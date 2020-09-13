РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13498 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Обмен пленными
4 160 76

Следующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе может пройти по формуле "100 на 100", - Ермак

Следующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе может пройти по формуле

Уже на следующей неделе будет обсуждаться вопрос обмена пленными. При этом, с обеих сторон сейчас есть "около сотни человек".

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал в интервью "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

Ермак сказал, что на неподконтрольную территорию Донбасса отправится миссия "Красного креста". На уточнение журналиста о том, является ли это первым этапом к обмену пленными, Ермак ответил утвердительно.

"Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкое задание от президента, и возвращение пленных – наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые произойдут в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек", - заявил Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Узники Кремля обратились к ВР с открытым письмом: требуют усилить давление на РФ, ускорить освобождение и законодательной защиты

Глава Офиса Президента также заявил, что переговоры в "нормандском" формате, проведенные в Берлине 11 сентября советниками глав государств "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия), показали, что Киев имеет безоговорочную поддержку своих западных партнеров.

Автор: 

Донбасс (26956) пленные (2140) Ермак Андрей (1262)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
В УКРАИНЕ произошёл ТИХИЙ ПЕРЕВОРОТ
Вместо Рады : кабмина ПРАВИТ АГЕНТ ФСБ ЕРМАК
показать весь комментарий
13.09.2020 21:37
+35
Следующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе может пройти по формуле "100 на 100", - Ермак - Цензор.НЕТ 1070
показать весь комментарий
13.09.2020 21:39
+19
новые таксисты артисты проститутки вояджеры комерсанты контрабандисты предатели и прочая шелупонь...
показать весь комментарий
13.09.2020 21:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В УКРАИНЕ произошёл ТИХИЙ ПЕРЕВОРОТ
Вместо Рады : кабмина ПРАВИТ АГЕНТ ФСБ ЕРМАК
показать весь комментарий
13.09.2020 21:37 Ответить
Пример очередного самоуправства Ермака
Интервью с внучкой Фокина
«Певица и модель Маша Фокина утверждает, что ее дед, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе после того, как она познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом она сказала в интервью "1+1", которое вышло 12 сентября.
"Я сама, лично, познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше решение, чтобы дедушка начал заниматься этим", - сообщила Фокина, добавив, что на тот момент глава ОПУ как раз нуждался в кадрах для ТКГ.
По ее словам, она больше 15 лет дружит с Ермаком, они часто видятся, а их отношения - "теплые".
"У дедушки всегда были амбиции. Он - серый кардинал. Он всегда по ту сторону камеры, не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей, ну, с Андреем Борисовичем, как они могут закончить эту войну", - заявила певица.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/ya-poznakomila-dedushku-s-ermakom-vnuchka-fokina-rasskazala-kak-on-popal-v-tkg-1518213.html»
показать весь комментарий
13.09.2020 21:39 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2020 21:47 Ответить
100 таксистів-сепаратистів нам на обмін не потрібно! Ці дебільні обміни потрібно припиняти, вони не відповідають Конституції України!
