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Степанов о "десятках тысяч" людей на праздновании Дня Днепра: У меня вопрос к властям - вы риски осознаете?

Степанов о

Министр здравоохранения Максим Степанов возмущен масштабным празднованием Дня города в Днепре в период пандемии коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Когда сегодня утром я увидел фотографии с празднования Дня города Днепра, на котором собрались, наверное, десятки тысяч людей, у меня появился вопрос к местным властям", - отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что во время массового скопления людей риск вспышки болезни возрастает, поэтому проведение масштабных концертов рискованно.

"Зная вас (местные власти Днепра. - Ред.), я уверен, что вы осознаете, что такое COVID-19, вы осознаете, какие риски несет эта болезнь. Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, которые идут по всей стране. Но так сознательно начать проводить концерты. Я даже не говорю, что они запрещены постановлением Кабмина, - сказал Степанов. - Даже несколько человек, имеющих коронавирусную болезнь на праздновании, могут инфицировать сотни или тысячи, что уже скоро мы можем увидеть".

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12-13 сентября в Днепре празднуют День города. В рамках празднования состоялись массовые мероприятия, в частности, концерт классической музыки. Музыкальные произведения исполняли симфонический оркестр Festival, духовой оркестр Днепропетровской академии музыки им. Глинки и киевская вокальная джаз-группа Mansound.
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Топ комментарии
+19
Степанов. Осознай свои риски поддержки Зебила!!!
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13.09.2020 14:16
+19
Собака зелёная!
У клоуна спроси сначала, почему он игнорирует карантин и показывает это по телевизору. Кстати, карантин неконституционный.
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13.09.2020 14:20
+15
Друзьям Велюр остальным карантин!
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13.09.2020 14:23
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Зюзя - то таке... краще від нього нічого не чути ))))))
З Днем Міста, земляче! Степанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте? - Цензор.НЕТ 724
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14.09.2020 03:38 Ответить
краще б і не чути і не бачити....
але ж оте мілке образливе напівмачо виконує поки що роль преЗЕдента... і воно...чи його халуї... повинні звертати увагу на такі дрібнички, як офіціальні свята та святкові дні ...
та й хєр з ним! маю думку, що і без того кваканія свято відбулось!
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14.09.2020 17:58 Ответить
++++++++++++++++++
...давно звернув увагу - аура нічного освітлення надає Дніпру такої потужної кіберпанк атмосфери Deus Ex: Human Revolution (одна з моїх топових RPG/shooter іграшок - і №1 у стилі кіберпанк... принаймні поки Cyberpunk 2077 ще не вийшов...)

Степанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте? - Цензор.НЕТ 6391
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14.09.2020 20:57 Ответить
Степанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте? - Цензор.НЕТ 4816
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14.09.2020 21:02 Ответить
(це Детройт у Deus Ex: Human Revolution. Чи не схоже на центр Дніпра? )
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14.09.2020 21:08 Ответить
Щось забагато сумнівів у мене. Он білоруси бігають і нічого. -аява італійського медика. https://www.instagram.com/tv/CET9dPpB46e/?igshid=126**********
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13.09.2020 14:37 Ответить
В июне 2020 года количество смертей на 3753 случая превысило прошлогодние показатели по тому же месяцу. Смертность за первое полугодие этого года побила пятилетний рекорд, следует из статистических данных ООН за первое полугодие 2020 года.

https://news.tut.by/economics/699451.html
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13.09.2020 16:53 Ответить
Результат будет через 2 недели.
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13.09.2020 14:39 Ответить
И через 9 месяцев тоже будет, жизнь продолжается.
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13.09.2020 16:17 Ответить
У кого-то продолжается, а у кого-то заканчивается, и в тех странах/регионах, где пренебрегают карантинными нормами, этих умерших кого-то на 30% больше, чем год назад.
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13.09.2020 16:56 Ответить
Почитайте статистику. Если вас и ваших родственников пока не зацепило, это не значит, что все в порядке.
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13.09.2020 23:51 Ответить
Филатов прекрасно знает,что нужно для города. И уж точно не вшивая выдумка про какие то врусы. Зебил тем хорош, что ему сцать в уши и глаза можно буквально десятелетием.
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13.09.2020 14:42 Ответить
Непуганные идиоты, типа Филатова. тем и хороши плохи, что в своих интересах пользуются пуйловскими вывсеврете ихтамнету:



"...по этим данным видно, что в 2020 году с февраля количество смертей постепенно увеличивается, достигая самой большой отметки в июне Если в 2019 году в июне было 9263 смерти, то в июне 2020 года - 13 016."
Степанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте? - Цензор.НЕТ 2221

Читать полностью: https://news.tut.by/economics/699451.html
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13.09.2020 17:03 Ответить
Источник фуфа. И твое гониво на Филатова тоже фуфа. Вывод, ты или бот или дурак.
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14.09.2020 13:51 Ответить
Твой пост - фуфло без фактов, аргументов и статистики. Ты или тролль или дебил.

