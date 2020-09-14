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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Глава МИД Польши Рау заявил, что Лукашенко утратил легитимность: "Это совсем другой субъект"

Глава МИД Польши Рау заявил, что Лукашенко утратил легитимность:

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что его страна уже не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Он уже совсем другой субъект политики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Польское радио.

"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко имеющим легитимацию от демократического общества. Это совсем другой субъект (политики. - Ред.). Поэтому наша политика адресована белорусскому обществу", - сказал Рау.

Напомним, Сейм Литвы в своей резолюции назвал Тихановскую избранным лидером Беларуси, а действующего президента Александра Лукашенко незаконным руководителем страны.

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Как сообщалось, сразу после выборов в Беларуси 9 августа начались протесты граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. По приказу властей был закрыт доступ к сайтам более 70 независимых СМИ.

Евросоюз не признал результаты этих выборов и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.

Беларусь (7891) Литва (2461) Лукашенко Александр (3613) Польша (8412) репрессии (2767) Рау Збигнев (69)


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Топ комментарии
+10
Лукашеску легитимен в Москве и Пекине
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14.09.2020 07:48
+7
Усатому пох. Сегодня путлер прикроет,а завтра будет завтра.
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14.09.2020 07:50
+5
Тепер Лука самозванець.
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14.09.2020 08:20
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Лукашеску легитимен в Москве и Пекине
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14.09.2020 07:48 Ответить
Значит у Луки есть выбор, куда уносить свои ноги.
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14.09.2020 10:36 Ответить
Усатому пох. Сегодня путлер прикроет,а завтра будет завтра.
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14.09.2020 07:50 Ответить
Путин не прикроет, а порвет усатую попку на немецкий крест, пользуясь моментом.
Сегодня Лукашенко понесет страну в ломбард сдавать.
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14.09.2020 08:43 Ответить
Факт !
***** воспользуется случаем и попітается откусить кусок побольше ...
Или сразу всю Белорусию
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14.09.2020 10:31 Ответить
в москве приготовили к встрече лукашенко лошадиную дозу новичка.
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14.09.2020 08:03 Ответить
Глава МЗС Польщі Рау заявив, що Лукашенко втратив легітимність: "Це зовсім інший суб'єкт" - Цензор.НЕТ 6669
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14.09.2020 08:12 Ответить
Про Макрона сказать слабо!
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14.09.2020 08:13 Ответить
А що з Макроном? У Франції відбулися вибори, які він сфальшував і оголосив себе переможцем?
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14.09.2020 08:22 Ответить
В Бугульмі вибори виграла Ле Пен, отже вона легітимний президент.
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14.09.2020 11:34 Ответить
Тільки чомусь вона на відміну від Депардьє чомусь їхати туди не хоче.
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14.09.2020 11:50 Ответить
Все правильно... Згідно з міжнародним правом, Лукашенко - суб"єкт насильницької узурпації державної влади...".

- В чому різниця між виборами глави держави в країні з тоталітарним режимом і демократичним?
- В демократичному суспільстві, в результаті виборів, старий глава звільняє кабінет, а на його місце сідає новий… А в тоталітарному старого главу ще треба з того кабінету виперти…
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14.09.2020 08:18 Ответить
Тепер Лука самозванець.
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14.09.2020 08:20 Ответить
И, что это меняет в федеральном округе РФ "Беларуссия"?
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14.09.2020 09:11 Ответить
Не смішіть.
"Бацьку" всі ці заяви - до одного місця. Росія і Китай його визнали - і цього йому досить.
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14.09.2020 08:26 Ответить
Даааааа, сябры, просрали вы свою свободу. Сегодня дон - кондом Лука Грыгорывыч Мудищев пародаст вас плешивому Ху..лу. Правда долго он после этого не протянет. Толи чайку сёрбнет, толи инфаркт. Мало ли средств и методов. Но вам от этого легче не будет. Гауляйтера теперь вам их Москы будут назначать.
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14.09.2020 09:10 Ответить
Тебя, Лях, Бацька забыл спросить быть ему или не быть
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14.09.2020 09:25 Ответить
Считаю вмешательство в Белоруссию, вредным и бесперспективным Пусть они сами там разбираются. В любом случае Украина будет крайней. Давайте об Украине думать и вытягивать ее из халэпы. И не будем таскать каштаны из огня для поляков. Они еще надеются на "Польска от можа и до можа", за счет Украины и той же Беларуси.
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14.09.2020 09:33 Ответить
Совершенно верно. Вместо гаранта Конституции он превратился в его прямого нарушителя, причем прямо с первых же глав этой самой Конституции. Более того он даже открыто это заявляет, - да я пересидел, но просто так я власть не отдам....Кишка тонка...не у каждого есть сила воли попрощаться с властью.
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14.09.2020 09:52 Ответить
не согласен
за пост держатся по причине грядущих розборок полетов
а там много грехов, значит - турма вместо барвихи
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14.09.2020 12:18 Ответить
А пуд как был он так и есть - 16 кг. Все подобные заявления и "глубокие озабоченности" диктатору до одного места пока туда народ не воткнёт черенок лопаты.
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14.09.2020 09:53 Ответить
 
 