Глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич поддерживает легализацию оружия: "Нужно разработать правильную разрешительную систему"
В парламентском комитете по нацбезопасности выступили за легализацию среди всего населения огнестрельного оружия. В Раде назвали условие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина.
"Я скажу так: как военный человек я это поддерживаю. Но нужно разработать правильную разрешительную систему", - сказал он.
Он отметил, что в Украине уже отменили наградное оружие, которое дарили многим гражданским. Закон запрещает выделение наградного оружия всем, кроме действующих сотрудников полиции и военнослужащих.
"Я, кстати, охотник, у меня ружье, и я четко выполняю все условия для его хранения и использования. Поддерживаю легализацию, например, короткостволов", - рассказал Завитневич.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает преждевременной легализацию ношения огнестрельного оружия в Украине.
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Свежо предание да верится с трудом.
Для Украины пока все это фантастика.
По "плохим дядям" ни-ни, посадят.
От поки в Україні буде вибіркове правосуддя з телефоним правом - до того часу ні про яку легалізацію зброї мова не повинна йти.
Нелегального оружия на руках море, за гранаты вообще молчу, бомжи с гранатами лазят.
Звичайно, бувають виключення.
Написано, що 36-та не діє.
Ніякий закон не працюватиме у державі, де немає суду і правоохоронних органів.
З чого Ви дійшли такого висновку?
Чтобы ею гордиться
Толькко мне большом говне
Довелось родиться
Не помог РАБссии Бог
Царь или Республика
Наш народ ворует пьет
Гадит из за Рублика
Обмануть предать надуть
Обокрасть как славно-то
Страшен путь во мрак и жуть
уРодина державная
Сколько лет,все нет и нет
Жизни человеческой
Мчат годла всегда беда
Над тобой Отечество....
Эльдар Рязанов.кинорежиссер.
Ну так предлагай дальше куда деть 90% НЕДЕЕСПОСОБНЫХ И БЕЗОТВЕТСВЕННЫХ РАБОВ.
Концлагеря будим для них открывать?
Или пойдем изи варианту, работоспособных посадим на пайок, старых и больных лишим медобслуживания (сами сдохнут)?
Вот почему-то все кто пишет такой бред считают, что они буду в 10%.
Фашизм придумали позже в Италии, Бенито Муссолини. А Гитлер просто скомуниздил концепцию, параллельно обогатив ее коммунистическими принципами. Не зря немцы называли себя национал-социалистами.
Будешь стоять с протянутой рукой, а на тебя будут плевать потому что ты "паразит", потому что есть 10%, которых нужно ублажать, остальные побоку.
Ты лично ГОТОВ стать этим "паразитом", когда не пройдешь в "элиту" по тем или иным критериям (ну не понравится кому-то твой рост, или цвет глаз).
А ну брысь под шконку, не отсвечивай.
Какой от него смысл с нашими законами?
Лучше уберите идиотскую статью о превышении допустимой самообороны, а примите закон о защите жизни, здоровья и частной собственности всеми доступными средствами!
І його погроза дуже реальна?
И условия хранения и ношения такие что сводят на нет применение для самообороны
наличия мозговкогда у каждого второго боевой ствол в кармане? - навряд (шансы как минимум ощутимо меньше).
https://www.youtube.com/watch?v=8MTqj_qqvjg&list=PLpAYRKa5O41e-xZtnawaRd87Upe-0F4cR&index=62