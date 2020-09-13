Подростки во Львове жестоко избили двух пожилых мужчин: один скончался, второй впал в кому
Во Львове жестоко избили двух мужчин. Один из избитых от полученных травм скончался на месте происшествия, другой - госпитализирован и находится в коме.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГУ НП во Львовской области.
"12 сентября около 17.00 в полицию поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого во Львове было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В другой комнате этого же здания находился еще один мужчина с многочисленными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.
По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, оперативники уголовного розыска, сотрудники других служб и подразделений полиции Львовской области, а также патрульные полицейские.
Правоохранители установили личность погибшего, 70-летнего львовянина и его товарища - также жителя Львова в возрасте 64 лет, которого медики госпитализировали. Сейчас он находится в коме. Также предварительно медики установили, что мужчины были жестоко избиты, сообщили в ГУ НП.
"Проведенными мероприятиями было установлено, что телесные повреждения погибший и его товарищ могли получить во время конфликта с неизвестными мужчинами, которые жестоко избили их. Благодаря профессиональной и слаженной работе сотрудников полиции, а также четкой координации действий, уже через несколько часов оперативники уголовного розыска Шевченковского отдела полиции установили личности и задержали 16-летнего львовянина и жителя Жовковского района в возрасте 18 лет, причастных к совершению этого преступления", - рассказал глава полиции Львовской области Василий Виконский.
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет им меры пресечения.
Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до десяти лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
котрий створив дуже сприятливі умви для будівництва житлових анклавів для "донецьких" з відповідним менталітетом...
похєривши галицьку українську метальність,котру залишив лише для свят і туристичного антуражу...
Будет ли слив, как при Порошенко, этих петиций, время покажет.
А, ну и в любом нас подставили, в штаны насрали кацапы!
Типичные сводки цензора.
ЩО ОБГОВОРЮВАТИ ?
Їх жорстокість і обезбашеність не має меж.
Злочинність зменшується-
1. Коли дітей виховують у віропочитанні і боязні спокути гріха.
2.Коли психічно не сформований організм має доцільну зайнятість.
3,Коли підвищений поріг відповідальності -кожний знає що за злочин буде незворотнє, відповідно до тяжкості скоєного злочину, покарання не дивлячись на соціальний статус батьків та матеріального достатку родини.
За рік часу рівень безробіття не зменшився (хтось обіцяв 500тис. робочих місць -здуру)
Дається знову зелене світло для московського церкви., а українська не підтримується)
Зрозуміло що евреям православ"я десь, але чому українське далечише.
Суд самий гуманний у світі..........Адвокат є передастом грошей.
І головне- раніше реакція на кризу у суспільстві зменшувалася за рахунок патріотичної хвилі....... А ТЕпЕр..........дезентерії Україна до ср@ки - "ВЕЛИКИЙ пУ.. в пріоритеті. і "бабушка Беня с органами дедушки".
Вони вже не стануть людьми.
Це - відходи.