За неделю в Украине выросло количество новых случаев COVID-19 и количество госпитализированных: ситуация напряженная, - Степанов

В Украине за минувшую неделю выросло количество выявленных случаев коронавирусной болезни, а также количество госпитализированных пациентов с COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"В течение недели с 7 по 13 сентября были сделаны 164 929 тестов методом ПЦР. Если сравнивать с предыдущей неделей (с 31 августа по 6 сентября), тогда был сделан 157 561 тест. Почти на 7 тыс. тестов методом ПЦР за неделю мы сделали больше. За минувшую неделю были выявлены 18 729 случаев COVID-19. За минувшую неделю были госпитализированы 2 920 человек с COVID-19, что на 100 людей больше, чем неделей ранее, когда госпитализировали - 2 838 человек. Ситуация остается напряженной: увеличивается количество новых случаев, увеличивается количество госпитализированных", - рассказал Степанов.

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