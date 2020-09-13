Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко. ФОТОрепортаж
Более 150 тысяч человек собрались на акцию оппозиции в центре Минска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн. Одна из них движется по Проспекту Независимости в сторону резиденции Александра Лукашенко. Протестующие также направляются в сторону элитного коттеджного поселка "Дрозды", где проживает руководство страны; еще одна группа заполнила весь проспект Машерова до пересечения с улицей Тимирязева.
Волонтеры в разных местах раздают демонстрантам воду и еду. Среди протестующих много людей с детьми, в том числе в колясках.
Сотрудники силовых структур в Минске препятствуют движению протестующих к элитному коттеджному поселку "Дрозды", где проживает руководство Беларуси.
Колонне протестующих на проспекте Победителей рядом с торговым центром "Арена Сити" преградили дорогу сотрудники ОМОН. Они окружили первые группы протестующих, укладывают людей на землю, и затем отводят в автозаки. Рядом с торговым центром насчитывается порядка 10 таких автобусов.
Кроме того, происходят задержания людей возле Крупецкого кладбища. По данным наблюдателей, в общей сложности число задержанных превысило 300 человек.
Предупредительные выстрелы в воздух прозвучали у оцепления рядом с поселком "Дрозды" в Минске, когда там стали собираться участники оппозиционного марша.
После того как одна из многотысячных колонн собралась у оцепления и число протестующих стало быстро возрастать, со стороны кордона сотрудников правоохранительных органов раздались выстрелы в воздух. Информации о характере оружия и пострадавших нет.
В МВД Беларуси сообщили, что порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье. По оценке МВД Беларуси, общее число протестующих в республике не превышает 3 тыс. человек. В Минске закрыты семь центральных станций метро.
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поют дроздыдают 3.14зды...
Канал обещает их обнародовать, если в ближайшие дни силовики не прекратят насилие.
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На вулиці Тімірязєва в центрі Мінська учасники акції протесту почали зводити барикади.
Джерело: https://interfax.by/ Інтерфакс-Захід , білоруська служба https://www.svaboda.org/a/30835873.html Радіо Свобода
Деталі: Як пише Радіо Свобода, на вулиці Тімірязєва намагаються побудувати барикади з підручних засобів.
Інтерфакс-Захід повідомляє, що учасники опозиційного маршу приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.
Руху транспорту по вулиці немає, проїжджа частина заповнена протестувальниками.»
Білорусам невідомо шо все що на колесах добре горить?
Зеленые точно такие же, как и соевые, тут спорить не стану.
Ну и как и кого мы выбрали в 2019-м? Уж не тех ли, кто распродает землю и прибыльные гос предприятия, отдал банковскую систему под управление соросятни, уничтожил уже медицину на селе, добивает среднее образование и готовит принятие рабского трудового кодекса. Это мы ТАКОЕ выбирали или нас снова развели как лохов?
А щось такеє бачить око,
І серце жде чогось. Болить,
Болить, і плаче, і не спить,
Мов негодована дитина.
Лихої, тяжкої години,
Мабуть, ти ждеш? Добра не жди,
Не жди сподіваної волі -
Вона заснула: цар Микола
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі небога
До суду Божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.
А щось такеє бачить око,
І серце жде чогось. Болить,
Болить, і плаче, і не спить,
Мов негодована дитина.
Лихої, тяжкої години,
Мабуть, ти ждеш? Добра не жди,
Не жди сподіваної волі -
Вона заснула: цар Микола
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі небога
До суду Божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.