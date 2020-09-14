Риск военной агрессии со стороны Беларуси существует, принимаем меры для усиления границы, - "слуга народа" Завитневич
Военная опасность с территории Беларуси существует и Украина принимает возможные меры для усиления границы.
Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Конечно опасность с этого направления присутствует. И мы все знаем, что Россия и Беларусь входят в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Статья 4 этого Договора позволяет оказывать военную помощь в случае внешней агрессии члену объединения, и такая помощь предоставляется в короткий срок. Это несет очень большую угрозу для нас", - сказал он.
По его словам, Украина приняла меры и отслеживает ситуацию. Любые попытки дестабилизации ситуации в Беларуси, как и поглощение ее Российской Федерацией, противоречат интересам нашего государства.
"У нас больше тысячи километров общей границы, когда эти события в Беларуси начались, Украина приняла меры для ее усиления", - добавил он.
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Проєкт "Стіна" на кордоні з Росією готовий на 40%.
04.06.2020 15:56
Державна прикордоння служба станом на кінець травня 2020 року завершила роботи з реалізації проєкту "Стіна" на кордоні між Україною та Росією на 40%.
Про це йдеться у відповіді прикордонників на запити аналітиків експертної організації https://statewatch.org.ua/publications/stinu-na-rosiys-ko-ukrains-komu-kordoni-pobudovano-na-40/ StateWatch.
Як повідомлялося, в рамках проєкту "Стіна" передбачено влаштування на ділянці українсько-російського кордону 634 км інженерних загороджень, а також прокладання 341 км рокадних доріг.»
То до тебе вже завітала бєлочка.
Харе бухать.
Вони тільки нароблять. А розгрібати іншим.
Там деякий час Россіі буде не до нас.
Інакше Лукашенко може таки піти на «малєнькую побєдоносную войну» з Україною.
(У 2014 тут теж місцеві гєоаналітєкі, «нє моглі прєдставіть», що Россія нападе на Україну, забере Крим, 1/3 Донбасу, і вб'є 14 тисяч українців.)
серешкакаєшь:
«Державна прикордоння служба станом на кінець травня 2020 року завершила роботи з реалізації проєкту "Стіна" на кордоні між Україною та Росією на 40%.
Про це йдеться у відповіді прикордонників на запити аналітиків експертної організації https://statewatch.org.ua/publications/stinu-na-rosiys-ko-ukrains-komu-kordoni-pobudovano-na-40/ StateWatch.
"Станом на 1 червня на виконання бюджетної програми КПКВК 1002120 витрачено 53062,3 тис. грн... Станом на 26 травня роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону виконані на 40%", - йдеться у повідомленні.
Фінансування проєкту "Стіна" здійснюється згідно з бюджетною програмою "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону" Державної прикордонної служби. Програмою передбачено виділення 400 млн грн у 2020 році, з яких станом на 1 червня було витрачено 53 млн грн.
Проєкт «Стіна» зводиться з 2015 року як комплекс захисту від агресії Російської Федерації. За 5 років на реалізацію проєкту витратили 1,7 млрд грн.»
Или кому то нужно раздерибанить баблишко.