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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за вспышки COVID-19 в Израиле объявлен локдаун: закрыты школы и торговые центры, от дома можно отходить на 500 метров

Из-за вспышки COVID-19 в Израиле объявлен локдаун: закрыты школы и торговые центры, от дома можно отходить на 500 метров
Фото: nv.ua

На этой неделе в Израиле зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусом. С 7 по 12 сентября выявили 22 тысячи новых больных.

О таком решении правительства сообщил премьер Биньямин Нетаньяху во время телевизионного обращения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня во время заседания правительства мы достигли решения о жестком плане на три недели с опцией продления", - заявил Нетаньяху.

Локдаун продлится во время сезона еврейских праздников. От людей требуют не уходить от своих домов дальше, чем на 500 метров. Закрывают школы и торговые центры. Аптеки и супермаркеты продолжат работать.

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По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, в Израиле обнаружили 153 759 случаев COVID-19. На этой неделе в стране зафиксировали резкий всплеск заболеваемости. С 7 по 12 сентября выявили 22 тысячи новых больных.

Автор: 

Израиль (1924) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Пока не закроют синагоги , а будут закрывать спортзалы -- ничего не изменится .
Религиозные это главный разносчик заразы в любых конфессиях и в любых странах .

Глядя на пандемию становлюсь агрессивным антиклерикалом , хотя раньше был более терпимым к людской глупости ...
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14.09.2020 04:24
+8
И что, там не слушают "умников", которые говорят "Давайте все снимем маски и у нас будет Швеция!"? А что ж так?
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14.09.2020 02:08
+8
https://censor.net/ru/user/188159 Тобто диктатура,прикрита благими намірами.
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14.09.2020 04:55
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Ось вона - друга хвиля.
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14.09.2020 01:55 Ответить
Після виборів в нас також все закриють,якраз почнеться сезон распіраторних захворювань.А слова які попридумували,локдаун.
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14.09.2020 01:57 Ответить
Локдаун - це екстрений протокол дій, який забороняє людям вільно входити або залишати певну зону.
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14.09.2020 04:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/188159 Тобто диктатура,прикрита благими намірами.
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14.09.2020 04:55 Ответить
Так це Ви в початковій школі кричали "Це не диктант, а диктатура!", коли вчителька диктувала "Перед їдою треба мити руки!"
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14.09.2020 08:15 Ответить
Вопрос в том будут ли выборы. Но видно большое желание провести их сейчас, потому что весной после повышения тарифов газ-вода-электрика и ж в экономике, слуги зеленского наберут 0, х десятых.
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14.09.2020 06:15 Ответить
Повезло евреям... А белорусам не повезло. Пасха и так далее... Результат - все белорусы умерли....
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14.09.2020 02:02 Ответить
Из-за вспышки COVID-19 в Израиле объявлен локдаун: закрыты школы и торговые центры, от дома можно отходить на 500 метров - Цензор.НЕТ 968
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14.09.2020 02:10 Ответить
Да вы просто глупый мальчик! Власти скрывают! Смертность в Беларуси нулевая сейчас потому что там некому уже умирать.
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14.09.2020 02:18 Ответить
Нет, это потому, что Вам нечем думать.
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14.09.2020 02:22 Ответить
Из за таких идиотов как ты, что в Ковид не верят, Пандемия будет вечной.
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14.09.2020 02:25 Ответить
Я верю цифрам, что дает ООН, а не таракану. По приведенной диаграмме только за июнь 2020 года превышение смиертности над средней составило около 3500, за май примерно 1200-1300. А по сводкам, что дает таракан по ковиду, на 30 июня за все предыдущее время умерло 392 человека.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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14.09.2020 02:30 Ответить
А по Італії можна подивитись статистику померлих за останні роки?
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14.09.2020 07:51 Ответить
Дозволяю.Тепер можете дивитись.
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14.09.2020 10:18 Ответить
а ООН откуда эти цифры берёт, как не от таракана ))
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14.09.2020 08:05 Ответить
Так у таракана не хватает сообразиловки понять, что по общей смертности можно оценить масштабы эпидемии. Это как с этим фото. Оно было сайте РПЦ и предоставлено ее пресс-службой, но мы из него увидели больше, чем хотели в пресс-службе и чем хотел сам Гундяй.
Через спалах COVID-19 в Ізраїлі оголошено локдаун: закрито школи і торгові центри, від будинку можна відходити на 500 метрів - Цензор.НЕТ 3533
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14.09.2020 10:16 Ответить
Гнусный хвотошоп и происки богомерзких пендосов.
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14.09.2020 10:32 Ответить
Это происки самого Диавола с ТРИЗУБОМ!
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14.09.2020 10:53 Ответить
И что, там не слушают "умников", которые говорят "Давайте все снимем маски и у нас будет Швеция!"? А что ж так?
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14.09.2020 02:08 Ответить
Пока не закроют синагоги , а будут закрывать спортзалы -- ничего не изменится .
Религиозные это главный разносчик заразы в любых конфессиях и в любых странах .

Глядя на пандемию становлюсь агрессивным антиклерикалом , хотя раньше был более терпимым к людской глупости ...
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14.09.2020 04:24 Ответить
Надо ещё понимать , что уже 2.75 млн. тестов сделанно . И на 8.5 млн. жителей это каждый третий . За последний месяц больше миллиона сделали тестов .
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14.09.2020 04:33 Ответить
Из-за вспышки COVID-19 в Израиле объявлен локдаун: закрыты школы и торговые центры, от дома можно отходить на 500 метров - Цензор.НЕТ 6563
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14.09.2020 05:54 Ответить
"Вам не здається, що їсти з такої далекої відстані - це занадто?"
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14.09.2020 07:43 Ответить
Вот это войнушка идёт.
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14.09.2020 06:44 Ответить
А можна записатись в поліцію Ізраїлю? Щоб контролювати дотримання рішення Кнесету?
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14.09.2020 07:47 Ответить
Кажуть, одним з критеріїв набору туди є проведене обрізання. Готові пожертвувати крайньою плоттю заради цього?😃
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14.09.2020 08:08 Ответить
Можно, после 3 лет службы в ЦАХАЛ, в которой реально придётся из почти 3 лет (32 месяца) минимум 2 года воевать с арабами.

Это вам не нац.полиция Украины с парой логических тестов и простенькими нормативами по физо.
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14.09.2020 08:57 Ответить
А зє-маланець впустив до України кілька сотень біснуватих хасидів. Реверанс в бік Землі обітованної ціною індукції спалаху захворюваності в Умані
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14.09.2020 08:06 Ответить
Из-за вспышки COVID-19 в Израиле объявлен локдаун./И поэтому-чтобы уменьшить в Израиле количество ковидоносцев-26 конгрессменов-республиканцев просят Украину разрешить въезд еще двум тысячам хасидов.Молчание правящего Украиной кодлана Коломойского знак его согласия. При том что:Опасные связи: хасидов обвинили в распространении коронавируса в Израиле
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14.09.2020 08:20 Ответить
В Україні треба закрити на карантин всі заклади освіти. Чого чекає вдала Зеленського? Повторення Бергамо?
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14.09.2020 08:43 Ответить
Что имеем: евреи не украинцы, им сказали маски носить - они носят. А вирус всё равно распространяется. Может маски не помогают всётаки?
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14.09.2020 09:44 Ответить
Религиозные нихера не носят ... и хрен слушают распоряжения кабмина !
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14.09.2020 15:13 Ответить
 
 