Швеция фиксирует самый высокий уровень смертности за 150 лет в первые 6 месяцев 2020 года:

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/19/7113407/

Теперь можешь включать своё фуфельное вивсеврёте никакоговирусатаманету.
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14.09.2020 18:10 Ответить
А спробуйте розігнати..
Народ ложив на любу владу...
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13.09.2020 14:46 Ответить
... а также он "ложил" на своих стариков и хронически больных. Даёшь программу эвтаназии для Днепра! Ура, товарисчи, избавляемся от обузы для государства: долой пенсионеров и хронически больных, а высвободившиеся деньги в местной казне пойдут на подобные Дню Города мероприятия. Ну просто соломоново решение от Филатова-Соломона.
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13.09.2020 17:08 Ответить
Всі мери. а особливо т.зв. ПРопозиція . думають тільки. як би залишитись біля *корита *
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13.09.2020 14:46 Ответить
Самый большой риск - Зелёное кодло во власти, во главе с предателем янелохом. Оно переживает!... Праздник был организован для Днепрян, а не для вас, ублюдков!
А праздник удался! Второй день гуляем...
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13.09.2020 14:46 Ответить
Гуляйте, а в Октябре не забудьте посмотреть на смертность в сентябре. В Беларуси так гуляют, что ... с февраля количество смертей постепенно увеличивается, достигая самой большой отметки в июне. Если в 2019 году в июне было 9263 смерти, то в июне 2020 года - 13 016. 30%

Запомните, гуляки, ваш рост смертности в сентябре на вашей совести. Гуляйте дальше!
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13.09.2020 17:20 Ответить
и тем не менее...Днепр в "зеленой зоне"... а что будет дальше - поживем-увидим!
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13.09.2020 14:54 Ответить
Да он там и останется, если контролировать чтобы врачи выставляли в статистику реальную заболеваемость а не дутые цифры.
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13.09.2020 15:48 Ответить
Степанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте? - Цензор.НЕТ 2588
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13.09.2020 14:55 Ответить
Ну так Филатов сначала хочет добрать процентик перед выборами, а потом будет ныть или верещать как свинья что центральная власть не помогает ему в борьбе с вирусом.
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13.09.2020 14:56 Ответить
Зебіли!
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13.09.2020 14:57 Ответить
Ешьте три головки чеснока в день. Может, от коронавируса это и не поможет, но люди будут держаться от вас подальше..

