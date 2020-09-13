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Новости Местные выборы-2020
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"Красная" зона" карантина не является основанием для отмены местных выборов, - член ЦИК Постивый

Согласно законодательству, местные выборы могут быть отменены только в случае введения военного или чрезвычайного положения. Отнесение территории к "красной" зоне карантина не является основанием для признания невозможности проведения там выборов.

Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Постивый акцентировал, что сейчас в ЦИК нет информации о какой-либо возможной отмене или переносе выборов в Украине или на отдельных ее территориях в связи с карантином.

При этом он подчеркнул, что отмена или перенос выборов "теоретически возможны", поскольку высшее руководство страны может ввести чрезвычайное положение. Однако, по мнению эксперта, это сложный процесс.

"На сегодняшний день, говорить, что будут какие-то отмены, у нас оснований нет", - сказал член ЦИК.

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Напоминаем, 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

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Топ комментарии
+3
Ирина Правда об этом и говорит, эсли пчих-закрыть все нафиг, если выборы-та идите на здоровье, только приходите.
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13.09.2020 15:51
+2
но если кто в классе заболел, то почему-то закрывают чуть ли не всю школу.
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13.09.2020 15:31
+2
та не зарекайся )))
может именно это и станет основанием для переноса (или отмены) выборов , когда зелепук и болото.. увидят статистику "пролёта" или когда "та сторона *****" додавит "юнных фокина-кравчучку" на выборы на бамбасе...
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13.09.2020 15:34
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Карантин - не підстава для кронавіусу.
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13.09.2020 15:31 Ответить
но если кто в классе заболел, то почему-то закрывают чуть ли не всю школу.
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13.09.2020 15:31 Ответить
Тому що від одного "хворого" викладача захворіють усі і школяри і викладачі.
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13.09.2020 15:33 Ответить
нісенітниця, хворих до школи не пускають
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13.09.2020 15:39 Ответить
Ирина Правда об этом и говорит, эсли пчих-закрыть все нафиг, если выборы-та идите на здоровье, только приходите.
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13.09.2020 15:51 Ответить
Ну а від одного хворого на виборчій дільниці, звісно, ніхто не захворіє.
То цілющі властивості виборчої дільниці, не інакше))
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14.09.2020 15:59 Ответить
та не зарекайся )))
может именно это и станет основанием для переноса (или отмены) выборов , когда зелепук и болото.. увидят статистику "пролёта" или когда "та сторона *****" додавит "юнных фокина-кравчучку" на выборы на бамбасе...
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13.09.2020 15:34 Ответить
Думаю , что выборы не отменят даже если " красной '' зоной станет вся Украина . )) За приклад візьмуть сусідню Польщу . Питання в іншому , - можуть провести вибори , а після них закрити весь бізнес ( як навесні ) . І обставити це як " боротьбою з поширенням сметрельнонебезбечної хвороби " ...
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13.09.2020 19:02 Ответить
Вы знаете...ничему не удивлюсь...от слова - ваще!
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13.09.2020 19:19 Ответить
да какая красная с чёрной...бубаноиды будут банковать на петушиной...
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13.09.2020 15:37 Ответить
Странный подход.. А как же тогда идти на избирательные участки. Даже если все будут в масках, перчатках, очках- что мало вероятно.., документы из рук в руки, общие ручки при получении бумаг и при самом голосовании.. А старикам еще и очки для зрения нужно туда сюда одевать - снимать что бы увидеть где галочки ставить. Инфекция там будет просто витать в воздухе .. ( кстати это в школах в которые потом пойдут дети учиться).. Не знаю что будет потом.. Или как там.., главное результат, а потом хоть трава не расти.. Выборы у нас в конце окрября.. представляете что к тому времени будет с эпидемситуацией с нынешней тенденцией турборежима, а после.. капец ну это уже совсем другая история.
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13.09.2020 15:41 Ответить
Вправа не у документах з рук в руки тощо - надягніть пальчатки і питання вирішене. Що робити з обмеженням кількості присутніх одночасно на дільниці осіб? І якої довжини буде черга під виборчою дільницею "з дотриманням соціально безпечної дистанції"? Скільки МІЛЬЙОНІВ позовів до судів подадуть виборці, що не зможуть проголосувати? Тощо, тощо, тощо...
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13.09.2020 15:46 Ответить
Справа, звісно.
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13.09.2020 15:47 Ответить
Я об этом умолчал.. потому что это наиболее наглядная проблема.. Если ситуация ухудшится к концу октября.. а она ухудшится. то выборы нужно переносить. Лучший вариант на апрель или даже вторую половину мая.. ( как раз населения "вкурит" окончательно зимние покращення, цену на газ, изменения по субсидиям ( где по потому закону обязательный платеж увеличивается автоматически на 25% просто потому что в формуле заменили цифру "15" на цифру"20", поднятие цен на жкх, цен в магазинах, курс гривны, обстреливаемое перемирие, заглядывания в глаза путину.. К весне выборы проводить само то.. Как раз и с вирусом возможно что то изменится, а уж в политическом смысле это точно.
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13.09.2020 16:05 Ответить
Андерсен , выборы переносить никто не будет . До весны следующего года рейтинг партии " Слуга народа " упадёт до уровня бпп - весны 2019 года . А рейтинг Зеленского дотянет процентов до 20 . Поэтому действующая власть проведёт выборы ( любойценой ) 25 октября . ))
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13.09.2020 19:19 Ответить
Так это понятно.. Это я так.. про "сказки".. Отступать им некуда.. позади только "капец". конец.... Им местные выборы нужно было проводить вместе или сразу после парламентских ( что кстати и лоббировал Богдан).. Поэтому последний шанс это осень.. Но ситуация может стать такой что мама не горюй. ( я про ковид) Хотя у нас предела явки нет, поэтому если придет 15-20% на выборы от имеющих право, то выборы все равно состоятся. Но насколько они будут выглядеть лигитимными.. ( а то в Минске Саша 3% а у нас будет Вова 6%)
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13.09.2020 20:42 Ответить
Росия и Украина - это уже две большие разницы . В Украине есть выборы , а на росии их нет и не будет ( нажаль ) .
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13.09.2020 20:59 Ответить
Хочу бачити, як цей "член" (ЦВК, звісно) забезпечить виконання протиепідемічних заходів на виборчій дільниці.
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13.09.2020 15:41 Ответить
"Красная" зона" карантина не является основанием для отмены местных выборов, прекращения работы ресторанов и казино!...
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13.09.2020 16:32 Ответить
Забрати з освіти 5 млрд ніби на боротьбу з коронавірусом, потім розпиляти їх на "великому" будівництві, школи залишити непідготовленими до освітнього процесу і відправити дітей на дистанційне навчання. Це "геніальне" управлінське рішення клоуна точно увійде в історію.
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13.09.2020 17:46 Ответить
чудики срочно на сцену тупорылая бедлота
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13.09.2020 17:53 Ответить
школы и остальное закрыть но на выборы вируса не будет пойдёт на выходной.Чудики пипец
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13.09.2020 17:55 Ответить
О, а вот сейчас они вспомнили, что нельзя ограничивать права, не вводя ЧП или ВП...
Ну надо же...
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14.09.2020 16:02 Ответить
 
 