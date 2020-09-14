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Новости Коронавирус и карантин
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 29,1 млн, количество жертв достигло 928,2 тыс. человек

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 29,1 млн, количество жертв достигло 928,2 тыс. человек

По состоянию на утро 14 сентября в мире зарегистрировали 243 969 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 3 905 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 29 184 740 случая инфицирования, из них 243 969 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 928 287 человек, из них 3 905 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 21 млн человек.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 29,1 млн, количество жертв достигло 928,2 тыс. человек 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Перу. Украина находится на 24-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 6 708 458 (+ 31 857); Индия - 4 845 003 (+93 215); Бразилия - 4 330 455 (+14 597); Россия - 1 062 811 (+ 5 449); Перу - 729 619 (+ 6 787).

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Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 198 520; Бразилия - 131 663; Индия - 93 215; Мексика - 70 604; Великобритания - 41 628.

Больше всего выздоровевших в США - 3 974 949, Индии - 3 777 044, Бразилии - 3 573 958, России - 876 225, Колумбии - 599 385.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 29,1 млн, количество жертв достигло 928,2 тыс. человек 02

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