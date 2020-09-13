Украина передала в Гаагу заявления о казни украинских военных под Иловайском и Дебальцево, - Мамедов

Украина подала в Международный уголовный суд информационное сообщение о нарушении имущественных прав украинцев в оккупированном Крыму и внесудебных расстрелах украинских военных под Иловайском и Дебальцево.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

"Также в нем (информационном сообщении. - Ред.) освещалась практика ведения Россией боевых действий "чужими руками", то есть привлечение к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований", - добавил Мамедов.

Кроме того, он сообщил, что касательно Иловайской трагедии прокуратура в ближайшее время передаст в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения россиянами военных преступлений. "В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по "зеленому коридору" для отхода украинских сил под Иловайском", - подчеркнул прокурор.

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Мамедов добавил, что вместе с правозащитными и общественными организациями прокуратура систематизирует случаи совершения конкретного вида военных преступлений или преступлений против человечности.

"Например, если речь идет о Крыме - это насильственное перемещение гражданского населения, незаконный призыв крымчан в ряды Вооруженных сил России. В последнем сообщении о нарушениях имущественных прав говорится о систематических и широкомасштабных действиях оккупационных властей. Они осуществляются по всей территории Крымского полуострова с привлечением практически всех так называемых "судебных органов", - заявил Мамедов.