😷
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13.09.2020 15:07 Ответить
зажравшаяся коронавирусными монетами алчная власть тоже должна осознавать те риски ,которые она создает штучно для Украины и ее народа
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13.09.2020 15:09 Ответить
Дніпро - в "зеленій" зоні по КОВІД, а Київ - ні.
Питань не було до Кличка?
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13.09.2020 15:10 Ответить
Степанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте? - Цензор.НЕТ 7276
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13.09.2020 15:15 Ответить
Формально степанов прав. НО. Когда подобные мероприятия проводит Труханов, Гепа - Степанов молчит, потому-что "свои", а когда "чужой" Филатов, так сразу голос прорезался. Как же мерзо выглядит...
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13.09.2020 15:21 Ответить
Та филатов это гнида ограбившая город. Ппц
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13.09.2020 16:57 Ответить
а вакцину создать слабо , только и способен , что гавкать из за угла
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13.09.2020 15:26 Ответить
по "странному совпадению" херововирус бъёт прежде всего по малому и среднему бизнесу.....
то есть по тем кого невозможно загнать пот хотелки тнк и прочих глобалистов.....
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13.09.2020 15:38 Ответить
под хотелки (очепятка)
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13.09.2020 15:39 Ответить
Якщо ваш вірус існує, то які заходи ви зробили крім носіння безглуздих намордників?
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13.09.2020 15:40 Ответить
А как на счет выборов в конце октября....
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13.09.2020 15:43 Ответить
Думаю, что власти осознают риски. Равно как и осознают риски все остальные. Более чем полгода статистики дают осознание и понятие реальных рисков. А они минимальны. Опасность ковид преувеличена на порядок. Безусловно вирус есть, он в активной фазе, но он менее агрессивен чем любой сезонный грипп. И я более чем уверен, что общегородские массовые мероприятия никоим образом отрицательно не повлияют на статистику заболеваемости. Главное вести контроль над приписками, которыми явно занимаются врачи по указке сверху.
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13.09.2020 15:46 Ответить
Так я собственно то же самое и имел в виду. У меня вообще сложилось впечатление, что данная пандемия присутствует где-то в параллельной реальности новости из которой СМИ транслируют в нашу реальность. Почитаешь СМИ - полный ппц. Выйдешь на улицу, сходишь на работу, пойдешь отдохнуть - по ощущениям ситуация с точностью до наоборот. Единственное что напоминает о так называемой пандемии так только то, что общественный транспорт полупустой ходит (маршрутки напротив - забиты полностью) и люди в нем в масках ну и в магазинах. Все. Остальное что известно лично мне про критическую ситуацию с ковид - известно из СМИ.
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14.09.2020 00:31 Ответить
шалом таки миряне форшмак вам и сверху перчиком покропитьСтепанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте? - Цензор.НЕТ 7656
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13.09.2020 17:02 Ответить
всё верно молодец.
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13.09.2020 17:39 Ответить
Це ненормально, щоо посадовці не знаходять між собою порозуміння, а сприяють медіасрачу між собою ! Повинен бути порядок, щоб хтось один вольовим рішенням, сказав, що робити, а не доводити тут кожен свою правоту !
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13.09.2020 19:12 Ответить
А це результат вечірнього фейєрверку - ота величезна хмара диму, що видно поверх дому. Це скільки ж всякого лайна на голови випаде! Причому не тих зівак, що рядом, а тих людей, хто в декількох кілометрах знаходиться. Дихайте, будь ласка.
Степанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте? - Цензор.НЕТ 330
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13.09.2020 19:17 Ответить
Днепр.
В наш век жестокий, косный люди слова
Оставив голод грешный дома творят дела,
Слепца не замечая клевету деяниями кроют молча
Облагораживают Днепр не слушая глупца.
Ведь иногда мешкотная народная толпа
Божественного промысла не чувствуют огня
Обиды затаив не познают развития полезного покрова
Неукротимого континуума и теплоты волны добра.
А постоянное пространство общества не ново
Однако общество в стрессовой среде старо
Оно не слышит дальше своего кукольного носа
Аннигилируя не видит пазлы вещего творца.
А креатива ведь процессы без эксцессов
В Украине проходят снова на ура
И Петя без конца орет и бес злой Абара
Античности застои восхваляя ради глупца.
Мне все равно кто Сэр физического поля
Поля , холмы и реки сила Украины и Днепра
И наша набережная достойна Иордана местного ментала
А Иордан он брат Днепра-реки и манна снизошла.
Но надо взять все лучшее из Библии и Торы
И Украины возродить забытое величие и Днепра
Ведь наши дети и отцы это основы
Божественного промысла вселенского моста.
Иные берега, непостижимые иные волны
Исходят из Днепра-реки могучие и родные стоны,
Ведь обошли недавние невзгоды эти воды
Благодаря делам людей и слова против ночи,
Иных посланцев волею Днепровцев-добровольцев
В ночИ под мутным небом взяли на живца,
В Днепре они заполонить хотели незнакомцев
И чуждую звериную культуру на ловца.
Взошло благословенное Украинское солнце
Индустриальным обществом в моем Днепре,
Элегия провиденьем парки и бульвары в одаренье
Нам посвящает без сомнения в родной Стране.
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13.09.2020 21:17 Ответить
Привіт Степанову з Дніпра. Хай засуне свій карантин в задній отвір. То він ще наших пляжів в літку не бачив. Свято було найкраще за всі роки.
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13.09.2020 22:21 Ответить
А шо Одеса після Дня міста вся вимерла? Ніт? Ну, тоді Дніпро теж виживе.
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14.09.2020 03:39 Ответить
Степашкин, в Беларуси митинги каждый день по сто тыщ народу, а болеет 650 человек на всю страну. ты это осознаёшь?
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14.09.2020 07:42 Ответить
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