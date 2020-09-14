В Раде идут консультации о создании ВСК по делу "вагнеровцев": много информации с грифом секретности, к которому не имеем доступа, - "слуга народа" Завитневич
В парламентском комитете по нацбезопасности обсудили возможность создания Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев". Сейчас по этому поводу консультируются.
Об этом глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ситуацию с "вагнеровцами" раздувают, чтобы держать общество в напряжении и обвинять разведывательные органы.
"Сейчас консультируемся о том, будет ли смысл в этой ВСК. Потому что много информации, которую мы бы запросили, имеет такой гриф секретности, к которому не имеем доступа", - рассказал он.
По его словам, вся история с "вагнеровцами" используется против Украины. К этому процессу уже подключили даже Беларусь.
"Знаете, у нас тут между военными ходит такая шутка, что если бы действительно эта операция была, то мы бы все зааплодировали нашим спецслужбам. А на самом деле вы же видите, что все это используется против нашей страны с целью ее расшатать, накачать определенной информацией. Задействованы все инструменты и ресурсы, и не только медийные", - сказал Завитневич.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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Такий жарт у вас там не ходить?))
Даже упоминание фамилии разведчика, который будет давать информацию об отсутствии операции Ы, недопустимо.
Поэтому, не нужно манипулировать.
Послушаем.
А когда было иначе ? Все до единого президенты Украины были завербованы гэбней и Зиленскай не исключение .
Нє-нє, пітарок, не розвідників. А твого, ****, боса Зє.
Его страна это ********** и он прямо сказал что ' все это используется против нашей страны'
Сдасться - оно вседа ПРОЩЕ
А Зебилы так думают
Тебе в Германии страшно ?
именно такая последовательность действий. Когда одна нога не знает куда пошла другая.
конечно выберут не тот путь.
Скоро будете за каждого кота Бене платить, гои тупые!
Сказку о том, что в одном месте собрали 33 головореза со спецподготовкой, связями в ФСБ и опытом боевых действий, окружив их 200 потенциальными заложниками для передачи Украине могут схавать только дети младшего возраста.
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Здається я живу в час повного абсурду. Зєлю треба було геть ще рік тому, але українці досі тільки скиглять, але слово "дострокові" вони вимовляти не вміють по визначенню
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Можу тобі дати гривню. Одну. Просто так. Дати, продажний?
А топить против бубочки ты начал по той причине, что ему не дают выполнить все ваши воровские пожелания.
Не оправдал надежды, другими словами.
Ваша вонь, с одной стороны, это давление на него, а сдругой, надежда все таки обеспечить какой то значительный рост для кацапского агента жульки капительман.
ІЖ ТЕ, ЩО ОБРАВ!
ОТЖЕ - НАСОЛОДЖУЙСЯ СВОЇМ ВИБОРОМ!
Эта группа топила за бубочку год назад, аж обсиралась!
Это ещё Юлька вас организовала в 2008 году?
Де я писав про білборди, брехливе?
А про податки від ТЮ, це вже "хоть пасмийомсаааа"... Бо вана їх "сплачує" ще з часів "КУБ"а... Паші Лазаренку...
Вот как это тело можно после таких слов назвать? Завтневич,ты в разведке служил последние 5 лет? А че тогда п-дишь?
Олександр Завітневич народився 1973 року. Після закінчення середньої школи навчався на факультеті радіоінженерії Київського військового інституту управління та зв'язку. Офіцер запасу.
Згодом заочно навчався у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, де здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.
Голова Черкаської обласної організації партії «Слуга народу»
Передавайте приветы там у себя между военными в гру рф...