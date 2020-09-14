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Глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич поддерживает легализацию оружия: "Нужно разработать правильную разрешительную систему"

Глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич поддерживает легализацию оружия:

В парламентском комитете по нацбезопасности выступили за легализацию среди всего населения огнестрельного оружия. В Раде назвали условие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я скажу так: как военный человек я это поддерживаю. Но нужно разработать правильную разрешительную систему", - сказал он.

Он отметил, что в Украине уже отменили наградное оружие, которое дарили многим гражданским. Закон запрещает выделение наградного оружия всем, кроме действующих сотрудников полиции и военнослужащих.

"Я, кстати, охотник, у меня ружье, и я четко выполняю все условия для его хранения и использования. Поддерживаю легализацию, например, короткостволов", - рассказал Завитневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о легализации короткоствольного оружия и проституции в Украине: Общество вряд ли готово

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что  считает преждевременной легализацию ношения огнестрельного оружия в Украине.

ВР (29247) оружие (10219) легализация (162) Завитневич Александр (54)


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Топ комментарии
+17
Начали заходить с козырей перед выборами...
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14.09.2020 08:43
+15
Ідея добра. Але передусім треба змінити законодавство про необхідний захист. Де буде апріорі легальне знищення нападника не зважаючи ні на які обставини. Стерненко ось простим купленим ножем від двох гопників-п...рів відбився. Коло свого дому. З дівчиною. І то йому справу шиють. Звісно краще бути під судом ніж в могилі. Але право визначати судити чи перевищена перевага чи ні треба відібрати у судів. А взяти просту аксіому. Нападник завжди винний. Визначається хто перший напав і автоматична відповідальність за будь-які наслідки.
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14.09.2020 08:53
+11
Спочатку потрібно запровадити чітке законодавство стосовно застосування цієї зброї.
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14.09.2020 08:42
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Правила форума Совет форумчан
За легализацию он.
Свежо предание да верится с трудом.
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14.09.2020 08:41 Ответить
завитневич----ТЫ ГЛАВА КОМИТЕТА ПО НАЦБЕЗОПАСНОСТИ !!!!!!!! а по твоим понятиям ТЫ ПРОСТОЙ ОХОТНИК !!!!! ЗАНИМАЙСЯ ВОПРОСАМИ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ,а не пукалками !!!!! У тебя размышления,как у и всей зеленой накипи---НА УРОВНЕ ОДНОКЛЕТОЧНОГО !!!!!
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14.09.2020 09:07 Ответить
Есть такая доктрина по обороноспособности страны, как формирование территориальных сил самообороны. Это когда в случае мобилизации, ты по звонку открываешь дома сейф берешь оружие, рюкзак с патронами и вперед защищаться.
Для Украины пока все это фантастика.
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14.09.2020 09:13 Ответить
Короткостволом🤣
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14.09.2020 09:37 Ответить
Спочатку потрібно запровадити чітке законодавство стосовно застосування цієї зброї.
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14.09.2020 08:42 Ответить
Максимум, если разрешат, хранение в сейфах, из дома выносить в разобранном виде.
По "плохим дядям" ни-ни, посадят.
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14.09.2020 08:45 Ответить
"По "плохим дядям" ни-ни"(с)
От поки в Україні буде вибіркове правосуддя з телефоним правом - до того часу ні про яку легалізацію зброї мова не повинна йти.
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14.09.2020 08:49 Ответить
Ну то ви вже далеко зайшли, тоді потрібно спочатку щось з олігархами робити, як з джерелом всього бардака в судочинстві Україні.
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14.09.2020 08:52 Ответить
Будет оружие и малый бизнес разберётся с олигархами,хотя это можно сделать и сейчас
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14.09.2020 08:54 Ответить
Ватный длбб, вот именно и из-за таких судов ,надо разрешить законопослушным гражданам короткостволы ,у бандитов и судей они уже есть
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14.09.2020 10:52 Ответить
Начали заходить с козырей перед выборами...
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14.09.2020 08:43 Ответить
А якщо дупатутів почнуть відстрілювати?
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14.09.2020 08:43 Ответить
А что сейчас мешает "відстрілювати"?
Нелегального оружия на руках море, за гранаты вообще молчу, бомжи с гранатами лазят.
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14.09.2020 08:48 Ответить
Ну да или металлургу премию если не дадут
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14.09.2020 08:55 Ответить
поддерживает легализацию оружия/ И чтобы любого. Иван Петрович Сидоров как бывший танкист предпочитает СГМТ-станковый Горюнова модернизированный танковый .Пулемёт.
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14.09.2020 08:45 Ответить
У мене колись був Горюнов 1943р. випуску, правда з пропаленим автогеном стволом (з копра) і набоїв йок.
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14.09.2020 08:56 Ответить
На каждого жителя Швейцарии приходится 7 единиц оружия,включая младенцев.Причем есть такие пулеметы,что тихий ужас.Попробуте напасть на Швейцарию?
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14.09.2020 08:50 Ответить
В Швейцарии хранятся все деньги мира. Никто на них не нападет, это как твоя самая защищенная заначка на все случаи жизни.
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14.09.2020 08:54 Ответить
Гитлер хотел напасть,но узнав правду,струсил.... Исторический ФАКТ...
