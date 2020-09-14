В Украине за сутки 2 462 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 156 797 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника, 14 сентября, зафиксированы 2 462 новых случая заражения. При этом 33 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 13 сентября сообщалось о 2 476 новых случаях, 12 сентября, - о 3 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных 3 144 инфицированных, 10 сентября сообщалось о 2 582 новых случаях, 9 сентября - о 2 551 новом случае, 8 сентября - о 2 411 случаях заболевания.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 156 797 человек, умерли с начала пандемии 3 211 человек (за сутки 33), выздоровевших – 69 543 (за сутки 650). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 84 043 человека, что на 1 779 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 20,85% превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Тернопольской (352), Харьковской (269), Одесской (205) областях, Киеве (168), Львовской (143), Ивано-Франковской (142), Черновицкой (135), Киевской (112) и Сумской (101) областях.















