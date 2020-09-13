Внучка Фокина: Андрей Ермак - мой друг детства, и это было наше личное решение, чтобы дедушка вошел в ТКГ. ВИДЕО
Глава Офиса Президента Андрей Ермак дружен с Марией Фокиной - внучкой первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина.
Об этом девушка заявила в программе "Светская жизнь" на канале "1+1", передает Цензор.НЕТ.
"Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим. Он не знал, что Андрей Ермак - это мой хороший друг детства. И Андрюше как раз тоже была нужна помощь - помочь в ситуации", - заявила Фокина.
Она "дружит" с Ермаком с 18 лет, видятся "достаточно часто".
"У дедушки всегда были амбиции. Он - серый кардинал. Он всегда за камерой, он не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей - как они могут закончить эту войну", - отметила Фокина.
Она также прокомментировала негативную реакцию украинского общества на заявления Фокина о Донбассе: "Мне кажется, дедушке, как сказать мягче, без разницы, что там о нем говорят. Он знает, что он делает. Он четко, разумно подходит к своим вопросам. Вот и все".
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Напомним, Витольд Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".
Заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, нардеп "Слуги народа" Александр Качура предложил вызвать члена украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина на заседание парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Однако тот отговорился занятостью.
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https://youtu.be/LO_anzT6SRg
Она росла на коленях у Андрея Ермака, а Ермак с дедушкой познакомились только недавно.
Хотелось бы почитать их "мудрые" объяснения.
"У дедушки всегда были амбиции. Он - серый кардинал."Источник:https://censor.net/ru/n3219019
Ой, тримайте мене семеро, а то лусну від сміху.
В оперативных разработках "конторы" (при совке), эта порнография называлась "создание серого оперативного хаоса". Работает недолго, но достаточно эффектно. + Используется "отвлечение на негодный об"ект".
- нет срабатывания на на угрозу независимости со стороны "конторы" (подследственность статей и компетенция СБУ;
-нет срабатывания контрразведывательных подразделений на явные признаки "ШП" (шпионаж), "госизмена в форме шпионажа". Причем внаглую, в обход и явное нарушение Законодательства Украины и внутриведомственных приказов.
- нет работы прокуратуры, СУ СБУ.
Там очень много преступлений подпадающих под УКУ.
преЗЕрватива..перепрошую (преЗЕдента) і всі антидержавні дії Пороха вже доведуть 100-відсотково.))))
Люди в этом возрасте работают....
Вот они герои нашего дня!!решающие между затяжкой кальяна судьбу Украины
Этот случай примечателен тем, что показывает как при торчке Зеленском происходит назначение на те или иные важные государственные (и не только) должности.
Это тихий ужас...
Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку…"
Вот и вся политика Зе, и никакого кумовства не надо!
Элеметарно вычислить сборища и состав Ылиты.
После того, как прогоним самых страшных врагов страны - хитрожопых
Всю Ылиту - по списку....
Єдине питання звідки народжуться ці зе-біли, які приводять цих шл*х до влади?
.
Одно неясно - анал табу?
Ответь, Ондрей!
любителям и почитателям "русскагамира"...... шо там "русскага" кроме местного угро-финства
нипанятна.....
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Сергій Стерненко
@sternenko
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Колись у нас спросять, хто такий Зеленський, і ми зможемо сміливо відповідати, що це якийсь турист епохи онуки Фокіна.
14.09.2020, 12:31 • 1316 • https://uainfo.org/blognews/1600069860-bereza-teoreticheski-masha-fokina-po-znakomstvu-mogla-pristroit.html#mc-container 1
Меня не удивила информация о том, что это Маша Фокина пристроить своего дедушку Витольда Фокина в ТКГ в Минске, благодаря своему давнему знакомству с Ермаком.
Беда группы людей, которая пришла к власти, не только в том, что они неопытные и некомпетентные, но и в том, что они настолько глупы, что на должности подбирают людей, не учитывая их опыт, компетенции и соответствие, а лишь по знакомству или лояльности. В итоге, дураки подбирают себе знакомых дураков. Это объясняет не только провальную кадровую политику Зеленского, но и множественные его провалы в управлении государством, в экономике и в дипломатии, которой занимается ОП. Единичные качественные назначения - это исключение из правил, и они подтверждают все вышесказанное.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1600067566-butusov-masha-kotoraya-znaet-kak-zakonchit-voynu-vot.html Бутусов: Маша, которая знает как "закончить войну" - вот кто решает судьбу страны
Единственное, о чем соврала внучка Фокина - это о том, что Ермак друг детства. У них разница в возрасте в 14 лет. Это значит, что когда Маше было 7 лет, то Ермаку 21, а когда ей 12, то ему 26. Такой себе друг детства. Они познакомились значительно позже, и их сблизило... общее хобби. Но речь ведь не об этом. А о том, что теоретически Маша по знакомству могла пристроить своего охранника в министры обороны. Вот теперь и думайте, кто и кому протекцию у Зеленского организовал, чтобы должность получить или награду.
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