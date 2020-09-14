В Украине за сутки 2 462 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 156 797 человек
В Украине по состоянию на утро понедельника, 14 сентября, зафиксированы 2 462 новых случая заражения. При этом 33 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 13 сентября сообщалось о 2 476 новых случаях, 12 сентября, - о 3 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных 3 144 инфицированных, 10 сентября сообщалось о 2 582 новых случаях, 9 сентября - о 2 551 новом случае, 8 сентября - о 2 411 случаях заболевания.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 156 797 человек, умерли с начала пандемии 3 211 человек (за сутки 33), выздоровевших – 69 543 (за сутки 650). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 84 043 человека, что на 1 779 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 20,85% превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Тернопольской (352), Харьковской (269), Одесской (205) областях, Киеве (168), Львовской (143), Ивано-Франковской (142), Черновицкой (135), Киевской (112) и Сумской (101) областях.
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За последние 7 дней в Швеции 11 умерших от вируса
У соседей (Дания, Норвегия, Финляндия) суммарно 5
Нечего даже коментировать
"где ввели жесткий карантин" - у нас жесткий карантин? Серьезно?
"Швеция живет без карантина пол года " - и в ней умерло на порядок больше людей чем у соседей вводивших карантин
"а мы убили экономику в хлам и проолжаем убивать" - в хлам ее убили уже давно
"Шведы вошли в ноль по вирусу" - такой 0 что аж 11 за 7 дней?
Еще раз, сравнивать Швецию и Украину - это как сравнивать теплое с мягким....
Время карантина при ковиде , минимум 14 дней ! Многие и через две недели имеют положительный тест , а некоторые и по несколько недель подряд . По самым скромным подсчетам в любимой тебе бульбашии за последнии 2 недели не было меньше чем 150 инфицированных в день . Берём 150 х 14 = 2100 , сейчас по данным белминздрава 839 ! Где остальные ? И это при 150 в день и если через две недели уже здоров !
Ты такой большой , а в сказки веришь ! Или ты баран ! Выбирай ?!
Как не медик, а просто человек переживший болячку, имею вам сказать.
появилась температура, пропало обоняние - напрягитесь.
У меня температура и симптомы успешно подавлялись как ни странно - ибупрофеном.
Но тяжело было со сгущением крови - пил аспирин, понижал давление каптопресом 25.
Думаю, что без этого не выжил бы.
Вирус провоцирует тромбы, рвутся сосуды, и дай Бог чтобы не в голове. Обошлось.