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14.09.2020 09:00 Ответить
Він не просто хотів, Гітлер таки напав. Навіть бої відбувалися, п'ять літаків було збито швейцарськими винищувачами. Але, далі прикордонного стовба німці не пройшли.
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14.09.2020 09:11 Ответить
Англ. вікіпедія пише про 11 збитих літаків Люфтваффе проти 3 швейцарських. Але Гітлер на Швейцпарію не нападав, це було під час французької кампанії, і німці випадково (або тактично) використовували повітряний простір Швейцарії, було 197 порушень повітряного простору, під час яких швейцарці не пересрали і збиавли німців. Німці робили ноти протесту у зв'язку зі збиттям їх літаків, але до прямого нападу так і не дійшло.
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14.09.2020 09:58 Ответить
Давно пора,а то украинцы без оружия не понимают что такое частная собственность и как её защищать, и потому многие нищие.
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14.09.2020 08:52 Ответить
Ідея добра. Але передусім треба змінити законодавство про необхідний захист. Де буде апріорі легальне знищення нападника не зважаючи ні на які обставини. Стерненко ось простим купленим ножем від двох гопників-п...рів відбився. Коло свого дому. З дівчиною. І то йому справу шиють. Звісно краще бути під судом ніж в могилі. Але право визначати судити чи перевищена перевага чи ні треба відібрати у судів. А взяти просту аксіому. Нападник завжди винний. Визначається хто перший напав і автоматична відповідальність за будь-які наслідки.
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14.09.2020 08:53 Ответить
Але право визначати судити чи перевищена перевага чи ні треба відібрати у судів... ..мне нравиться ,что в Коране уже всё расписано ,а вот в нашей вере написано ,что нужно вторую щеку подставлять
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14.09.2020 09:00 Ответить
Ну, так є причина обрізатися.
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14.09.2020 09:07 Ответить
Зачем обрезание? лучше ствол
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14.09.2020 09:37 Ответить
У бандитсько-мафіозній країні не допоможуть ніякі закони...Тобі пришиють, що ти нападав першим.
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14.09.2020 11:43 Ответить
«Глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич поддерживает легализацию оружия: "Нужно разработать правильную разрешительную систему"» - Плюс закон о самообороне гражданине и народа.
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14.09.2020 08:55 Ответить
Читайте статтю 36 ККУ. Треба не нові закони видумувати, а старі навчитися виконувати.
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14.09.2020 09:05 Ответить
36-та в Україні на практиці не працює.
Звичайно, бувають виключення.
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14.09.2020 09:32 Ответить
Думаєте що, будуть працювати якісь ідеальні закони?
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14.09.2020 09:52 Ответить
У мене такого не написано.
Написано, що 36-та не діє.
Ніякий закон не працюватиме у державі, де немає суду і правоохоронних органів.
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15.09.2020 09:39 Ответить
Тобто, ви розумієте, що закони не виконуються, але у вас є надія, що якщо написати новий, то його от точна вже не зможуть обходити чи ігнорувати?
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14.09.2020 13:33 Ответить
Немає такої надії.
З чого Ви дійшли такого висновку?
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15.09.2020 09:40 Ответить
Тєпил, вже в дозвільну лізти зібрався. Ти спочатку закон прийми на основі якого ти збираєшся в дозвільу лізти.
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14.09.2020 09:04 Ответить
Зенитные пушки и танки -в свободную продажу!Чтобы можно было сражаться с ЛГБТ.
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14.09.2020 09:06 Ответить
ЛГБТ, Антифа, БЛМ то все одне.
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14.09.2020 09:08 Ответить
Эх ,Новичок не помешал бы.
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14.09.2020 11:25 Ответить
Жить бы мне в такой стране
Чтобы ею гордиться
Толькко мне большом говне
Довелось родиться
Не помог РАБссии Бог
Царь или Республика
Наш народ ворует пьет
Гадит из за Рублика
Обмануть предать надуть
Обокрасть как славно-то
Страшен путь во мрак и жуть
уРодина державная
Сколько лет,все нет и нет
Жизни человеческой
Мчат годла всегда беда
Над тобой Отечество....
Эльдар Рязанов.кинорежиссер.
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14.09.2020 09:10 Ответить
мужчина без оружия - беззащитное существо.
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14.09.2020 09:16 Ответить
Нужно чтобы ещё и яйца были,тогда это полноценный мужик
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14.09.2020 09:39 Ответить
Для начала фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫХ И БЕЗОТВЕТСВЕННЫХ РАБОВ, малолетних несовершеннолетних и всех престарелыз маразматиков, а также физически и морально не способных воевать (и убивать, если потребуют обстоятельства и необходимость) нужно лишить ГРАЖДАНСТВА (а это ПРИМЕРНО 90% от всего НАСЕЛЕНИЯ), остальные ГРАЖДАНЕ априори имеют все права, особенно политические, в том числе не тольго голосовать на выборах. но и СВЕРГАТЬ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ (это неотлемлевре и законное право любого СВОБОДНОГО НАРОДА, а не ПОДНЕВОЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ)!
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14.09.2020 09:16 Ответить
Десь та колись, щось подібне я вже чув. Правда всі, хто таке казали першим ділом відбирали у народу зброю.
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14.09.2020 09:21 Ответить
Рецепт построения фашизма?
Ну так предлагай дальше куда деть 90% НЕДЕЕСПОСОБНЫХ И БЕЗОТВЕТСВЕННЫХ РАБОВ.
Концлагеря будим для них открывать?
Или пойдем изи варианту, работоспособных посадим на пайок, старых и больных лишим медобслуживания (сами сдохнут)?

