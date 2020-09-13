"Красная" зона" карантина не является основанием для отмены местных выборов, - член ЦИК Постивый

Согласно законодательству, местные выборы могут быть отменены только в случае введения военного или чрезвычайного положения. Отнесение территории к "красной" зоне карантина не является основанием для признания невозможности проведения там выборов.

Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Постивый акцентировал, что сейчас в ЦИК нет информации о какой-либо возможной отмене или переносе выборов в Украине или на отдельных ее территориях в связи с карантином.

При этом он подчеркнул, что отмена или перенос выборов "теоретически возможны", поскольку высшее руководство страны может ввести чрезвычайное положение. Однако, по мнению эксперта, это сложный процесс.

"На сегодняшний день, говорить, что будут какие-то отмены, у нас оснований нет", - сказал член ЦИК.

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Напоминаем, 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.