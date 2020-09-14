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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины. ИНФОГРАФИКА

В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины. ИНФОГРАФИКА

Ученные Национальной академии наук Украины обнародовали очередной прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине (на 11-18 сентября 2020), подготовленный Рабочей группой по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Академии, передает Цензор.НЕТ.

Базовой организаций является Институт проблем математических машин и систем НАН Украины. Ученые на сайте академии представили графики и таблицы прогнозов.

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Согласно прогноза, статистика по Украине продолжает демонстрировать рост примерно постоянными темпами. Репродуктивное число имеет незначительную тенденцию к снижению. Средненедельным значение на данный момент составляет 1.1.

Также прогнозируется среднее значение количества новых инфицированных на 18 сентября составит 3 тыс. случаев и 50 летальных случаев в день.

"Наблюдается рост доли больных (среди всех инфицированных), о болезни которых становится известно сразу с фактом смерти, а также рост доли пожилых больных, которая ассоциирована с показателем летальности. Рост доли таких больных также может быть признаком ухудшения охвата случаев инфекции тестированием в некоторых регионах", – сказано в сообщении.

Отмечается, что количество людей, которые выздоравливают, начало увеличиваться и составляет около 900 новых выздоровевших в день. "Хотя темпы выздоровления все еще намного меньше количества новых инфекций. Вероятно растет доля людей, которые фактически выздоровели на самоизоляции, но официально не выписаны или не прошли повторное ПЦР тестирования", – подчеркнули в НАН Украины.

Кроме того ученные подсчитали, что в среднем по Украине количество ПЦР-тестов, потраченных на одно новое выявления почти не изменилось, хотя последней неделей наблюдается незначительная положительная тенденция.

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Среднее значение за последнюю неделю - 9.1 тестов на новое обнаружения, что соответствует проценту обнаружения 10.9%. Однако этот показатель очень разный для регионов Украины, худший показатель в Хмельницкой области - 4.1 ПЦР-тестов на одно новое обнаружение, что соответствует проценту обнаружения 24%. В Киеве показатель тестирования вдвое выше среднего по Украине (19 тестов на выявление), что достигается в значительной степени за счет работы частных лабораторий. 9-го сентября, когда было проведено рекордное количество тестов (29708) в Украине, треть из них была проведена в г.Киеве.

В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 01
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 02
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 03
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 04
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 05
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 06
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 07
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 08
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 09
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 10
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 11
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 12
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 13
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 14
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 15
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 16
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 17
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 18
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 19
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 20
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 21
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 22
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 23
В Украине растет количество больных, о COVID-19 у которых становится известно с фактом смерти: это признак ухудшения охвата населения тестированием, - НАН Украины 24

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Так майстри спорту ж при владі(
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14.09.2020 08:36
+2
«
Также прогнозируется среднее значение количества новых инфицированных на 18 сентября составит 3 тыс. случаев и 50 летальных случаев в день.Источник: https://censor.net/ru/n3219041»

да премьера , ЗЕ и степашку надо просто посадить в тюрьму за такое
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14.09.2020 08:40
+2
У нас ЗАРУБЕЖОМ соблюдают все правила карантина, ходят в маске, сидят на самоизоляции всей семьей 14 дней, делают тесты
В больницах есть все аппараты для подачи кислорода
ПОТОМУ НЕ ХЕР УМНИЧАТЬ- надо требовать от власти ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Не будете тявкать - можете и сами оказаться на кладбище из-за недолугой работы власти
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14.09.2020 09:09
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Правила форума Совет форумчан
Так майстри спорту ж при владі(
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14.09.2020 08:36 Ответить
Зі стрибків у бік...
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14.09.2020 08:48 Ответить
«
Также прогнозируется среднее значение количества новых инфицированных на 18 сентября составит 3 тыс. случаев и 50 летальных случаев в день.Источник: https://censor.net/ru/n3219041»

да премьера , ЗЕ и степашку надо просто посадить в тюрьму за такое
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14.09.2020 08:40 Ответить
..Файно з-за бугра тявкати !?
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14.09.2020 08:49 Ответить
У нас ЗАРУБЕЖОМ соблюдают все правила карантина, ходят в маске, сидят на самоизоляции всей семьей 14 дней, делают тесты
В больницах есть все аппараты для подачи кислорода
ПОТОМУ НЕ ХЕР УМНИЧАТЬ- надо требовать от власти ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Не будете тявкать - можете и сами оказаться на кладбище из-за недолугой работы власти
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14.09.2020 09:09 Ответить
В Україні зростає кількість хворих, про COVID-19 у яких стає відомо з фактом смерті: це ознака погіршення охоплення населення тестуванням, - НАН України - Цензор.НЕТ 2831
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14.09.2020 08:50 Ответить
Давайте и другую цифру ссобщайте, на сколько выросла "дыра" в бюджете Украины!
А то как-то однобоко получается.
Покажите нам, Степанов с Ляшко, какую сумму вы можете заставить "выкашлять" украинские бизнесы для поддержания вашего ср*ного режима, который приговорен по-любому причем Степанову и Lяшко, вместе со Шмыгалем и "бубочкой" сбежать в этот раз никуда не удастся, никакого "ростова" в этот раз не будет).

