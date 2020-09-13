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Беларусь (7771) митинг (2541) протест (5834) Минск (1561)

Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко. ФОТОрепортаж

Более 150 тысяч человек собрались на акцию оппозиции в центре Минска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 01
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 02

Участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн. Одна из них движется по Проспекту Независимости в сторону резиденции Александра Лукашенко. Протестующие также направляются в сторону элитного коттеджного поселка "Дрозды", где проживает руководство страны; еще одна группа заполнила весь проспект Машерова до пересечения с улицей Тимирязева.

Волонтеры в разных местах раздают демонстрантам воду и еду. Среди протестующих много людей с детьми, в том числе в колясках.

Сотрудники силовых структур в Минске препятствуют движению протестующих к элитному коттеджному поселку "Дрозды", где проживает руководство Беларуси.

Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 03

Также смотрите: В Минске задерживают участников "Марша героев": закрыто метро, не работает мобильный интернет. ВИДЕО

Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 04
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 05
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 06

Колонне протестующих на проспекте Победителей рядом с торговым центром "Арена Сити" преградили дорогу сотрудники ОМОН. Они окружили первые группы протестующих, укладывают людей на землю, и затем отводят в автозаки. Рядом с торговым центром насчитывается порядка 10 таких автобусов.

Кроме того, происходят задержания людей возле Крупецкого кладбища. По данным наблюдателей, в общей сложности число задержанных превысило 300 человек.

Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 07
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 08
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 09
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 10

Смотрите также: Перед "Маршем героев" в Минск стянули автозаки и военную технику, начались первые задержания. ВИДЕО

Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 11
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко 12

Предупредительные выстрелы в воздух прозвучали у оцепления рядом с поселком "Дрозды" в Минске, когда там стали собираться участники оппозиционного марша.

После того как одна из многотысячных колонн собралась у оцепления и число протестующих стало быстро возрастать, со стороны кордона сотрудников правоохранительных органов раздались выстрелы в воздух. Информации о характере оружия и пострадавших нет.

В МВД Беларуси сообщили, что порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье. По оценке МВД Беларуси, общее число протестующих в республике не превышает 3 тыс. человек.  В Минске закрыты семь центральных станций метро.

Смотрите: Участницы женского марша в Минске сопротивляются силовикам и вынуждают их отступить. ВИДЕО

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Топ комментарии
+37
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко - Цензор.НЕТ 6392
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13.09.2020 17:30
+31
а нам своє робити....

Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко - Цензор.НЕТ 156
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13.09.2020 17:32
+31
Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко - Цензор.НЕТ 1397
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13.09.2020 17:36
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Страница 3 из 3
Вы слыхали как поют дрозды дают 3.14зды...
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13.09.2020 18:04 Ответить
Ща разойдутся пора есть кашу и вечерний просмотр Соловья наночь
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13.09.2020 18:08 Ответить
Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка - Цензор.НЕТ 802
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13.09.2020 18:08 Ответить
"это просто жалкая кучка провокаторов" - Лука отлично знает, что их америкосы со спутника направляют, поэтому их просто опять дубинками загонят в стойло. и так каждый день. пока до сябров не дойдет, что сила силу ломит, все эти походы будут заканчиваться одинаково
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13.09.2020 18:08 Ответить
Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка - Цензор.НЕТ 6544
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13.09.2020 18:10 Ответить
Партизаны взломали базу сотрудников МВД Беларуси. Силовикам поставили ультиматум
Канал обещает их обнародовать, если в ближайшие дни силовики не прекратят насилие.
Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка - Цензор.НЕТ 9410
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13.09.2020 18:12 Ответить
Цыган в пшенице. Пикассо.
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13.09.2020 20:00 Ответить
А автомат хде? Как по мне, он тут уместней был бы. )))
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13.09.2020 18:31 Ответить
Пока не начнут реально ******* моральных выродков из ОМОНа - это всё до задницы...
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13.09.2020 18:14 Ответить
Брусчатка и коктейли вам в помощь ! все в ваших руках ! или вас сгноят !
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13.09.2020 18:20 Ответить
Чичас назначат этого,как его,ну с рычащей бабой фамилией,Бабойрыкин.И станет все нормально.белорусы продолжать получать зарплату за счет Российской Федерации на основании каких-то невъ-евпонятных обещаний.При резко убывающей кормежной базе,про крымчан конечно резко забудут, начнут кормить последнее ******,но до поры до времени.
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13.09.2020 18:21 Ответить
150 тыс да они могут легко разогнать всех мусоров и титушек в Минске , но продолжают и дальше строить из себя мальчиков для битья думая , что кто то им отдаст власть по доброму без крови.
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13.09.2020 18:22 Ответить
Сегодня все решится. Если сегодня беларусы не захватят основные административные здания и не погонят Луку , то уже завтра лука сдаст Беларусь с потрохами путлеру на назначенной встрече. Во такой вот беларусьфильм
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13.09.2020 18:25 Ответить
вчера же должен был патлера навещать, не? и что там потлер сказал? Лука подписал что-то с петлером? пытлер вроде не в восторге что будут протесты против аннексии?
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13.09.2020 18:57 Ответить
Ясно-понятно, пэтин планктон поддерживает лукашенку. Встреча назначена на 14 число, лукашеску едет к путлеру. Посмотри хотя бы что-то , почитай, послушай умных людей, Яковину, например.
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13.09.2020 19:13 Ответить
к кому?
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13.09.2020 19:34 Ответить
шмаркльовка Татьяна флай , почитай розумних людей і піди всетаки
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13.09.2020 22:36 Ответить
Это ты здесь 'розумний'? Насмешил, если честно.
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14.09.2020 06:49 Ответить
тобі палець покажи ржати будеш
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14.09.2020 07:36 Ответить
"Хорошо. Ну а потом - сжечь!"
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13.09.2020 18:26 Ответить
Сябры, не подведите...
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13.09.2020 18:31 Ответить
Последние новости
«
На вулиці Тімірязєва в центрі Мінська учасники акції протесту почали зводити барикади.
Джерело: https://interfax.by/ Інтерфакс-Захід , білоруська служба https://www.svaboda.org/a/30835873.html Радіо Свобода
Деталі: Як пише Радіо Свобода, на вулиці Тімірязєва намагаються побудувати барикади з підручних засобів.
Інтерфакс-Захід повідомляє, що учасники опозиційного маршу приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.
Руху транспорту по вулиці немає, проїжджа частина заповнена протестувальниками.»
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13.09.2020 18:31 Ответить
Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка - Цензор.НЕТ 114
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13.09.2020 18:32 Ответить
так нехрен срать своей стране ,безмозглые.. а если выбрали тупую жабу, то лучше тикайте -меньше уродов больше кислорода)
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13.09.2020 18:57 Ответить
Тебя кто-то тут держит? Не нравится квартира- меняй квартиру, не нравится район, город- меняй район, город. Не нравится страна- меняй страну. Так поступают во всем мире адекватные люди.
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13.09.2020 19:09 Ответить
Так Финляндия отделилась намного раньше, вот и результат.
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13.09.2020 20:18 Ответить
Светлана, счастье в том, что мы живем в свободной стране. А вообще личное счастье вы должны были заработать себе сами. Как-то так
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13.09.2020 20:20 Ответить
Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка - Цензор.НЕТ 4170

Білорусам невідомо шо все що на колесах добре горить?
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13.09.2020 18:36 Ответить
Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка - Цензор.НЕТ 8932
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13.09.2020 18:44 Ответить
Крайне важно избежать насилия. Провокаторов задерживать и сдавать в милицию!
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13.09.2020 18:50 Ответить
Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка - Цензор.НЕТ 2841
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13.09.2020 18:55 Ответить
Диктатуру можно свалить только жёстким протестом с физическим устранением противника.... А такие мирные гуляния с песнями и цветами, такие "гневные, протестные" хороводы и вокальные номера не вынудят лукашенку повеситься, не вынудят силовиков бросить оружие и бежать из страны.....Очень жаль убитых и покалеченных....Жаль, что эти жертвы не добавили протестующим смелости и решительности....
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13.09.2020 19:05 Ответить
Та увесь світ бачить, що народ Білорусі більше не хоче совка, а хоче свій історичний прапор, свою національну мову, історію і культуру, і не хоче Росію. Білоруси хочуть демократію і свободу слова, західний спосіб життя, навіть якщо буде там гірше. І їх вже не зупинить Лука.
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13.09.2020 20:33 Ответить
якщо хотять, то нехай беруть а не пісеньки співають.
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14.09.2020 06:18 Ответить
Пока белорусы не поймут что диктаторы не реагируют на уговоры - ничего не будет, народ должен понять, что они есть власть и сила - а силу нужно применять.....
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13.09.2020 19:16 Ответить
Пока украинцы не поймут что мафия не реагирует на уговоры - ничего не будет, народ должен понять, что они есть власть и сила - а силу нужно применять.....
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13.09.2020 20:30 Ответить
как раз украинский народ силу и применил - теперь у Украинцев есть демократия, а власть, которую народ избирает должна бороться с мафией и тд
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13.09.2020 20:57 Ответить
Не правда. В 2014-м сцена Майдана обманула и переиграла сам Майдан, а в 2019-м нас "зробили ще раз"!
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13.09.2020 22:06 Ответить
нет всех сделала московская проститутка - порох, в Украине власть народа, кого захотели того и избрали, захотят - переизберут, зелень ничем не лучше - такая же проститутка, а завоевание Майдана - то что Украинцы могу выдирать себе власть
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13.09.2020 22:43 Ответить
Ну не только Пороженко. Жвания четко заявил о преступной группировке и назвал основные фамилии участников переворота.
Зеленые точно такие же, как и соевые, тут спорить не стану.

