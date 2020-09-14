В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины. ИНФОГРАФИКА

Ученные Национальной академии наук Украины обнародовали очередной прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине (на 11-18 сентября 2020), подготовленный Рабочей группой по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Академии, передает Цензор.НЕТ.

Базовой организаций является Институт проблем математических машин и систем НАН Украины. Ученые на сайте академии представили графики и таблицы прогнозов.

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Согласно прогноза, статистика по Украине продолжает демонстрировать рост примерно постоянными темпами. Репродуктивное число имеет незначительную тенденцию к снижению. Средненедельным значение на данный момент составляет 1.1.

Также прогнозируется среднее значение количества новых инфицированных на 18 сентября составит 3 тыс. случаев и 50 летальных случаев в день.

"Наблюдается рост доли больных (среди всех инфицированных), о болезни которых становится известно сразу с фактом смерти, а также рост доли пожилых больных, которая ассоциирована с показателем летальности. Рост доли таких больных также может быть признаком ухудшения охвата случаев инфекции тестированием в некоторых регионах", – сказано в сообщении.

Отмечается, что количество людей, которые выздоравливают, начало увеличиваться и составляет около 900 новых выздоровевших в день. "Хотя темпы выздоровления все еще намного меньше количества новых инфекций. Вероятно растет доля людей, которые фактически выздоровели на самоизоляции, но официально не выписаны или не прошли повторное ПЦР тестирования", – подчеркнули в НАН Украины.

Кроме того ученные подсчитали, что в среднем по Украине количество ПЦР-тестов, потраченных на одно новое выявления почти не изменилось, хотя последней неделей наблюдается незначительная положительная тенденция.

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Среднее значение за последнюю неделю - 9.1 тестов на новое обнаружения, что соответствует проценту обнаружения 10.9%. Однако этот показатель очень разный для регионов Украины, худший показатель в Хмельницкой области - 4.1 ПЦР-тестов на одно новое обнаружение, что соответствует проценту обнаружения 24%. В Киеве показатель тестирования вдвое выше среднего по Украине (19 тестов на выявление), что достигается в значительной степени за счет работы частных лабораторий. 9-го сентября, когда было проведено рекордное количество тестов (29708) в Украине, треть из них была проведена в г.Киеве.















































