Из-за вспышки COVID-19 в Израиле объявлен локдаун: закрыты школы и торговые центры, от дома можно отходить на 500 метров
На этой неделе в Израиле зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусом. С 7 по 12 сентября выявили 22 тысячи новых больных.
О таком решении правительства сообщил премьер Биньямин Нетаньяху во время телевизионного обращения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сегодня во время заседания правительства мы достигли решения о жестком плане на три недели с опцией продления", - заявил Нетаньяху.
Локдаун продлится во время сезона еврейских праздников. От людей требуют не уходить от своих домов дальше, чем на 500 метров. Закрывают школы и торговые центры. Аптеки и супермаркеты продолжат работать.
По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, в Израиле обнаружили 153 759 случаев COVID-19. На этой неделе в стране зафиксировали резкий всплеск заболеваемости. С 7 по 12 сентября выявили 22 тысячи новых больных.
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Религиозные это главный разносчик заразы в любых конфессиях и в любых странах .
Глядя на пандемию становлюсь агрессивным антиклерикалом , хотя раньше был более терпимым к людской глупости ...
Это вам не нац.полиция Украины с парой логических тестов и простенькими нормативами по физо.