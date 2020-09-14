Генсек ООН Гутерреш снова выступил против жестокости силовиков в Беларуси

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал "власти Беларуси" прекратить применять силу против мирных демонстрантов, расследовать сообщения о пытках задержанных и начать широкий инклюзивный диалог.

В заявлении, с которым в пятницу от имени главы ООН выступил его пресс-секретарь, говорится, что ситуация в Беларуси вызывает у него глубокую тревогу, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Организации. Его особенно беспокоят непрекращающиеся силовые действия против мирных протестующих и задержания людей, которые осуществляют свои законные демократические права. Гутерреш также обеспокоен сообщениями об использовании тактики запугивания против представителей гражданского общества, СМИ и оппозиции.

"Генеральный секретарь призывает власти воздержаться от применения силы против тех, кто участвует в мирных собраниях, и добиться того, чтобы обвинения в пытках и жестоком обращении с задержанными были полностью расследованы", - заявил пресс-секретарь Антониу Гутерриша.

Глава ООН подчеркнул, что "нынешний кризис могут преодолеть только сами белорусы путем широкого инклюзивного диалога". Он убежден, что в интересах стабильности этот диалог нужно начать немедленно.

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В ООН осудили применение силы против демонстрантов в Беларуси и призвали власти прекратить пытки и освободить всех задержанных.

Отмечается, что генеральный секретарь с самого начала протестов не раз обращался к "властям Беларуси" с призывом прекратить пытки задержанных. С аналогичным заявлением выступила и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также Комитет ООН по правам человека.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходил "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста. По данным МВД РБ, только в Минске задержали более 400 человек.