За неделю в Украине выросло количество новых случаев COVID-19 и количество госпитализированных: ситуация напряженная, - Степанов
В Украине за минувшую неделю выросло количество выявленных случаев коронавирусной болезни, а также количество госпитализированных пациентов с COVID-19.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"В течение недели с 7 по 13 сентября были сделаны 164 929 тестов методом ПЦР. Если сравнивать с предыдущей неделей (с 31 августа по 6 сентября), тогда был сделан 157 561 тест. Почти на 7 тыс. тестов методом ПЦР за неделю мы сделали больше. За минувшую неделю были выявлены 18 729 случаев COVID-19. За минувшую неделю были госпитализированы 2 920 человек с COVID-19, что на 100 людей больше, чем неделей ранее, когда госпитализировали - 2 838 человек. Ситуация остается напряженной: увеличивается количество новых случаев, увеличивается количество госпитализированных", - рассказал Степанов.
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Почти на 7 тыс. тестов методом ПЦР за неделю мы сделали больше.
Не в этом ли причина роста числа инфицированных?
горезвісні ПЦР тести. Та яка в них похибка закладена. І чи враховують цю похибку коли тестують.
Висновок нового дослідження: плр-тести дають 30% хибнопозитивних та 20% хибнонегативних результатів.
Це означає, що щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується на число, що рівне 10% від зроблених тестів.
Розрахунки ускладнюються тим, що результат тесту не дається день у день. Але якщо припустити що кожного дня роблять 20000 плр-тестувань (1 вересня, наприклад, 22627), то щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується приблизно на 2000. При цьому "нових випадків" за 1 вересня 2088. Як кажуть, NO COMMENTS!
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
І ще критика в бік плр-тестування.
Все більше експертів громадського здоров'я в США стверджують, що через завелику чутливість тестів виходить так, що більшість (до 90%) ковід-позитивних мають в собі настільки малу кількість вірусних часточок (можливо, вже й неактивних, тобто знищених імунітетом), що ці люди не можуть мать ані симптоми, ані бути заразними.
Проте ці безглузді показники настирливо використовують для визначення ЗОН та виправдання карантинних обмежень.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
Окрім того, CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
чим більше циклів, тим більше хибнопозитивних спрацювань, тобто "нові випадки" виникають з нічого