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В Раде идут консультации о создании ВСК по делу "вагнеровцев": много информации с грифом секретности, к которому не имеем доступа, - "слуга народа" Завитневич

В Раде идут консультации о создании ВСК по делу

В парламентском комитете по нацбезопасности обсудили возможность создания Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев". Сейчас по этому поводу консультируются.

Об этом глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуацию с "вагнеровцами" раздувают, чтобы держать общество в напряжении и обвинять разведывательные органы.

"Сейчас консультируемся о том, будет ли смысл в этой ВСК. Потому что много информации, которую мы бы запросили, имеет такой гриф секретности, к которому не имеем доступа", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Петиция родственников погибших воинов с требованием создать ВСК по расследованию дела "вагнеровцев" набрала необходимое количество голосов на сайте Рады

По его словам, вся история с "вагнеровцами" используется против Украины. К этому процессу уже подключили даже Беларусь.

"Знаете, у нас тут между военными ходит такая шутка, что если бы действительно эта операция была, то мы бы все зааплодировали нашим спецслужбам. А на самом деле вы же видите, что все это используется против нашей страны с целью ее расшатать, накачать определенной информацией. Задействованы все инструменты и ресурсы, и не только медийные", - сказал Завитневич.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

ВР (29247) ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332) Завитневич Александр (54)


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Топ комментарии
+17
Тобто операції не було, проте її матеріали з грифом "таємно")))
Такий жарт у вас там не ходить?))
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14.09.2020 09:37
+12
СН нехочуть розлідування,бо на вищих ешелонах влади більшість е агентами спецслужб росії,та просто запроданці і лохі.
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14.09.2020 09:39
+12
По его словам, ситуацию с "вагнеровцами" раздувают, чтобы держать общество в напряжении и обвинять разведывательные органы.Источник: https://censor.net/ru/n3219053

Нє-нє, пітарок, не розвідників. А твого, ****, боса Зє.
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14.09.2020 09:49
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Зелений зброд хоче мати доступ?
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14.09.2020 09:33 Ответить
Зеленский предатель , а Ермак - козел отпущения ! Факт на лицо ! Дерьмослуги , как всегда ,сольют ответственность на тех , кто их за руку поймал !
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14.09.2020 09:49 Ответить
Кто еще кроме народных депутатов может вскрыть папки с грифом секретно ....У нардепов все рычаги власти ...
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14.09.2020 09:33 Ответить
Кто знал об операции ,читаем список ..опа гражданин Ермак ....Это я вам уже первый абзац диктую папки с грифом секретно
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14.09.2020 09:36 Ответить
Тобто операції не було, проте її матеріали з грифом "таємно")))
Такий жарт у вас там не ходить?))
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14.09.2020 09:37 Ответить
Всё, что хоть как-то приближается к внешней разведке, носит гриф секретно.
Даже упоминание фамилии разведчика, который будет давать информацию об отсутствии операции Ы, недопустимо.
Поэтому, не нужно манипулировать.
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14.09.2020 09:52 Ответить
СБУшники, причетні до справи, готові дати покази перед ТСК.
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14.09.2020 09:58 Ответить
Пусть дают.
Послушаем.
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14.09.2020 10:08 Ответить
А для цього потрібна ТСК. Теляться з її створенням.
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14.09.2020 11:41 Ответить
Для 73% 🐏🐐🐑🤢🤡 ,тупейшая отмазка иуды «янелоха»
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14.09.2020 09:57 Ответить
СН нехочуть розлідування,бо на вищих ешелонах влади більшість е агентами спецслужб росії,та просто запроданці і лохі.
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14.09.2020 09:39 Ответить
бо на вищих ешелонах влади більшість е агентами спецслужб росії,та просто запроданці і лохі.

