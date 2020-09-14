Минфин направил проект Госбюджета-2021 на рассмотрение в Кабмин: Повышение "минималки" и доплаты пенсионерам

Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди ключевых приоритетов Госбюджета, в частности, повышение минимальной заработной платы, выплаты пенсионерам старше 75 лет, а также противодействие пандемии COVID-19 и вакцинация.

"Проект госбюджета на 2021 будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя", - говорится в сообщении.

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