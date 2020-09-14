Украинская сторона на встрече в Берлине не давала обязательств о пересмотре постановления ВР о местных выборах, - Ермак

Украинская сторона проинформировала коллег по нормандской встрече, что Верховная Рада может пересмотреть постановление о местных выборах в части их проведения на Донбассе, однако пока соответствующий документ не рассмотрен.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал в интервью телеканалу "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких обязательств с украинской стороны в отношении пересмотра постановления Верховной Рады не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента. Мы только проинформировали коллег по нормандской встрече о том, что депутатами партии "Слуга народа" еще 28 июля внесено постановление об изменениях, и это постановление сегодня есть, оно в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной Рады, где будет решаться его судьба как юридического документа", - заявил он.

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что Россия требует от Украины внести изменения в постановление о местных выборах на Донбассе, однако не заинтересована в их проведении. Вместо этого Кремль пытается реализовать в ОРДЛО приднестровский сценарий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Внучка Фокина: Андрей Ермак - мой друг детства, и это было наше личное решение, чтобы дедушка вошел в ТКГ. ВИДЕО

"Почему-то все трактуют требования России как требование провести выборы. На самом деле это абсолютно не так. Россия придралась чисто формально к одной позиции в этом постановлении, где говорится, что выборы не могут пройти, пока Украина не будет контролировать свою границу. Это действительно прямое нарушение Минских соглашений, где в пункте 9 написано, что сначала выборы, на следующий день начало передачи границы. Поэтому вопрос о выборах и физически невозможен 25 октября", - объяснил участник переговоров.

Напомним, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин заявил, что в ходе встречи политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже 11 сентября украинская делегация отметила возможность внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов. Причем поданный на рассмотрение документ полностью соответствует Минским соглашениям.