А когда было иначе ? Все до единого президенты Украины были завербованы гэбней и Зиленскай не исключение .
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14.09.2020 09:46 Ответить
Не хочуть розслідувати, бо вийдуть на зеленського.
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14.09.2020 10:17 Ответить
По его словам, ситуацию с "вагнеровцами" раздувают, чтобы держать общество в напряжении и обвинять разведывательные органы.Источник: https://censor.net/ru/n3219053

Нє-нє, пітарок, не розвідників. А твого, ****, боса Зє.
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14.09.2020 09:49 Ответить
вах... вах...
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14.09.2020 09:50 Ответить
Чтобы да так нет-игры слуг народа Коломойского с украинцами./Завитневич поддерживает легализацию оружия.Но Коломойский -через Ермака-не позволяет. /создании ВСК по делу "вагнеровцев"…… Завитневич .Но Коломойский -через Ермака-не позволяет.
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14.09.2020 09:50 Ответить
И где в его словах упоминается Украина?
Его страна это ********** и он прямо сказал что ' все это используется против нашей страны'
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14.09.2020 09:51 Ответить
Результатом роботи цієї комісії має бути звинувачення шмарклі в державній зраді, а далі імпічмент, суд і довічне разом зі всією його ОП і СН.
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14.09.2020 09:51 Ответить
Гриф "секретності" на операції, якої, як стверджує зЕзідент, "не було".
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14.09.2020 09:52 Ответить
а салавьев с секелёвым имеют доступ к документам с грифом секретности, время доставки документов до ***** три часа, новая почта отдыхает
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14.09.2020 09:54 Ответить
"Росіський триколор уже над Києвом, а Зе на гастролях." Цимбалюк.https://m.youtube.com/watch?v=i0PweEWno0I
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14.09.2020 09:57 Ответить
нет мы так не думаем
Сдасться - оно вседа ПРОЩЕ
А Зебилы так думают
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14.09.2020 10:07 Ответить
Мне даже страшно представить, какая была ответка и сколько невинных украинцев засело за решётку на долгие годы.

