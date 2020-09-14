РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8696 посетителей онлайн
Новости Местные выборы-2020
6 172 36

Украинская сторона на встрече в Берлине не давала обязательств о пересмотре постановления ВР о местных выборах, - Ермак

Украинская сторона на встрече в Берлине не давала обязательств о пересмотре постановления ВР о местных выборах, - Ермак

Украинская сторона проинформировала коллег по нормандской встрече, что Верховная Рада может пересмотреть постановление о местных выборах в части их проведения на Донбассе, однако пока соответствующий документ не рассмотрен.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал в интервью телеканалу "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких обязательств с украинской стороны в отношении пересмотра постановления Верховной Рады не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента. Мы только проинформировали коллег по нормандской встрече о том, что депутатами партии "Слуга народа" еще 28 июля внесено постановление об изменениях, и это постановление сегодня есть, оно в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной Рады, где будет решаться его судьба как юридического документа", - заявил он.

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что Россия требует от Украины внести изменения в постановление о местных выборах на Донбассе, однако не заинтересована в их проведении. Вместо этого Кремль пытается реализовать в ОРДЛО приднестровский сценарий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Внучка Фокина: Андрей Ермак - мой друг детства, и это было наше личное решение, чтобы дедушка вошел в ТКГ. ВИДЕО

"Почему-то все трактуют требования России как требование провести выборы. На самом деле это абсолютно не так. Россия придралась чисто формально к одной позиции в этом постановлении, где говорится, что выборы не могут пройти, пока Украина не будет контролировать свою границу. Это действительно прямое нарушение Минских соглашений, где в пункте 9 написано, что сначала выборы, на следующий день начало передачи границы. Поэтому вопрос о выборах и физически невозможен 25 октября", - объяснил участник переговоров.

Напомним, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин заявил, что в ходе встречи политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже 11 сентября украинская делегация отметила возможность внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов. Причем поданный на рассмотрение документ полностью соответствует Минским соглашениям.

Автор: 

местные выборы (2752) Донбасс (26956) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1264) Костин Андрей (181) Гармаш Сергей (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+34
Украинский народ еще не палил возле ВР шины и не врывался туда...
Но, такое желание уже сильно-сильно ЕСТЬ!
показать весь комментарий
14.09.2020 02:21
+27
Ти падлюко підписав створення консультативної ради з ОРДЛО не маючи ні права, ні повноважень підписувати. Це називається замах на злочин і за це понесеш покарання. Богдан в інтерв'ю Гордону цей факт розклав по поличках. В Ростов не втечеш... ну хіба що в гробу.
показать весь комментарий
14.09.2020 02:49
+26
Ага, только "слуга" Качура почему-то подает предложение убрать упоминание России как агрессора в постановлении о проведении местных выборов в Украине, чтобы сделать его "более сухим и юридически взвешенным". Это вообще что???
показать весь комментарий
14.09.2020 02:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украинский народ еще не палил возле ВР шины и не врывался туда...
Но, такое желание уже сильно-сильно ЕСТЬ!
показать весь комментарий
14.09.2020 02:21 Ответить
дЕрмак-- гнида продажная какого хрена ты вообще туда поперся и подписал документы ? Ты же чмошник брехливый орал что ети бумаги никакой юридической силы не имееют
показать весь комментарий
14.09.2020 07:41 Ответить
секретут не может сам , решать такие вопросы ,гнида зельцман его туда послал !
показать весь комментарий
14.09.2020 08:14 Ответить
Ага, только "слуга" Качура почему-то подает предложение убрать упоминание России как агрессора в постановлении о проведении местных выборов в Украине, чтобы сделать его "более сухим и юридически взвешенным". Это вообще что???
показать весь комментарий
14.09.2020 02:30 Ответить
Обосрался дерьмак
показать весь комментарий
14.09.2020 02:39 Ответить
И не дерьмак ,а зеленский« янелох»! Оно 🤢🤡🐀👹🐲тупое , как валенок ,а ермака к нему приставила гебня исполнять то , что рашисты прописали!
показать весь комментарий
14.09.2020 07:23 Ответить
Ти падлюко підписав створення консультативної ради з ОРДЛО не маючи ні права, ні повноважень підписувати. Це називається замах на злочин і за це понесеш покарання. Богдан в інтерв'ю Гордону цей факт розклав по поличках. В Ростов не втечеш... ну хіба що в гробу.
показать весь комментарий
14.09.2020 02:49 Ответить
Давала чи ні обіцянки, а переглядати постанову будуть. Якщо патріоти їм не завадять.
показать весь комментарий
14.09.2020 03:23 Ответить
холуй и подстилка кремля Качура. от партии "Слуга народа" Александр Качура заявил, что из закона о местных выборах на https://hvylya.net/news/215352-garmash-ocenil-riski-sovmestnoy-inspekcii-s-boevikami-na-donbasse Донбассе планируют убрать слова об агрессии России, чтобы сделать текст "более сухим" и без эмоций. (ФОТО)
Отметим, что в первой версии постановления в пункте 4 говорилось о военной агрессии РФ в отношении Украины, а также российских боевиках на Донбассе. После внесения изменений текст пункта значительно уменьшился и упоминания о России исчезли.

