Глава МИД Польши Рау заявил, что Лукашенко утратил легитимность: "Это совсем другой субъект"

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что его страна уже не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Он уже совсем другой субъект политики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Польское радио.

"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко имеющим легитимацию от демократического общества. Это совсем другой субъект (политики. - Ред.). Поэтому наша политика адресована белорусскому обществу", - сказал Рау.

Напомним, Сейм Литвы в своей резолюции назвал Тихановскую избранным лидером Беларуси, а действующего президента Александра Лукашенко незаконным руководителем страны.

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Как сообщалось, сразу после выборов в Беларуси 9 августа начались протесты граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. По приказу властей был закрыт доступ к сайтам более 70 независимых СМИ.

Евросоюз не признал результаты этих выборов и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.