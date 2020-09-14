В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины. ИНФОГРАФИКА
Ученные Национальной академии наук Украины обнародовали очередной прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине (на 11-18 сентября 2020), подготовленный Рабочей группой по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе Академии, передает Цензор.НЕТ.
Базовой организаций является Институт проблем математических машин и систем НАН Украины. Ученые на сайте академии представили графики и таблицы прогнозов.
Согласно прогноза, статистика по Украине продолжает демонстрировать рост примерно постоянными темпами. Репродуктивное число имеет незначительную тенденцию к снижению. Средненедельным значение на данный момент составляет 1.1.
Также прогнозируется среднее значение количества новых инфицированных на 18 сентября составит 3 тыс. случаев и 50 летальных случаев в день.
"Наблюдается рост доли больных (среди всех инфицированных), о болезни которых становится известно сразу с фактом смерти, а также рост доли пожилых больных, которая ассоциирована с показателем летальности. Рост доли таких больных также может быть признаком ухудшения охвата случаев инфекции тестированием в некоторых регионах", – сказано в сообщении.
Отмечается, что количество людей, которые выздоравливают, начало увеличиваться и составляет около 900 новых выздоровевших в день. "Хотя темпы выздоровления все еще намного меньше количества новых инфекций. Вероятно растет доля людей, которые фактически выздоровели на самоизоляции, но официально не выписаны или не прошли повторное ПЦР тестирования", – подчеркнули в НАН Украины.
Кроме того ученные подсчитали, что в среднем по Украине количество ПЦР-тестов, потраченных на одно новое выявления почти не изменилось, хотя последней неделей наблюдается незначительная положительная тенденция.
Среднее значение за последнюю неделю - 9.1 тестов на новое обнаружения, что соответствует проценту обнаружения 10.9%. Однако этот показатель очень разный для регионов Украины, худший показатель в Хмельницкой области - 4.1 ПЦР-тестов на одно новое обнаружение, что соответствует проценту обнаружения 24%. В Киеве показатель тестирования вдвое выше среднего по Украине (19 тестов на выявление), что достигается в значительной степени за счет работы частных лабораторий. 9-го сентября, когда было проведено рекордное количество тестов (29708) в Украине, треть из них была проведена в г.Киеве.
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Также прогнозируется среднее значение количества новых инфицированных на 18 сентября составит 3 тыс. случаев и 50 летальных случаев в день.Источник: https://censor.net/ru/n3219041»
да премьера , ЗЕ и степашку надо просто посадить в тюрьму за такое
В больницах есть все аппараты для подачи кислорода
ПОТОМУ НЕ ХЕР УМНИЧАТЬ- надо требовать от власти ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Не будете тявкать - можете и сами оказаться на кладбище из-за недолугой работы власти
А то как-то однобоко получается.
Покажите нам, Степанов с Ляшко, какую сумму вы можете заставить "выкашлять" украинские бизнесы для поддержания вашего ср*ного режима, который приговорен по-любому причем Степанову и Lяшко, вместе со Шмыгалем и "бубочкой" сбежать в этот раз никуда не удастся, никакого "ростова" в этот раз не будет).
Наши фашистские зайчики, а именно министр труда штата Виктория, Австралия, Pakula, поднапрягся и выдал на "гора" еще дeнег для прикормленных бизнесов. аж 290 миллионов баксов.
Для тех, кто не в курсе сообщаю: эта цифра составляет половину годового бюджета City of Melbourne, то есть это половина бюджета самой центральной части города Киева, вот самого пресамого центра ТОЛЬКО!
"Пописала мышь в море и говорит: тут и моя доля", - вот что означают эту "деньги" министра Pakula.
Степанов, покажите нам, что Вы - не лох какой австралийский, и выср*те "гораздо более лучшую"(S) сумму денег на "covid safe environment".
Ага, особенно мусульманские шведы, из Африки, коих в городе Мальме 90 с гаком процентов населения.
Степанов на нобелевку идет, премию мира, особенно бодро население украинское уничтожает, кто не вымер от "ковида" тот от разрушенной экономики гикнется.
Степанова мы в дурку отправлять не будем, суд признает его и Ляшко вменяемыми, и потому Степанов с Ляшко будут одну шконку делить, за преступления над человечеством.
Сам факт увеличения количества больных в сутки уже об этом свидетельствует. Поскольку выявляю только тех, кто обратился за помощью и как правило изолируют (процент тех кто не соблюдает самоизоляцию есть всегда и он постоянен), а раз все равно растет количество инфицированных значит растет количество активных вирусоносителей, которых не протестировали. А значит недостаточное тестирование. Тестировать надо всех поголовно
как говорил незабвенный абдулов, страна не пуганных идиотов