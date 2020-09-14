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Риск военной агрессии со стороны Беларуси существует, принимаем меры для усиления границы, - "слуга народа" Завитневич

Риск военной агрессии со стороны Беларуси существует, принимаем меры для усиления границы, -

Военная опасность с территории Беларуси существует и Украина принимает возможные меры для усиления границы.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Конечно опасность с этого направления присутствует. И мы все знаем, что Россия и Беларусь входят в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Статья 4 этого Договора позволяет оказывать военную помощь в случае внешней агрессии члену объединения, и такая помощь предоставляется в короткий срок. Это несет очень большую угрозу для нас", - сказал он.

Смотрите также: Украинско-белорусская граница находится под усиленной охраной, - Госпогранслужба. ВИДЕО

По его словам, Украина приняла меры и отслеживает ситуацию. Любые попытки дестабилизации ситуации в Беларуси, как и поглощение ее Российской Федерацией, противоречат интересам нашего государства.

"У нас больше тысячи километров общей границы, когда эти события в Беларуси начались, Украина приняла меры для ее усиления", - добавил он.

Беларусь (7891) граница (5270) Завитневич Александр (54)


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Топ комментарии
+6
Выждать и долбануть фока внучка мать.
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14.09.2020 10:16
+3
Кошти списують. Ніхріна ті зелені не роблять.
Вони тільки нароблять. А розгрібати іншим.
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14.09.2020 10:16
+2
Та за вас еще Сеня меры принял, но не расчитал чуть финансы, а так все здорово начиналось.
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14.09.2020 10:15
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Шо по этому поводу решила менлелиха?
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14.09.2020 10:14 Ответить
Выждать и долбануть фока внучка мать.
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14.09.2020 10:16 Ответить
Та за вас еще Сеня меры принял, но не расчитал чуть финансы, а так все здорово начиналось.
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14.09.2020 10:15 Ответить
Кацапе, харе бухать на роботі.

Проєкт "Стіна" на кордоні з Росією готовий на 40%.

04.06.2020 15:56

Державна прикордоння служба станом на кінець травня 2020 року завершила роботи з реалізації проєкту "Стіна" на кордоні між Україною та Росією на 40%.

Про це йдеться у відповіді прикордонників на запити аналітиків експертної організації https://statewatch.org.ua/publications/stinu-na-rosiys-ko-ukrains-komu-kordoni-pobudovano-na-40/ StateWatch.
Як повідомлялося, в рамках проєкту "Стіна" передбачено влаштування на ділянці українсько-російського кордону 634 км інженерних загороджень, а також прокладання 341 км рокадних доріг.»
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14.09.2020 10:27 Ответить
Сеня ты ли че ли.
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14.09.2020 10:31 Ответить
Ніт.
То до тебе вже завітала бєлочка.
Харе бухать.
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14.09.2020 10:39 Ответить
из сеточки, да, пороховатка?? на лисапети проехать низзя....
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14.09.2020 11:51 Ответить
Яценюк? Перелогинься.
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14.09.2020 12:01 Ответить
Кошти списують. Ніхріна ті зелені не роблять.
Вони тільки нароблять. А розгрібати іншим.
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14.09.2020 10:16 Ответить
а разгребать петеньке, да, Ксюш??
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14.09.2020 11:52 Ответить
Чим скоріше, замінять батьку і його кодлу, на будь кого, у будь якому випадку, то буде передих для України.
Там деякий час Россіі буде не до нас.
Інакше Лукашенко може таки піти на «малєнькую побєдоносную войну» з Україною.
(У 2014 тут теж місцеві гєоаналітєкі, «нє моглі прєдставіть», що Россія нападе на Україну, забере Крим, 1/3 Донбасу, і вб'є 14 тисяч українців.)
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14.09.2020 10:17 Ответить
"прінімаєм мєри" - це скорочення чисельності ВСУ? Чи може допуск на позиції "інспекторів" - шпигунів ворога?
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14.09.2020 10:22 Ответить
Да уж.....братья между собой ладили....но редко ...беззлобно!
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14.09.2020 10:23 Ответить
Янелох обісралося від такого повідомлення?
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14.09.2020 10:28 Ответить
Ну ось з'явилася нова засiдка на кордоні. Війни звичайно не буде, але готовим треба бути завжди.
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14.09.2020 10:33 Ответить
Во фракции недослуг есть украинцы? Что не фамилия, то сионист. Зеля насобирал в свою коллекцию одних соплеменников. Украина для этих иноверцев не мать, а дойная корова. Отсюда и сплошная украинофобия.
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14.09.2020 11:00 Ответить
Не буду повторяться ...общины - громады(только не как сейчас есть совдеповские) - государство Украина и потом не лениться управлять своим государством А то хата с краю .хата с краю
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14.09.2020 11:06 Ответить
Устав еврейской общины можете взять и немножко доработать,всё таки они ближе к нам чем монголо татары.
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14.09.2020 11:09 Ответить
Стіну будувати вже почали?
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14.09.2020 11:17 Ответить
Проснісь ти серешкакаєшь:
«Державна прикордоння служба станом на кінець травня 2020 року завершила роботи з реалізації проєкту "Стіна" на кордоні між Україною та Росією на 40%.
Про це йдеться у відповіді прикордонників на запити аналітиків експертної організації https://statewatch.org.ua/publications/stinu-na-rosiys-ko-ukrains-komu-kordoni-pobudovano-na-40/ StateWatch.
"Станом на 1 червня на виконання бюджетної програми КПКВК 1002120 витрачено 53062,3 тис. грн... Станом на 26 травня роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону виконані на 40%", - йдеться у повідомленні.
Фінансування проєкту "Стіна" здійснюється згідно з бюджетною програмою "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону" Державної прикордонної служби. Програмою передбачено виділення 400 млн грн у 2020 році, з яких станом на 1 червня було витрачено 53 млн грн.
Проєкт «Стіна» зводиться з 2015 року як комплекс захисту від агресії Російської Федерації. За 5 років на реалізацію проєкту витратили 1,7 млрд грн.»
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14.09.2020 11:42 Ответить
Ни один танк не пройдет.
Ризик військової агресії з боку Білорусі існує, вживаємо заходів для посилення кордону, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 7874
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14.09.2020 12:04 Ответить
Белорусам своих проблем не достаточно?
Или кому то нужно раздерибанить баблишко.
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14.09.2020 11:40 Ответить
 
 