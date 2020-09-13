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Новости Агрессия России против Украины
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Внучка Фокина: Андрей Ермак - мой друг детства, и это было наше личное решение, чтобы дедушка вошел в ТКГ. ВИДЕО

Глава Офиса Президента Андрей Ермак дружен с Марией Фокиной - внучкой первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина.

Об этом девушка заявила в программе "Светская жизнь" на канале "1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим. Он не знал, что Андрей Ермак - это мой хороший друг детства. И Андрюше как раз тоже была нужна помощь - помочь в ситуации", - заявила Фокина.

Она "дружит" с Ермаком с 18 лет, видятся "достаточно часто".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокин не придет на встречу с комитетом ВР из-за занятости в ТКГ, - "слуга народа" Качура

"У дедушки всегда были амбиции. Он - серый кардинал. Он всегда за камерой, он не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей - как они могут закончить эту войну", - отметила Фокина.

Она также прокомментировала негативную реакцию украинского общества на заявления Фокина о Донбассе: "Мне кажется, дедушке, как сказать мягче, без разницы, что там о нем говорят. Он знает, что он делает. Он четко, разумно подходит к своим вопросам. Вот и все".

Также смотрите: Журналисты рассказали, кто соседствует с Зеленским в Конча-Заспе: "От Кучмы и Литвина до Фокина и Богатыревой". ВИДЕО

Напомним, Витольд Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

Заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, нардеп "Слуги народа" Александр Качура предложил вызвать члена украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина на заседание парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Однако тот отговорился занятостью.

Автор: 

Фокин Витольд (101) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1264)


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Топ комментарии
+138
Та да. По сути, военно-политическая доктрина страны обсуждается на уровне бытовой болтовни между какой-то курицей и непонятным субъектом с нигде не прописанными для этого полномочиями. Зачем нам такие органы управления, как СНБО, Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Генштаб. Тут дедушку нужно пристроить, он, пля, серый кардинал. Это суть управления от зеленых мразей. Договорняки на уровне кухонно-банных посиделок. Тьху.
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13.09.2020 22:10
+133
"Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим. Он не знал, что Андрей Ермак - это мой хороший друг детства. И Андрюше раз тоже была нужна помощь - помочь в ситуации", - заявила Фокина. Источник: https://censor.net/ru/v3219019»

****, це не сон?
Брати, це Україна 13.09.2020 ?
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13.09.2020 22:05
+116
ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ за Усунення В.Фокіна з посади представника України в ТКГ по Донбасу. набрала вже 18663 голосb, запрошую всіх приєднуватися!
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13.09.2020 22:02
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Вася Шевченко f77d76ba, здравствуй, ты не знаешь почему твои лайки и коменты падают мне в личку?
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14.09.2020 10:46 Ответить
вау! Вы воруете мои комменты??? ))))
(не знаю... хотя предполагаю, что это Вам в наказание, за то что Вы "подписались на меня"... и теперь "читаете" всю мою нетленку)))... извините)
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14.09.2020 10:49 Ответить
Так я вроде не на кого не прдписан, можно меня отписать?
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14.09.2020 10:58 Ответить
Вообщем, я отписался, не в обиду.
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14.09.2020 11:00 Ответить
хозяин - барин!
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14.09.2020 11:15 Ответить
"Хуже не будет!"
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14.09.2020 10:00 Ответить
Зеленський поновив Волкову,яка відпустила командира роти,що вбила 39 людей на Майдані.
https://youtu.be/LO_anzT6SRg
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14.09.2020 10:09 Ответить
https://youtu.be/LO_anzT6SRg Зеленський поновив Волкову,яка відпустила командира роти,що вбила 39 людей на Майдані
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14.09.2020 10:10 Ответить
Дедушке Факину лучше будет от греха подальшь вернуться к воспитанию внуков ...
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14.09.2020 10:16 Ответить
Одну уже воспитал- Машу. Которая подвинула Зе и "сама лично с Андрюшей" проводит международную политику Украины.
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14.09.2020 20:19 Ответить
****. Внучка предателя.
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14.09.2020 10:16 Ответить
Маша фокина, внучка витольда фокина, сказала , что ермак это её друг детства. Какого детства, если ему 48 лет, а ей 34, разница 14 лет?
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14.09.2020 10:20 Ответить
Может Ермак любит с маленькими девочками?
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14.09.2020 11:12 Ответить
мабуть зростала у нього на колінах.
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14.09.2020 11:12 Ответить
Плохая выходит история.
Она росла на коленях у Андрея Ермака, а Ермак с дедушкой познакомились только недавно.
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14.09.2020 21:02 Ответить
что не день, то пипец. соска, скажи мне кто твой дедушка и я скажу кто ты . и далее ,скажи кто твой друг и я скажу кто ты .
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14.09.2020 10:31 Ответить
При рождении стояла долго в родовых путях и начался отёк мозга. Не баба - головастик какой-то.
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14.09.2020 10:32 Ответить
а чего фото убрали? Нормальное же фото было, рабочий рот и губы. Вава бы "сказал баба да, баба да"
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14.09.2020 10:36 Ответить
послала деда шоб онучці прибарахлывся. срывает день )
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14.09.2020 10:41 Ответить
Обкомовские коммунисты и комсомольцы перекрасились и стали политиками, крепкими хозяйственниками и т.д. В Конча-Заспе построили европейский социализм для себя и внуков. А для плебса - кино и анекдоты все 29 лет независимости. Где Польша, а где Украина- вот результат их деятельности.
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14.09.2020 10:46 Ответить
Не европейский а еврейский социализм.
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14.09.2020 11:07 Ответить
А куда все зебилы подевались???!!!