Тебе в Германии страшно ?
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14.09.2020 10:07 Ответить
Нет, пока есть прослойка из восточноевропейских стран мне не страшно. Но ведь всегда проще сделать, а потом думать о последствиях. Мне кажется в Украине, у многих высоких чинов
именно такая последовательность действий. Когда одна нога не знает куда пошла другая.
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14.09.2020 10:42 Ответить
откинуло бы предательские потуги жабы, по имени зеля, по оккупированным территориям ? вот и слава Богу )уверенна мы этого добьемся
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14.09.2020 10:36 Ответить
Длина "дороги" зависит от правильных решений, но многие могут не дойти до её конца. Если
конечно выберут не тот путь.
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14.09.2020 10:51 Ответить
Ну еще бы, что может еще сказать глава комитета- представитель " слуги уродца". Однозначно создавать ВСКне хотят, но ведь есть среди украинских спецслужб те, кто действительно верен присяге, для кого Украина в сердце- вывернитесь на изнанку, пропахайте носом землю, но найдите и представьте с неоспоримыми доказательствами того кто слил и кто стоял за провалом операции
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14.09.2020 10:11 Ответить
Завитневич,а также ОП и *слуги* своими высказываниями и действиями бессознательно,а может и преднамеренно расшатывают общество.И это глава комитета по безопасности....Какой ужас!В большинстве,кто настаивал и настаивает о создании комиссии, говорят с благодарностью разведки и СБУ по данному случаю.В его высказывании чувствуется,что он стелится перед Зеленским и иже с ним.
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14.09.2020 10:13 Ответить
Так ці ж Зедроти самі до роздування спричиняють. Чому не створено комісії?
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14.09.2020 10:15 Ответить
Типо, доступ только для сотрудников фсб!?
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14.09.2020 10:17 Ответить
не несите чушь. перед самой операцией грифы были сняты чтобы через ГПУ оформить подозрение вагнеровцам
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14.09.2020 10:20 Ответить
В то время, когда лохорату пудрят мозги этим фейком - в Раду внесены законопроекты о налогообложении земельных паев и домашних животных.
Скоро будете за каждого кота Бене платить, гои тупые!
Сказку о том, что в одном месте собрали 33 головореза со спецподготовкой, связями в ФСБ и опытом боевых действий, окружив их 200 потенциальными заложниками для передачи Украине могут схавать только дети младшего возраста.
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14.09.2020 10:35 Ответить
Що ви причепились до грушніка Росії Єрмака? Він добре робить свою справу(по злиттю України в паРашу). Зєля про все вже домовивсь.
_____________________
Здається я живу в час повного абсурду. Зєлю треба було геть ще рік тому, але українці досі тільки скиглять, але слово "дострокові" вони вимовляти не вміють по визначенню
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14.09.2020 10:38 Ответить
А ну скажи слово "дострокові", продажний троль російського шпигуна Порошенка. А не скажеш. Бо Пєця вам команду не давав. Бо Пєця знає, що будь який інший през, окрім російського шпигуна Зєлі, Пєцю посадить на довічне з конфіскацією.
___________
Можу тобі дати гривню. Одну. Просто так. Дати, продажний?
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14.09.2020 11:18 Ответить
Я тебе даже скажу, кто тебе тогда платили и сегодня платит - баня бабломойский.
А топить против бубочки ты начал по той причине, что ему не дают выполнить все ваши воровские пожелания.
Не оправдал надежды, другими словами.
Ваша вонь, с одной стороны, это давление на него, а сдругой, надежда все таки обеспечить какой то значительный рост для кацапского агента жульки капительман.
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14.09.2020 11:32 Ответить
Маячня від початку до кінця. Особисто завжди був проти якихось особливих преференцій для олігарха Коломойського. Послідовно виступаю за відокремлення бізнесу від політики і за невілювання самого розуміння визначення "олігарх". Але, на відміну від олігарха Ахметова, був завжди і є за присвячення назвам вулиць і інших адмін установам ім'я рятівника України Коломойського і його команди. Що не так?
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14.09.2020 11:47 Ответить
Ванья, дострокові - без питань, але після того, як ти, ТЮ й інші, ВИЗНАЮТЬ СВОЮ ПРОВИНУ в тому, що притягли зЕ до влади.
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14.09.2020 11:04 Ответить
Яка помилка? Я і сьогодні за російського шпигуна Зєлю проголосую, якщо він би вийщов у другий тур з російським шпигуном Пєцєю.
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14.09.2020 11:21 Ответить
Тоді чим ти невдоволений ?
ІЖ ТЕ, ЩО ОБРАВ!
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14.09.2020 11:37 Ответить
Продажний! Я за дострокові президентські і Пєцю на довічне з конфіскацією! А тебе і всю Пєціну ботоферму - на примусові в автодорі! Зрозумів, продажний?
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14.09.2020 11:49 Ответить
Ванья, ТИ ОТРИМАВ ТОГО ПРЕЗИДЕНТА, ЯКОГО ХОТІВ.
ОТЖЕ - НАСОЛОДЖУЙСЯ СВОЇМ ВИБОРОМ!
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14.09.2020 11:53 Ответить
Може зустрінемоссь і ти спробуєш довести, що я продажний? Наприклад, спробуєш перекупити??? А якщо не зможеш - запхаєш свого язика ТЮ в дупу і викладеш сюди таке фото. Ми "хоть пасмийомсааа!"
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14.09.2020 11:56 Ответить
Ви гроші отримуєте через банківську картку. А довести це - треба українська влада. І вона буде.
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14.09.2020 12:16 Ответить
Злив НЕ зараховано, брехлива собако. Чекаю на фото выдповыдно опису.
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14.09.2020 15:30 Ответить
О, член тролефермы детектед!
Эта группа топила за бубочку год назад, аж обсиралась!
Это ещё Юлька вас организовала в 2008 году?
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14.09.2020 11:46 Ответить
Юля НІКОМУ не платила за агітацію в мережах. НІКОМУ.
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14.09.2020 11:51 Ответить
Може й за "вибори" не платила, ванья?
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14.09.2020 11:57 Ответить
Тобто? Чи платила Юля за бігборди? Платила. Звідки гроші? Так вонавкраланашефсьо. Але чомусь питання за бігборти у пана виникають тільки до Юлі і до її рідні, яка належить до середнього бізнесу. Бізнесу, який сплачує всі податки. І більше ваші питання ні до кого не виникають чомусь. Чому така вибірковість? Га?
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14.09.2020 12:14 Ответить
ТЮкнуты вважають, що вони можуть "увымкнуити йолопа" і все минеться...
Де я писав про білборди, брехливе?
А про податки від ТЮ, це вже "хоть пасмийомсаааа"... Бо вана їх "сплачує" ще з часів "КУБ"а... Паші Лазаренку...
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14.09.2020 15:34 Ответить
ты же год назад за него только голосовал. Ты забыл уже, придурок?
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14.09.2020 14:09 Ответить
То нехай залучать до ТСК тих, у кого є допуск. Сам Завитневич має його за обійманою посадою, Порошенко, Забродський Тимошенко, Парубій - за посадами, що вони обіймали раніше. Не вийде отримати більшість СН у тій ТСК бо вони понабирали собі фотографів, офіціантів, корабельних сосен тощо? То й краще ДЛЯ УКРАЇНИ!
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14.09.2020 11:01 Ответить
"Знаете, у нас тут между военными ходит такая шутка, что если бы действительно эта операция была, то мы бы все зааплодировали нашим спецслужбам".Источник: https://censor.net/ru/n3219053

