Будет еще хуже. В октябре и ноябре мы увидим рост смертности в Европе из-за COVID-19, - ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе в октябре и ноябре ожидается всплеск числа летальных случаев, связанных с коронавирусной болезнью СOVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НВ.

"Будет еще хуже. В октябре, ноябре мы увидим рост смертности", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в комментарии AFP.

В настоящее время в европейских странах резко возросло число случаев заражения коронавирусом, хотя количество летальных исходов остается относительно стабильным.

За 13 сентября ВОЗ зафиксировала самый большой суточный прирост новых случаев заражения - 307 930.

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