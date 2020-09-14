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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Генсек ООН Гутерреш снова выступил против жестокости силовиков в Беларуси

Генсек ООН Гутерреш снова выступил против жестокости силовиков в Беларуси

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал "власти Беларуси" прекратить применять силу против мирных демонстрантов, расследовать сообщения о пытках задержанных и начать широкий инклюзивный диалог.

В заявлении, с которым в пятницу от имени главы ООН выступил его пресс-секретарь, говорится, что ситуация в Беларуси вызывает у него глубокую тревогу, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Организации. Его особенно беспокоят непрекращающиеся силовые действия против мирных протестующих и задержания людей, которые осуществляют свои законные демократические права. Гутерреш также обеспокоен сообщениями об использовании тактики запугивания против представителей гражданского общества, СМИ и оппозиции.

"Генеральный секретарь призывает власти воздержаться от применения силы против тех, кто участвует в мирных собраниях, и добиться того, чтобы обвинения в пытках и жестоком обращении с задержанными были полностью расследованы", - заявил пресс-секретарь Антониу Гутерриша.

Глава ООН подчеркнул, что "нынешний кризис могут преодолеть только сами белорусы путем широкого инклюзивного диалога". Он убежден, что в интересах стабильности этот диалог нужно начать немедленно.

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В ООН осудили применение силы против демонстрантов в Беларуси и призвали власти прекратить пытки и освободить всех задержанных.

Отмечается, что генеральный секретарь с самого начала протестов не раз обращался к "властям Беларуси" с призывом прекратить пытки задержанных. С аналогичным заявлением выступила и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также Комитет ООН по правам человека.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходил "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста. По данным МВД РБ, только в Минске задержали более 400 человек.

Автор: 

Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613) ООН (4168) репрессии (2767) Гутерриш Антониу (335)


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Топ комментарии
+3
выразил глубокую озабоченность?
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14.09.2020 00:19
+2
Никто в бывших респубиках ССCР после Украины уже не верит в Германию и Францию.Они беззубые и верят тупо в мир с Володей.Идиоты.Так что весь наш рубеж с Мордором между морей только с амерами.Надеемся что белорусы подтянутса.
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14.09.2020 00:33
+2
Ты путаеш две вещи.Борьбу за свою страну и разгон арабских и афрыканскх мигрантов.Меркель позволила им на халяву прийти.Но чем дальше на восток тем они понимают что им тут не рады.
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14.09.2020 00:49
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выразил глубокую озабоченность?
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14.09.2020 00:19 Ответить
Хватит ныть !!! Введите войска оон и наведите порядок !!! У вас есть все возможности!! .. и кста РБ как и Украина СОУЧРЕДИТЕЛИ твоей конторы под названием ООН - имеют право просить вас и так же спросить с вас за безразличие !!!
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14.09.2020 00:29 Ответить
Никто в бывших респубиках ССCР после Украины уже не верит в Германию и Францию.Они беззубые и верят тупо в мир с Володей.Идиоты.Так что весь наш рубеж с Мордором между морей только с амерами.Надеемся что белорусы подтянутса.
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14.09.2020 00:33 Ответить
А тем временем, в Германии на протестующих натравили собак... Тут вижу, тут не вижу. продолжайте в том же духе.
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14.09.2020 00:41 Ответить
Ты путаеш две вещи.Борьбу за свою страну и разгон арабских и афрыканскх мигрантов.Меркель позволила им на халяву прийти.Но чем дальше на восток тем они понимают что им тут не рады.
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14.09.2020 00:49 Ответить
Вы хоть знаете сколько он получает за эту фальшивую написанную херню что он несет..Сделать то ничего не может.
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14.09.2020 01:05 Ответить
Понимаеш-вопрос врмени.Молодеш уже был у нас В ЕС и в Штатах.Перемены необратимы.Они знают что есть что.Лука проигравет.Вопрос времени.
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14.09.2020 01:59 Ответить
Як дітки в садку . Європка хвилюється раз.... Європка хвилюється два....
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14.09.2020 03:36 Ответить
Генсек ООН Кофи Аннан любил кофе и болтать ерундой.
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14.09.2020 06:03 Ответить
а когда желтых жилетов убивали - почему не выступал ?
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14.09.2020 06:18 Ответить
Отчаянный этот парень гутерреш ))
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14.09.2020 08:08 Ответить
Рекомендую в ООН завести журнал регистрации озабоченностей, чтобы фиксировать эту "эффективную" деятельность... Может быть для грядущих юмористов пригодится!
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14.09.2020 09:19 Ответить
Насчёт жестокости. Насколько я знаю, в последних протестах в США погибших больше чем Беларуси. Почему бы ООН не заняться этим вопросом.
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20.09.2020 11:53 Ответить
 
 