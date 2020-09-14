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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Тернопольщина - 352, Харьковщина - 269 и Одесчина - 205

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Тернопольщина - 352, Харьковщина - 269 и Одесчина - 205

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 14 сентября в Тернопольской области коронавирусом заболели 352 человека, это наибольшее число заболевших в области с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 9 234 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 109 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 4 145 пациентов.

По состоянию на 14 сентября количество активных больных на Тернопольщине составляет 4 980 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесская область осталась без тестов на COVID-19

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Одесская области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 269 человек. Общее количество инфицированных - 12 873. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 272 человека, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 3 865 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 8 716.

В Одесской области коронавирусом заболели 205 человек. Общее количество инфицированных составляет 9 687 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 149 человек. С начала эпидемии выздоровели 2 191 пациент. Количество активных больных на Одесчине составляет 7 347 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 2 462 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 156 797 человек

карантин (16729) Одесская область (3571) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+4
Роблю речі, які проти Закону Дарвіна. Але, треба.
COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Тернопольщина - 352, Харьковщина - 269 и Одесчина - 205 - Цензор.НЕТ 5879
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14.09.2020 09:21
+4
ага особенно Швеция решила проблему. Правда умерло на порядок больше чем у соседей..
Про Беларусь смешно, Вы еще Туркменистан в пример приведите, там просто "корону" запретили и все, проблема решена.
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14.09.2020 09:27
+2
Такое впечатление что ты здесь работаешь на ставке - уже полгода в каждой теме о коронавирусе с упорством пьяного пропагандируешь достижения шведской и белорусской эпидемиологии. Неужели ты думаешь что немецкие, английские, и тем более израильские (!) врачи тупее (а там карантин опять усиливают, аналогично и у чехов, австрийцев. В Израиле разрешено отходить от дома на 550м)
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14.09.2020 09:32
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Роблю речі, які проти Закону Дарвіна. Але, треба.
COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Тернопольщина - 352, Харьковщина - 269 и Одесчина - 205 - Цензор.НЕТ 5879
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14.09.2020 09:21 Ответить
ага особенно Швеция решила проблему. Правда умерло на порядок больше чем у соседей..
Про Беларусь смешно, Вы еще Туркменистан в пример приведите, там просто "корону" запретили и все, проблема решена.
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14.09.2020 09:27 Ответить
Тут ще й осісьо, який фактор:

«Швеція.
Густота населення країни 2015 року становила 23,8 особи/км² (195-те місце у світі) і передостаннє місце серед країн Європейського Союзу, менше тільки у Фінляндії.»
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14.09.2020 09:46 Ответить
там много факторов, но если уж сравнивать, то сравнивать соседей у которых сопоставимый климат, сопоставимая численность населения, сопоставимая экономика, медицина, уровень жизни и т.д.
Естественно с оглядкой, например, на плотность населения, которая в Дании выше чем в Швеции в 6 раз, но при этом смертей от ковид меньше в 8 раз
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14.09.2020 09:52 Ответить
Я навів один з факторів, який гарантовано впливає на вірогідність швидкості розповсюдження хвороби серед населення ( і це не G5, чи кріейтор windows)
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14.09.2020 09:56 Ответить
Я верю цифрам, что дает ООН, а не таракану. По приведенной диаграмме только за июнь 2020 года превышение смиертности над средней составило около 3500, за май примерно 1200-1300. А по сводкам, что дает таракан по ковиду, на 30 июня за все предыдущее время умерло 392 человека

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Тернопільщина - 352, Харківщина - 269 і Одещина - 205 - Цензор.НЕТ 2740
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14.09.2020 10:25 Ответить
Картинка 2-летней давности. Очередь на остановке автобусов в Швеции.
https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/7slfr9/waiting_for_the_bus_in_sweden_we_like_personal/

Posted by https://www.reddit.com/user/Smiix/ u/Smiix https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/7slfr9/waiting_for_the_bus_in_sweden_we_like_personal/ 2 years ago

Waiting for the bus in Sweden. We like personal space, that's all.
COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Тернопільщина - 352, Харківщина - 269 і Одещина - 205 - Цензор.НЕТ 4417
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14.09.2020 11:51 Ответить
Такое впечатление что ты здесь работаешь на ставке - уже полгода в каждой теме о коронавирусе с упорством пьяного пропагандируешь достижения шведской и белорусской эпидемиологии. Неужели ты думаешь что немецкие, английские, и тем более израильские (!) врачи тупее (а там карантин опять усиливают, аналогично и у чехов, австрийцев. В Израиле разрешено отходить от дома на 550м)
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14.09.2020 09:32 Ответить
Как говорил НОВОЕ ЗЕЛЕНОЕ ЛИЦО - министр здравоОГРАБЛЕНИЯ продавая средства защиты в РФ , - в начале эпидемии Емец =


ПОДОХНУТ в ОСНОВНОМ ПОЖЫЛЫЕ..


. и лишниии ......
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14.09.2020 11:09 Ответить
ДЕ карта проведених тестувань???? Чому є тільки карта хворих? СКІЛЬКИ ПРОВЕДЕНО ТЕСТІВ В КОЖНІЙ ОБЛАСТІ??????
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14.09.2020 11:40 Ответить
На Техащині
Total Test Results: 5 550 139
Testing rate: 19 141,13 per 100,000 people

А от Орегонщина дещо відстає
Total Test Results: 612 620
Testing rate: 14 524,85 per 100,000 people

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14.09.2020 13:38 Ответить
 
 