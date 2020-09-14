COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Тернопольщина - 352, Харьковщина - 269 и Одесчина - 205

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 14 сентября в Тернопольской области коронавирусом заболели 352 человека, это наибольшее число заболевших в области с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 9 234 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 109 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 4 145 пациентов.

По состоянию на 14 сентября количество активных больных на Тернопольщине составляет 4 980 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесская область осталась без тестов на COVID-19

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Одесская области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 269 человек. Общее количество инфицированных - 12 873. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 272 человека, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 3 865 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 8 716.

В Одесской области коронавирусом заболели 205 человек. Общее количество инфицированных составляет 9 687 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 149 человек. С начала эпидемии выздоровели 2 191 пациент. Количество активных больных на Одесчине составляет 7 347 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 2 462 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 156 797 человек