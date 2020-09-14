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Лукашенко и Путин сегодня проведут переговоры в формате "один на один"

Лукашенко и Путин сегодня проведут переговоры в формате

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко сегодня посетит Россию, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает госагентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"В городе Сочи состоится встреча главы белорусского государства с Президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в формате "один на один", - говорится в сообщении.

По данным госагентства, Лукашенко и Путин "обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы".

Напомним, о предстоящей встрече ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Автор: 

Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613) путин владимир (31270) россия (95546)


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Топ комментарии
+13
...где ты там мужиков увидел?.....две мрази....
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14.09.2020 09:20
+8
мільярди уже пёдырыча пошли на финансирование войны
лука не в том положении, шоб ставить высокие требования, может обойтись дешевле
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14.09.2020 09:19
+5
Плешивый уже ходит по бункеру, потирает липкие от пота ручёнки и радостно напевает на немецком, - Anschluß, Anschluß. Es lebe der аnschluß!
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14.09.2020 09:16
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Правила форума Совет форумчан
А 3 млрд уе , как Яныку , выдадут Луке за продажу Беларуси ?
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14.09.2020 09:11 Ответить
Нерозмінні мільярди відберуть в Януковича і передадуть наступному клієнтові.
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14.09.2020 09:16 Ответить
мільярди уже пёдырыча пошли на финансирование войны
лука не в том положении, шоб ставить высокие требования, может обойтись дешевле
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14.09.2020 09:19 Ответить
Уже давно выдано ! Поэтому Лукавому уйти равносильно смерти !
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14.09.2020 09:19 Ответить
Белоруссия меньше, поэтому ему уже выдали один...
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14.09.2020 09:19 Ответить
путлер будет давить о совместном государстве.
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14.09.2020 09:12 Ответить
Два мужика, в одній кімнаті, - якось негарно. )))
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14.09.2020 09:14 Ответить
...где ты там мужиков увидел?.....две мрази....
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14.09.2020 09:20 Ответить
Два мужидака в одній кімнаті
так точнее
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14.09.2020 09:20 Ответить
очко в очко. надписи там будут друг у друга читать )
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14.09.2020 09:15 Ответить
Плешивый уже ходит по бункеру, потирает липкие от пота ручёнки и радостно напевает на немецком, - Anschluß, Anschluß. Es lebe der аnschluß!
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14.09.2020 09:16 Ответить
Интересно а Лукашенко мешок бульбы с собой возьмет, как говороится для смазки отношений.
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14.09.2020 09:17 Ответить
вот так же и Янык ездил перед бегством...
но Лука пожалуй удержится в обмен за должность губернатора сев-зап белорусского округа РФ и личную неприкосновенность...
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14.09.2020 09:17 Ответить
Переговори в форматі 2Г.
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14.09.2020 09:17 Ответить
Г не в ту сторону повернута ...Вообщето моль другой ориентации
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14.09.2020 09:21 Ответить
Какаяразніца куда повернута Г, все одно вони 2 гівна.
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14.09.2020 09:45 Ответить
в позе раком переговоры будут проходить? или в классической, стоя на коленях?
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14.09.2020 09:18 Ответить
Додавят там Таракана, ему деваться некуда, либо ложится под рашку либо сваливать и переезжать в Ростов.
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14.09.2020 09:18 Ответить
а почему только в Ростов? Еще в запасе Китай.
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14.09.2020 13:28 Ответить
У моли в Сочи походу тайник нехилый с баблом ..Помните праффесор там 3 ярда баксов получал
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14.09.2020 09:19 Ответить
Вопрос один - Союзное государство подпишет ещё Лукашенко или его правильный преемник?
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14.09.2020 09:22 Ответить
"Преемник"... Лука став надто токсичний... Скоріш всього, Путін йому і дітям, взамін "трону", запропонує "теплі місця", з "кормушкою", гарантії безпеки, посадить свою маріонетку, білоруси заспокояться, звикнуть до нової "вуздечки", і не помітять, як стануть "федеральним округом... А там "бацькє" "Новічка", синочкам - ДТП або "передоз випадковий", і все, нема "спадкоємців на трон", а "кормне місце" перейде іншому...
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14.09.2020 10:11 Ответить
К этой встрече, и по сути к капитуляции Беларуси перед кремлём ,
Лукашенко подтолкнула пророссийская ,белорусская оппозиция.
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14.09.2020 09:23 Ответить
нічого страшного...руSSкій мір там буде керувати ще 5-10 років... а потім як полихне....та на всю раSSію перекинеться...