Вот почему-то все кто пишет такой бред считают, что они буду в 10%.
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14.09.2020 09:26 Ответить
Вася... фашизм начали строить 26 октяюря 1917 года...строят до сих пор Мавзолейные бараны....
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14.09.2020 09:30 Ответить
Это сколько фашистов тогда уже было в Петербурге и всё делалось за германские деньги( в народе говорили,что Ульянов немецкий шпион)
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14.09.2020 09:42 Ответить
Тогда это назывался военный коммунизм.
Фашизм придумали позже в Италии, Бенито Муссолини. А Гитлер просто скомуниздил концепцию, параллельно обогатив ее коммунистическими принципами. Не зря немцы называли себя национал-социалистами.
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14.09.2020 09:50 Ответить
запугивание "фашистами" - это страшилки паразитов, авантюристов и узурпаторов, ибо на ОБМАНЕ ЛОХТОРАТА и держится видимая "законность" их власти, для комфортной и сытной жизни необязательно иметь полный пакет прав (особенно, когда не понимаешь как ими распоряжаться), нужно давать людям равно столько прав и свобод, на сколько они СПОСОБНЫ ЗА НИХ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и могут распорядится ими разумно,нельзя требовать от людей больше того, на что они неспособны и заставлять нести ОТВЕТСВЕННОСТЬ за поступки, которые они не могут даже осознать - это негуманно и алогично!
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14.09.2020 11:20 Ответить
Если у тебя нет прав ты НИКТО, тебя НЕТ, ты НАСЕКОМОЕ.
Будешь стоять с протянутой рукой, а на тебя будут плевать потому что ты "паразит", потому что есть 10%, которых нужно ублажать, остальные побоку.

