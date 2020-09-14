Глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич поддерживает легализацию оружия: "Нужно разработать правильную разрешительную систему"

В парламентском комитете по нацбезопасности выступили за легализацию среди всего населения огнестрельного оружия. В Раде назвали условие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я скажу так: как военный человек я это поддерживаю. Но нужно разработать правильную разрешительную систему", - сказал он.

Он отметил, что в Украине уже отменили наградное оружие, которое дарили многим гражданским. Закон запрещает выделение наградного оружия всем, кроме действующих сотрудников полиции и военнослужащих.

"Я, кстати, охотник, у меня ружье, и я четко выполняю все условия для его хранения и использования. Поддерживаю легализацию, например, короткостволов", - рассказал Завитневич.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает преждевременной легализацию ношения огнестрельного оружия в Украине.