показать весь комментарий
13.09.2020 22:12 Ответить
Один раз можно принять, в обмен на ермака, зельца, рыгов и просто дамбаской сволочи типа сивохо или фокина с его внучкой...
показать весь комментарий
13.09.2020 22:40 Ответить
А мне нравится ,молодец девка, еще раз мокнула теперешнее сбу мордой в рашистский навоз...
показать весь комментарий
13.09.2020 23:10 Ответить
Ну, що Ви хочете від "мандєлі"? Природою так задумано, що у організму найбільш розвиваться ті органи, на які припадає найбільше навантаження... Не буду вказувать на тварин - візьмем людину: у велосипедистів, футболістів, бігунів найкраще розвиваються ноги... У плавців - руки... У фехтувальників - реакція... У шахістів природа розвивала мозок...
Природа дала "мандєлькам" фігуру... Успіхи косметичної індустрії - лице... Ну а щодо голосу - так щось я не чув, щоб вона десь гриміла на сцені... Колись у журналі "Перець", прямо на обкладинці карикатуру розмістив - співак, перед виступом, їсть морозиво. Працівник сцени вказує на нього колезі і каже: "Колись співаки пили перед виступом сирі яйця, щоб у них був сильніший голос... Тепер вони їдять морозиво, щоб хрипіть у мікрофон...". Якщо раніше у пісні головними були голос співака і слова пісні, то зараз "примат" - музика... Буває, прослухаєш пісню, і не те що не запам"ятаєш слів, але й не розумієш, про що співак співав... У голові звучить лише мелодія...
А тут "манделька" вирішила скористаться мозком, щоб притягти до себе додаткову увагу аудиторії... А він у неї - як у Еллочки-людоїдки, з "12 стільців"... "Спалила" Єрмака, "в увесь зріст"...
Щодо "розуму" співаків - "живий" анекдот :
Ток-шоу Притули. В студії - гості, в тому числі і «Марув», якій дали слово:
- Ну нельзя же судить о России по одному президенту… В России ведь, четыре миллиона людей… Или четыре миллиарда…
Притула: Ну, чотири мільярди - це мрія їх президента… А чотири мільйони - це мрія всіх українців…
показать весь комментарий
14.09.2020 04:22 Ответить
Пусть политико организовывают майдан, мы выйдем. Это оккупация не пройдёт, Ермака ждёт судьба Гиви, Мотороллы и других хероев рузке мира...
показать весь комментарий
13.09.2020 21:51 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/09/%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%be%d0%bf-%d0%ba%d1%80.html Срочно! Подал в отставку замглавы ОП. Крысы побежали с Зе-Титаника?
показать весь комментарий
13.09.2020 22:04 Ответить
новые таксисты артисты проститутки вояджеры комерсанты контрабандисты предатели и прочая шелупонь...
показать весь комментарий
13.09.2020 21:37 Ответить
Головне, що терористів Зєля амністує перед обміном. Отже, Гаага їм не грозить. Про українське правосуддя я вже мовчу.
показать весь комментарий
13.09.2020 21:55 Ответить
А больше у них ничего не получается...
показать весь комментарий
13.09.2020 22:24 Ответить
Резидент ФСБ в Україні "козирь" зі своїм ЗЕ-слугою вже обмінний фонд набасував???
показать весь комментарий
13.09.2020 21:38 Ответить
Следующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе может пройти по формуле "100 на 100", - Ермак - Цензор.НЕТ 1070
показать весь комментарий
13.09.2020 21:39 Ответить
Яка склална комбінація. Повбивати цих уродів.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:04 Ответить
Следующий обмен обман.
показать весь комментарий
13.09.2020 21:41 Ответить
Коли з'їв кавуна, але забув, що в море не полізешСледующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе может пройти по формуле "100 на 100", - Ермак - Цензор.НЕТ 1882
показать весь комментарий
13.09.2020 21:41 Ответить
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



