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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки 2 462 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 156 797 человек

В Украине за сутки 2 462 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 156 797 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника, 14 сентября, зафиксированы 2 462 новых случая заражения. При этом 33 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 13 сентября сообщалось о 2 476 новых случаях, 12 сентября, - о 3 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных 3 144 инфицированных, 10 сентября сообщалось о 2 582 новых случаях, 9 сентября - о 2 551 новом случае, 8 сентября - о 2 411 случаях заболевания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 29,1 млн, количество жертв достигло 928,2 тыс. человек

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 156 797 человек, умерли с начала пандемии 3 211 человек (за сутки 33), выздоровевших – 69 543 (за сутки 650). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 84 043 человека, что на 1 779 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 20,85% превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Тернопольской (352), Харьковской (269), Одесской (205) областях, Киеве (168), Львовской (143), Ивано-Франковской (142), Черновицкой (135), Киевской (112) и Сумской (101) областях.

В Украине за сутки 2 462 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 156 797 человек 01
В Украине за сутки 2 462 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 156 797 человек 02
В Украине за сутки 2 462 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 156 797 человек 03
В Украине за сутки 2 462 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 156 797 человек 04
В Украине за сутки 2 462 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 156 797 человек 05
В Украине за сутки 2 462 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 156 797 человек 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
цифры для любознательных.
За последние 7 дней в Швеции 11 умерших от вируса
У соседей (Дания, Норвегия, Финляндия) суммарно 5
Нечего даже коментировать
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14.09.2020 09:12
+3
Итак при населении в 10 млн в Швеции 5850 умерших, в соседней Норвегии 270. И для любознательных там карантина нет только официально, сознательность людей намного больше даёт чем приказы правительства.
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14.09.2020 09:16
+2
Никак, просто сравнивать теплое с мягким это вообще мозгов надо не иметь
"где ввели жесткий карантин" - у нас жесткий карантин? Серьезно?
"Швеция живет без карантина пол года " - и в ней умерло на порядок больше людей чем у соседей вводивших карантин
"а мы убили экономику в хлам и проолжаем убивать" - в хлам ее убили уже давно
"Шведы вошли в ноль по вирусу" - такой 0 что аж 11 за 7 дней?
Еще раз, сравнивать Швецию и Украину - это как сравнивать теплое с мягким....
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14.09.2020 09:33
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Ну так - тесты закончились)))) А количество необработанных в 3 дня с задержкой, собранных материалов - составляет 35% от общего количества)))
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14.09.2020 09:06 Ответить
цифры для любознательных.
За последние 7 дней в Швеции 11 умерших от вируса
У соседей (Дания, Норвегия, Финляндия) суммарно 5
Нечего даже коментировать
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14.09.2020 09:12 Ответить
Никак, просто сравнивать теплое с мягким это вообще мозгов надо не иметь
"где ввели жесткий карантин" - у нас жесткий карантин? Серьезно?
"Швеция живет без карантина пол года " - и в ней умерло на порядок больше людей чем у соседей вводивших карантин
"а мы убили экономику в хлам и проолжаем убивать" - в хлам ее убили уже давно
"Шведы вошли в ноль по вирусу" - такой 0 что аж 11 за 7 дней?
Еще раз, сравнивать Швецию и Украину - это как сравнивать теплое с мягким....
показать весь комментарий
14.09.2020 09:33 Ответить
Итак при населении в 10 млн в Швеции 5850 умерших, в соседней Норвегии 270. И для любознательных там карантина нет только официально, сознательность людей намного больше даёт чем приказы правительства.
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14.09.2020 09:16 Ответить
Смени пластинку.
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14.09.2020 09:38 Ответить
Цифры для любознательных !
Время карантина при ковиде , минимум 14 дней ! Многие и через две недели имеют положительный тест , а некоторые и по несколько недель подряд . По самым скромным подсчетам в любимой тебе бульбашии за последнии 2 недели не было меньше чем 150 инфицированных в день . Берём 150 х 14 = 2100 , сейчас по данным белминздрава 839 ! Где остальные ? И это при 150 в день и если через две недели уже здоров !
Ты такой большой , а в сказки веришь ! Или ты баран ! Выбирай ?!
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14.09.2020 10:49 Ответить
Цифры позволяют сделать вывод, что рейтинги Кличко, Пальчевского и Попова стабилизировались, а рейтинги Свободы и Самопомощи продолжают падение в тернопольской области.
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14.09.2020 09:21 Ответить
Если кто-то умер и родственники соглашаются на COVID-19, то получают 5 000 грн., а врач 10 000 грн..
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14.09.2020 09:51 Ответить
Не сціть! Цей "смертельний" вірус запустили не для того, щоб раби вимерли, а для того, щоб їх залякати і загнати в стойло. Але це цей. А от наступний.....
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14.09.2020 09:57 Ответить
Неверящим в ковид дурням посвящаю.
Как не медик, а просто человек переживший болячку, имею вам сказать.
появилась температура, пропало обоняние - напрягитесь.
У меня температура и симптомы успешно подавлялись как ни странно - ибупрофеном.
Но тяжело было со сгущением крови - пил аспирин, понижал давление каптопресом 25.
Думаю, что без этого не выжил бы.
Вирус провоцирует тромбы, рвутся сосуды, и дай Бог чтобы не в голове. Обошлось.
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14.09.2020 11:00 Ответить
 
 