Следующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе может пройти по формуле "100 на 100", - Ермак

Уже на следующей неделе будет обсуждаться вопрос обмена пленными. При этом, с обеих сторон сейчас есть "около сотни человек".

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал в интервью "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

Ермак сказал, что на неподконтрольную территорию Донбасса отправится миссия "Красного креста". На уточнение журналиста о том, является ли это первым этапом к обмену пленными, Ермак ответил утвердительно.

"Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкое задание от президента, и возвращение пленных – наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые произойдут в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек", - заявил Ермак.

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Глава Офиса Президента также заявил, что переговоры в "нормандском" формате, проведенные в Берлине 11 сентября советниками глав государств "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия), показали, что Киев имеет безоговорочную поддержку своих западных партнеров.