Наши фашистские зайчики, а именно министр труда штата Виктория, Австралия, Pakula, поднапрягся и выдал на "гора" еще дeнег для прикормленных бизнесов. аж 290 миллионов баксов.
Для тех, кто не в курсе сообщаю: эта цифра составляет половину годового бюджета City of Melbourne, то есть это половина бюджета самой центральной части города Киева, вот самого пресамого центра ТОЛЬКО!

"Пописала мышь в море и говорит: тут и моя доля", - вот что означают эту "деньги" министра Pakula.

Степанов, покажите нам, что Вы - не лох какой австралийский, и выср*те "гораздо более лучшую"(S) сумму денег на "covid safe environment".
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14.09.2020 08:56 Ответить
Удивительно, но в Швеции за последние 7 дней умерло 11 человек, у соседей (Норвегии, Финляндии, Дании) суммарно умерло 5
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14.09.2020 09:01 Ответить
"Может нужно прекращать карантин, а то шведы остануться а мы все вымрем"

Ага, особенно мусульманские шведы, из Африки, коих в городе Мальме 90 с гаком процентов населения.
Степанов на нобелевку идет, премию мира, особенно бодро население украинское уничтожает, кто не вымер от "ковида" тот от разрушенной экономики гикнется.
Степанова мы в дурку отправлять не будем, суд признает его и Ляшко вменяемыми, и потому Степанов с Ляшко будут одну шконку делить, за преступления над человечеством.
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14.09.2020 09:40 Ответить
До идиотов только дошло!
Сам факт увеличения количества больных в сутки уже об этом свидетельствует. Поскольку выявляю только тех, кто обратился за помощью и как правило изолируют (процент тех кто не соблюдает самоизоляцию есть всегда и он постоянен), а раз все равно растет количество инфицированных значит растет количество активных вирусоносителей, которых не протестировали. А значит недостаточное тестирование. Тестировать надо всех поголовно
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14.09.2020 09:20 Ответить
вони тестують,коли вже людину вже треба забирати в реанімацію
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14.09.2020 10:30 Ответить
не, нужно разделить дом\город\ район\область\ на зоны, всех там протестировать, и закрыть всех на жесткий карантин на месяц + дезинфекция. это конечно если вирус не сильно животными распространяется (и поверхностми) ну и запретить въезд-выезд между проверенными\непроверенными частями. кажется в Китае более менее так сделали - благо бабло есть. у нас прям хз, разве что зимой так можно попробовать, но кто же станет - это все отдавать бабло (и не малое), которое можно украсть и при случае полечиться где-то в Германии если что, всей компанией, с сервисом. да и вакцину "вдруг" может кто сделает - зачем зазря тратиться ... но как всегда у нас все пойдет по наихудшему сценарию, потому что альтернативынет.
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14.09.2020 10:35 Ответить
Как говорил НОВОЕ ЗЕЛЕНОЕ ЛИЦО - министр здравоОГРАБЛЕНИЯ продавая средства защиты в РФ , - в начале эпидемии Емец = ПОДОХНУТ в ОСНОВНОМ ПОЖЫЛЫЕ.. . и лишниии ...
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14.09.2020 09:53 Ответить
кстати, а что там с прошлыми прогнозами - подтвердились? а то у нас статистика и реальность еще и во время пандемии это почти как пальцем в небо. разве что по умершим считать - тех вроде сложно подделывать.
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14.09.2020 10:20 Ответить
В статьях о Ковиде в топе почти всегда высказывания тех, кто отрицает его существование или опасность. Это говорит о коллективном отсутствии народного интеллекта. А мы еще хотим, чтобы у Зе не было наивысшего рейтинга.
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14.09.2020 10:47 Ответить
какой нафиг интеллект . маски если и носят то нос не закрывают.
как говорил незабвенный абдулов, страна не пуганных идиотов
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14.09.2020 11:14 Ответить
 
 