Хотелось бы почитать их "мудрые" объяснения.
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14.09.2020 10:48 Ответить
ани палитекой не интересуются больше
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14.09.2020 11:01 Ответить
Ще одне ***** на арену випустили.
"У дедушки всегда были амбиции. Он - серый кардинал."Источник:https://censor.net/ru/n3219019
Ой, тримайте мене семеро, а то лусну від сміху.
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14.09.2020 10:51 Ответить
Ау, зеленые, можно притормозить с зашкварами, мы не успеваем записывать!
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14.09.2020 11:04 Ответить
Дурная наследственность сказалась на этой потаскушке.
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14.09.2020 11:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zM74-xlTVGM
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14.09.2020 11:11 Ответить
Дедушка отправил любимую внученьку в США, а украинцам вонючий русский МирЪ продает... Зебилы, ну вы поняли...
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14.09.2020 11:25 Ответить
высшая каста ****.....
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14.09.2020 11:32 Ответить
Онучка Фокіна: Андрій Єрмак - мій друг дитинства, і це було наше особисте рішення, щоб дідусь увійшов до ТКГ - Цензор.НЕТ 4866Онучка Фокіна: Андрій Єрмак - мій друг дитинства, і це було наше особисте рішення, щоб дідусь увійшов до ТКГ - Цензор.НЕТ 6024
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14.09.2020 11:32 Ответить
ВЖЕ, ВЖЕ ПОРА!
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14.09.2020 11:34 Ответить
... що Ви , шановні розказуєте тут!? Що ..не знаєте, що вона позашлюбна донька Порошенко? І Петро через неї керує ТКГ...та взагалі через її зв*язки з **другом дитинства** Єрмаком **реально** керує потайки державою і здає всі позиціі України. Володимир Олександрович бьється, як риба, за державу, а триклятий Порох все гадить і гадить. Що робити, що робити,,,,???)))))
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14.09.2020 11:37 Ответить
Навигатор.
В оперативных разработках "конторы" (при совке), эта порнография называлась "создание серого оперативного хаоса". Работает недолго, но достаточно эффектно. + Используется "отвлечение на негодный об"ект".
- нет срабатывания на на угрозу независимости со стороны "конторы" (подследственность статей и компетенция СБУ;
-нет срабатывания контрразведывательных подразделений на явные признаки "ШП" (шпионаж), "госизмена в форме шпионажа". Причем внаглую, в обход и явное нарушение Законодательства Украины и внутриведомственных приказов.
- нет работы прокуратуры, СУ СБУ.
Там очень много преступлений подпадающих под УКУ.
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14.09.2020 14:16 Ответить
..ну я думаю...что у нас...с наличием 73 процентов*думающих* создавать серый оперативный хаос проще простого. Следовательно после результативных действий 73 процентов на остальные пункты, Вами изложенные, просто обращать внимания нет смысла.
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14.09.2020 15:24 Ответить
Так, Порох аж здригнувся, як взнав, шо спливла його позашлюбна родичка манька факіна! Він ще брата , якого він вбив та з"їв не перетравив! А тут щесь якесь страшидло з дуркі! .
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14.09.2020 15:57 Ответить
.. то її викрили!!! Порох знав...та ховав її!!! А *патріоти* все взнали і вивели Пороха на чисту воду)))). Тепер буде розслідування, пресконференція з присутніст*ю преЗЕрватива..перепрошую (преЗЕдента) і всі антидержавні дії Пороха вже доведуть 100-відсотково.))))
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14.09.2020 16:42 Ответить
Прочитав, а тепер думаю навіщо нам подавалась ця інформація. З якого бугра зірвалась ця подуруга дитинства, яка знала того друга з 18 РОКІВ. *******. Пісумок один, вони рахують нас дебілами. Старий пердун у них рятівник нації. Подруга дитинства не спить ночами, все про припинення війни на Донбасі думає. Друг дитинства.... Що далі? Поясніть що це було?
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14.09.2020 11:54 Ответить
Так, це дуже дивно, особливо коли друг дитинства старший на 14 років... Скоріше за все це навмисне відволікання уваги суспільства від тих кто реально пов"язаний із призначенням цього старого пердуна на посаду, онука лише приймає удар на себе, бо з неї "як з гусака вода", люди поговорять, по осуджують, і на тому розійдуться, а реальні контакти і з"вязки приховаються. Але думається мені, що за такої топорної роботи, навряд це вдасться...
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14.09.2020 15:03 Ответить
