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Минфин направил проект Госбюджета-2021 на рассмотрение в Кабмин: Повышение "минималки" и доплаты пенсионерам
Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что среди ключевых приоритетов Госбюджета, в частности, повышение минимальной заработной платы, выплаты пенсионерам старше 75 лет, а также противодействие пандемии COVID-19 и вакцинация.
"Проект госбюджета на 2021 будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя", - говорится в сообщении.
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А зачем создавать новые государственные предприятия? Чтобы потом олигархам их за бесценок продать? Уже давным давно доказано жизнью, что государственная форма управления предприятием коррупционна и малоэффективна. Лучше деньги направить на поддержку малого и среднего бизнеса, дать льготные кредиты, снизить налоговое давление. Глядишь тогда и не надо будет рабочие места создавать - они создадутся естественным путем.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2016/05/30/7049990/ В августе 1990 года польское государство было собственником почти 8,5 тыс. предприятий. Сегодня под прямым контролем государства осталось только 41 предприятие, из них работает 19.
Подумал - может прежде чем кому-то что-то советовать лучше сначала самому ознакомиться с вопросом.
По состоянию на половину 2015 года польское государство сохраняла миноритарный пакет акций в 346 предприятиях, а мажоритарный - всего в 47
Т.е. государство просто выступает инвестором частных предприятий и получает доход с девидентов.