https://hvylya.net/news/215383-v-sluge-naroda-obyasnili-pochemu-ubrali-slova-o-rossii-iz-postanovleniya-o-vyborah-v-ordlo
показать весь комментарий
14.09.2020 03:27 Ответить
Ох Ермаче , зупинися , бо зрада украінських інтересів карається законом !
І ти , як юрист , це добре розумієш !
показать весь комментарий
14.09.2020 03:55 Ответить
Чушь полная, во всем виноват зельцман , за которого голосовало баранье 🐏🐏🐏🐑🐑🐑, и несёт за все ответственность ОНО💩🤡🤢 лично !
показать весь комментарий
14.09.2020 07:27 Ответить
он не предатель он враг какая зрада
показать весь комментарий
14.09.2020 12:33 Ответить
Напомните ,кто такой Ермак ? Нарид голосовал за Голобородько ,где он?🙄🤦🤔
показать весь комментарий
14.09.2020 05:37 Ответить
************** володька оказался.
показать весь комментарий
14.09.2020 11:44 Ответить
Колись був цікавий "прецедент" - після того, як Володимир Великий укріпився на великокняжому престолі, він, для зміцнення "релігійно-ідеологічної складової", утворив "дванадцятибожжя" - племінні боги стали своєрідною "небесною радою" Великого князівства Київського... Туди ввійшли полянський Перун, древлянський Даждьбог, Новгородський Хорс, та інші боги племен, що складали ВКК... Ну, а потім був "суд"... На суді Перун виступав у якості "обвинуваченого"... "Склад злочину" - "зрада" свого "внука", князя Святослава, що був убитий печенігами...(згідно з релігійними віруваннями наших предків, князь племінний - "внук" племінного бога). Його визнали "винним", його дерев"яна статуя була скинута з постаменту і по Боричевому взвозу стягнута кіньми до Дніпра. А там її кинули з берега і пустили за водою. Дружинники пливли поряд на човнах і супроводжували її, списами ************, щоб вона не прибилася до берега, аж до кордону князівства з Диким Полем - Хортиці, в Печенігію. Пам"ять збереглася у назві місцевості "Видубичі", де прибічники Перуна останній раз просили бога "видибать" з води... Ну а зміну "небесного покровителя" династії Володимиром ми бачимо у "Слові о полку Ігореве...", де потомки Володимира іменуються "Даждьбожими внуками". Володимир-же, по матері, древлянській князівні Малі, був княжичем древлянського роду...
Тепер можна завантажить "Блазня" з "блаЗЕнятами" у гроби і пустить їх по річці Сіверський Донець... І хай пливуть за водою... Захочуть - спиняться в ОРДЛО... Не захочуть - хай пливуть прямо до Ростова...
показать весь комментарий
14.09.2020 05:39 Ответить
Вот о чём говорит Дерьмак (п. 4 "Минских соглашений"):
4. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона.
Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания данного документа, принять постановление Верховной рады Украины с указанием территории, на которую распространяется особый режим в соответствии с Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 г.
показать весь комментарий
14.09.2020 06:12 Ответить
Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят 16.09.2014 г. и с тех пор неоднократно продлевался, в т.ч. даже зебилами в ВР (которые его не читали). В нём есть и о выборах: "В соответствии с пунктом 30 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых, городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на воскресенье, 7 декабря 2014 года". Эти выборы были сорваны }{уйлом (Дебальцево и т.п.), после чего был подписан "Минск-2", и всё подвисло почти на 6 лет. Но зато все эти 6 лет }{уйло исправно получает санкции за срыв "Минска", которые Дерьмак хочет теперь с }{уйла снять.
показать весь комментарий
14.09.2020 06:25 Ответить
А нахрена тогда пиз...ть, что "ВР может пересмотреть постановление о проведении местных выборов.." если такой пересмотр практически уже невозможен?
показать весь комментарий
14.09.2020 07:11 Ответить
Звіздить дєрмак чи його рашенкапо казак ?
"Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время переговоров в Берлине украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине. Верховная Рада якобы в ближайшее время рассмотрит вопрос корректировки уже принятого постановления.
Об этом Козак заявил во время пресс-конференции по результатам встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://vybory.rbc.ua/rus/2020/kozak-zayavil-rada-peresmotrit-postanovlenie-1599849934.html РБК-Украина .Источник: https://censor.net/ru/n3218882
показать весь комментарий
14.09.2020 07:51 Ответить
Можливо Єрмак і правду каже, що в Берліні не давали. Вони давали в іншому місті. Але точно дпавали і будуть це робити.
показать весь комментарий
14.09.2020 08:07 Ответить
https://twitter.com/PavloNuss Pavlo Nuss