Она "дружит" с Ермаком с 18 лет,-детство!!!!!
Люди в этом возрасте работают....
Вот они герои нашего дня!!решающие между затяжкой кальяна судьбу Украины
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14.09.2020 11:55 Ответить
Вдумайтесь: ватная Маша, которая проживает в Сан-Франциско, не знает Украинского языка, о том, что происходит у нас в Украине знает только по ящику/Интернету, но уверена, что знает как "закончить эту войну", звонит своему другу-ватнику Андрюше и в итоге в ТКГ появляется старый ватник Витольд (Фокин).
Этот случай примечателен тем, что показывает как при торчке Зеленском происходит назначение на те или иные важные государственные (и не только) должности.
Это тихий ужас...
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14.09.2020 12:00 Ответить
"…Мышка за кошку,
Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку…"
Вот и вся политика Зе, и никакого кумовства не надо!
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14.09.2020 12:02 Ответить
Внучка губами за хоботок ерМака !
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14.09.2020 13:33 Ответить
Система управления в Украине: дедка за бабку, внучка за дедку, жучка за внучку...
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14.09.2020 12:23 Ответить
Все це антидержавне лайно має одну ознаку: яблоко від яблоні падає поряд. Не будемо давати прізвиська типу "куриця" та "єрмака друг", а це вже ознака серйозна,бо де Єрмак Андрій- там антидержавна зрада вже стоїть у повний зріст без фігового листа,як на долоні. Мене інтересує інше: що ми будемо робити з усією цією антидержавною сволотою згодом ?
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14.09.2020 12:38 Ответить
Все це антидержавне лайно має одну ознаку: яблоко від яблоні падає поряд. Не будемо давати прізвиська типу "куриця" та "єрмака друг", а це вже ознака серйозна,бо де Єрмак Андрій- там антидержавна зрада вже стоїть у повний зріст без фігового листа,як на долоні. Мене інтересує інше: що ми будемо робити з усією цією антидержавною сволотою згодом ?
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14.09.2020 12:40 Ответить
прикрасимо каштани, а згодом вдобримо каштанчики - беззалишкове виробництво.
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14.09.2020 16:34 Ответить
Вот и политика вышла на уровень светских бесед: по-кудахтали и разошлись; с цепями на шляпах, накачанными губами,в модных картузах и репе-пе-тузах...--не то,--Что там уже дипломаты?,--это уже не в стиле моды, не тот "пошив"--всё гораздо и намного проще.))))
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14.09.2020 12:51 Ответить
Шоукратия. Просим любить и жаловать.
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14.09.2020 12:55 Ответить
старая добрая идиократия
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14.09.2020 13:41 Ответить
У нас еще в Украине тупая 3,14зда не решала "как закончітць ету вайну" .....как как ?? просто перестать стрелять ****.
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14.09.2020 13:02 Ответить
Цікаво, ця кукла хоч розуміє, як вона підставила, як самого "дєдушку фоку", так і "друга в'юності і дєтства" андрюшку єрмака. Правда, якщо діду фоці "загрожує лише моральний осуд" за використання сімейних зв'язків в ОСОБИСТИХ ІНТЕРЕСАХ(на що дєдушка, канєшна, клав з прібором), то другу андрюше світить за це низка статей, правда, поки що теоретично. Будемо сподіватись, чекати не довго.
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14.09.2020 13:06 Ответить
Эта мразь сама дает нам карты в руки.
Элеметарно вычислить сборища и состав Ылиты.
После того, как прогоним самых страшных врагов страны - хитрожопых
Всю Ылиту - по списку....
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14.09.2020 13:11 Ответить
Онучка Фокіна: Андрій Єрмак - мій друг дитинства, і це було наше особисте рішення, щоб дідусь увійшов до ТКГ - Цензор.НЕТ 1485*Шановне паньство давайте не будем коментувати всяких шл»ондр. Мова не тільки про вищезгадане «тєло», а й про офіційних представників України у ТКГ. Більше того до шобла прост»туток і бл»ядей можна сміливо віднести і нашого так-званого президента, а по-суті клоуна В.Зеленського. Як всім відомо, у проституток відсутні всякі ознаки моралі. Тому і Зеленському, і Єрмаку, і Фокіну і Кравчуку, і шл.сі, про яку йдеться у статті немає значення яке місце підставляти заради власної вигоди!
Єдине питання звідки народжуться ці зе-біли, які приводять цих шл*х до влади?
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14.09.2020 13:22 Ответить
Дивні діла діються в Україні?!? Раніше діди ''пристроювали''онуків, а зараз онуки ''пристроюють'' через ліжко , виживших з розуму дідів!!! Це вже дно,чи днище,ще попереду????