Ты лично ГОТОВ стать этим "паразитом", когда не пройдешь в "элиту" по тем или иным критериям (ну не понравится кому-то твой рост, или цвет глаз).
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14.09.2020 11:55 Ответить
чушь несешь, несовершеннолетние, недееспособные, инвалиды, психбольные не имеют и сейчас полного пакета прав, они находятся на ПОПЕЧЕНИИ тех, кто имеет право РЕШАТЬ ЗА НИХ, почему у тебя не вызывает это истерек?. То, что кому-то стукнуло 18 - это еще не значит, что мозгов прибавилось или появилась фактическая ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
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14.09.2020 13:51 Ответить
Перед КЕМ отвечать перед насекомым?
А ну брысь под шконку, не отсвечивай.
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14.09.2020 13:58 Ответить
Эльдар Александрович сгущает краски.РАБссия не долбанутая срана...а... Ё..........я на всю Майонезную башку...
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14.09.2020 09:17 Ответить
"Легалізація зброї" - ідіотське формулювання.
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14.09.2020 09:20 Ответить
Вони просто не здатні правильно сформулювати думку. Він мабуть хоті сказати про лібералізацію обігу. А зброя у нас давно є у когось легалізованою, а у когось ні.
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14.09.2020 09:23 Ответить
Псковская дивизия ВДВ РАБссии доставлена в Минск...,после Украины Мавзолейныве Хмыри внезапно полюбили Белорусь...ПОЦтриоты вонючие...
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14.09.2020 09:21 Ответить
Белоруские девушки подарят Хмырям Путлера цветочки?
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14.09.2020 09:24 Ответить
сначала постройте правовую страну....
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14.09.2020 09:30 Ответить
Без оружия ни как. Кольт уровняет всех в правах.
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14.09.2020 09:35 Ответить
Судья Вовк все порешает...
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14.09.2020 09:31 Ответить
Надо вернуть из Москвы судью Киреева,что Юлю посадил...и будет всемирное счастье...
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14.09.2020 09:32 Ответить
Та на Донбасі (правда, по словам Путьки) вже давно в шахтах різну зброю викопують. Стільки вже "накопали" що Європі і не снилося.
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14.09.2020 09:43 Ответить
Ну легализируете вы короткоствол, дальше что?
Какой от него смысл с нашими законами?
Лучше уберите идиотскую статью о превышении допустимой самообороны, а примите закон о защите жизни, здоровья и частной собственности всеми доступными средствами!
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14.09.2020 09:44 Ответить
Стосовно перевищення то, нормально. В кожній цивілізованій і не дуже країні така є. Питання, як вона застосовується. Якщо ви вистрілили в людину, яка без зброї і знаходилася від вас на відтані 25 метрів то, важко говорити про самооборону. Навіть, якщо вона кричала: "Я вас уб'ю!". Закон, має визначати адекватність самооборони, але й судова практика має слідувати закону.
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14.09.2020 09:50 Ответить
А якщо ця людина більше вас в кілька разів і фізично розвинута, і ви реально розумієте що вона вас вб'є з одного удару?
І його погроза дуже реальна?
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14.09.2020 09:55 Ответить
Ну, за два дсятка метрів вас не вб'є навіть слон. А вцілому то, є так. недарма в деяких країнах особливі знання та вміння прирівнюються до зброї. Якщо людина вальнула боксера, який на неї напав то, там це, нормально. Проблема в тому що, потім залишаються тільки слова стрілявшого відносно подій які призвели до смерті. Наприклад: постріл в голову або спину вряд чи можна вважати самозахистом. Але, бувають випадки коли так може бути.
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14.09.2020 11:08 Ответить
дальше - эволюция, агрессивные\неадекватные\слишком наглые дебилы начнут исчезать намного быстрее что, наверное, даст социуму ощутимый толчок к развитию - народ тупо станет думать перед тем как использовать силу (в смысле, их останется больше чем других)
