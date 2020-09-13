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ВР (27381) ВСК (457) петиция (351) ЧВК Вагнер (1327)

Петиция родственников погибших воинов с требованием создать ВСК по расследованию дела "вагнеровцев" набрала необходимое количество голосов на сайте Рады

Петиция родственников погибших воинов с требованием создать ВСК по расследованию дела

Петиция родственников украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ЧВК Вагнера, набрала необходимые 25 тыс. голосов на официальном портале Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт петиций ВР.

Петиция родственников погибших воинов с требованием создать ВСК по расследованию дела вагнеровцев набрала необходимое количество голосов на сайте Рады 01

"Мы, родственники и близкие украинских воинов, которые погибли, защищая Украину в наиболее тяжелый период российские агрессии, с горьким удивлением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украину российских наемников, бойцов ЧВК Вагнера была сорвана. Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевавших против нашей армии в Донбассе в 2014-2015 годах. Это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны", - отмечается в документе.

Родные погибших украинских героев подчеркивают, что не заинтересованы в скандалах, спекуляциях и появлении десятков неподтвержденных версий. "Нам нужна правда, и четкое понимание того, что государство выполняет свои функции по защите закона, своих граждан, своих воинов и служит торжеству справедливости - а не наоборот", - говорится в тексте.

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Авторы петиции требуют справедливости и установления истины, а также ответов на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков, избежали наказания, почему произошел "слив" информации, почему Офис Генпрокурора не отреагировал на предложение Лукашенко прибыть в Минск, чтобы доказать причастность этих наемников к участию в агрессии против Украины.

В петиции также отмечается, что следственная комиссия Верховной Рады является едва ли не единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на эти и другие вопросы. "Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией", - также отмечают родные погибших военных.

"Это нужно в конце концов всему цивилизованному миру, ведь если бы задержание убийц и боевиков произошло, то в перспективе они предстали бы не только перед украинским, но и перед международными судами. Мы требуем правды", - отмечают инициаторы петиции.

