COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Тернопольщина - 352, Харьковщина - 269 и Одесчина - 205
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 14 сентября в Тернопольской области коронавирусом заболели 352 человека, это наибольшее число заболевших в области с начала пандемии.
Общее количество инфицированных составляет 9 234 человека.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 109 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 4 145 пациентов.
По состоянию на 14 сентября количество активных больных на Тернопольщине составляет 4 980 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Одесская области.
Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 269 человек. Общее количество инфицированных - 12 873. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 272 человека, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 3 865 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 8 716.
В Одесской области коронавирусом заболели 205 человек. Общее количество инфицированных составляет 9 687 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 149 человек. С начала эпидемии выздоровели 2 191 пациент. Количество активных больных на Одесчине составляет 7 347 человек.
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Про Беларусь смешно, Вы еще Туркменистан в пример приведите, там просто "корону" запретили и все, проблема решена.
«Швеція.
Густота населення країни 2015 року становила 23,8 особи/км² (195-те місце у світі) і передостаннє місце серед країн Європейського Союзу, менше тільки у Фінляндії.»
Естественно с оглядкой, например, на плотность населения, которая в Дании выше чем в Швеции в 6 раз, но при этом смертей от ковид меньше в 8 раз
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/7slfr9/waiting_for_the_bus_in_sweden_we_like_personal/
Posted by https://www.reddit.com/user/Smiix/ u/Smiix https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/7slfr9/waiting_for_the_bus_in_sweden_we_like_personal/ 2 years ago
Waiting for the bus in Sweden. We like personal space, that's all.
ПОДОХНУТ в ОСНОВНОМ ПОЖЫЛЫЕ..
. и лишниии ......
Total Test Results: 5 550 139
Testing rate: 19 141,13 per 100,000 people
А от Орегонщина дещо відстає
Total Test Results: 612 620
Testing rate: 14 524,85 per 100,000 people