.
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14.09.2020 13:30 Ответить
А Ермак жене одруженый то хиба його Маши цикавлять?
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14.09.2020 19:29 Ответить
Очередная корабельная сосна вылупилась в ближайшем окружении руководства страны ! И оно еще "оказывает" помощь ерМаку и выжившиму из ума деду,который решил ради "мира" с международным террористом,отдать часть нашей территории ! Ребята не пошли бы вы все хором на хутор,при чем Ростовский в жопу к путлеру,там можете себе дальше и губы накачивать и очко подставлять !
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14.09.2020 13:31 Ответить
Дружат, так сказать, не вынимая.
Одно неясно - анал табу?
Ответь, Ондрей!
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14.09.2020 13:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CU2IHbrauEg

любителям и почитателям "русскагамира"...... шо там "русскага" кроме местного угро-финства
нипанятна.....
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14.09.2020 13:45 Ответить
это просто какой то к издец! Боже как мне стыдно за нашего гаранта, даже при необразованом и тупом зэке так стыдно не было.....
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14.09.2020 13:55 Ответить
Ну если Фокин серый кардинал, то я тогда точно Папа Римский!
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14.09.2020 14:03 Ответить
просто Маша не знает значения этого определения.
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14.09.2020 16:39 Ответить
дедка бабку, внучка жучку, Ермак репку. Кому же досталась мышка? Скомороху?
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14.09.2020 14:11 Ответить
Никакого кумовства, да, зебилы?
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14.09.2020 14:14 Ответить
Дедушка одобрил аннексию Крыма, потому что, по его мнению, "туда бы вошли американцы". Интересно, а своей внучке, которая живет в США и имеет ребенка - гражданина США. он рассказал, что американцы плохие и жить среди них страшно? Отговорил ребенка рожать в США, чтоб тот не имел проклятое американское гражданство? Или все, как обычно: украинцам надо дружить с "братьями-россиянами", но наши дети и внуки "дружат" с американцами, живя в плохой Америке? Какие же эти ватники лицемерные и мерзкие. А то, что они всех своих детей отправили в США и Европу, а не в Россию, говорит обо всем лучше любых их лживых слов!!!
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14.09.2020 14:16 Ответить
Судьба страны решается под одеялом.Миром правят деньги и бл
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14.09.2020 14:46 Ответить
Десь так я і думав...
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14.09.2020 15:14 Ответить
Вот так у нас все - внучечки, дочечки, сыночки, племяннички и т.д. и т.п. Как это все заколебало!
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14.09.2020 15:31 Ответить
мажорный"тампакс" и "потное желе" думают, что рулят нами.Еще и про Набокова напомнили.
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14.09.2020 15:56 Ответить
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko

