Убытки Украины от оккупации Крыма Россией составляют 1 триллион гривен, - замгенпрокурора Мамедов
Общий ущерб, нанесенный Россией Украине оккупацией Крыма, составляет около 1 триллиона гривен.
Об этом сообщил заместитель генерального прокурорка Украины Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен. Очевидно, это не фиксированая сумма, поскольку агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса", - отметил Мамедов.
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Это наш Порошенко гривну обвалил.
https://www.youtube.com/watch?v=zqPylJpuIqo
Цифра в гривнях, приблизно стала https://galinfo.com.ua/news/ukraina_otsinyla_zbytky_vid_okupatsii_krymu_v_950_mlrd_gryven_161029.html з квітня 20014 р., тоді було 950 млрд. грн
https://censor.net/ru/news/3098491/*************************************************************
Гривень? Доларів
Дотации в Крым составляли 4,5-5 млрд. $ в год.