Украинская сторона на встрече в Берлине не давала обязательств о пересмотре постановления ВР о местных выборах, - Ермак
Украинская сторона проинформировала коллег по нормандской встрече, что Верховная Рада может пересмотреть постановление о местных выборах в части их проведения на Донбассе, однако пока соответствующий документ не рассмотрен.
Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал в интервью телеканалу "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Никаких обязательств с украинской стороны в отношении пересмотра постановления Верховной Рады не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента. Мы только проинформировали коллег по нормандской встрече о том, что депутатами партии "Слуга народа" еще 28 июля внесено постановление об изменениях, и это постановление сегодня есть, оно в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной Рады, где будет решаться его судьба как юридического документа", - заявил он.
Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что Россия требует от Украины внести изменения в постановление о местных выборах на Донбассе, однако не заинтересована в их проведении. Вместо этого Кремль пытается реализовать в ОРДЛО приднестровский сценарий.
"Почему-то все трактуют требования России как требование провести выборы. На самом деле это абсолютно не так. Россия придралась чисто формально к одной позиции в этом постановлении, где говорится, что выборы не могут пройти, пока Украина не будет контролировать свою границу. Это действительно прямое нарушение Минских соглашений, где в пункте 9 написано, что сначала выборы, на следующий день начало передачи границы. Поэтому вопрос о выборах и физически невозможен 25 октября", - объяснил участник переговоров.
Напомним, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин заявил, что в ходе встречи политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже 11 сентября украинская делегация отметила возможность внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов. Причем поданный на рассмотрение документ полностью соответствует Минским соглашениям.
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Но, такое желание уже сильно-сильно ЕСТЬ!
Отметим, что в первой версии постановления в пункте 4 говорилось о военной агрессии РФ в отношении Украины, а также российских боевиках на Донбассе. После внесения изменений текст пункта значительно уменьшился и упоминания о России исчезли.
https://hvylya.net/news/215383-v-sluge-naroda-obyasnili-pochemu-ubrali-slova-o-rossii-iz-postanovleniya-o-vyborah-v-ordlo
І ти , як юрист , це добре розумієш !
Тепер можна завантажить "Блазня" з "блаЗЕнятами" у гроби і пустить їх по річці Сіверський Донець... І хай пливуть за водою... Захочуть - спиняться в ОРДЛО... Не захочуть - хай пливуть прямо до Ростова...
4. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона.
Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания данного документа, принять постановление Верховной рады Украины с указанием территории, на которую распространяется особый режим в соответствии с Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 г.
"Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время переговоров в Берлине украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине. Верховная Рада якобы в ближайшее время рассмотрит вопрос корректировки уже принятого постановления.
Об этом Козак заявил во время пресс-конференции по результатам встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://vybory.rbc.ua/rus/2020/kozak-zayavil-rada-peresmotrit-postanovlenie-1599849934.html РБК-Украина .Источник: https://censor.net/ru/n3218882
Мы можем говорить о незаконном захвате власти и смещении с должности Зеленского
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1484069988451351&id=100005450920119
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
ті хто начебто представляють нашу Державу вже забули що мають рпаво і делеговані туди за тим, щоби висувати якісь свої...наші умови (адекватні і рівноцінні по вартості і компромісам)... вони тільки слухать ті...і пробують адаптувати їх для сприйняття лохторатом... щоби на слух - гарно...а по суті - зрада!! та щоб ніхто не помітив...не вдумався!...ага! зараз!!! щаз...
угу, обладатели трускавецкого диплома сами додумались. Очередная ложь от ермака.О том, что россия требует изменить Постановление узнали из СМИ, но там была лишь общая информация.О конкретике изменений знали лишь переговорщики.Так от кого получили ценные указания ретивые "слуги уродца" ?
"Почему-то все трактуют требования России как требование провести выборы. На самом деле это абсолютно не так. Россия придралась чисто формально к одной позиции в этом постановлении, где говорится, что выборы не могут пройти, пока Украина не будет контролировать свою границу"
ПОДСКАЗЫВАЮ: замените эту фразу на "пока не будет гарантировано выполнение на этих территориях законов Украины"
Ну тоді вірю, авжеж.