Ну и как и кого мы выбрали в 2019-м? Уж не тех ли, кто распродает землю и прибыльные гос предприятия, отдал банковскую систему под управление соросятни, уничтожил уже медицину на селе, добивает среднее образование и готовит принятие рабского трудового кодекса. Это мы ТАКОЕ выбирали или нас снова развели как лохов?
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13.09.2020 22:50 Ответить
Ну от прийдуть сябри до резиденції луки,і що далі робити будуть? В долоні плескать,і кульки повітряні пускати? Мирний протест,кажете? Тільки от клав лука з великим прибором на ваш протест. Поїде в мацкву,впаде на коліна перед ******,і будете ви,брати-сябри,в саюзном гасударстве.А от тоді вже ви так вільно ходити тисячними маніфестаціями не будете. У ***** нє забалуєш,***...
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13.09.2020 19:20 Ответить
Ну от прийдуть українці до резиденції янелоха,і що далі робити будуть? В долоні плескать,і кульки повітряні пускати? Мирний протест,кажете? Тільки от клав янелох і мафіозі з великим прибором на ваш протест.
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13.09.2020 20:32 Ответить
По перше- якщо українці прийдуть до резиденції янелоха (членограя),то вони не будуть в долоні плескати.І тим більше кульки пускати.Вони запустять РПГ-18 "муха". І в цьому принципова різниця. Все просто до пори,до часу...
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13.09.2020 21:15 Ответить
цветы взяли?? цветы, тортики, повидло к чаю....
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13.09.2020 19:22 Ответить
Что они ходят как Walking Dead?Нужно окапываться и статично стоять до победы,а не походили,похлопали,получили люлей и домой спать.
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13.09.2020 19:39 Ответить
завтра на работу, за парты, на картоху...до следующих выходных
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13.09.2020 19:58 Ответить
Да валите уже нах этого таракана
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13.09.2020 21:23 Ответить
Пламя имеет свойство разгораться!
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13.09.2020 23:09 Ответить
Верым можам переможам, обисремся, подаруемо ментам букетыкы, и пидэмо по хатам.
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14.09.2020 01:07 Ответить
ну тебя может и развели...... надоело читать эту пропаганду....
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14.09.2020 01:35 Ответить
Великий князь литовський Ягайло в своїй (латинській) грамоті від 20 лютого 1387 року писав: «… за стародавнім звичаєм, переслідування ворога є обов'язком кожного чоловіка в нашому краї; таке посполите ополчення заради вигнання ворога з нашої Литовське землі по-народному називається "Погоня" (pogonia)»
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14.09.2020 06:24 Ответить
Надоела белорусам спокойная жизнь. Как только Лукаша спихнут, окажется что вся инфраструктура нерентабельна, разворуют и на металлолом. Ну а сами белорусы составят конкуренцию украинцам на полях Польши.
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14.09.2020 08:09 Ответить
надеюсь лукашеску казнят как хусейна его же гауляйтеры
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14.09.2020 09:41 Ответить
Я не нездужаю, нівроку,
А щось такеє бачить око,
І серце жде чогось. Болить,
Болить, і плаче, і не спить,
Мов негодована дитина.
Лихої, тяжкої години,
Мабуть, ти ждеш? Добра не жди,
Не жди сподіваної волі -
Вона заснула: цар Микола
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі небога
До суду Божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.
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14.09.2020 17:09 Ответить
Я не нездужаю, нівроку,
А щось такеє бачить око,
І серце жде чогось. Болить,
Болить, і плаче, і не спить,
Мов негодована дитина.
Лихої, тяжкої години,
Мабуть, ти ждеш? Добра не жди,
Не жди сподіваної волі -
Вона заснула: цар Микола
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі небога
До суду Божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.
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14.09.2020 17:11 Ответить
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