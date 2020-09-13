Степанов о "десятках тысяч" людей на праздновании Дня Днепра: У меня вопрос к властям - вы риски осознаете?
Министр здравоохранения Максим Степанов возмущен масштабным празднованием Дня города в Днепре в период пандемии коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
"Когда сегодня утром я увидел фотографии с празднования Дня города Днепра, на котором собрались, наверное, десятки тысяч людей, у меня появился вопрос к местным властям", - отметил Степанов.
Министр подчеркнул, что во время массового скопления людей риск вспышки болезни возрастает, поэтому проведение масштабных концертов рискованно.
"Зная вас (местные власти Днепра. - Ред.), я уверен, что вы осознаете, что такое COVID-19, вы осознаете, какие риски несет эта болезнь. Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, которые идут по всей стране. Но так сознательно начать проводить концерты. Я даже не говорю, что они запрещены постановлением Кабмина, - сказал Степанов. - Даже несколько человек, имеющих коронавирусную болезнь на праздновании, могут инфицировать сотни или тысячи, что уже скоро мы можем увидеть".
12-13 сентября в Днепре празднуют День города. В рамках празднования состоялись массовые мероприятия, в частности, концерт классической музыки. Музыкальные произведения исполняли симфонический оркестр Festival, духовой оркестр Днепропетровской академии музыки им. Глинки и киевская вокальная джаз-группа Mansound.
Пожалуйста, подождите...
З Днем Міста, земляче!
але ж оте мілке образливе напівмачо виконує поки що роль преЗЕдента... і воно...чи його халуї... повинні звертати увагу на такі дрібнички, як офіціальні свята та святкові дні ...
та й хєр з ним! маю думку, що і без того кваканія свято відбулось!
...давно звернув увагу - аура нічного освітлення надає Дніпру такої потужної кіберпанк атмосфери Deus Ex: Human Revolution (одна з моїх топових RPG/shooter іграшок - і №1 у стилі кіберпанк... принаймні поки Cyberpunk 2077 ще не вийшов...)
https://news.tut.by/economics/699451.html
хорошиплохи, что в своих интересах пользуются пуйловскими вывсеврете ихтамнету:
"...по этим данным видно, что в 2020 году с февраля количество смертей постепенно увеличивается, достигая самой большой отметки в июне Если в 2019 году в июне было 9263 смерти, то в июне 2020 года - 13 016."
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/699451.html
Швеция фиксирует самый высокий уровень смертности за 150 лет в первые 6 месяцев 2020 года:
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/19/7113407/
Теперь можешь включать своё фуфельное вивсеврёте никакоговирусатаманету.
Народ ложив на любу владу...
А праздник удался! Второй день гуляем...
Запомните, гуляки, ваш рост смертности в сентябре на вашей совести. Гуляйте дальше!
😷
Питань не було до Кличка?
то есть по тем кого невозможно загнать пот хотелки тнк и прочих глобалистов.....
В наш век жестокий, косный люди слова
Оставив голод грешный дома творят дела,
Слепца не замечая клевету деяниями кроют молча
Облагораживают Днепр не слушая глупца.
Ведь иногда мешкотная народная толпа
Божественного промысла не чувствуют огня
Обиды затаив не познают развития полезного покрова
Неукротимого континуума и теплоты волны добра.
А постоянное пространство общества не ново
Однако общество в стрессовой среде старо
Оно не слышит дальше своего кукольного носа
Аннигилируя не видит пазлы вещего творца.
А креатива ведь процессы без эксцессов
В Украине проходят снова на ура
И Петя без конца орет и бес злой Абара
Античности застои восхваляя ради глупца.
Мне все равно кто Сэр физического поля
Поля , холмы и реки сила Украины и Днепра
И наша набережная достойна Иордана местного ментала
А Иордан он брат Днепра-реки и манна снизошла.
Но надо взять все лучшее из Библии и Торы
И Украины возродить забытое величие и Днепра
Ведь наши дети и отцы это основы
Божественного промысла вселенского моста.
Иные берега, непостижимые иные волны
Исходят из Днепра-реки могучие и родные стоны,
Ведь обошли недавние невзгоды эти воды
Благодаря делам людей и слова против ночи,
Иных посланцев волею Днепровцев-добровольцев
В ночИ под мутным небом взяли на живца,
В Днепре они заполонить хотели незнакомцев
И чуждую звериную культуру на ловца.
Взошло благословенное Украинское солнце
Индустриальным обществом в моем Днепре,
Элегия провиденьем парки и бульвары в одаренье
Нам посвящает без сомнения в родной Стране.