Так на практике выглядит НЛП. Зеркалит чувак, ни на минуту не отвлекается.


Наступний обмін утримуваними особами на Донбасі може відбутися за формулою "100 на 100", - Єрмак - Цензор.НЕТ 9198
показать весь комментарий
13.09.2020 21:59 Ответить
Закрытая поза, негодяи вже щось сбрехали
показать весь комментарий
13.09.2020 23:14 Ответить
Чи хтось по яйцям врізав?
показать весь комментарий
14.09.2020 07:16 Ответить
Наступний обмін утримуваними особами на Донбасі може відбутися за формулою "100 на 100", - Єрмак - Цензор.НЕТ 8150
показать весь комментарий
13.09.2020 21:48 Ответить
Павло ШОвте , за публікацію цих питань відповідає той хто задає .
показать весь комментарий
13.09.2020 22:12 Ответить
Опстчім, чергова зрадозрадна зрада!
І соєві ідіоти це зараз тут доведуть.
показать весь комментарий
13.09.2020 21:45 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/e/9/3/6/e9363540c79a56051f056f854cc87e13/original.jpgУже на следующей неделе будет обсуждаться вопрос обмена пленными. .....Ну да потом Кремль ещё раз пойдёт в атаку и ещё пленит для очередного обмена.Какой то дурдом устроили с пленными. Контрактная украинская армия постепенно превращается в прежнюю советскую армию https://images.cnscdn.com/images/e/9/3/6/e9363540c79a56051f056f854cc87e13/original.jpghttps://censor.net/
показать весь комментарий
13.09.2020 21:45 Ответить
А может и не пройти. За каждого обменяного кацапстан будет предьявлять условия, направленные на утрату суверенитета Украины и оттбеливания звания "оккупант", снятия санкций и далее по списку.
показать весь комментарий
13.09.2020 21:47 Ответить
PR - тобто рекламна стаття?
Дуже цікаво.
показать весь комментарий
13.09.2020 21:47 Ответить
Дерьмак переплюнул и авакова и зелю. Кто это чудовище?
показать весь комментарий
13.09.2020 21:48 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
показать весь комментарий
13.09.2020 21:49 Ответить
При Порохе меняли в разы больше без сдачи национальных интересов и таксистов там не припомню.
показать весь комментарий
13.09.2020 21:50 Ответить
Там был один косяк - ***** потребовало включить Мертвечука в ТКГ, и пришлось это сделать. Формально он представлял там Украину, в реальности же - РФ. Но *****кум был включён только в гуманитарную подгруппу, с обещанием не вякать заявления на политические темы, пока он находится в подгруппе. Зато тысячи украинских воинов вернулись домой.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:07 Ответить
Ну так это даёт возможность зебилам орать, что Порох "возродил" Мертветчука! До этого он типа был никем...
показать весь комментарий
13.09.2020 22:14 Ответить
Это один из главных пунктов в их методичке. А у Мертвечука неприкосновенность гарантированная ******, и деньги, гарантированные бюджетом РФ.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:27 Ответить
Конечно в разы. Одну гадю,на двух росиянских террористов. Очень удачный обмен.)
показать весь комментарий
13.09.2020 22:51 Ответить
Куда круче было беркутню с Цемахом на таксистов и реальных серверов ..
показать весь комментарий
13.09.2020 23:42 Ответить
Пусть политики организовывают майдан, мы выйдем. Это форма оккупации не пройдёт, Ермака ждёт судьба Гиви, Мотороллы и других хероев рузке мира...
показать весь комментарий
13.09.2020 21:57 Ответить
https://twitter.com/PavloNuss