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14.09.2020 09:32 Ответить
теж так міркую
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14.09.2020 09:53 Ответить
нет, они всегда бьіли одной крови, советские ленинцьі
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14.09.2020 12:06 Ответить
Два чоботи пара. Обидва *****. Лалалалалала!
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14.09.2020 09:24 Ответить
там от Сочи до Ростова всего ничего . заехал бы приценился к недвижимости
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14.09.2020 09:26 Ответить
Лукашенко і Путін сьогодні проведуть переговори у форматі "сам на сам" - Цензор.НЕТ 8188
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14.09.2020 09:28 Ответить
мантры либералов.
Эти "потери россии" на самом деле - прибыль в карман тем кто сидит на потоках и управляет россией.
Если Раша продает нефть "по дешевке" на Беларусь, то потом разница в цене делится между Лукашенко и хйлом через третьи компании и поступает на счета куда надо.
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14.09.2020 10:53 Ответить
Скорее мантры **********
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14.09.2020 10:58 Ответить
Это же надо, в какую изящную очередную обвертку завернули кремлевские пропагандисты сходняк двух мудаков, возомнивших из себя вечными диктаторами. Но на самом деле тема одна: как уберечь Беларусь от цивилизованного мира и оставить в лапах ненастной российской недоимперии?
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14.09.2020 09:31 Ответить
може рашка розвалиться і прокляття спаде.
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14.09.2020 09:42 Ответить
Хабаровськ не в счьот))
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14.09.2020 10:04 Ответить
Дальний Восток заселялся этническими украинцами. Там реально украинцы и протестуют.)
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14.09.2020 10:59 Ответить
А хіба ні ?
Подивись на рівень життя.
Штати це авангард прогресу.
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14.09.2020 09:58 Ответить
Не чула таких відгуків про штати.
Всі непогано там прилаштовуються.
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14.09.2020 10:15 Ответить
Правильно. Краще смоктати брагу, ********* лаптєм, зате в своїй ізбє.
Так вас ніхто в Америках не чекає. Сидіте в дома.
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14.09.2020 10:36 Ответить
Благодарен за совет, пригодиться моим бывшим соотечественникам. Ладно покеда. Всё равно как об стенку горох.
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14.09.2020 10:57 Ответить
Вас послухати, то в америках прямо каторга, а не життя.
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14.09.2020 11:09 Ответить
Я же выше писал! С нормальным образованием тебе везде хорошо будет, даже на Родине.
Разнорабочим + закончившим ПТУ даже в америках будешь жить от зарплаты до зарплаты в халупе с неграми и латиносами по соседству. Ещё раз, если мигрировать то в Европу. Штаты как и Канада УЖЕ не рай для иммигрантов. Прошли те 80-90 года когда ещё можно было без проблем начать новую жизнь.
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14.09.2020 11:19 Ответить
А "славянский мир", провозглашенный вовсе не славянами, а мокшами, каким душком отдает? Даже не "арийства", а перегаром от кваса с репой и онучами.
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14.09.2020 10:13 Ответить
Этап секса по телефону завершен, клиент созрел.. пора переходить к прямому контакту.. А в Сочи темные ночи, как в песне поется. Или "знал бы прикуп жил бы в Сочи", вот поэтому глава мафиозной группировки Пу в Сочи, а председатель колхоза Саша 3% из Минска едет девочкой по вызову куда закажут, на что изволите. Только теперь утром секс вечером деньги, а не наоборот.
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14.09.2020 09:40 Ответить
Интересно наверное двойной фаллоимитатор будут использовать, ну а что могут ещё два старика без нормальных мозгов
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14.09.2020 09:46 Ответить
буде флот здавати
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14.09.2020 09:52 Ответить
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14.09.2020 09:58 Ответить
Розмова буде йти про продаж Білорусі пуйлу. Тобто під яким соусом російські "миротворчики" будуть окуповувати Мінськ і які гарантії після цього буде мати "бацька" з своїм вилупком колєнькой.
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14.09.2020 10:00 Ответить
...Сєгодня состоятся ...пєрєговори...одін на одін...
Путін: ...зачіт так:ілі ти ложишся под мєня сразу ілі топчу тєбя сам в наглую...
Таракан 1:... Давай полюбовно,абаюдно і конверсионно,я ж тєбє спас твоіх "вагнеровцев" от бандеровцев,так ти єто учітивай,Володя...
ПУТІН:... Спасібо,конєчно,за моіх головорєзов с Боінгом,но ти мєня поймі...мнє ж надо Украіну добіть,пока там вновь Порошенко нє вєрнулся,да і сколько дєнєг в разврат в Украінє втюхано,что твоя Бєлорусь так, занюхать только...
Таракан 1: ..я согласєн под тєбя...только синку моєму,кррасавцу, отдай губєрнію,можна і другую...
Путін :..хорошо,надо подумать,а то скоро Крим тут бєз води сдихаєт,і надо что-то дєлать с Зєлєнскім...а то нікак нє хочєт капітуліровать сразу,всьо частямі с Єрмаком отдают,а так нє договаріваліс...
Продолженіє будєт.
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14.09.2020 10:01 Ответить
Ху....ло підконтрольною білоруською "опозицією" поставив Луку в позу "зю".
У Луки два шляхи:
1) Білорусь - губернія росії і Лука ще побуде губернатором(до прийняття "новічка")

2) Білорусь - губернія росії без Луки.

