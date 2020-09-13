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Новости Агрессия России против Украины
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Крым (26005) Мамедов Гюндуз (115) Офис Генпрокурора (2386)

Убытки Украины от оккупации Крыма Россией составляют 1 триллион гривен, - замгенпрокурора Мамедов

Убытки Украины от оккупации Крыма Россией составляют 1 триллион гривен, - замгенпрокурора Мамедов

Общий ущерб, нанесенный Россией Украине оккупацией Крыма, составляет около 1 триллиона гривен.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурорка Украины Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен. Очевидно, это не фиксированая сумма, поскольку агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса", - отметил Мамедов.

Читайте также: На Донбассе Россия использует наемников из более чем 30 стран: наибольшее их количество пока из Испании, Сербии, Молдовы и Франции, - Мамедов

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Топ комментарии
+6
то по курсу 8грн?не продешеви,блин.
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13.09.2020 18:02
+6
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 3171
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13.09.2020 18:28
+4
Крым был глубоко дотационный. Теперь одна экономия.
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13.09.2020 18:56
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Правила форума Совет форумчан
то по курсу 8грн?не продешеви,блин.
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13.09.2020 18:02 Ответить
А как считали то, интересно?
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13.09.2020 18:09 Ответить
говори-рассказывай....а то скоро Венедиктова под зад коленом даст
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13.09.2020 18:09 Ответить
Тихо. Зараз позбігаються "зрадофіли " з воплями :"А ваш Порошенко гривну обвалил"
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13.09.2020 18:09 Ответить
Нетушки, не присваивайте себе лавры.
Это наш Порошенко гривну обвалил.
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13.09.2020 18:14 Ответить
А не запоребрикове фуйло? Не?
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13.09.2020 18:37 Ответить
не. он рубль свой валит.
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14.09.2020 01:16 Ответить
Наш Зеленский его переплюнет, не переживайте
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13.09.2020 18:56 Ответить
Вашему зелюку до параши как до луны раком...
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13.09.2020 22:09 Ответить
Вашему? Откуда вещаешь, зеленый шыкалад? Не пались так
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14.09.2020 05:48 Ответить
Дебила всегда можно узнать по фразе "не пались".
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15.09.2020 11:10 Ответить
Очередное шыкаладное недоразумение?
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16.09.2020 17:30 Ответить
пожалуста изложите в долларах ?
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13.09.2020 18:09 Ответить
$35,926 мрд. по курсу нац. банка
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13.09.2020 18:17 Ответить
Есть Конституция ,Территории бесценны !
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13.09.2020 18:12 Ответить
Meeting in the sky UA - USA Air Force

https://www.youtube.com/watch?v=zqPylJpuIqo
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13.09.2020 18:15 Ответить
После этого полета у Скабеевой отнялась речь.
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13.09.2020 18:22 Ответить
******** совсем один вскукарекивает
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13.09.2020 18:25 Ответить
5 лет назад говорили о триллиона долларов убытков Украины от оккупации Крыма кацапстаном. Что-то тут не так.
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13.09.2020 18:16 Ответить
инфляция
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13.09.2020 18:18 Ответить
Брешете, не було такого.
Цифра в гривнях, приблизно стала https://galinfo.com.ua/news/ukraina_otsinyla_zbytky_vid_okupatsii_krymu_v_950_mlrd_gryven_161029.html з квітня 20014 р., тоді було 950 млрд. грн
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13.09.2020 18:35 Ответить
Не спорь каЦАП, без штанов останешься.
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13.09.2020 21:36 Ответить
Триллион долларов это приблизительная стоимость всего Крыма,если считать в суме всю землю,строения,заводы,природные ресурсы,людской ресурс итд.Были бы у рашки такие деньги и желание можно было бы сбагрить этот полуостров и дело с концом.
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13.09.2020 19:23 Ответить
Было, стало. Мордва, почувствуй разницу.
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 4243

Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 9403
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13.09.2020 18:26 Ответить
Может тогда и аэропорт было-стало ?
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13.09.2020 20:28 Ответить
Можно задвинуть США предложение,я к коллектору.Если из под москалей выбьют Крым,як табуретку из под висельника Пуйла в Гааге,то репарации напополам.Як вариант
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13.09.2020 18:23 Ответить
Цыплят по осени считают...
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13.09.2020 18:24 Ответить
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 3171
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13.09.2020 18:28 Ответить
Крым был глубоко дотационный. Теперь одна экономия.
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13.09.2020 18:56 Ответить
Нет же! Это был самый прибыльный регион Украины!
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13.09.2020 19:05 Ответить
Ага, донбасята вон уже всю Украину накормили, лопат наготовили и х@йла позвали, парашу кормить. Пусть кормят. И удобряют. Бурятами
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14.09.2020 05:54 Ответить
Как здорово что кто-то занимается таким полезным делом. Наверное целый институт считает - зарплату получает
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13.09.2020 19:06 Ответить
Триллион долларов....
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13.09.2020 19:13 Ответить
Кто больше?!
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13.09.2020 19:35 Ответить
Миллиард доллров стоят Хатыночки Ведмечука в Евпатории,Ялте,Симеизе,Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 2043Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 5284 а в этом домике живет Шмарий
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13.09.2020 19:22 Ответить
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 1405 У Вити в Крыму 7 маеткив...Витя кум Путлера...Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 5
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13.09.2020 19:27 Ответить
https://censor.net/ru/news/3098491/*************************************************************
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14.09.2020 06:02 Ответить
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 9798Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 3613
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13.09.2020 19:31 Ответить
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 2722Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 2734
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13.09.2020 19:33 Ответить
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 93 капец...гауляйтер Украины...
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13.09.2020 19:36 Ответить
Спасибо пете. Оставил, возвысил, разрешил в парашу летать с пуйлом договариваться и кучу каналов купил. Ради этого люди гибли на майдане...
https://censor.net/ru/news/3098491/*************************************************************
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14.09.2020 06:05 Ответить
Крысы Мавзолейные..о вас есть ВСЕ...от Кипра Крыма Болгарии,Франции,Италии и прчих прочих ,и прочих ХАТЫНКАХ....
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13.09.2020 19:39 Ответить
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 3193Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 7549
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13.09.2020 19:41 Ответить
Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 4902Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 5750 крымские кумовья....
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13.09.2020 19:44 Ответить
Курвинка Оксанка
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13.09.2020 20:28 Ответить
мамед, дорогой... не гривен, а 100 квадратильонов евро... поц... неукраинский...
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13.09.2020 19:46 Ответить
.....и ДОЛГ будет только расти !!!! без ПОРТКОВ будут ходить лет 300 !!! ВСЕ , и СЦАРЬ и ХОЛОПЫ !!!
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13.09.2020 19:48 Ответить
Твари хотят продать Крым и на эти бабки построить себе замки на лазурном берегу
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13.09.2020 20:05 Ответить
Общий ущерб, нанесенный Россией Украине оккупацией Крыма, составляет около 1 триллиона гривен. Источник: https://censor.net/ru/n3219005

Гривень? Доларів
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13.09.2020 20:28 Ответить
Может долларов а не гривен?
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13.09.2020 21:25 Ответить
Зато сколько сэкономлено бюджетных денег!
Дотации в Крым составляли 4,5-5 млрд. $ в год.
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14.09.2020 08:59 Ответить
 
 