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Новости Коронавирус и карантин
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За неделю в Украине выросло количество новых случаев COVID-19 и количество госпитализированных: ситуация напряженная, - Степанов

За неделю в Украине выросло количество новых случаев COVID-19 и количество госпитализированных: ситуация напряженная, - Степанов

В Украине за минувшую неделю выросло количество выявленных случаев коронавирусной болезни, а также количество госпитализированных пациентов с COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"В течение недели с 7 по 13 сентября были сделаны 164 929 тестов методом ПЦР. Если сравнивать с предыдущей неделей (с 31 августа по 6 сентября), тогда был сделан 157 561 тест. Почти на 7 тыс. тестов методом ПЦР за неделю мы сделали больше. За минувшую неделю были выявлены 18 729 случаев COVID-19. За минувшую неделю были госпитализированы 2 920 человек с COVID-19, что на 100 людей больше, чем неделей ранее, когда госпитализировали - 2 838 человек. Ситуация остается напряженной: увеличивается количество новых случаев, увеличивается количество госпитализированных", - рассказал Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Вводьте карантин на освіту. Не тупіть
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14.09.2020 10:06
+2
Я не знаю хто такий Антипка. Та й взагалі поцікавився може у когось є інфа щодо цих тестів. Звідки вони і яка їх надійність.
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14.09.2020 11:01
+1
За неделю в Украине выросло количество новых случаев COVID-19 и количество госпитализированных: ситуация напряженная, - Степанов

Почти на 7 тыс. тестов методом ПЦР за неделю мы сделали больше.

Не в этом ли причина роста числа инфицированных?
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14.09.2020 10:07
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Вводьте карантин на освіту. Не тупіть
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14.09.2020 10:06 Ответить
За неделю в Украине выросло количество новых случаев COVID-19 и количество госпитализированных: ситуация напряженная, - Степанов

Почти на 7 тыс. тестов методом ПЦР за неделю мы сделали больше.

Не в этом ли причина роста числа инфицированных?
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14.09.2020 10:07 Ответить
Як померлих тестувати, то ще замало. На них можна корону чіпляти взагалі без тестів, ніхто не перевірятиме.
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14.09.2020 10:51 Ответить
Ось мені цікаво хтось дасть посилання на інфу хто тестував, коли та з якими результатами ці
горезвісні ПЦР тести. Та яка в них похибка закладена. І чи враховують цю похибку коли тестують.
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14.09.2020 10:55 Ответить
В Антипки спитай.
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14.09.2020 10:58 Ответить
Я не знаю хто такий Антипка. Та й взагалі поцікавився може у когось є інфа щодо цих тестів. Звідки вони і яка їх надійність.
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14.09.2020 11:01 Ответить
https://www.msn.com/en-us/health/medical/half-of-cdc-coronavirus-test-kits-are-inaccurate-study-finds/ar-BB16S6M6

Висновок нового дослідження: плр-тести дають 30% хибнопозитивних та 20% хибнонегативних результатів.
Це означає, що щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується на число, що рівне 10% від зроблених тестів.

Розрахунки ускладнюються тим, що результат тесту не дається день у день. Але якщо припустити що кожного дня роблять 20000 плр-тестувань (1 вересня, наприклад, 22627), то щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується приблизно на 2000. При цьому "нових випадків" за 1 вересня 2088. Як кажуть, NO COMMENTS!

https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html

І ще критика в бік плр-тестування.
Все більше експертів громадського здоров'я в США стверджують, що через завелику чутливість тестів виходить так, що більшість (до 90%) ковід-позитивних мають в собі настільки малу кількість вірусних часточок (можливо, вже й неактивних, тобто знищених імунітетом), що ці люди не можуть мать ані симптоми, ані бути заразними.
Проте ці безглузді показники настирливо використовують для визначення ЗОН та виправдання карантинних обмежень.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
Окрім того, CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
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14.09.2020 11:28 Ответить
Ось і відповідь. Дякую.
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14.09.2020 12:21 Ответить
На скільки я зрозумів загальна похибка становить 50%. Чи не завеликий відсоток похибки для тесту? Питання риторичне.
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14.09.2020 12:30 Ответить
дуже багато залежить від методу обробки тестів, а саме від кількості циклів ампліфікації, вчені говорять, що більше 30 робити не має сенсу (бо й 30 виявляє усіх хворих з симптомами та можливістю заражати інших), ВООЗ рекомендує 50

чим більше циклів, тим більше хибнопозитивних спрацювань, тобто "нові випадки" виникають з нічого
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15.09.2020 09:41 Ответить
Зрозуміло. Я взагалі не розумію як довіряти тесту, який дає таку значну похибку.
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15.09.2020 12:11 Ответить
...жаль, что увеличивается не только за счет зебилятни
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14.09.2020 10:08 Ответить
Вони є розповсюджовачами інфекції.
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14.09.2020 10:29 Ответить
Только от рекламы КоронвиRUSа в Мире сдохло 1 миллион пенсионеров,говорит Александр Глебыч Невзоров...думаю он прав...старики народец мнительный и доверчивый всяким Туфтовым новостям в ящике...
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14.09.2020 10:14 Ответить
 
 