Глава МИД Польши Рау заявил, что Лукашенко утратил легитимность: "Это совсем другой субъект"
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что его страна уже не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Он уже совсем другой субъект политики.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Польское радио.
"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко имеющим легитимацию от демократического общества. Это совсем другой субъект (политики. - Ред.). Поэтому наша политика адресована белорусскому обществу", - сказал Рау.
Напомним, Сейм Литвы в своей резолюции назвал Тихановскую избранным лидером Беларуси, а действующего президента Александра Лукашенко незаконным руководителем страны.
Как сообщалось, сразу после выборов в Беларуси 9 августа начались протесты граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. По приказу властей был закрыт доступ к сайтам более 70 независимых СМИ.
Евросоюз не признал результаты этих выборов и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.
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Сегодня Лукашенко понесет страну в ломбард сдавать.
***** воспользуется случаем и попітается откусить кусок побольше ...
Или сразу всю Белорусию
- В чому різниця між виборами глави держави в країні з тоталітарним режимом і демократичним?
- В демократичному суспільстві, в результаті виборів, старий глава звільняє кабінет, а на його місце сідає новий… А в тоталітарному старого главу ще треба з того кабінету виперти…
"Бацьку" всі ці заяви - до одного місця. Росія і Китай його визнали - і цього йому досить.
за пост держатся по причине грядущих розборок полетов
а там много грехов, значит - турма вместо барвихи