Мы можем говорить о незаконном захвате власти и смещении с должности Зеленского

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1484069988451351&id=100005450920119
показать весь комментарий
14.09.2020 08:41 Ответить
Дерьмак успокоил.... Значит Украина дала ещё более жуткие и опасные обязательства....
показать весь комментарий
14.09.2020 09:01 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
14.09.2020 09:02 Ответить
Українська сторона поставила вимогу до кацапів відвалити запоребрик і сміття своє прибрати, чи лише вислуховуєте вимоги загарбників?
показать весь комментарий
14.09.2020 09:03 Ответить
українська (ой ні! такі сумніви щодо українськості отих...отих манкуртів)...
ті хто начебто представляють нашу Державу вже забули що мають рпаво і делеговані туди за тим, щоби висувати якісь свої...наші умови (адекватні і рівноцінні по вартості і компромісам)... вони тільки слухать ті...і пробують адаптувати їх для сприйняття лохторатом... щоби на слух - гарно...а по суті - зрада!! та щоб ніхто не помітив...не вдумався!...ага! зараз!!! щаз...
показать весь комментарий
14.09.2020 12:02 Ответить
Єрмак як вуж на сковороді. Бреше, бреше, бреше.
показать весь комментарий
14.09.2020 09:12 Ответить
Мы только проинформировали коллег по нормандской встрече о том, что депутатами партии "Слуга народа" еще 28 июля внесено постановление об изменениях"Источник: https://censor.net/ru/n3219029
угу, обладатели трускавецкого диплома сами додумались. Очередная ложь от ермака.О том, что россия требует изменить Постановление узнали из СМИ, но там была лишь общая информация.О конкретике изменений знали лишь переговорщики.Так от кого получили ценные указания ретивые "слуги уродца" ?
показать весь комментарий
14.09.2020 09:30 Ответить
"
"Почему-то все трактуют требования России как требование провести выборы. На самом деле это абсолютно не так. Россия придралась чисто формально к одной позиции в этом постановлении, где говорится, что выборы не могут пройти, пока Украина не будет контролировать свою границу"
ПОДСКАЗЫВАЮ: замените эту фразу на "пока не будет гарантировано выполнение на этих территориях законов Украины"
показать весь комментарий
14.09.2020 09:53 Ответить
Любопытно, хоть один из лишнехромосомов знает, что выборы обязаны быть по Украинским законам? Тоже есть пункт!!! Которые предусматривает свободные выборы, без дула автомата, с предвыборной компании и т.д. и т.п.!
показать весь комментарий
14.09.2020 11:05 Ответить
Ермак трактует Минские соглашения как и РФ- вначале выборы, потом контроль за границей. Ну, и каков тогда будет результат переговоров "своих со своими"?
показать весь комментарий
14.09.2020 10:57 Ответить
Боюся, навіть запитати, але Маша в курсє?
показать весь комментарий
14.09.2020 10:58 Ответить
Це той самий дЄрьмак, який казав Волкеру, що його брат загинув в АТО?
Ну тоді вірю, авжеж.

Українська сторона на зустрічі в Берліні не давала зобов'язань про перегляд судового рішення ВР про місцеві вибори, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9655
показать весь комментарий
14.09.2020 11:07 Ответить
Еще никогда агент Козырь небыл так близок к провалу.
показать весь комментарий
14.09.2020 11:28 Ответить
Это он наверное в кармане фигу держал, когда обещания давал.
показать весь комментарий
14.09.2020 11:49 Ответить
Как только эти "суки урода" внесут данное постановление в ВР их тут же вынесут из ВР нахер !!!
показать весь комментарий
14.09.2020 12:08 Ответить
Так это уже стало нормой, сначала предатели чего то там тайно перетрут, потом кремлевцы озвучат суть, наши гниды оценят реакцию общества, и скажут, ... все не так, мы ничего не знаем...
показать весь комментарий
14.09.2020 12:13 Ответить
 
 