Сергій Стерненко

@sternenko

·https://twitter.com/sternenko/status/1305481498276044800 1 ч

Колись у нас спросять, хто такий Зеленський, і ми зможемо сміливо відповідати, що це якийсь турист епохи онуки Фокіна.
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14.09.2020 16:27 Ответить
Береза: Теоретически Маша Фокина по знакомству могла пристроить своего охранника в министры обороны
14.09.2020, 12:31 • 1316 • https://uainfo.org/blognews/1600069860-bereza-teoreticheski-masha-fokina-po-znakomstvu-mogla-pristroit.html#mc-container 1

Меня не удивила информация о том, что это Маша Фокина пристроить своего дедушку Витольда Фокина в ТКГ в Минске, благодаря своему давнему знакомству с Ермаком.
Беда группы людей, которая пришла к власти, не только в том, что они неопытные и некомпетентные, но и в том, что они настолько глупы, что на должности подбирают людей, не учитывая их опыт, компетенции и соответствие, а лишь по знакомству или лояльности. В итоге, дураки подбирают себе знакомых дураков. Это объясняет не только провальную кадровую политику Зеленского, но и множественные его провалы в управлении государством, в экономике и в дипломатии, которой занимается ОП. Единичные качественные назначения - это исключение из правил, и они подтверждают все вышесказанное.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1600067566-butusov-masha-kotoraya-znaet-kak-zakonchit-voynu-vot.html Бутусов: Маша, которая знает как "закончить войну" - вот кто решает судьбу страны
Единственное, о чем соврала внучка Фокина - это о том, что Ермак друг детства. У них разница в возрасте в 14 лет. Это значит, что когда Маше было 7 лет, то Ермаку 21, а когда ей 12, то ему 26. Такой себе друг детства. Они познакомились значительно позже, и их сблизило... общее хобби. Но речь ведь не об этом. А о том, что теоретически Маша по знакомству могла пристроить своего охранника в министры обороны. Вот теперь и думайте, кто и кому протекцию у Зеленского организовал, чтобы должность получить или награду.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5006528082706591 Борислав БЕРЕЗА
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14.09.2020 16:28 Ответить
... А прктіческі МАША переплюнула даже ОПу Вовкі в успехах піара!
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14.09.2020 16:54 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/2/f/7/1/2f71794459d61e13462c0dfc7777a7dd/original.jpgВнучка Фокина и сестра Зверева Ей бы деньги считать в банке
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14.09.2020 17:27 Ответить
Рейтинг пошел в низ.
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14.09.2020 18:54 Ответить
Международная политика решается внучками и жУчками, за бутылкой пивасика в бане- главное шо не барыга!!!!
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14.09.2020 19:35 Ответить
ЗЕленые тайны Дениса Манжосова, ЗЕленая дружба ни разу не женатого Ермака , любящего посещать гей-гей заведения, изгнание Богдана, как "нелюбимой женщины",и дальнейшее публичное проявление его ревности к Ермаку -ЧТО ЭТО?
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14.09.2020 19:40 Ответить
Забыли с неё больше леди сделать, так и осталась допишите сами кем.
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14.09.2020 20:26 Ответить
Онучка Фокіна: Андрій Єрмак - мій друг дитинства, і це було наше особисте рішення, щоб дідусь увійшов до ТКГ - Цензор.НЕТ 1773
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14.09.2020 20:47 Ответить
У нее детство началось с 18 лет, кода познакомилась с Ермаком. А до этого что было? Детство в садике? Отсюда такие высказывания на публике... Никак не вырастет девочка... А дед говорит -взрослый человек... Да где там... Так спалить своего "друга детства", это же уметь надо. Чувствуется дедово воспитание.
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15.09.2020 07:42 Ответить
чудо-внучка навіть два речення українською нездатне сказати проживши все життя в Україні.
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16.09.2020 19:12 Ответить
сепаратизм у них наследственное,що старий маразматик що внучка маразматичка і звернуласт до такого
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30.09.2020 13:20 Ответить
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