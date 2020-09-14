Наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня вблизи н.п. Авдеевка и Пески, боевых потерь нет, - штаб ОС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинским защитниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, за прошедшие сутки, 13 сентября, 2 нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону украинских позиций зафиксированы вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка.
В ответ на огневые провокации украинские защитники оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил, в результате выстрелов, боевых потерь и ранений нет.
Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидированы один пожар в районе населенного пункта Николаевка и два - неподалеку рт Марьинки.
С начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - сообщили в пресс-центре ОС.
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