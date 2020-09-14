С сегодняшнего дня в Украине установлено новое эпидемическое зонирование, Киев - в "оранжевой" зоне карантина
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на своем заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября. Киев вошел в "оранжевую" зону.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
К красной зоне будут отнесены:
- город Чоп Закарпатской области; Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно Ривненской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- город Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.
К оранжевой зоне будут отнесены:
- Винница, Казатин и Винницкий район Винницкой области;
- Киверцевский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;
- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянском районы Житомирской области;
- города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области;
- города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
- города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области;
- город Вознесенск Николаевской области;
- город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
- города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ровенский районы Ривненской области;
- город Сумы Сумской области;
- город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
- город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- город Смела, Корсунь-Шевченковский и Смелянской районы Черкасской области;
- город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
- Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
- город Киев.
К желтой зоне будут отнесены:
- города Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Козятинский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Томашпольский районы Винницкой области;
- города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивський, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;
- города Житомир и Малин, Коростышевский, Любарский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Чудновский районы Житомирской области;
- города Берегово и Хуст, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Мижгирський, Переченський, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
- город Яремча, Галицкий, Долинский, Надвирнянский, Снятиський и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Ржищев, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Иванковский, Макаровский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;
- города Борислав, Моршин, Самбор и Стрый, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;
- города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;
- города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Сиротский районы Одесской области;
- город Ривне, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ривненской области;
- города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Середина-Буцкий, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
- города Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокуцький, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
- города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;
- города Черкассы, Ватутино и Умань, Драбовский, Жашковский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский и Черкасский районы Черкасской области;
- города Чернигов и Прилуки, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районах Черниговской области.
Такие эпидемические уровние устанавливаются на 14 дней.
Отметим, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности, дополнительно к противоэпидемических ограничений, предусмотренных для "зеленого" и "желтого" уровня эпидемической опасности, запрещается:
- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий при участии более 220 человек и более одного человека на 10 квавдратных метров площади;
- деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц; посещение учебных заведений группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;
- проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации. Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации, подлежат обязательному тестированию на COVID-19 в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения;
- деятельность спортивных залов, фитнесс-центров;
- прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;
- оздоровление и отдых детей за пределами указанной территории; посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев;
- перевозки пассажиров автомобильным (кроме такси) и городским электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном, межрайонном сообщении в количестве более 50%в количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства;
- прием посетителей заведения торгового (в том числе в магазинах, расположенных в торгово-развлекательных центрах) и бытового обслуживания населения;
- деятельность по предоставлению услуг общественного питания, кроме случаев приема посетителей с обеспечением наполненности не более чем на 50% посадочных мест в помещении заведения.
В отличие от самых жестких ограничений, предусмотренных для красных карантинных зон, в Киеве не будут запрещать:
- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий — если в них участвует не более 220 человек, из расчета не более 1 человека на 10 квадратных метров площади здания;
- работу общественного транспорта; посещение образовательных учреждений;
- работу ТРЦ, кафе и ресторанов; посадку в межобластной транспорт (поезда, автобусы).
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Аж "жаба давит" - ничего не делаешь, и министр в кабинете с министрами)))
\\\\\\\\\ деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц; посещение учебных заведений группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования; Источник: https://censor.net/ru/n3219031\\\\\\\\
\\\\\\\прием посетителей заведения торгового (в том числе в магазинах, расположенных в торгово-развлекательных центрах) и бытового обслуживания населения; Источник: https://censor.net/ru/n3219031\\\\\\\\
Зачем ты накручиваешь себя с самого утра?
Где люди носят маски, там цвет зелёненький.
Там где не носят - там красненький.
Маска - не акваланг.
Найти всегда можно или самому сделать.
Успокоилась?
Ну вот и хорошо.
Яскравий приклад (і далеко не єдиний) неефективності масок - це Іспанія, де навіть плавати вздовж пляжів треба в масці.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/
Звідки "друга хвиля", якщо маски працюють?
В местах скопления людей.
а я решил, что тебе надо носить ведро на голове, иначе ты опасен для окружающих
Наведи приклади, будь ласка.