ИМХО - нажаль Білорусі капець.
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14.09.2020 10:09 Ответить
Польша, Чехия, Литва, Венгрия они не собираются наблюдать как Путин своё влияние навязывает. Геополитическая обстановка изменилась, Беларусь уже не воспринимают как ещё полгода назад, как вотчину России.
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14.09.2020 10:53 Ответить
Доповнення. Повідомлення з Криму ( неофіційно). Медведчук погодився для Путіна... на завершальному етапі повну підтримку його "сили" усім його ресурсом по "поверненню" хохлів в стойло Мокви...Сміх та гигикання. Для цього в генпрокуратуру протягли по домовленності з Зеленським...юриста Медведчука. Це вже не зрада, а диверсія проти Українсьукої держави. Ворог у керівництві країною- це вже всім ясно!
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14.09.2020 10:10 Ответить
"
Президент России Владимир Путин был "ошеломлен" масштабами протеста в Белоруссии, но при этом уверен, что акции протеста не приведут к свержению Александра Лукашенко, пишет https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-13/putin-*******-down-on-belarus-ally-wary-of-protest-contagion?sref=Y0jVLcFo Bloomberg со ссылкой на пять собеседников, близких к Кремлю.
Москва не доверяет Лукашенко, однако она не может допустить прихода к власти оппозиции через уличные протесты. Кремль будет поддерживать Лукашенко, поощряя его шаги к постепенной передаче власти, отмечает агентство.
После выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. Согласно утвержденным итогам ЦИК, за Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%. Оппозиция заявила о фальсификациях, отметив, что итоги голосования диаметрально противоположные. После этого по всей республике начались забастовки и протестные шествия.
Путин ранее заявил, что признает легитимность выборов президента Белоруссии, а Александра Лукашенко - их победителем.
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14.09.2020 10:20 Ответить
1 на1, ил 1х1 в данном случае - не корректно. Математически правильнее біло бі сказать 0 на 0,3 или 0 х 0,3 = ...? Обнуленіш обнуляет все, что еще не успело обнулиться.
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14.09.2020 10:42 Ответить
Сорри!!! не 0,3, а даже 0,03!!!
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14.09.2020 10:43 Ответить
В Беларуси как и 5 недель назад, вакуум власти и отсутствие инициативы со стороны оппозиции. Не хватает агрессивности протестующим, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. А Лукашенко политический труп. Легитимность и внутри страны, и заграницей, под большим сомнением.
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14.09.2020 10:50 Ответить
"Лукашенко и Путин сегодня проведут переговоры в формате "друг друга раком"
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14.09.2020 11:03 Ответить
А вот и распьятый мальчик ..

НАСТОЯЩИЙ .

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Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .

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https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6d300d28501c63c4ae402d7f1e0f42ea0b3ac80d95e62f880028703607a108ad.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1a91eb071d95a38e127e1e371bd582f9557df8e8f0e4fac038629fc0bf152abb.jpg

.

рф -- росЦия ФАШИССКАЯ . . ФАЛЬШИВАЯ ! .

.

ф.ЕКАЛИСТАН ..! . ,

.

россия-6

масква- 6

кремль - 6

= 666

.
.
. .
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14.09.2020 11:25 Ответить
Лукашенко і Путін сьогодні проведуть переговори у форматі "сам на сам" - Цензор.НЕТ 9782
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14.09.2020 11:51 Ответить
а он без камазов поехал? значит надеется вернуться
если чайку не хлебнет в пути
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14.09.2020 12:13 Ответить
Интересно, встреча будет с использованием вазелина или без ?
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14.09.2020 12:53 Ответить
Интересы Украины для нас прежде всего . А они в том ,чтобы украинско-белорусская
граница не стала украинско - российской. Лукашенко был для Украины гарантом
того ,что этого не случится ,как теперь всё повернётся неизвестно.
Белорусские оппозиционеры делают всё ,чтобы скрепить союз Лукашенко и путина.
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14.09.2020 15:20 Ответить
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Суворий верифікатор

@SholtoBolto

·https://twitter.com/SholtoBolto/status/1305457608749326338 2 ч

Репортаж із зустрічі у Сочі

Лукашенко і Путін сьогодні проведуть переговори у форматі "сам на сам" - Цензор.НЕТ 3917
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14.09.2020 16:34 Ответить
 
 