Вот как это тело можно после таких слов назвать? Завтневич,ты в разведке служил последние 5 лет? А че тогда п-дишь?
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14.09.2020 11:29 Ответить
Хто працював в міністерствах і у владі знає, що будь-який документ має реквізити, і якщо його знищать то сяде, той хто останній згідно вхідної-вихідної кореспондеції його отримав, а враховючи, що це топ-ДСК документ, то коло осіб дуже сильно звужується до солодкої високопосаджової парочки, тих у кого є доступ до таємної інформації, отже слідчим при отриманні команди - Фас!, знайти цих фігурантів як два пальці обмочити. Тому так і бояться ту ТСК, бо там пахне дуже жареним і замяти вже не вийде все рівно хтось да сяде, чи кріт, чи члени комісії, якщо замнуть справу,, і сяде на довгі терміни. Тому ВР не хоче підставляти свою сідницю адже тиск буде неймовірний, якщо замнуть то сяде комісія, якщо не замнуть то отримають компромат на членів комісії. Цугцванг.
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14.09.2020 11:55 Ответить
"Знаете, у нас тут между военными ходит такая шутка" (с)

Олександр Завітневич народився 1973 року. Після закінчення середньої школи навчався на факультеті радіоінженерії Київського військового інституту управління та зв'язку. Офіцер запасу.
Згодом заочно навчався у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, де здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.
Голова Черкаської обласної організації партії «Слуга народу»

Передавайте приветы там у себя между военными в гру рф...
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14.09.2020 12:15 Ответить
А яка загалом роль цього антиукраїнського парламентського комітету з нацбезпеки? Мабуть захищать безпеку лютих ворогів України з прокремлівського лігва ОП в їх держзраді. Для чого він взагалі потрібний такий комітет з такою гучною назва якщо зрада і злочинна робота на ворога віщих продажних чиновників ОП для них это ніби то секретно. Так що агенти кремля ці виродки і далі як і раніше безкарно будуть здавати ворогові національну безпеку нашої держави.. А для антиукраїнської зРади і її комитета будь-яка зрада своїх поплічників при владі так і буде завжди секретна до поки вороги України ці прокляті ЗЕбіли капітулянти своєю цією зрадую не знищать Україну ?
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14.09.2020 13:41 Ответить
Доверить СН расследование предательства ОП в "деле вагнеровцев"все равно,что козла в огород запустить..
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14.09.2020 14:43 Ответить
версии фсб и какао совпадают.
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15.09.2020 04:06 Ответить
 
 