Ніхто не пише і не говорить,що вірусу не має. Він був і буде,поки існує людство.
Люди пишуть,що влада вкрала гроші-всі 68 млрд.грн і крім заборон,нічого не пропонує.
Чому за пів року не вирішили транспортну проблему? Чому міський транспорт,як наземний,так і в метрополітені поїзди,не ходять з інтервалом в 1.5-2 хвилини,щоб розвантажити пасажиропотік? Що для цього зробили? Закупили автобуси,трамваї,поїзди в метро,запустили на маршрути більше автобусів(тих же нових ФОПів,а не тільки "своїх" маршруточників)? Ніт,нічого зроблено не було.
Соціальні служби працюють і найбільш вразливим до вірусу категоріям людей забезпечили доставку ліків та продуктів,щоб літні люди та люди з серйозними хронічними хворобами не ризикували здоров'ям та не ходили по Форах та аптеках,а все їм привозили додому? Ніхєра Стіпанов не зробив,як і Ляшко,як і Вава. Чи вони забезпечили людей транспортом після хіміо чи променевої терапії? Хєр там. ПЛР- тести,-прибуття 10 млн.штук Вава анонсував ще в березні,і де вони- лєтять і ******** по 1800 грн/ тест? Вава в себе на віллі в Італії ставить вже,мабуть,платінові унітази а Стіпанов золоті.
А рекомендації про миття рук,соціальну дистанцію і самоізоляцію при нездужанні- ці рекомендації г- н Тедрос(голова ВОЗ),санітар Стіпанов та ВеликийБудівельникДаріг нехай засунуть собі в жопу. В Україні руки миють всі,починаючи з дворічного віку(до двох років допомогають батьки). Для Тедроса,який в себе в Ефіопії мив руки тільки в сезон дощів,це можливо і дивно,але в Україні руки миють. На Банковій,в МОЗі,в ВОЗ не миють,а українці миють.
І **** ніхто ніколи в Україні в рот один одному не плював і не плює,на голову не лізе і не ліз. При температурі люди не йшли на навчання чи на роботу,а залишались вдома і лікувались,як це не дивно, і до коронавірусу.
З 14 вересня знову припиняють планові операції. Це геноцид,це вбивство людей. Людині,якій призначено стентування на 14 вересня,коли вона його зробить? Коли стане ургентним хворим і її шарахне інфаркт чи інсульт?І якщо їй пощастить,то вона всього навсього стане недієздатна- буде паралізована і буде пускати слюні,а якщо не пощастить- тоді ногами вперед. Зате без ковіду. І таких сотні тисяч пацієнтів.
Не громадяни України винні в тому,що епідемія зростає,а наші можновладці,які повністю просрали протиепідемічні заходи своєю бездіяльністю( крадіжку 68 млрд.грн до уваги не берем- це Ваві на життя).(с)
Але чьому в одних містах люди виконують елементарні вимоги, а в інших ні?
Тобто вранці і впродовж дня влада повинна надягати вам маски й мити руки?
Не треба все до одної кучі змішувати.
Ти ще про червоні лінії не зазначила і про зраду з "вагнерівцями".
Оранжевыми вы стали.
Шо!
а маски жодним чином не впливають на поширення вірусів, вивчайте
https://swprs.org/face-masks-evidence/
https://amantonio.livejournal.com/52798.html
https://ukrainian.voanews.com/a/masky-profilaktyka-covid19-poky-ne-zyavytsya-vaccyna/5581823.html Носіння масок - найкраща профілактика Ковід-19, поки не з'явиться вакцина.
і, власне, в кінці твого посилання згадується те, заради чого це все робиться: ВАКЦИНА
та ж сама афера, що майже вдалося втілити в 2010 році із свиним грипом
Оторвись от методички, выпей чаю.
Зевиборці достойні зевлади...
Нащо плодити розпорядження, які ніхто не збирається виконувати. І те саме з контролюем виконання
І почни вже відрізняти два елементарні абсолютно нетотожні поняття: "людина, яка має позитивний результат тесту" і "людина, що захворіла".
Чи Ви й раніше тестували себе на грип та ще 2-3 сотні різних ГРВІ?