https://twitter.com/PavloNuss Pavlo Nuss



Мы можем говорить о незаконном захвате власти и смещении с должности Зеленского


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1484069988451351&id=100005450920119
показать весь комментарий
13.09.2020 21:58 Ответить
"Может пройти", а может и не пройти, особенно если Рада не решиться трогать закон о местных выборах.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:00 Ответить
ПРЕДАТЕЛЬ В ДЕЙСТВИИ.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:00 Ответить
Наступний обмін утримуваними особами на Донбасі може відбутися за формулою "100 на 100", - Єрмак - Цензор.НЕТ 915
показать весь комментарий
13.09.2020 22:02 Ответить
- Не говори никому. Не надо…
показать весь комментарий
13.09.2020 22:08 Ответить
Перед выборами они будут обещать ЛОХторату все, что УГОДНО!
Хоть вылизывать их круглосуточно и индивидуально.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:10 Ответить
Те, що цю інформацію озвучив першим саме Єрмак а не наш зелений гарант багато про що говорить.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:19 Ответить
Говорить про те, що він говорив Волкеру про "убієнного" брата.
показать весь комментарий
14.09.2020 07:19 Ответить
Конечно, комуняка лука преступник, создал масштабную воровскую мафию под прикрытием государства, но этот уголовник пытается сохранить независимость, а не лечь под кремлевского мафиози, а наш, през наоборот, стремится отдать страну кремлевскому мафиози, вопрос, кто из них патриот, а кто предатель?
показать весь комментарий
13.09.2020 22:20 Ответить
Круче только : 1000 на 1000
показать весь комментарий
13.09.2020 22:22 Ответить
или 2000
показать весь комментарий
13.09.2020 22:24 Ответить
Усех на усех. Отправить им туда всю вату, боюсь только население в Украине кончится...
показать весь комментарий
13.09.2020 22:27 Ответить
эт ты зря, много нас здесь ещё будет. Да и приедут, не сомневаюсь
показать весь комментарий
13.09.2020 22:33 Ответить
єрмак віддає фуйлу всіх злочинців, зливає всі докази проти рашкі, а нам натомість замість військових якихось таксистів підсовують.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:24 Ответить
Таков план, кремлевский...
показать весь комментарий
13.09.2020 22:27 Ответить
Наступний обмін утримуваними особами на Донбасі може відбутися за формулою "100 на 100", - Єрмак - Цензор.НЕТ 2800
показать весь комментарий
13.09.2020 22:31 Ответить
Американський письменник Орсон Кард писав: "Якби свині могли голосувати, вони завжди обирали б людину з відром їжі, незалежно від того, скільки свиней вона вже зарізала в загоні по сусідству".
Україна наповнена свиньми, які всю історію голосують за того, хто пообіцяє халявне їдло 😊
показать весь комментарий
13.09.2020 22:32 Ответить
То про це й говоримо вже скільки часу: худобу треба тримати в хліві.
Ні свині, ні барани, ні осли не повинні мати право голосу.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:02 Ответить
*МУДРИЙ нарит*, фуле ,они реально ватные длббы вокруг -на работе , соседи и тд.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:21 Ответить
...тим часом...сhttps://bykvu.com/ua/bukvy/situacija-na-donbasi-bojoviki-vidkrili-vogon-pid-piskami/ итуація на Донбасі: бойовики відкрили вогонь під Пісками На Донбасі сьогодні, 13 вересня, проросійські бойовики порушили перемир'я і здійснили неприцільний постріл у бік ЗСУ поблизу с. Піски...
показать весь комментарий
13.09.2020 22:37 Ответить
РАБссии верил только Адольф Гитлер...согласно Договору Молотов-Риббентроп.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:37 Ответить
Ермак войдет в сотню от нас ? Якшо ні, то "будем дякувати" йому трохи іншим способом.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:58 Ответить
дЕрмак, одним словом
показать весь комментарий
13.09.2020 23:26 Ответить
Доброї ночі, хунтяни!
Розмовляв з Харківом, все місто завішано ОПЗЖ й Гепою! Наріду ***** хто буде, аби робота була, як кажуть.
Нарід і досі не бачить зв'язку між першим і другим.
Схоже харків'яни вирішили ще раз на тіж граблі скакнути... Сумно. І ще бояться Майдана-3...Похмуре обличчя ((
показать весь комментарий
13.09.2020 23:28 Ответить
открытые списки.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:28 Ответить
что опять кремль хочет своих фсбешников повязаных в Украине обменять на лугандоновских таксистов проституток наркоманов ларёчников и прочих свидетелей йоговых? ермак не зря так старается. а скажи ка ермак сколько из этих лугандоновских заручников солдат и офицеров ВСУ находящихся в плену у сепаров с 14-15 гг.? зельц всегда говорит что никогда не вмешмваетьчя в судебную систему, ведь врёт же. вспомните как он осужденных на довечное харьковских диверсантов-подрывников обменял на всякую сволочь лугандоновскую. ведь не было не помилования ни освобождения ничего не было был только приказ по телефону. ну как так можно? это что мы твои рабы????
показать весь комментарий
13.09.2020 23:31 Ответить
снова кацапчуков поменяете на днровских уголовников? менялы ..
показать весь комментарий
13.09.2020 23:43 Ответить
Ворог сидить в нашій хаті і сміється з нас.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:55 Ответить
Наступний обмін утримуваними особами на Донбасі може відбутися за формулою "100 на 100", - Єрмак - Цензор.НЕТ 231
показать весь комментарий
14.09.2020 00:02 Ответить
Наручники вже пізно ...
показать весь комментарий
14.09.2020 05:20 Ответить
Щоб уже з гарантією - "галстук".
показать весь комментарий
14.09.2020 07:21 Ответить
Під цим соусом будуть протискати через ВР повну здачу України, у вигляді змін до виборчого законодавства...
показать весь комментарий
14.09.2020 01:11 Ответить
Скандал з розвідником ФСБ в ОПУ вирішили зам'яти обміном ?
показать весь комментарий
14.09.2020 07:10 Ответить
Дерьмак должен сидеть ! Думаю, что следующая власть начнет с этих двух зеленых кадров!
показать весь комментарий
14.09.2020 08:28 Ответить
Блин, где он нашел 100 волонтеров в украинских СИЗО в обмен на таксистов-сутенеров? Или будут военнослужащих ЗСУ с гауптвахты брать на обмен?
показать весь комментарий
14.09.2020 10:08 Ответить
опять будут менять таксистов на головорезов)))
показать весь комментарий
14.09.2020 13:15 Ответить
 
 