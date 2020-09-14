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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня вблизи н.п. Авдеевка и Пески, боевых потерь нет, - штаб ОС

Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня вблизи н.п. Авдеевка и Пески, боевых потерь нет, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинским защитниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 13 сентября, 2 нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону украинских позиций зафиксированы вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка.

В ответ на огневые провокации украинские защитники оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил, в результате выстрелов, боевых потерь и ранений нет.

Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидированы один пожар в районе населенного пункта Николаевка и два - неподалеку рт Марьинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОБСЕ зафиксировали ряд нарушений со стороны наемников РФ на Донбассе

С начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - сообщили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня вблизи н.п. Авдеевка и Пески, боевых потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (27165) штаб (1233) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+24
Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня вблизи н.п. Авдеевка и Пески, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9080
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14.09.2020 07:49
+17
Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу н.п. Авдіївка та Піски, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9140
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14.09.2020 08:01
+14
Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу н.п. Авдіївка та Піски, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7199
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14.09.2020 08:10
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Правила форума Совет форумчан
Устойчивое «перемирие « ***** и зелемразей 😱
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14.09.2020 07:38 Ответить
Это информационное прикрытие беспредела Мавзолейных шакалов в Белоруси,отвлечь внимание от основного события,это чисто КГБшные фишки....
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14.09.2020 07:45 Ответить
Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня вблизи н.п. Авдеевка и Пески, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9080
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14.09.2020 07:49 Ответить
Точно! Зрадники, котрі видаючи себе за самих патріотистих патріотів, постійно вже півтора роки скрізь деруться:"Зрада! України большє нєт! ".
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14.09.2020 08:04 Ответить
Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу н.п. Авдіївка та Піски, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7199
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14.09.2020 08:10 Ответить
Так не будьте терпилами ,которых шут уклонист посылает на сафари!
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14.09.2020 07:53 Ответить
Померяй температуру.
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14.09.2020 08:07 Ответить
Привіт, Дніпро.
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14.09.2020 08:28 Ответить
Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу н.п. Авдіївка та Піски, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6509
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14.09.2020 09:35 Ответить
Ти думаєш я тебе не впізнав вчора?
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14.09.2020 09:39 Ответить
В них вчора величезний червоно чорний стяг піднімали.
Певно вата казилась до нестями.
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14.09.2020 09:41 Ответить
Привет, "толерантная".
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14.09.2020 09:43 Ответить
Так. В лапках. Повторю тобі. Я толерантна до всього українського. Але не до росіского.
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14.09.2020 09:59 Ответить
Узнал?
У старых запорожских сталеваров это бывает.
Вредные условия труда.
Пенсия большая?
"Зстали" благодарен?
За Буряка голосовал?
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14.09.2020 09:47 Ответить
Вовік зробив війну ;іхтамнєтов; з ;потєрьнєтамі;.
От тільки віри ні Вовіку, ні його кацапському колезі нема....
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14.09.2020 08:00 Ответить
Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу н.п. Авдіївка та Піски, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9140
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14.09.2020 08:01 Ответить
О чем Вы говорите ? Какая может быть вера УБИЙЦАМ ?
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14.09.2020 08:03 Ответить
Бойових втрат немає... Все переводять у небойові.
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14.09.2020 08:06 Ответить
сподіваюся ми не повелися на провокаціїї і не стріляли у відповаідь! так, тєрпіли 73?
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14.09.2020 08:18 Ответить
Так і хочуть підісрать янелоху. Ні стида, ні совісті.
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14.09.2020 08:30 Ответить
Вы Фсе врёте...у Клоуна в голове давно уже "мир и благодать", поэтому не может быть "порушення тиші"...
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14.09.2020 08:31 Ответить
Так рахується порушенням перемиря чи не рахується ? В ОПі думають, мандель буде тягнути зламаного сірничка в дєрмака, як випадок покаже. В цих ЗЕ все випадкове, люди, призначення, дії в політиці
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14.09.2020 08:54 Ответить
 
 