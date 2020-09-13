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Гаага (295) Иловайск (469) Дебальцево (648) Мамедов Гюндуз (115)

Украина передала в Гаагу заявления о казни украинских военных под Иловайском и Дебальцево, - Мамедов

Украина передала в Гаагу заявления о казни украинских военных под Иловайском и Дебальцево, - Мамедов

Украина подала в Международный уголовный суд информационное сообщение о нарушении имущественных прав украинцев в оккупированном Крыму и внесудебных расстрелах украинских военных под Иловайском и Дебальцево.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

"Также в нем (информационном сообщении. - Ред.) освещалась практика ведения Россией боевых действий "чужими руками", то есть привлечение к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований", - добавил Мамедов.

Кроме того, он сообщил, что касательно Иловайской трагедии прокуратура в ближайшее время передаст в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения россиянами военных преступлений. "В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по "зеленому коридору" для отхода украинских сил под Иловайском", - подчеркнул прокурор.

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Мамедов добавил, что вместе с правозащитными и общественными организациями прокуратура систематизирует случаи совершения конкретного вида военных преступлений или преступлений против человечности.

"Например, если речь идет о Крыме - это насильственное перемещение гражданского населения, незаконный призыв крымчан в ряды Вооруженных сил России. В последнем сообщении о нарушениях имущественных прав говорится о систематических и широкомасштабных действиях оккупационных властей. Они осуществляются по всей территории Крымского полуострова с привлечением практически всех так называемых "судебных органов", - заявил Мамедов.
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Топ комментарии
+46
Может поэтому зэ в печале?
Украина передала в Гаагу заявления о казни украинских военных под Иловайском и Дебальцево, - Мамедов - Цензор.НЕТ 2162
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13.09.2020 14:06
+24
Тому, що спецслужби розробляли довготривалі ооперації, щоб схопити вбивць українських військових і судити вже, а не у віртуальній ГГаазі. Але ваше зелене нещастя вже схоплених при Порошенку відпустило/обміняло, а інших ттупо попередили, зливши деталі операції. ЗЗапитання ще є?
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13.09.2020 14:33
+12
Что от этого толку, если в тылу в открытую никого не опасаясь орудуют враги Украины - шаро.бы петушария, и *********** мертведчука !
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13.09.2020 14:00
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Якщо це навіть правда про Порошенко, то він з мільярдера за 5 років став мільйонером, бо багато грошей вкладав на армію, будував фабрики, відкривав магазини, давав тисячі робочих місць і платив податки. А що дав Зеленський, -- дурив голови народу та паплюжив українців і Україну на концертах і в кіно.
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13.09.2020 19:54 Ответить
Багато, це скільки в порівнянні з прибутками його підприємств, які на 100% перебувають у власності в офшорах, так весь "Рошен" це не українська, а голандсько-кіпрсько-панамська офшорна компанія. Тому ніяких податків окрім ПДФО, в Україні Барига не платив, а 10 магазинів "Рошен" відкриті в обласних центрах, це не більше сотні працевлаштованих, що в порівнянні зі знищеним їм приватним підприємництвом - крапля в морі. До речі з продажу Тігіпку "Ленінської кузні" Барига жодної копійки в бюджет України не сплатив.
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13.09.2020 20:43 Ответить
Что мешало Порошенко это сделать? 5 лет был на троне!
https://112.ua/obshchestvo/vse-byvshie-berkutovcy-ostalis-pri-dolzhnostyah-v-mvd-advokat-nebesnoy-sotni-245581.html Все бывшие "беркутовцы" остались при должностях в МВД, - адвокат Небесной Сотни

ДумайТЕ!
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13.09.2020 18:03 Ответить
1. Статья от 2015 года
2. От источника 112. - не пованивает уже , а просто протухло.
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13.09.2020 19:08 Ответить
Цікаво, а хтось з військових зможе в історії війн знайти визначення ""зеленому коридору" для отхода сил" супротивника?
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13.09.2020 19:51 Ответить
Цікаве питання. Наше командування ще й досі зомбоване, "братнім народом" і ніяк не второпає, що Росія -- це безжальний і безкомпромісний ворог України.
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13.09.2020 19:58 Ответить
Питання не в тому, що вони зомбовані, на більшість в Пуйлостані є гачки у вигляді родичей - як у Бариги родина його невістки Аліханової, чи колишня дружина Клімкіна, чи брат того ж Наєва, або дружина Семочки, яких завжди можна взяти в заручники, аби натиснути.
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13.09.2020 20:24 Ответить
Тому ПОПандопало й докази в Гаагу поховав,аби терориста в Комітет Ради Європи повернути 17-го Травня 2019-го.Але,зачекай-це ж свинота 8%-а ще тут не вся виздихала,зараз налетить-буде спамити.
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14.09.2020 05:34 Ответить
Тот кто выглядит террористом, поступает как террорист, должен получить четкое определение - террорист.
Не боевик с той стороны, не днр-лнр-овец а именно террорист.
Игил признали как террористическое государство, а рашистских террористов нет.
Террористическая организация "русский мир".
Все остальное - развод лохов на бабки.
Есть международные правила борьбы с терроризмом. Применяйте.
С террористами договоров не заключают, нейтрализуют живыми или мертвыми.
И есть определение - пособники террористов. Со всеми вытекающими.
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14.09.2020 00:01 Ответить
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