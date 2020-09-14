Риск военной агрессии со стороны Беларуси существует, принимаем меры для усиления границы, - "слуга народа" Завитневич

Военная опасность с территории Беларуси существует и Украина принимает возможные меры для усиления границы.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Конечно опасность с этого направления присутствует. И мы все знаем, что Россия и Беларусь входят в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Статья 4 этого Договора позволяет оказывать военную помощь в случае внешней агрессии члену объединения, и такая помощь предоставляется в короткий срок. Это несет очень большую угрозу для нас", - сказал он.

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По его словам, Украина приняла меры и отслеживает ситуацию. Любые попытки дестабилизации ситуации в Беларуси, как и поглощение ее Российской Федерацией, противоречат интересам нашего государства.

"У нас больше тысячи километров общей границы, когда эти события в Беларуси начались, Украина приняла меры для ее усиления", - добавил он.