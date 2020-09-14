Лукашенко и Путин сегодня проведут переговоры в формате "один на один"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко сегодня посетит Россию, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает госагентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"В городе Сочи состоится встреча главы белорусского государства с Президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в формате "один на один", - говорится в сообщении.

По данным госагентства, Лукашенко и Путин "обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы".

Напомним, о предстоящей встрече ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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