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Автор петиции - Виталина Тарасова, вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилко. Среди инициаторов также мать погибшего в самолете Ил-76 14 июня 2014 года Виталия Бондаренко Нина; отец погибшего в Ил-76 Павла Никонова Сергей; жена Александра Котова, который погиб в сбитом самолете ИЛ-76, Татьяна.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+62
Петиция родственников погибших воинов, с требованием создать ВСК по расследованию дела "вагнеровцев", набрала необходимое количество голосов на сайте Рады - Цензор.НЕТ 2175
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13.09.2020 18:16
+45
Петиция родственников погибших воинов, с требованием создать ВСК по расследованию дела "вагнеровцев", набрала необходимое количество голосов на сайте Рады - Цензор.НЕТ 2164
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13.09.2020 18:20
+33
Все зеленое дерьмо на допросы !
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13.09.2020 18:16
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Не петиції треба розміщувати родичам загиблих воїнів, а будувать шибениці під ВзР і вішать на них мотузки!!!
Ото тоді може на Лакеїв Зелебенського подіє!!!
А на петиуії Лакеї клали!!!
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13.09.2020 19:42 Ответить
Порошенко мало похерил этих набравших голосов петиций?
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13.09.2020 19:46 Ответить
ПОПандопала не зачіпай-нехай на кістках загиблих продовжує жар загрібати-це ж Попандопало-це моє,це-моє ,а це-також моє!
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14.09.2020 06:07 Ответить
Ну если Зеля никак не реагирует на этот трешак про вагнеровцев любезно предоставленный кремлёвской агентурой в Украине, мне лично такой през нафиг не нужен....
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13.09.2020 19:50 Ответить
Портновські малороси чогось збунтувались на цій темі 🤣
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13.09.2020 20:16 Ответить
Порошенко с мая 2016 года похерил абсолютно все подписанные петиции!
ДумайТЕ!
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13.09.2020 20:21 Ответить
например?
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13.09.2020 20:33 Ответить
Например Порошенко сходил по большому на петицию о принятии Закона об Оружии которая наблрала требуэмое Законом число голосов. При том оружие раздавали всем- олигархам и их пастухам, нардепам, бизнесменам, политикам, милиционерам военным.
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13.09.2020 20:43 Ответить
дятел. с каких пор у нас президент законы принимает?
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13.09.2020 20:46 Ответить
Собственно, ЗЕ их и не соблюдает. Он вобще про законы только из телевизора знает.
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13.09.2020 20:59 Ответить
Конституцію України почитай, троляко. Взагалі-то президент є субьєктом законодавчої ініціативи і його законопроекти мають розглядатися першочергово... До того ж він закони підписує, після чого вони набувають чинності.
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13.09.2020 21:00 Ответить
пасть закрой отрыжка. законодательная инициатива не означает что президент должен реагировать н а петиции с требованием ПРИНЯТЬ какой либо закон
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13.09.2020 21:24 Ответить
Для доброї , але не розумної людини. Згідно статті 93 Конституції України Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-18#n6 № 742-VII від 21.02.2014 } . Президент повинен був би при набранні петицією, визначених законом про звернення громадян кількості голосів, розробити і подати на розгляд ВР Закон про обіг зброї в України, зщамісь цього він сказв "Це питання не на часі" Його не питають , на часі . , чи ні, від нього вимагали громадяни подати законопроект до ВР , на який він начхав.
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13.09.2020 21:09 Ответить
еще одно притрушеное читающее через слово.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ инициатива не означает что президент должен реагировать на петиции с требованием ПРИНЯТЬ какой либо закон. надо было еще в спортлото написать. к депутангам своим обращайтесь - пусть они бы проявляли законодательную инициативу
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13.09.2020 21:25 Ответить
Если президент сходил по большому на петицию, мол мне это не интересно, так извините и на него сходили по большому , но уже на выборах. В Конституции четко записано имеет законодательную инициативу. Ему из всей работы надо то было только нажать кнопку, вызвать кучу помощников , дать задание и забыть, т.е. три минуты его работы. Или тупо расписать документ на исполнение, но он ни черта не сделал.
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13.09.2020 21:34 Ответить
он имеет право но не обязан. это обязанность депутатов
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13.09.2020 21:42 Ответить
и на выборах ты сходил не на него а на себя. потому что это тебе срут на голову те кого ты выбрал. а ты жрешь и пасть свою не открываешь даже что что то не так. теперь тебе все хорошо?
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13.09.2020 21:43 Ответить
Це тобі не Америка-тут дай зброю-усіх бариг перестріляють.
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14.09.2020 06:11 Ответить
Знаєте коли самураї стали дуже чемні , тоді коли за поясом стали носити по два мечі. А також не треба відповідати за всіх, кожен відповідає за себе, а що залишилось робити селянам у яких тупо вкрали і вроржай і землю, при цьому порушили і Конституцію, не провели референдум? Тому Порошенко і інші ласі до наживи і не дав дозвіл на зброю, бо знав прийде ідіот який здуру продасть землю в тому числі і йому. А от собі надарували ці виродки все від короткостволів до кулеметів. У бандитів і рабовласників є зброя, є апарт насилля -поліція, СБУ а у громадянина є тільки право захищати їх статки , вже їх землю і їх маєтності. Потрібно взяти закон про зброю штату Джорджія, чи Північної Кароліни і внести це в правове поле України. Тоді не будуть влазити по ночам до діда через вікно злодії, а діда прокурори тягати за нібито первищення самооборони.
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14.09.2020 06:38 Ответить
Ферма віники не вяже:Не зклепалася "ЗРАДА" з "спецоперацією",то треба замутити "на крові" чергову "петицію".
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14.09.2020 06:37 Ответить
Та ні, хто працював в міністерствах і у владі знає, що будь-який документ має реквізити, і якщо його знищать то сяде, той хто останній згідно вхідної-вихідної кореспондеції його отримав, а враховючи, що це топ-ДСК документ, то коло осіб дуже сильно звужується до солодкої високопосаджової парочки, тих у кого є доступ до таємної інформації, отже слідчим при отриманні команди - Фас!, знайти цих фігурантів як два пальці обмочити. Тому так і бояться ту ТСК, бо там пахне дуже жареним і замяти вже не вийде все рівно хтось да сяде, чи кріт, чи члени комісії, якщо замнуть справу,, і сяде на довгі терміни.
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14.09.2020 06:43 Ответить
І багато вже сидить?ПОПандопало ще за документ по ПМР(2005) не сів,а за "Мінські"-коли?А чому?Бо мафія-безсмертна.
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14.09.2020 07:03 Ответить
Все ще буде, і сядуть чітко і надовго. Починаючи з трибуналу, який розбереться чому не виконано було Закон про Оборону, Конституцію в 2014 році, чому війну назвали АТО, і все пішло через сідниці, чому здали свої території добровільно ворогу вже ці олігофрени, чому кріт вільно працює в ОПУ на ФСБ, а СБУ допомогає кроту. Тобто, для майбутніх розслідувань матералів достатньо.
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14.09.2020 07:08 Ответить
Ваші слова-та Богові в вуха,а не "чорту" з придністровських Бендер.
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14.09.2020 07:16 Ответить
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Я вот всё хочу спросить, где деньги, которые украл «мародер» Порошенко? Если раньше он деньги воровал, то теперь их в бюджете должно быть много - на зарплаты, пенсии, армию, снижение коммунальных. Коррупционеров всех пересажали, ведь Порох их больше не крышует? Просто интересно.
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13.09.2020 21:00 Ответить
Схоже, що Порох крав У бюджет...
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13.09.2020 22:08 Ответить
И хде деньги,Зин-рошенку хочу.
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14.09.2020 06:15 Ответить
Прийдется лягушонку выходить на самого себя. Импичмент его как будто нет и вот он уже есть або огородами до вити.
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13.09.2020 22:19 Ответить
Петиція родичів загиблих воїнів із вимогою створити ТСК щодо розслідування справи "вагнерівців" набрала необхідну кількість голосів на сайті Ради - Цензор.НЕТ 1248
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14.09.2020 00:54 Ответить
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