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Подростки во Львове жестоко избили двух пожилых мужчин: один скончался, второй впал в кому

Подростки во Львове жестоко избили двух пожилых мужчин: один скончался, второй впал в кому

Во Львове жестоко избили двух мужчин. Один из избитых от полученных травм скончался на месте происшествия, другой - госпитализирован и находится в коме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГУ НП во Львовской области.

"12 сентября около 17.00 в полицию поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого во Львове было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В другой комнате этого же здания находился еще один мужчина с многочисленными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, оперативники уголовного розыска, сотрудники других служб и подразделений полиции Львовской области, а также патрульные полицейские.

Правоохранители установили личность погибшего, 70-летнего львовянина и его товарища - также жителя Львова в возрасте 64 лет, которого медики госпитализировали. Сейчас он находится в коме. Также предварительно медики установили, что мужчины были жестоко избиты, сообщили в ГУ НП.

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"Проведенными мероприятиями было установлено, что телесные повреждения погибший и его товарищ могли получить во время конфликта с неизвестными мужчинами, которые жестоко избили их. Благодаря профессиональной и слаженной работе сотрудников полиции, а также четкой координации действий, уже через несколько часов оперативники уголовного розыска Шевченковского отдела полиции установили личности и задержали 16-летнего львовянина и жителя Жовковского района в возрасте 18 лет, причастных к совершению этого преступления", - рассказал глава полиции Львовской области Василий Виконский.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет им меры пресечения.

Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до десяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.
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Топ комментарии
+35
Дети понаехавшых кормильцев походу
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13.09.2020 14:58
+24
А що, вчорашні "даунбасіти" не можуть стать "жителями Львова"?... Не "львів"янами", а саме його "жителями"? Таких "панаєхів" зараз по всій Україні повно... З Донбасу виїхали, а "Донбас з них" - ні...
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13.09.2020 15:15
+22
А чому до 10 років? Це неумисний злочин? Повинно бути від 15 до довічного.
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13.09.2020 15:01
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І це ж курва не Вороніж не Брянськ Мухосранськ...
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13.09.2020 15:52 Ответить
Нагадайте ,друже,за кого голосував Львів?
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13.09.2020 19:38 Ответить
За Садового.

котрий створив дуже сприятливі умви для будівництва житлових анклавів для "донецьких" з відповідним менталітетом...
похєривши галицьку українську метальність,котру залишив лише для свят і туристичного антуражу...
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13.09.2020 23:47 Ответить
ті "данєцкі" їдуть з грошимв і купують нерухомість, років через 30-40 вони і їх діти теж будуть називати себе львівянами, як теперішні приблизно 80% "львівян"
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14.09.2020 07:44 Ответить
ну не вистачило шмарклі голосів, інакше таке б кожен день було
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14.09.2020 07:41 Ответить
Из моего опыта проживания во Львове вынес, что уродов, к сожалению, хватает повсюду. А ватники в вышиванках и говорящие на суржике, пожалуй, пострашнее и злее дамбасского быдла. Не понаслышке знаю, как маленькая ссора между родными в Прикарпатье перерастает в кровную ненависть на десятилетия.
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13.09.2020 15:53 Ответить
ну это всегда было. почитайте классиков, там, Нечуй-Левицького. сейчас проблема в том, что дополнительно на то, что было, еще накладывается всякая херня \отсутствие воспитания, культуры, хоть какой-то, принципов, морали, законов и т.п.\ а хуже всего что это все часто продвигается (и пропагандируется) на высшем государственном уровне. но у нас пока все еще намного лучше чем на кацапстане в этом плане. отдельные индивиды несомненно будут всегда выбиваться - Оноприенко и Чикатило - вполне себе украинцы к примеру.
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13.09.2020 18:43 Ответить
Уже петиция набрала нужное количество голосов.
Будет ли слив, как при Порошенко, этих петиций, время покажет.
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13.09.2020 18:38 Ответить
подождем 100 дней?
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14.09.2020 10:32 Ответить
Як, що пiдлiтки- патрiоти, то це полiтичнi переслiдування.
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13.09.2020 16:12 Ответить
із мого досвіду то таких виродків у нас хватає як і по усій Україні,так що я би не спішив приписувати цей злочин «кормильцям із донбассу»
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13.09.2020 16:18 Ответить
Если дети донбассяне - то подонки, посадить на 90 лет. Если старики донбассяне - то патрiоти-пiдлiтки усе правильно зробили.
А, ну и в любом нас подставили, в штаны насрали кацапы!
Типичные сводки цензора.
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13.09.2020 16:19 Ответить
Донбасянин? Значит *******.
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13.09.2020 16:48 Ответить
Молодец, что представился.
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13.09.2020 21:51 Ответить
дивуюсь.. навіщо на цензорі суто кримінальні новини ...


ЩО ОБГОВОРЮВАТИ ?
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13.09.2020 23:49 Ответить
нагнітають істерію, негатив, у нас в країні все погано, і не повинні забувати
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14.09.2020 07:46 Ответить
Дети каронавируса ускорили процесс.Скотство полнейшее.....
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13.09.2020 16:33 Ответить
Преступность будет существовать до тех пор покуда за преступления будут наказывать, а не воспитывать. Воспитательная система сводится,,а Васька слушает да ест,, , у всех есть выбор-- не хочешь быть наказан не нарушай закон. Спросите у пострадавших о гуманности и так по всей стране тени всех властях.
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13.09.2020 17:01 Ответить
компании малолетних кретинов-подоночков - это опасно.
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13.09.2020 17:46 Ответить
Підлітки дуже активно і інколи неадекватно реагують на кризи у суспільстві і повсякденному житті.
Їх жорстокість і обезбашеність не має меж.

Злочинність зменшується-
1. Коли дітей виховують у віропочитанні і боязні спокути гріха.
2.Коли психічно не сформований організм має доцільну зайнятість.
3,Коли підвищений поріг відповідальності -кожний знає що за злочин буде незворотнє, відповідно до тяжкості скоєного злочину, покарання не дивлячись на соціальний статус батьків та матеріального достатку родини.
За рік часу рівень безробіття не зменшився (хтось обіцяв 500тис. робочих місць -здуру)
Дається знову зелене світло для московського церкви., а українська не підтримується)
Зрозуміло що евреям православ"я десь, але чому українське далечише.
Суд самий гуманний у світі..........Адвокат є передастом грошей.
І головне- раніше реакція на кризу у суспільстві зменшувалася за рахунок патріотичної хвилі....... А ТЕпЕр..........дезентерії Україна до ср@ки - "ВЕЛИКИЙ пУ.. в пріоритеті. і "бабушка Беня с органами дедушки".
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13.09.2020 18:21 Ответить
Строго надо наказывать за такое, а не до 10 лет, а то тварь, лет пяток отсидит и будет на свободе по амнистии, или УДО. А лучше всего, за убийство убийством пусть расплачивается.
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13.09.2020 19:15 Ответить
Звірі.
Вони вже не стануть людьми.
Це - відходи.
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13.09.2020 20:22 Ответить
это аксиома-больное государство и больное общество, там где нищета там и беспредел
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13.09.2020 21:11 Ответить
в богатых государствах преступности нет?
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13.09.2020 22:57 Ответить
Малолітні вбивці
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13.09.2020 22:45 Ответить
Пидроздки
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13.09.2020 23:33 Ответить
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