду дадут теперь им на зло в виду протеста, пусть знают какая Украина самост ійна, что хотим то и делаем.
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13.09.2020 14:06 Ответить
https://censor.net/ru/news/3218979/obespechenie_vodoyi_naseleniya_kryma_lejit_polnostyu_na_plechah_okkupatsionnoyi_vlasti_predstavitelstvo

Или у Вас в методичке другое написано?
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13.09.2020 15:58 Ответить
Перекладайте самі!!!
МЗС України висловило протест у зв'язку з проведенням Росією місцевих виборів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7992
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13.09.2020 13:45 Ответить
"...а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий", - говорится в заявлении МИД Украины. Крім того наслідку, що почнеться кримінальне переслідування кримнашистів за організацію незаконних виборів на території України.
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13.09.2020 13:59 Ответить
 
 