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14.09.2020 11:22 Ответить
С нашими законами, будет подстреленных пару дебилов, а стрелявшие получат не маленький срок) и на этом все затихнет, потому как короткоствол будет такой же бесполезный как сейчас длинный ствол)
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14.09.2020 11:45 Ответить
длинный бесполезен, а вот "газовыми" и резиной шмаляют только так. иногда кажется даже с летальным исходом. а к оружию так относиться нельзя.
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14.09.2020 12:29 Ответить
Бесполезен потому что применить значит сесть, с нашими законами без вариантов
И условия хранения и ношения такие что сводят на нет применение для самообороны
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14.09.2020 16:13 Ответить
вон как менты в Переяславе-Хмельницком мальца убили (в жилой зоне) а рискнули бы так делать в случае наличия мозгов когда у каждого второго боевой ствол в кармане? - навряд (шансы как минимум ощутимо меньше).
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14.09.2020 12:37 Ответить
а частная собственность - у нас прям частная? а если у вас рейдернули квартиру и прямо там вас и застрелят под шумок - удобство прям высокого класса (для рейдеров). законы в принципе играют роль если они одинаковы для всех и все их соблюдают одинаково, причем их количество должно быть минимально, так как закон - это ограничение свободы действий. а у нас как правило пилят законы под конкретные физиономии\для конкретных людей - это немного не то как это должно работать,и поэтому все так как есть.
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14.09.2020 11:32 Ответить
Для ситуации что вы описали, рейдерам придется идти на вооруженный штурм) на что вряд-ли пойдут титушки рискуя получить пулю в лоб)
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14.09.2020 11:48 Ответить
"черный" нотариус, суд - и уже не вооруженный штурм дома честного гражданина, а вооруженная защита "своей" (рейдерской) собственности (всеми доступными способами, без последствий) от забаррикадировавшегося неизвестного, проникшего с непонятными намерениями, вооруженного ...
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14.09.2020 12:25 Ответить
Тогда придется рейдеру лично идти на защиту своей"собственности", потому как помощники будут вне закона)
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14.09.2020 12:35 Ответить
Кажуть что лабораторя ядов РАБссии разработала новый Новичок...посмотрел в глаза Путлеру на фотографии и кони двинул..Бункерный Хмырь послал двойника Путлера встречать Лукащеску в айропорту.... Глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич підтримує легалізацію зброї: "Потрібно розробити правильну дозвільну систему" - Цензор.НЕТ 2996
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14.09.2020 10:04 Ответить
Вечно им надо свой ВЕЛОСИПЕД разработать! Дебилы!
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14.09.2020 10:44 Ответить
Патронный завод сначала построили бы.
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14.09.2020 11:10 Ответить
А теперь подумайте сколько неадекватных людей по пьяни начнут палить в толпу, где будут идти ваши жены, и дети? Да его застрелят, но перед этим сколько он успеет застрелить
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14.09.2020 11:45 Ответить
хорошее видео в тему
https://www.youtube.com/watch?v=8MTqj_qqvjg&list=PLpAYRKa5O41e-xZtnawaRd87Upe-0F4cR&index=62
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14.09.2020 12:18 Ответить
А тепер подумайте, скільки таких неадекватних вже є і вже мають зброю і вже поводяться таким чином, але ще досі нема адекватного, який хоч на якомусь етапі пристрелить таку паскуду - зараз він робить все, що йому заманеться до самого краю, бо завадити нема кому - усі хто діє за законом опиняються безправними.
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14.09.2020 13:41 Ответить
Хорошо. Правильно.
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15.09.2020 04:08 Ответить
 
 